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Дорошкевич Антон


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Новые возможности СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С»: ускоренное «закрытие месяца», быстрая работа с временными таблицами и не только 1
20.11.2024 «Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дорошкевич Антон и организации, системы, технологии, персоны:

8534 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 427 2
Инфософт ВЦ 23 1
Avito Tech - Авито Тех 9 1
Oracle Corporation 6765 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1048 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11817 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2620 1
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СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 134 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9599 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2649 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12457 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11943 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 765 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2338 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1356 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 18 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 28 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Скоромыкин Кирилл 18 1
Панченко Иван 152 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1366 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2284 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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