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«Цифровые технологии» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Цифровые технологии» и «Ред софт» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программы «КриптоАРМ ГОСТ» (производства «Цифровые технологии») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»).

«КриптоАРМ ГОСТ» - программа для создания и проверки электронной подписи, а также защиты данных посредством шифрования. Отличительной особенностью «КриптоАРМ ГОСТ» является возможность ее использования на операционных системах Linux, входящих в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Программа поддерживает стандарты для электронной подписи и хеширования ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012. В ближайших планах сертификация «КриптоАРМ ГОСТ» в составе СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0, что позволит обеспечить строгое соответствие требования регуляторов к рабочим местам для электронной подписи.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Создание качественных решений и инструментов для информационной безопасности и защищенного электронного документооборота, основанных на отечественных технологиях и разработках, является одной из главных целей нашей компании», – отметил Александр Сидоров, коммерческий директор «Цифровых технологий».

«Специалисты «Цифровые технологии» и ««Ред софт»» регулярно тестируют версии продуктов, обеспечивая тем самым комплексный импортонезависимый подход к решению задач по информационной безопасности», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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