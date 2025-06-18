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Дорошкевич Антон
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|Новые возможности СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С»: ускоренное «закрытие месяца», быстрая работа с временными таблицами и не только 1
|20.11.2024
|«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise 1
Дорошкевич Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8534 2
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 427 2
|Инфософт ВЦ 23 1
|Avito Tech - Авито Тех 9 1
|Oracle Corporation 6765 1
|Скоромыкин Кирилл 18 1
|Панченко Иван 152 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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