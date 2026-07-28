Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware

«Базальт СПО» представила предварительные технические образы операционных систем «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для архитектуры LoongArch икацию коллег и заинтересованы в расширении сотрудничества», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». ОС «Альт» и процессоры «Иртыш» используются в том числе в рабочих станциях и серверах от компании «Норси-Транс». В 2026 г. на конференции ЦИПР «Базальт СПО» совместно с «Норси-Транс» и разработчиком инженерного программного обеспечения «Аскон» представила обновленный ПА

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика ейся поставке 40 серверов на 138,8 млн руб. «Из-за этой просрочки «Руформ» потребовалось арендовать серверные мощности на сумму 3,7 млн руб.», – пишет Forbes. Поначалу компания «Руформ» требова

«Турбо Облако»: в IaaS-портфеле доминируют вычислительные ресурсы, но растет интерес к специализированным решениям иентам максимальную практическую пользу, а какие остаются нишевыми. Безусловный лидер – виртуальные серверы, на которые приходится более половины общего объёма заказов IaaS в «Турбо Облаке», пр

Исследование RTM Group: в 70% проверок корпоративных серверов выявляются уязвимые приложения корпоративная инфраструктура находится в безопасности. Уязвимость может жить внутри веб-приложения, серверного компонента или программного кода, который используется годами. При этом одна крити

Один сервер вместо стойки: новый СКАТ PCEF обрабатывает до 32 млн сессий х функций, но и более эффективного использования вычислительных ресурсов. Мы сосредоточились на модернизации архитектуры PCEF, чтобы операторы могли масштабировать сервисы без пропорционального роста серверной инфраструктуры и капитальных затрат», — отметил Станислав Белобородов, директор по продукту VAS Experts. СКАТ PCEF входит в состав платформы СКАТ и используется для управления политик

Разоблачив миллиардные траты на посредников при закупке «железа», Счетная палата покупает серверы через «Ростелеком» По информации Forbes, стоимость таких серверов сообщается «только по запросу». Даже «пустым» такой сервер обойдется примерно в 3 млн рублей, указывал изданию генеральный директор хостинг-прова

UDV Group и «Датарк» вывели на рынок киберзащищенный модульный ЦОД я уже как перегрев оборудования или остановка сервиса. Поэтому недостаточно отдельно контролировать серверы, сеть и системы охлаждения. Специалисту необходимо видеть, как события в этих контура

Новый продукт PointCloudVault: серверное решение для хранения больших данных 3D-сканирования ных сетях и, как следствие, к простоям. Отсутствие единого корпоративного хранилища разобщает команды, замедляет принятие решений и увеличивает риск потери актуальных версий данных. PointCloudVault – серверное решение для создания корпоративной инфраструктуры хранения данных лазерного 3D-сканирования. Продукт предназначен для проектных и изыскательских компаний, предприятий промышленности и

MWS TeamStream запустил MCP-сервер для работы с видео через ИИ-ассистентов МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» запустила TeamStream MCP Server – сервер, который предоставляет ИИ-ассистентам и нейросетям прямой доступ к видеотеке и рабочим пространствам MWS TeamStream. Обновление позволяет пользователям работать с материалами MWS TeamStr

Российские серверы компании «Байт» протестированы с решениями «СКДПУ НТ» и «Синоникс» о они устойчиво работают вместе в единой инфраструктуре. Наше тестирование показало, что российские серверы компании «Байт» корректно поддерживают «СКДПУ НТ» и «Синоникс», в том числе по части

Обнаружение ИИ-писем, выявление сотрудников в зоне риска и гибкая маршрутизация: «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной почты «Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Security для почтовых серверов. В ней появились расширенные правила анализа — теперь решение выявляет фишинговые письма, созданные с использованием ИИ. Среди других новых функций — гибкая маршрутизация почты и прове

Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе Российский серверный рынок развивается вместе с м

SpaceWeb запустил защиту сайтов и серверов BitNinja от вредоносного трафика дозрительных запросов, зараженных файлов, уязвимых форм, попыток подобрать доступы или использовать сервер для спама. Наша задача закрыть именно этот повседневный слой защиты и помогать пользов

Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С» ных образцов серверной платформы на базе 16-ядерных микропроцессоров «Эльбрус-16С» разработки МЦСТ. Сервер предназначен для построения защищенных узлов критической информационной инфраструктуры

Intel взвинчивает цены на процессоры для ПК и серверов и наличием устойчивого спроса на CPU компании со стороны клиентов. В наибольшей степени подорожали серверные процессоры производства Intel. Чипы Xeon 6 поколения (Granite Rapids) сейчас фактич

Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России Трамплин Электроникс» — разработчик новых процессоров «Иртыш» получила декларации о соответствии на серверы китайского производителя Loongson. Документы позволяют компании продавать китайские <

«СберТех» и «Норси-Транс» помогут бизнесу подготовить ИТ-ландшафт к внедрению ИИ » на базе PostgreSQL и содержит ряд доработок, позволяющих его использовать в масштабах корпораций. Сервер-инференс «Пантера AI» — специализированный вычислительный сервер для использова

РТК-Сервис выводит на рынок новую компетенцию: комплексный монтаж и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования для ЦОД и серверных — технологической площадки, где круглосуточно функционирует критически важное оборудование, включая серверы, маршрутизаторы, коммутаторы и мультиплексоры DWDM. Специфика проекта заключалась в н

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров облачных серверов с видеокартами для ИИ (GPU Cloud) CNewsMarket публикует новый рейтинг российских облачных провайдеров, предоставляющих доступ к серверам с видеокартами (GPU Cloud). Облачные серверы с графическими ускорителями позволяют компаниям запускать проекты искусственного интеллекта без покупки собственного оборудования: проверят

Интернет-гигант начал собирать серверы на базе бывшей в употреблении и устаревшей оперативки амяти» (MemServer) на базе процессора AMD Epyc пятого поколения (Turin) со 158 ядрами. Каждый такой сервер объединяет 768 ГБ оперативной памяти DDR5 и 256 ГБ стандарта DDR4. Модули Vistara в та

Selectel представил новую версию собственной операционной системы SelectOS ая система входит в реестр российского программного обеспечения и доступна на облачных и выделенных серверах Selectel, обеспечивая работу в полностью контролируемой инфраструктуре с поддержкой

Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры ртуальной инфраструктуры и попытки понять причину, почему в одном месте ресурсы на пределе, а рядом серверы просто греют воздух, тратятся часы рабочего времени. Тем не менее, до 30% мощностей м

3Logic Group поставила высокопроизводительный серверный кластер для российского онлайн-кинотеатра ogic Group поставила персонализированное решение, точно отвечающее запросам современного медиатеха. Серверы Crusader с высоким вычислительным потенциалом и внушительным объемом ОЗУ спроектирова

«Беарпасс» добавил режим Zero-Knowledge: данные, которые не может прочитать даже сервер ели «Беарпасс». В режиме Zero-Knowledge ключи шифрования формируются и хранятся на стороне клиента. Сервер не получает доступ к ключам и не может расшифровать данные, размещенные в пространстве

FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе Nvidia L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах , генерацию видео и потребление видеопамяти. Доступны четыре тарифа vGPU — от 4 до 16 ГБ видеопамяти. Технология vGPU делит физическую видеокарту на несколько профилей с фиксированной долей ресурсов. Серверы работают на виртуализации KVM с процессорами AMD Epyc. Стоимость — от 299 руб. в сутки. Для сравнения: тарифы с физическим GPU (Passthrough) стартуют от 1150 руб/сутки. В них доступны R

В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6 ми E-ядрами для облачных сред и периферийных сервисов. Аквариус В реестр Минпромторга внесен первый сервер на Intel Xeon 6 Подсистемы электропитания и теплового контроля реализованы с использов

«Диасофт» интегрировал ИИ-помощника в Digital Q.AppServer для интеллектуального управления серверами приложений Компания «Диасофт» совершенствует решение Digital Q.AppServer, объединяющее в себе серверы приложений на базе Apache TomEE и WildFly. Оно помогает системным администраторам упр

ГК X-Com и OpenYard развивают сотрудничество в области реестрового серверного оборудования ерверного оборудования OpenYard. Партнерство позволит компаниям предлагать заказчикам отечественные серверные платформы для корпоративных нагрузок, проектов импортозамещения, высоконагруженных

VK Tech открывает возможность запуска управляемого Kubernetes на физических серверах – ИИ-нагрузки ускорились на 15% Запуск Managed Kubernetes от облачной платформы VK Cloud напрямую на выделенных физических серверах сервиса Bare Metal без промежуточного слоя виртуализации отдает под расчеты 100% мощности графических процессоров и ускоряет работу с ИИ-нагрузками на 15%. Для бизнеса это значит более

Каждая восьмая организация сохраняет прямой админ доступ от пользовательских устройств к серверам практике злоумышленник, получивший контроль над ноутбуком сотрудника, может быстро проверить, какие серверы отвечают на такие подключения, где доступны файловые ресурсы, какие учетные данные ср

«DатаРу» представила новый сервер для задач развития искусственного интеллекта Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» выпустил на рынок новый сервер «ДатаРу XE9785», ориентированный на выполнение ресурсоемких задач в области искусственного интеллекта. Флагманская модель предназначена для обучения и инференса моделей, включая большие

Платформа Directum RX совместима с «Ред Виртуализацией» и «Ред софт» успешно протестировали работу цифровой платформы Directum RX и платформы виртуализации серверов, рабочих станций и сетей «Ред Виртуализация». Через использование продуктов в связке

«Яндекс» выложил в открытый доступ технологию, которая помогает экономить до 20% серверных мощностей сотен тысяч запросов в секунду это позволило снизить нагрузку на процессоры на 10–20%. Высвобожденные ресурсы компания направляет на обработку большего числа пользовательских запросов без расширения серверного парка.

3Logic Group оснастила Южно-Уральский технологический университет компьютерной и серверной техникой уктурой, обеспечения работы локальных сервисов и поддержки внутренних баз данных вуза был поставлен сервер Crusader Squire 2120R. Вычислительная система в стоечном исполнении 2U построена на ба

Третьяковская галерея усиливает цифровые сервисы для посетителей за счет отечественных серверов YADRO Компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) поставила серверы V240 G3 для очередного этапа модернизации ИТ-инфраструктуры Государственной Третьяков

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета си». По данным Министерства юстиций и цифровых технологий Эстонии, приложение, используя российские серверы, производило обмен информацией о коммерческом транспорте, водителях, транспортных сре

Линейка высокопроизводительных серверов для ИИ «Росэла» получила статус отечественной продукции интеллекта и эффективного обучения нейросетей. Устройство может работать как в корпоративных контурах, так и в составе специализированных вычислительных комплексов. Важная особенность представленных серверов – полная локализация производства в России, высокий уровень защищенности, совместимость с российским программным обеспечением. Оборудование может заместить импортные аналоги и будет во

«Тринити» выпустила обновления BIOS и BMC для серверов поколений M7 и M8 VMe SSD, RAID-контроллеров, SmartNIC, GPU для HPC/AI и адаптеров хранения данных. Обновления BIOS в серверах «Тринити» М8 повышают скорость загрузки системы и стабильность под высокой нагрузкой

«Гигант — Компьютерные системы»: российский бизнес перестает закупать ИТ-инфраструктуру с запасом проекта. При этом облако не отменяет зависимость от рынка оборудования. Провайдеры используют те же серверы, системы хранения данных и средства защиты информации, стоимость которых также растет