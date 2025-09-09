Разделы

«DатаРу Технологии» усилила линейку серверов «ДатаРу ПИ» для ускоренного внедрения AI/ML и виртуализации рабочих мест

Компания «DатаРу Технологии» обновила линейку серверов «ДатаРу ПИ». Ключевым изменением стало внедрение новых процессорных решений, что позволило повысить производительность, масштабируемость и эффективность инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Обновленная линейка включает в себя модели «ДатаРу ПИ 6715\6725\7715\7725\470\570\670\770». Серверные решения обеспечивают возможности управления и поддержки компонентов. Архитектура оборудования оптимизирована для удобства эксплуатации и централизованного администрирования, а также позволяет ускорить внедрение проектов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Серверы обладают высокой плотностью вычислительных мощностей, подготовлены для работы с современными СУБД на базе Postgres, системами виртуализации и виртуализацией рабочих столов.

Одним из плюсов линейки «ДатаРу ПИ» остается использование платформ мировых вендоров, созданных для внедрения и поддержки передовых технологий. При этом команда «DатаРу Технологии» обеспечивает уровень технической поддержки своего оборудования, сопоставимый с сервисом ушедших иностранных производителей. Заказчики смогут рассчитывать на короткие сроки поставки продуктов, доступ к локальному складу ЗИП и помощь квалифицированных инженеров.

Обновленная линейка рассчитана на широкий круг заказчиков. В первую очередь она будет востребована поставщиками облачных услуг, для которых критическим фактором является высокая плотность вычислений и возможность быстро масштабировать инфраструктуру.

Линейка рассчитана на решение задач хостинг-провайдеров, которые с помощью серверов «DатаРу Технологии» смогут достигнуть высокого уровня стабильности и управляемости, обеспечив тем самым стабильное качество сервисов и быстрый запуск новых проектов.

«Мы сделали ставку на сочетание высокой вычислительной плотности, современных технологий виртуализации и управляемости серверов. Обновленная линейка “ДатаРу ПИ” позволит нашим заказчикам быстрее развертывать и масштабировать проекты, включая инициативы в области искусственного интеллекта и машинного обучения», — сказал Андрей Петров, системный архитектор «DатаРу Технологии».

