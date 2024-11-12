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Postgres Professional Postgres Pro Enterprise Postgres Professional Postgres Pro Standard

Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard

  • Postgres Pro — российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободного ПО PostgreSQL. Версия продукта Postgres Pro Enterprise оптимизирована для поддержки критически важных ИТ-решений и работы в составе масштабных высоконагруженных информационных систем. СУБД Postgres Pro входит в единый Реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России. СУБД совместима почти со всеми российскими ОС, отечественными процессорами «Эльбрус» и «Байкал», а также с программными продуктами большинства российских разработчиков прикладного ПО.
  • Postgres Pro Standard — редакция СУБД Postgres Pro с возможностями инкрементального резервного копирования и оптимизациями для работы с «1С:Предприятие». Система содержит более 40 основных разработок – поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM и другое. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

 

 

"Технологический суверенитет и устойчивость бизнеса глазами отечественного разработчика СУБД" Иван Панченко, Заместитель генерального директора Postgres Pro, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


12.11.2024 Postgres Professional выпустила Postgres Pro Standard 17.0.1

Компания Postgres Professional представила новую версию СУБД на базе выпущенной в сентябре PostgreSQL

07.11.2024 «1С-Битрикс» подтвердил совместимость своих продуктов с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «1С-Битрикс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный

06.11.2024 Postgres Professional провела обучение по PostgreSQL в вузе Оренбурга

Эксперты Postgres Professional, ведущего российского СУБД-разработчика, провели курсы повышения квалиф
05.11.2024 Postgres Professional выпустила обновление Postgres Pro Shardman

Компания Postgres Professional выпустила обновление СУБД Postgres Pro Shardman. В новых версиях 14.13.2 и 14.13.3 улучшена производительность, добавлены новые возможности и исправлены некоторые ошибки. Postgres Pro Shardman — распределённая ре
02.11.2024 Компания «Алтэкс-Софт» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Алтэкс-Софт», разработчик системы анализа защищенности RedCheck, об
31.10.2024 Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и BI.Qube, вендор российского ПО для разработки хранилищ данных, объявили о сов
28.10.2024 Softpoint подтвердила совместимость платформы мониторинга серверов и баз данных PerfExpert с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Softpoint, разработчик ИТ-решений для высоконагруженных баз данных, объявляют
21.10.2024 Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

будет включать услуги технической поддержки от вендора. В результате выбор был сделан в пользу СУБД Postgres Pro Standard 16.2 от российского вендора Postgres Professional. Postgres

16.10.2024 Подтверждена совместимость Security Capsule SIEM с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе», разработчик российской системы мони
14.10.2024 Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse

Стратегическое партнерство Российские разработчики в сфере open source-технологий Postgres Professional и «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, в рамках

14.10.2024 Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант»

Российские разработчики в сфере Open Source-технологий, Postgres Professional и компания «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, целью которого является инвестирование в развитие экосистемы решений Deckhouse. Об этом CNews сообщи
10.10.2024 ГК «ЭОС» подтвердила совместимость СЭД «Дело» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ГК «ЭОС», российский разработчик прикладного ПО для управления документами, о
30.09.2024 «Скайфолл Лабс» подтвердила совместимость SkyV ITAM и SkyV Monitoring с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Скайфолл Лабс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданн
26.09.2024 Продукты «АНТ-ЦС» совместимы с СУБД Postgres Pro

АНТ-ЦС» подтвердила совместимость продуктов компании с российской системой управления базами данных Postgres Pro от разработчика Postgres Professional. Сертификаты, выданные Postgres<
25.09.2024 «Базис» подтвердил совместимость своей экосистемы с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Базис», вендор российской экосистемы решений для организации динами
16.09.2024 Платформа «Каскад Цифра» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «СибКом Цифра» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный
16.09.2024 Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Enterprise

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, объявляет о минорном обновлении СУБД P
10.09.2024 BPMSoft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов

Компании Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «БПМСофт» (входит в
09.09.2024 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Web Control, разработчик sPACE PAM, объявляют о совместимости своих продуктов
05.09.2024 Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro

зчика в электронный вид на базе СДУ «Приоритет» компания «Диджитал Дизайн» решила использовать СУБД Postgres Pro Certified. Защищенная система управления базами данных полностью соответствовала
02.09.2024 Postgres Pro Enterprise Manager: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro

Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила обновленную версию Postgres<
29.08.2024 Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Standard

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, объявила о минорном обновлении СУБД Po
27.08.2024 Secret Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Secret Technologies, специализирующаяся на безопасных системах обмена и хране
26.08.2024 Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

ентооборота, равно как и высокий уровень безопасности хранения данных. Выбор пал на российскую СУБД Postgres Pro Enterprise от разработчика Postgres Professional. Postgres Pro — с
21.08.2024 «Текно» подтвердила совместимость решения «Терус» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Текно» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Pos
21.08.2024 Завершена миграция СЭД «Дело» на отечественную СУБД Postgres Pro в Правительстве Амурской области

Завершена миграция СЭД «Дело» на отечественную СУБД Postgres Pro в Правительстве Амурской области. Об этом CNews сообщили представители Министерс
20.08.2024 Postgres Professional обновила свободно доступный курс DEV2 по разработке приложений в PostgreSQL 16

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновление для расширенного курса по разработке серверной части приложений PostgreSQL: добавлена информация о новинках версий 13, 1
12.08.2024 «Находка-АИС» подтвердила совместимость информационной системы «СитиВизор» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Находка-АИС» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный
08.08.2024 Обновление Postgres Pro Shardman: улучшенные возможности СУБД для крупных предприятий

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновленную версию СУБД Postgres Pro Shardman 14.12.2. Postgres Pro Shardman — новая распределённая реляционная СУБД для высоконагруженных систем, подходит для крупнейших инсталляций до ста и выше ТБ, когда оди
07.08.2024 Postgres Professional выпустила релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 16.3.1

Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила обновление Postgres Pro

05.08.2024 Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro

С Oracle на Postgres Pro Российский ядерный конструкторский и научно-исследовательский центр АО «НИКИЭТ»

05.08.2024 ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ»

КИЭТ» завершил миграцию системы электронного документооборота СЭД «Дело» на импортонезависимую СУБД Postgres Pro. Проект реализован совместно компаниями «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) и АО
30.07.2024 Подтверждена совместимость системы Tetraksis с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «ПСИТ Сервис», разработчик российского программного обеспечения для автом
22.07.2024 Postgres Professional обновила бесплатный курс по администрированию PostgreSQL 16

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновленный курс по администрированию свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. В программу добавлена информация про новейшие верс
22.07.2024 КАМИС подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и КАМИС объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Post
17.07.2024 «Датафлот» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Датафлот», разработчик программного обеспечения для создания онлайн-копий си
15.07.2024 «Цифровые платформы» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Цифровые платформы» (ГК «Наука-Связь») объявляют о совместимости своих п
12.07.2024 Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro

ие документов на оплату и т.д. В 2019 году было принято решение о переносе системы с СУБД Oracle на Postgres Pro Enterprise. Выбор Postgres Pro был обусловлен целями заказчика: снизить с
11.07.2024 Подтверждена совместимость объектного S3 хранилища «Закрома.Хранение» от Digital Spirit с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания-разработчик ПО Digital Spirit объявляют о совместимости своих продук
08.07.2024 Postgres Professional обновила утилиту для резервного копирования СУБД Postgres Pro

Компания Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, выпустила обновление


Публикаций - 662, упоминаний - 1316

Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 372 289
Oracle Corporation 6667 200
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1798 140
Microsoft Corporation 24558 98
8140 95
Ростелеком 9610 42
SAP SE 5258 41
IBM - International Business Machines Corp 9428 40
Базальт СПО - BaseALT 633 30
Yandex - Яндекс 7207 28
Diasoft - Диасофт 853 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 488 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 184 24
Quorum - Кворум - 126 22
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 209 20
Directum - Директум 1076 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3807 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12311 20
Ред Софт - Red Soft 677 19
Intel Corporation 12149 18
Naumen - Наумен 618 18
VK - Mail.ru Group 3445 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2148 18
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 222 17
Broadcom - VMware 2350 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4824 17
Галактика - Корпорация 1463 17
Google LLC 11720 16
Т1 Холдинг - Т1 Группа 226 16
SimbirSoft - СимбирСофт 74 16
МегаФон 8660 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 301 15
ЭОС - Электронные офисные системы 1178 15
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 218 15
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 177 14
Apple Inc 12018 14
Docsvision - ДоксВижн 1005 14
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 164 14
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 215 14
Red Hat 1302 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7181 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2780 38
Газпром ПАО 1340 29
РЖД - Российские железные дороги 1891 27
Почта России ПАО 2098 22
Газпром нефть 610 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 449 21
Лента - Сеть розничной торговли 2054 19
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ПСБ - Промсвязьбанк 843 16
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 425 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 446 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 913 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 733 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 654 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 455 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 193 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 467 12
Альфа-Банк 1756 12
ГПБ - Газпромбанк 1075 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 570 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 500 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2304 10
Роснефть НК - нефтяная компания 511 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 10
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Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 252 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 511 9
Почта Банк 465 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 793 8
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 329 8
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 185 8
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 149 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 134 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 84 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 209 7
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1425 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 3
ГосИнформСистемы 121 2
АФТ - Ассоциация Финтех 157 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 305 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 334 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
FIAF - International Federation of Film Archives - Международная федерация киноархивов 1 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
ASF - Apache Software Foundation 205 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
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Linux Foundation 184 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 108 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6260 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
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РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 10 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9280 83
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5993 75
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15525 74
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6586 73
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5639 69
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11531 67
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20667 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10916 63
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4595 60
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 114 59
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10811 58
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11794 57
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6713 56
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6122 54
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3943 52
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10976 51
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12867 51
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4848 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6437 50
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2431 47
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1852 47
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3466 46
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3758 45
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1093 43
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3656 43
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1217 316
Linux OS 9844 149
Microsoft SQL Server - MS SQL 1652 124
Microsoft Windows 15581 81
Oracle СУБД 633 77
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3187 72
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 961 54
Новые облачные технологии - МойОфис 762 53
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 876 46
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 587 40
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 576 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5092 35
НКТ - Р7-Офис 372 35
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 909 32
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 480 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 513 31
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 963 29
Oracle Java - язык программирования 3052 29
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 846 25
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 784 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2254 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1305 22
Python - высокоуровневый язык программирования 906 21
СКБ Контур - Контур.Фокус 1023 21
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 407 20
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 22 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4345 20
Microsoft Office 3711 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2004 18
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 149 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1444 17
Google Android 13916 17
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 103 16
Газинформсервис - Jatoba СУБД 58 16
Intel x86 - архитектура процессора 1837 15
IBM DB2 371 15
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 105 14
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 195 14
Apache HTTP Server - Apache Web Server 567 14
Microsoft Office Excel 1188 14
Панченко Иван 133 105
Бартунов Олег 46 32
Шадаев Максут 983 21
Глазков Александр 127 20
Врацкий Андрей 135 20
Артюхов Сергей 42 19
Мельникова Алиса 85 17
Сергеев Сергей 137 15
Харитонов Дмитрий 46 15
Урусов Виктор 120 15
Безбогов Сергей 46 15
Толокнов Андрей 16 14
Абакумов Евгений 202 14
Албычев Александр 150 13
Белов Алексей 20 13
Федоров Алексей 115 13
Бессарабенко Александр 13 13
Кузякина Анна 23 13
Сологуб Денис 67 13
Филимонов Антон 17 13
Чудинов Дмитрий 32 13
Мейнцер Антон 14 13
Шенберг Дмитрий 16 13
Деверилин Павел 30 13
Гулевич Руслан 27 13
Шпак Василий 214 13
Галеев Сергей 32 13
Иодковский Станислав 76 13
Качанов Олег 113 13
Сигаев Федор 17 12
Сушкевич Антон 66 11
Винокуров Евгений 10 10
Пирогова Ирина 24 10
Иванов Михаил 99 10
Чаркин Евгений 296 9
Галкин Николай 96 9
Натрусов Артем 284 9
Суровец Дмитрий 72 9
Теплицкий Дмитрий 73 8
Шаев Виталий 43 8
Россия - РФ - Российская федерация 142606 584
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42846 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51922 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17218 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16875 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14075 16
Россия - ПФО - Нижегородская область 1846 16
Европа 21713 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7346 12
Германия - Федеративная Республика 12645 11
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 449 11
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 10
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 70 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14150 10
Украина 7582 10
Казахстан - Республика 5495 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1632 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2860 9
Беларусь - Белоруссия 5589 8
Россия - УФО - Тюменская область 1126 8
Франция - Французская Республика 7825 8
Индия - Bharat 5406 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1419 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1476 8
США - Калифорния 4619 7
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 415 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2850 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2623 7
Россия - УФО - Челябинская область 1187 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2699 6
Израиль 2718 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3903 6
Россия - СФО - Новосибирск 4254 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 889 5
США - Калифорния - Беркли 281 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 737 5
Россия - УФО - Свердловская область 1470 4
Земля - планета Солнечной системы 10346 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 689 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1204 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8080 368
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50495 289
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14033 173
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47607 165
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28668 90
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4945 70
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5624 63
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13261 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18226 58
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2166 50
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2239 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23829 44
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3052 42
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1112 42
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6017 42
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5928 36
Аудит - аудиторский услуги 2621 34
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5945 33
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5341 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9659 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5933 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10892 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5696 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7778 26
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2414 26
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3095 25
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 2
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WapStart 45 2
CMS Magazine 19 1
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РАН - Российская академия наук 1853 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1489 6
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Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 37 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 216 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 821 4
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 191 3
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 6 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1011 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 323 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 17 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 76 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 900 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 305 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 166 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 182 2
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Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
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НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 44 1
АГУ - Алтайский государственный университет 37 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 94 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 27 1
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Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1106 29
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2393 24
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1986 13
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 10
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ИнфоКом 100 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1211 1
День молодёжи - 27 июня 873 1
Docsvision Day 8 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
Галактика Business Day 1 1
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Merlion IT Solutions Summit 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 709 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 175 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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