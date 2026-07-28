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Сервер серверные платформы (системы) серверное оборудование server platforms server hardware
Сервер — это аппаратно-программная система, предназначенная для обработки, хранения и передачи данных в ответ на запросы клиентов в сетевой среде. Современные серверные платформы объединяют вычислительное оборудование, операционные системы, виртуализацию и средства управления, обеспечивая масштабируемость, отказоустойчивость и безопасность. Серверное оборудование включает процессоры (в том числе специализированные — например, на базе архитектур x86 или ARM), оперативную память (DDR4/DDR5), подсистемы хранения (SATA, SAS, NVMe), сетевые интерфейсы и, всё чаще, графические ускорители (GPU) для ИИ-нагрузок. Термины server platforms и server hardware описывают соответственно программно-аппаратные стеки и физические компоненты, лежащие в основе ИТ-инфраструктуры.
Эволюция серверных решений прошла путь от монолитных mainframe-систем к распределённым кластерам, виртуализированным средам и, в последнее время, к гибридным архитектурам типа Lake House, сочетающим преимущества Data Lake и Data Warehouse. Предшественниками современных серверов были мини-компьютеры (например, DEC PDP), а родственными технологиями выступают системы хранения данных (SAN/NAS), гиперконвергентные платформы (HCI) и edge-устройства. Перспективы развития связаны с ростом спроса на ИИ-ускорение, локализацию компонентов (включая процессоры Baikal, ОС Astra Linux, РЕД ОС, РОСА Хром) и переходом к энергоэффективным, модульным и защищённым решениям.
В России активно развивают серверные продукты и внедряют аналитические системы следующие компании:
- iRU — производит серверы для видеоаналитики, ритейла и ИИ;
- Гравитон — выпускает серверы на базе Intel Xeon и российских чипов Baikal-S;
- Элпитех — разрабатывает ARM-серверы, совместимые с РЕД ОС;
- Норси-Транс — производит оборудование на процессоре «Байкал-М»;
- Selectel — предлагает ИИ-серверы и собственную ОС SelectOS;
- Росэл (через НИЦЭВТ) — поставляет серверы для оборонных и промышленных предприятий;
- Армо-Системы — дистрибутор промышленных серверов Symanitron с поддержкой Astra Linux;
- Рикор Электроникс — производит серверы, совместимые с российской виртуализацией zVirt;
- МТС — развёртывает модульные ЦОДы и предоставляет облачные мощности;
- Турбо Облако (ГК РТК-ЦОД) — предлагает гибкие Bare Metal-серверы с GPU и DDR5.
Эти компании формируют основу отечественной экосистемы, обеспечивающей независимость от западных вендоров в условиях импортозамещения и роста требований к безопасности и локализации.
СОБЫТИЯ
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