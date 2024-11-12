Postgres Professional Postgres Pro Enterprise Postgres Professional Postgres Pro Standard
- Postgres Pro — российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободного ПО PostgreSQL. Версия продукта Postgres Pro Enterprise оптимизирована для поддержки критически важных ИТ-решений и работы в составе масштабных высоконагруженных информационных систем. СУБД Postgres Pro входит в единый Реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России. СУБД совместима почти со всеми российскими ОС, отечественными процессорами «Эльбрус» и «Байкал», а также с программными продуктами большинства российских разработчиков прикладного ПО.
- Postgres Pro Standard — редакция СУБД Postgres Pro с возможностями инкрементального резервного копирования и оптимизациями для работы с «1С:Предприятие». Система содержит более 40 основных разработок – поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM и другое. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.
"Технологический суверенитет и устойчивость бизнеса глазами отечественного разработчика СУБД" Иван Панченко, Заместитель генерального директора Postgres Pro, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
|12.11.2024
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Postgres Professional выпустила Postgres Pro Standard 17.0.1
Компания Postgres Professional представила новую версию СУБД на базе выпущенной в сентябре PostgreSQL
|07.11.2024
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«1С-Битрикс» подтвердил совместимость своих продуктов с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «1С-Битрикс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный
|06.11.2024
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Postgres Professional провела обучение по PostgreSQL в вузе Оренбурга
Эксперты Postgres Professional, ведущего российского СУБД-разработчика, провели курсы повышения квалиф
|05.11.2024
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Postgres Professional выпустила обновление Postgres Pro Shardman
Компания Postgres Professional выпустила обновление СУБД Postgres Pro Shardman. В новых версиях 14.13.2 и 14.13.3 улучшена производительность, добавлены новые возможности и исправлены некоторые ошибки. Postgres Pro Shardman — распределённая ре
|02.11.2024
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Компания «Алтэкс-Софт» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Алтэкс-Софт», разработчик системы анализа защищенности RedCheck, об
|31.10.2024
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Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и BI.Qube, вендор российского ПО для разработки хранилищ данных, объявили о сов
|28.10.2024
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Softpoint подтвердила совместимость платформы мониторинга серверов и баз данных PerfExpert с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Softpoint, разработчик ИТ-решений для высоконагруженных баз данных, объявляют
|21.10.2024
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Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro
будет включать услуги технической поддержки от вендора. В результате выбор был сделан в пользу СУБД Postgres Pro Standard 16.2 от российского вендора Postgres Professional. Postgres
|16.10.2024
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Подтверждена совместимость Security Capsule SIEM с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе», разработчик российской системы мони
|14.10.2024
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Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse
Стратегическое партнерство Российские разработчики в сфере open source-технологий Postgres Professional и «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, в рамках
|14.10.2024
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Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант»
Российские разработчики в сфере Open Source-технологий, Postgres Professional и компания «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, целью которого является инвестирование в развитие экосистемы решений Deckhouse. Об этом CNews сообщи
|10.10.2024
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ГК «ЭОС» подтвердила совместимость СЭД «Дело» с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ГК «ЭОС», российский разработчик прикладного ПО для управления документами, о
|30.09.2024
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«Скайфолл Лабс» подтвердила совместимость SkyV ITAM и SkyV Monitoring с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Скайфолл Лабс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданн
|26.09.2024
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Продукты «АНТ-ЦС» совместимы с СУБД Postgres Pro
АНТ-ЦС» подтвердила совместимость продуктов компании с российской системой управления базами данных Postgres Pro от разработчика Postgres Professional. Сертификаты, выданные Postgres<
|25.09.2024
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«Базис» подтвердил совместимость своей экосистемы с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Базис», вендор российской экосистемы решений для организации динами
|16.09.2024
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Платформа «Каскад Цифра» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «СибКом Цифра» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный
|16.09.2024
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Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Enterprise
Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, объявляет о минорном обновлении СУБД P
|10.09.2024
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BPMSoft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов
Компании Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «БПМСофт» (входит в
|09.09.2024
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Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Web Control, разработчик sPACE PAM, объявляют о совместимости своих продуктов
|05.09.2024
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Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro
зчика в электронный вид на базе СДУ «Приоритет» компания «Диджитал Дизайн» решила использовать СУБД Postgres Pro Certified. Защищенная система управления базами данных полностью соответствовала
|02.09.2024
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Postgres Pro Enterprise Manager: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro
Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила обновленную версию Postgres<
|29.08.2024
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Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Standard
Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, объявила о минорном обновлении СУБД Po
|27.08.2024
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Secret Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Secret Technologies, специализирующаяся на безопасных системах обмена и хране
|26.08.2024
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Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro
ентооборота, равно как и высокий уровень безопасности хранения данных. Выбор пал на российскую СУБД Postgres Pro Enterprise от разработчика Postgres Professional. Postgres Pro — с
|21.08.2024
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«Текно» подтвердила совместимость решения «Терус» с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Текно» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Pos
|21.08.2024
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Завершена миграция СЭД «Дело» на отечественную СУБД Postgres Pro в Правительстве Амурской области
Завершена миграция СЭД «Дело» на отечественную СУБД Postgres Pro в Правительстве Амурской области. Об этом CNews сообщили представители Министерс
|20.08.2024
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Postgres Professional обновила свободно доступный курс DEV2 по разработке приложений в PostgreSQL 16
Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновление для расширенного курса по разработке серверной части приложений PostgreSQL: добавлена информация о новинках версий 13, 1
|12.08.2024
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«Находка-АИС» подтвердила совместимость информационной системы «СитиВизор» с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Находка-АИС» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный
|08.08.2024
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Обновление Postgres Pro Shardman: улучшенные возможности СУБД для крупных предприятий
Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновленную версию СУБД Postgres Pro Shardman 14.12.2. Postgres Pro Shardman — новая распределённая реляционная СУБД для высоконагруженных систем, подходит для крупнейших инсталляций до ста и выше ТБ, когда оди
|07.08.2024
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Postgres Professional выпустила релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 16.3.1
Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила обновление Postgres Pro
|05.08.2024
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Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro
С Oracle на Postgres Pro Российский ядерный конструкторский и научно-исследовательский центр АО «НИКИЭТ»
|05.08.2024
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ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ»
КИЭТ» завершил миграцию системы электронного документооборота СЭД «Дело» на импортонезависимую СУБД Postgres Pro. Проект реализован совместно компаниями «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) и АО
|30.07.2024
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Подтверждена совместимость системы Tetraksis с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «ПСИТ Сервис», разработчик российского программного обеспечения для автом
|22.07.2024
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Postgres Professional обновила бесплатный курс по администрированию PostgreSQL 16
Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновленный курс по администрированию свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. В программу добавлена информация про новейшие верс
|22.07.2024
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КАМИС подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и КАМИС объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Post
|17.07.2024
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«Датафлот» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Датафлот», разработчик программного обеспечения для создания онлайн-копий си
|15.07.2024
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«Цифровые платформы» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Цифровые платформы» (ГК «Наука-Связь») объявляют о совместимости своих п
|12.07.2024
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Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro
ие документов на оплату и т.д. В 2019 году было принято решение о переносе системы с СУБД Oracle на Postgres Pro Enterprise. Выбор Postgres Pro был обусловлен целями заказчика: снизить с
|11.07.2024
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Подтверждена совместимость объектного S3 хранилища «Закрома.Хранение» от Digital Spirit с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания-разработчик ПО Digital Spirit объявляют о совместимости своих продук
|08.07.2024
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Postgres Professional обновила утилиту для резервного копирования СУБД Postgres Pro
Компания Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, выпустила обновление
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|Винокуров Евгений 10 10
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|Теплицкий Дмитрий 73 8
|Шаев Виталий 43 8
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