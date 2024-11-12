Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard

Postgres Professional выпустила Postgres Pro Standard 17.0.1 Компания Postgres Professional представила новую версию СУБД на базе выпущенной в сентябре PostgreSQL

«1С-Битрикс» подтвердил совместимость своих продуктов с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «1С-Битрикс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный

Postgres Professional провела обучение по PostgreSQL в вузе Оренбурга Эксперты Postgres Professional, ведущего российского СУБД-разработчика, провели курсы повышения квалиф

Postgres Professional выпустила обновление Postgres Pro Shardman Компания Postgres Professional выпустила обновление СУБД Postgres Pro Shardman. В новых версиях 14.13.2 и 14.13.3 улучшена производительность, добавлены новые возможности и исправлены некоторые ошибки. Postgres Pro Shardman — распределённая ре

Компания «Алтэкс-Софт» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Алтэкс-Софт», разработчик системы анализа защищенности RedCheck, об

Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и BI.Qube, вендор российского ПО для разработки хранилищ данных, объявили о сов

Softpoint подтвердила совместимость платформы мониторинга серверов и баз данных PerfExpert с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Softpoint, разработчик ИТ-решений для высоконагруженных баз данных, объявляют

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro будет включать услуги технической поддержки от вендора. В результате выбор был сделан в пользу СУБД Postgres Pro Standard 16.2 от российского вендора Postgres Professional. Postgres

Подтверждена совместимость Security Capsule SIEM с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе», разработчик российской системы мони

Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse Стратегическое партнерство Российские разработчики в сфере open source-технологий Postgres Professional и «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, в рамках

Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант» Российские разработчики в сфере Open Source-технологий, Postgres Professional и компания «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, целью которого является инвестирование в развитие экосистемы решений Deckhouse. Об этом CNews сообщи

ГК «ЭОС» подтвердила совместимость СЭД «Дело» с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ГК «ЭОС», российский разработчик прикладного ПО для управления документами, о

«Скайфолл Лабс» подтвердила совместимость SkyV ITAM и SkyV Monitoring с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Скайфолл Лабс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданн

Продукты «АНТ-ЦС» совместимы с СУБД Postgres Pro АНТ-ЦС» подтвердила совместимость продуктов компании с российской системой управления базами данных Postgres Pro от разработчика Postgres Professional. Сертификаты, выданные Postgres<

«Базис» подтвердил совместимость своей экосистемы с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Базис», вендор российской экосистемы решений для организации динами

Платформа «Каскад Цифра» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «СибКом Цифра» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный

Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Enterprise Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, объявляет о минорном обновлении СУБД P

BPMSoft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов Компании Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «БПМСофт» (входит в

Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Web Control, разработчик sPACE PAM, объявляют о совместимости своих продуктов

Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro зчика в электронный вид на базе СДУ «Приоритет» компания «Диджитал Дизайн» решила использовать СУБД Postgres Pro Certified. Защищенная система управления базами данных полностью соответствовала

Postgres Pro Enterprise Manager: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила обновленную версию Postgres<

Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Standard Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, объявила о минорном обновлении СУБД Po

Secret Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Secret Technologies, специализирующаяся на безопасных системах обмена и хране

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Обновление Postgres Pro Shardman: улучшенные возможности СУБД для крупных предприятий Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновленную версию СУБД Postgres Pro Shardman 14.12.2. Postgres Pro Shardman — новая распределённая реляционная СУБД для высоконагруженных систем, подходит для крупнейших инсталляций до ста и выше ТБ, когда оди

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Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro С Oracle на Postgres Pro Российский ядерный конструкторский и научно-исследовательский центр АО «НИКИЭТ»

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Подтверждена совместимость системы Tetraksis с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «ПСИТ Сервис», разработчик российского программного обеспечения для автом

Postgres Professional обновила бесплатный курс по администрированию PostgreSQL 16 Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновленный курс по администрированию свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. В программу добавлена информация про новейшие верс

КАМИС подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и КАМИС объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Post

«Датафлот» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Датафлот», разработчик программного обеспечения для создания онлайн-копий си

«Цифровые платформы» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Цифровые платформы» (ГК «Наука-Связь») объявляют о совместимости своих п

Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro ие документов на оплату и т.д. В 2019 году было принято решение о переносе системы с СУБД Oracle на Postgres Pro Enterprise. Выбор Postgres Pro был обусловлен целями заказчика: снизить с

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