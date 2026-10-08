Postgres Professional и «Инфософт» объединяют экспертизу для оптимизации СУБД под высоконагруженные системы «1С»

Разработчик СУБД Postgres Professional и франчайзинговая сеть «ИнфоСофт» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили Антон Дорошкевич, руководитель проектов франчайзинговой сети «ИнфоСофт», и Алексей Викулин, руководитель направления по развитию бизнеса компании Postgres Professional. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Соглашение направлено на внедрение и развитие решений на платформе «1С:Предприятие» на базе СУБД Postgres Pro, обеспечение технологической совместимости продуктов и повышение надежности базовой инфраструктуры корпоративных заказчиков при переходе на отечественный стек.

В фокусе совместной работы — практическая адаптация СУБД под архитектурные особенности и специфику запросов «1С». Партнеры объединят компетенции разработчика СУБД и опыт интегратора, более 25 лет внедряющего решения «1С» в крупном бизнесе, для отработки типовых сценариев миграции и оптимизации систем под высокими нагрузками.

Ключевые направления сотрудничества

Технологическая адаптация и нагрузочные тестирования: проверка совместимости и поведения новых релизов СУБД на масштабных базах «1С» (ERP, «Управление холдингом», «ЗУП»), настройка параметров базы данных, оптимизация планов тяжелых запросов, распределение памяти и устранение взаимных блокировок при одновременной работе пользователей.

Безопасная миграция данных: отработка методик перевода терабайтных массивов с зарубежных СУБД на Postgres Pro с минимальным временем простоя для бизнеса.

Совместные мероприятия и обмен опытом: проведение вебинаров и семинаров по вопросам миграции, участие в профильных выставках и прямые консультации между инженерными командами.

«Для крупных систем на платформе «1С» база данных является критическим звеном инфраструктуры. Заказчикам уровня enterprise недостаточно базовой совместимости: им нужны проверенные конфигурации, гарантирующие стабильность под пиковыми нагрузками. Экспертиза коллег из «ИнфоСофт» в архитектуре прикладных решений позволяет нам проверять поведение Postgres Pro в реальных проектах и быстрее передавать в разработку нужные рынку оптимизации», — отметил Алексей Викулин, руководитель направления по развитию бизнеса компании Postgres Professional.

«Практика масштабных внедрений «1С» показывает, что стандартной установки СУБД по умолчанию для тяжелых систем недостаточно. Базу данных необходимо готовить под структуру конкретной конфигурации: разбирать планы сложных запросов, распределять оперативную память и настраивать регламентные процедуры СУБД. Прямой контакт с разработчиками Postgres Pro позволяет нам на реальных проектах снимать узкие места производительности и гарантировать клиентам стабильную работу систем после миграции с зарубежных платформ», — сказал Антон Дорошкевич, руководитель проектов «Инфософт».