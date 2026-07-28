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Сервер серверные платформы (системы) серверное оборудование server platforms server hardware

Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware

Сервер — это аппаратно-программная система, предназначенная для обработки, хранения и передачи данных в ответ на запросы клиентов в сетевой среде. Современные серверные платформы объединяют вычислительное оборудование, операционные системы, виртуализацию и средства управления, обеспечивая масштабируемость, отказоустойчивость и безопасность. Серверное оборудование включает процессоры (в том числе специализированные — например, на базе архитектур x86 или ARM), оперативную память (DDR4/DDR5), подсистемы хранения (SATA, SAS, NVMe), сетевые интерфейсы и, всё чаще, графические ускорители (GPU) для ИИ-нагрузок. Термины server platforms и server hardware описывают соответственно программно-аппаратные стеки и физические компоненты, лежащие в основе ИТ-инфраструктуры.

Эволюция серверных решений прошла путь от монолитных mainframe-систем к распределённым кластерам, виртуализированным средам и, в последнее время, к гибридным архитектурам типа Lake House, сочетающим преимущества Data Lake и Data Warehouse. Предшественниками современных серверов были мини-компьютеры (например, DEC PDP), а родственными технологиями выступают системы хранения данных (SAN/NAS), гиперконвергентные платформы (HCI) и edge-устройства. Перспективы развития связаны с ростом спроса на ИИ-ускорение, локализацию компонентов (включая процессоры Baikal, ОС Astra Linux, РЕД ОС, РОСА Хром) и переходом к энергоэффективным, модульным и защищённым решениям.

В России активно развивают серверные продукты и внедряют аналитические системы следующие компании:

  1. iRU — производит серверы для видеоаналитики, ритейла и ИИ;
  2. Гравитон — выпускает серверы на базе Intel Xeon и российских чипов Baikal-S;
  3. Элпитех — разрабатывает ARM-серверы, совместимые с РЕД ОС;
  4. Норси-Транс — производит оборудование на процессоре «Байкал-М»;
  5. Selectel — предлагает ИИ-серверы и собственную ОС SelectOS;
  6. Росэл (через НИЦЭВТ) — поставляет серверы для оборонных и промышленных предприятий;
  7. Армо-Системы — дистрибутор промышленных серверов Symanitron с поддержкой Astra Linux;
  8. Рикор Электроникс — производит серверы, совместимые с российской виртуализацией zVirt;
  9. МТС — развёртывает модульные ЦОДы и предоставляет облачные мощности;
  10. Турбо Облако (ГК РТК-ЦОД) — предлагает гибкие Bare Metal-серверы с GPU и DDR5.

Эти компании формируют основу отечественной экосистемы, обеспечивающей независимость от западных вендоров в условиях импортозамещения и роста требований к безопасности и локализации.

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Публикаций - 33490, упоминаний - 51087

Сервер и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 4428
Intel Corporation 12811 3012
IBM - International Business Machines Corp 9699 2565
Oracle Corporation 7074 1673
HP Inc. 5883 1526
Google LLC 12688 1435
Dell EMC 5180 1324
Broadcom - VMware 2610 1306
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1253
9594 1176
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1132
Cisco Systems 5372 1103
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1054
Softline - Софтлайн 3743 989
Ростелеком 10948 967
Apple Inc 13154 948
HP - Hewlett-Packard 3662 861
SAP SE 5601 848
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 745
Yandex - Яндекс 9216 724
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 671
Ред Софт - Red Soft 1236 614
Dell Technologies - Dell Computer 2219 593
Huawei 4676 584
Nvidia Corp 4002 571
Samsung Electronics 11064 541
Red Hat 1378 537
Amazon Inc - Amazon.com 3277 517
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 517
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 513
Fujitsu 2105 493
Крок - Croc 1964 491
Meta Platforms - Facebook 4621 476
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 474
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 459
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 454
Dr.Web - Доктор Веб 1294 447
МегаФон 10742 442
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 433
VK - Mail.ru Group 3602 423
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 692
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 370
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 342
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 326
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 318
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 310
РЖД - Российские железные дороги 2096 279
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 211
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 203
Почта России ПАО 2370 186
Альфа-Банк 1979 182
Газпром ПАО 1493 171
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 138
ГПБ - Газпромбанк 1273 131
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 125
eBay Inc 1640 124
Visa International 1993 118
Россети Ленэнерго 1699 118
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 112
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 111
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 110
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 109
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 103
Microsoft - LinkedIn 699 101
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 101
НСПК - Национальная система платежных карт 948 85
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 82
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 81
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 75
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 72
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 72
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 71
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 71
МКБ - Московский кредитный банк 657 70
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 69
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 68
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 67
ПСБ - Промсвязьбанк 963 66
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 110
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 109
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 108
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 98
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 239
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 173
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 172
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 166
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 124
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 114
Apache Software Foundation - ASF 231 59
Linux Foundation - Free Standards Group 206 58
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 56
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 52
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 45
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 40
TIA - Telecommunications Industry Association 90 40
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 32
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 31
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 30
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 29
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 28
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 27
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 26
OWASP - Open Web Application Security Project 146 25
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 25
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 24
Ассоциация менеджеров 107 23
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 22
Единая Россия - Политическая партия 321 21
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 21
РосКомСвобода - Общественная организация 86 20
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 19
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 19
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 19
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 19
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 18
OSI - Open Source Initiative 80 18
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 17
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 16
ГосИнформСистемы 160 16
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 16
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 16
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 10482
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 6946
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 6923
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6127
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5529
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5424
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4604
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4454
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4323
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4197
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3791
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3791
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 3344
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3065
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2788
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2599
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2574
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2561
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2543
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 2472
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2446
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2405
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2388
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2317
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2303
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2149
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 2074
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1814
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1802
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 1756
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1730
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1681
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1661
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1649
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1645
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 1635
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1611
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1581
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1530
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1474
Linux OS 11533 3999
Microsoft Windows 16882 3787
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 1410
Google Android 15243 1291
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1186
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1075
Microsoft Windows 2000 8678 972
Apple iOS 8583 885
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 871
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 870
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 816
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 816
Oracle Java - язык программирования 3469 777
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 754
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 721
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 711
Microsoft Office 4170 663
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 594
Apple iPhone 6 4861 526
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 525
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 519
Microsoft Azure 1526 516
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 503
Apple macOS 2419 488
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 467
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 433
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 419
Intel Itanium 649 415
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 408
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 406
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 405
HPE ProLiant 409 377
Microsoft Windows XP 2431 374
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 369
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 361
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 355
Broadcom - VMware vSphere 614 354
Microsoft Outlook 1506 333
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 327
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 323
Рустамов Рустам 548 335
Путин Владимир 3454 199
Шадаев Максут 1210 136
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 126
Мельникова Анастасия 440 120
Зайцев Михаил 345 111
Смирнов Алексей 269 89
Земков Сергей 159 88
Медведев Дмитрий 1665 88
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 84
Арлазаров Владимир 290 81
Белоусов Сергей 254 72
Трандин Сергей 128 71
Никифоров Николай 1138 71
Мишустин Михаил 787 64
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 61
Березин Максим 144 60
Кадомский Вячеслав 107 59
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 58
Мартиросов Давид 123 58
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 58
Юсупов Ренат 125 57
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 57
Урусов Виктор 157 56
Панченко Иван 197 54
Калинин Александр 189 54
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 54
Иванов Борис 64 53
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 53
Евдокимов Андрей 95 52
Новодворский Алексей 114 51
Кирьянова Александра 169 51
Тятюшев Максим 215 50
Рейман Леонид 1065 48
Цаплин Никита 87 48
Dell Michael - Делл Майкл 193 48
Дуров Павел 329 46
Королюк Алексей 87 46
Копосов Максим 74 45
Шпак Василий 279 44
Россия - РФ - Российская федерация 166167 16896
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 4706
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3774
Европа 24964 2030
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1912
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1893
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1390
Германия - Федеративная Республика 13221 1122
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 920
Украина 7928 828
Япония 13807 786
Беларусь - Белоруссия 6289 607
Казахстан - Республика 6048 600
Франция - Французская Республика 8177 578
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 538
Азия - Азиатский регион 5920 533
Россия - СФО - Новосибирск 4876 457
Индия - Bharat 5869 446
Китай - Тайвань 4245 416
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 409
Южная Корея - Республика 7052 405
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 398
Канада 5081 394
Ближний Восток 3154 376
Европа Восточная 3138 373
Земля - планета Солнечной системы 10865 361
Африка - Африканский регион 3641 349
США - Калифорния 4829 343
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 341
Нидерланды 3746 341
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 279
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 262
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 253
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 252
Армения - Республика 2449 248
Испания - Королевство 3840 248
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 247
Италия - Итальянская Республика 4508 246
Бразилия - Федеративная Республика 2520 238
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 232
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6846
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5318
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3139
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2733
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2724
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2155
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2122
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Fortune Global 100 142 45
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 43
Mercury Research 73 40
CNews Инновация года - награда 155 35
IDC Russia - IDC Россия 183 35
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 32
Markets&Markets Research 113 29
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 28
CNews Рынок ИТ-услуг 171 27
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 27
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 26
ITResearch 123 26
CNews Мишень 186 23
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 22
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 22
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 20
Informa - Ovum - Omdia 155 20
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 20
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 19
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 19
Frost & Sullivan 207 18
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 17
РАН - Российская академия наук 2122 167
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 156
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 89
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 82
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 81
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 67
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 60
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 56
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 51
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 44
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 40
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 39
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 38
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 38
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 36
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 36
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 34
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 30
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 29
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 29
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 27
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 25
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 25
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 25
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 24
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 22
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 22
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 21
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 21
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 21
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 20
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