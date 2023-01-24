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Сервер серверные платформы (системы) серверное оборудование server platforms server hardware

Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware


24.01.2023 Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах
19.01.2023 Intel и AMD создали головную боль всем ЦОДам. Новейшие процессоры оказались очень прожорливыми и слишком горячими
17.01.2023 Selectel запускает аренду серверов на ARM-архитектуре
12.01.2023 Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache
12.01.2023 Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт
09.01.2023 Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи.
06.01.2023 В WhatsApp появилось суперсредство для обхода блокировок
26.12.2022 «Ред ОС» предустановят на компьютерное и серверное оборудование Inferit (ГК Softline)
26.12.2022 Россию захлестнула волна поддельных отечественных ПК и серверов
22.12.2022 Блокчейн-платформа «Мастерчейн» совместима с российской операционной системой «Альт сервер»
21.12.2022 Подтверждена совместимость платформы vStack и серверов GAGAR>N
20.12.2022 Softline и GreenMDC создали модульный ЦОД для Волжского трубного завода
16.12.2022 Фонду обязательного медстрахования продали российские серверы втрое дешевле, чем он собирался заплатить
15.12.2022 Ветераны Intel и AMD создали сверхсовременный процессор на RISC-V. Он быстрее Epyc и Xeon и уже готов к производству
13.12.2022 Суперапп для ЦОД: что это такое и как его внедрять
07.12.2022 Itglobal.com и производитель российского серверного оборудования Gagar>n заключили партнерское соглашение
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО?
06.12.2022 X-Com представила линейку типовых серверов собственной торговой марки
05.12.2022 Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез
02.12.2022 В Минкульте Омской области внедрена система резервного копирования на базе «Кибер бэкап»
30.11.2022 «Диасофт» поможет управлять серверами приложений с помощью платформы Digital Q.TomEE
29.11.2022 Минцифры срочно ищет серверы и СХД для «Гособлака»
28.11.2022 Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка»
25.11.2022 Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию
25.11.2022 Selectel запускает аренду прерываемых облачных серверов
25.11.2022 X-Com расширяет ассортимент серверов и компьютерного оборудования
25.11.2022 Linxdatacenter протестировал российские серверы Gagar>n
17.11.2022 Владельцы российского разработчика серверов и СХД включили маскировку
10.11.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Gagar>n
09.11.2022 Российские производители электроники требуют ограничить ввоз в Россию иностранных ноутбуков, ПК и серверов
08.11.2022 «Дочка» Softline выпустила целую кучу отечественных серверов в различных форм-факторах
08.11.2022 Inferit объявляет о запуске новой линейки российских коммерческих серверов
07.11.2022 DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение
31.10.2022 DEPO Computers начала производство серверов хранения данных
31.10.2022 Данные — на ваших серверах, их обработка — в облаках: новый вид АТС появился в России
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России
26.10.2022 «Тринити» расскажет о перспективах развития российских и альтернативных вычислительных платформ на CNews FORUM 2022
25.10.2022 «Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers
25.10.2022 Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4
21.10.2022 Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза

Публикаций - 25652, упоминаний - 38120

Сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23493 3820
Intel Corporation 11668 2582
IBM - International Business Machines Corp 9193 2411
Oracle Corporation 6303 1427
HP Inc. 5518 1411
Dell EMC 4914 1206
Google LLC 10937 1153
VMware 2132 1038
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4155 973
Cisco Systems 4873 926
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6261 914
AMD - Advanced Micro Devices 3862 872
HP - Hewlett-Packard 3600 833
Apple Inc 11188 766
7003 735
SAP SE 4881 705
1С-ИжТиСи 6319 687
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10072 677
Oracle - Sun Microsystems 2206 650
Softline - Софтлайн 2080 593
Dell Technologies - Dell Computer 2013 496
HP Compaq Computer Corp 1918 494
Fujitsu 2041 468
Yandex - Яндекс 5670 465
Huawei 3502 459
Red Hat 1230 449
Meta Platforms - Facebook 4338 442
Samsung Electronics 9729 438
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9435 426
Крок - Croc 1706 417
Amazon Inc - Amazon.com 2801 417
Dr.Web - Доктор Веб 1211 416
VK - Mail.ru Group 3200 372
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 370
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8043 361
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6940 345
Nvidia Corp 3213 326
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 319
Lenovo Group 2168 315
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 814 314
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6194 504
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5809 464
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 422
Точка 3797 405
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 311
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 229
РЖД - Российские железные дороги 1621 215
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2381 212
Россети Ленэнерго 2348 153
Лента - Сеть розничной торговли 1701 152
Почта России ПАО 1989 147
Альфа-Банк 1597 146
Газпром ПАО 1151 120
eBay Inc 1597 119
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2516 108
Visa International 1872 102
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 95
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 95
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 94
LinkedIn 582 83
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 81
X5 Group 815 75
ГПБ - Газпромбанк 940 74
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 886 72
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 538 62
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 62
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1184 59
ВТБ - ВТБ24 660 56
Роснефть НК - нефтяная компания 473 56
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 54
НСПК - Национальная система платежных карт 612 52
Boeing 987 52
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 51
Merrill Lynch 433 50
Netflix - онлайн-кинотеатр 443 49
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 49
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 46
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 45
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 45
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1013 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17959 1750
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9100 1030
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2849 937
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10381 679
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 558
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2694 492
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3690 374
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 373
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 369
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2507 272
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 269
Президент Российской Федерации 3713 252
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 227
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 206
Судебная власть - Judicial power 2093 192
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 189
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 184
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 173
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1311 171
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 165
Федеральное казначейство России 1548 164
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 152
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 149
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 128
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 122
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 121
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 119
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 117
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 116
Правительство Москвы 1991 112
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 104
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 98
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 97
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 95
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 93
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 91
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 90
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 86
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 75
Администрация Президента РФ 977 73
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 358
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 220
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 155
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 108
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 103
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 94
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 61
Linux Foundation 174 50
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 44
TIA - Telecommunications Industry Association 86 39
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 38
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 38
ASF - Apache Software Foundation 105 35
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 54 34
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 30
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 27
Ассоциация менеджеров 97 25
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 72 25
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 23
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 22
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 21
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 20
РосКомСвобода - Общественная организация 85 19
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 19
Единая Россия - Политическая партия 263 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 16
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 15
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 15
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 15
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 15
АРБ - Ассоциация российских банков 202 15
Демократическая политическая партия США 116 15
OSI - Open Source Initiative 65 15
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 14
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 13
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 13
OWASP - Open Web Application Security Project 72 12
ONF - Open Networking Foundation 25 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53253 9436
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79198 8365
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21942 4809
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17199 4166
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9497 4066
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19815 3917
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19222 3550
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8133 3132
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25963 3067
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12986 2899
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38955 2859
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9109 2599
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11185 2542
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15072 2475
Виртуализация - Virtualization 4765 2467
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10921 2435
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11810 2355
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17318 2349
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25047 2076
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11367 2048
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11639 1932
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10037 1906
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14833 1837
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8151 1807
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6926 1772
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13224 1675
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9050 1665
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4519 1602
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5869 1517
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8742 1450
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21352 1447
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8237 1439
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13576 1429
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22189 1362
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10833 1299
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12604 1248
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17511 1210
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4791 1207
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2139 1169
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8442 1159
Microsoft Windows 14439 3027
Linux OS 8240 2747
Microsoft Windows 2000 12677 1366
Google Android 12548 1018
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1273 942
Intel x86 - архитектура процессора 1600 897
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 764
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3227 756
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6523 715
Apple iPhone 6 6174 701
Apple iOS 6799 692
Oracle Java - язык программирования 2766 597
Microsoft SQL Server 1474 590
Microsoft Exchange 1333 588
Microsoft Office 3436 559
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1242 546
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 490
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 458
Microsoft Azure 1320 452
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 748 423
Intel Itanium 614 396
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 395
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 752 389
Apple Mac - Apple Macintosh 2868 385
Microsoft Windows XP 2362 354
Apple iPhone - серия смартфонов 6620 350
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 348
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 545 325
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 813 312
Apple macOS 1712 305
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 302
Ред ОС 434 301
Microsoft Windows NT 816 280
Age of Kings 3445 279
VMware vSphere 500 277
HPE ProLiant - HPE ProLiant G - HPE ProLiant Gen - Серия серверов 299 276
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 272
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 756 264
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 263
Apple iPad 3737 263
Рустамов Рустам 249 202
Путин Владимир 2729 148
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 117
Земков Сергей 157 87
Медведев Дмитрий 1631 82
Никифоров Николай 1172 77
Белоусов Сергей 234 63
Смирнов Алексей 191 62
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 59
Шадаев Максут 628 58
Мельникова Анастасия 245 57
Арлазаров Владимир 160 55
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 54
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 53
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 53
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 52
Иванов Борис 57 50
Юсупов Ренат 114 49
Dell Michael - Делл Майкл 190 47
Зайцев Михаил 183 47
Новодворский Алексей 105 47
Королюк Алексей 86 46
Галушкин Олег 178 42
Демидов Михаил 133 40
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 156 40
Водясов Алексей 159 40
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 141 39
Рейман Леонид 1031 39
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 39
Зенкин Денис 262 38
Калинин Александр 135 38
Комиссаров Дмитрий 203 38
Свириденко Андрей 96 37
Евдокимов Андрей 73 37
Дуров Павел 249 35
Мишустин Михаил 481 35
Касперский Евгений 301 34
Мякишева Марина 84 34
Массух Илья 218 34
Володкович Вячеслав 76 32
Россия - РФ - Российская федерация 122830 11350
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50170 3880
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39338 3112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13147 1682
Европа 21309 1643
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17139 1339
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15076 1292
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14946 1042
Германия - Федеративная Республика 12012 924
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12813 775
Украина 7267 743
Япония 12878 670
Казахстан - Республика 4842 465
Франция - Французская Республика 7084 449
Беларусь - Белоруссия 4255 434
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6305 387
Азия - Азиатский регион 4659 371
Россия - СФО - Новосибирск 3703 360
Европа Восточная 2997 349
Канада 4709 342
Индия - Республика 5069 336
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 335
Китай - Тайвань 3737 330
Ближний Восток 2647 320
Россия - УФО - Екатеринбург 3316 316
США - Калифорния 4667 309
Южная Корея - Республика 6287 308
Африка - Африканский регион 3268 304
Земля - планета Солнечной системы 9703 283
Нидерланды 3304 254
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 221
Италия - Итальянская Республика 4223 221
Испания - Королевство 3601 220
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2491 207
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2555 201
Америка Северная 2835 200
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2324 197
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 192
Армения - Республика 1405 184
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2617 181
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41971 3952
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10271 2172
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10672 2050
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23979 1840
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9186 1652
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20007 1505
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3458 1314
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 9923 818
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1900 691
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6688 679
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4125 405
Thomson Reuters - Рейтер 5773 327
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 309
CNET Networks - CNET News 1638 304
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 259
The Register 1401 151
91Mobiles 1696 150
Коммерсантъ - Издательский дом 1224 139
AP - Associated Press 1994 116
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 99
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 99
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 97
Bloomberg 1109 88
ZDnet 596 84
NYT - The New York Times 1001 83
N+1 - Издание 137 74
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 63
BleepingComputer - Издание 202 62
DigiTimes - Издание 1295 59
Forbes - Форбс 630 55
CNews - ZOOM.CNews 1757 54
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 666 51
Computer Weekly 373 51
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 50
Tom’s Hardware 178 46
Ars Technica 380 44
TAdviser - Центр выбора технологий 297 44
FT - Financial Times 1165 44
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 43
Ведомости 544 43
Silicon 508 43
The Verge - Издание 502 43
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 40
Silicon.com 364 39
Известия ИД 467 38
EWeek 179 37
Wikipedia - Википедия 440 35
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 35
Inquirer 463 35
Reddit 244 34
Wired - Издание 225 32
500 Startups 14332 1198
IDC - International Data Corporation 4849 1104
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7459 852
Gartner - Гартнер 3475 651
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2124 334
Internet Stock Report 992 262
Forrester Research 812 108
S&P 500 551 83
Juniper Research 502 74
Gartner - Dataquest 348 67
Fortune Global 500 283 64
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 58
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 56
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 53
S&P - Standard and Poor’s 482 49
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 48
Fortune Global 100 139 44
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 40
IDC Russia - IDC Россия 161 33
Mercury Research 64 31
Markets&Markets Research 104 25
TrendForce 77 25
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 24
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 24
ITResearch 115 24
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 21
Thomson Financial - Thomson First Call 206 20
CNews Мишень 159 20
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 19
Frost & Sullivan 200 18
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 17
IBM Research 107 17
Moody's Investors Service 135 16
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 14
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 14
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 14
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 13
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 13
comScore 389 13
CNews Рынок ИТ-услуг 113 13
РАН - Российская академия наук 1801 147
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 122
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 95
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 79
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 56
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 53
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 715 45
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 40
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 37
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 30
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 28
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 25
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 24
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 24
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 23
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 23
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 22
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 21
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 21
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 19
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 85 19
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 292 19
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 132 18
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 17
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 17
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 16
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 76 16
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 16
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 16
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 16
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 249 15
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 14
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 13
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 13
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 286 12
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 12
University of Oxford - Оксфордский университет 192 12
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 113 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11639 889
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2067 290
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1724 144
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CNews AWARDS - награда 408 68
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CeBIT 461 45
День молодёжи - 27 июня 691 38
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 31
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 29
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 27
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 27
Docflow 132 23
LinuxWorld 53 22
Oracle OpenWorld 65 19
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Международный женский день - 8 марта 273 16
Black Hat - Конференция 78 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 14
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 13
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 12
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 11
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 11
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 218 11
CNews FORUM Кейсы 96 11
Gartner Symposium ITxpo 27 10
VMworld 29 10
Microsoft Ignite 38 10
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 10
Электрические сети - международный форум 95 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 8
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 8
Infosecurity - выставка 63 8
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 7
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 7
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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