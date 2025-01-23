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Postgres Professional Postgres Pro Enterprise BiHA Built-in High Availability



23.01.2025 Релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 17: расширение Proxima, управление очередями, удобная работа с планами запросов и другие возможности 1
20.11.2024 «Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise 1
07.08.2024 Postgres Professional выпустила релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 16.3.1 1
12.07.2024 Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro 1
25.06.2024 Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области 1
04.06.2024 «Росатом» перенес систему электронного документооборота на российскую СУБД Postgres Pro  1
04.06.2024 Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager 1
16.05.2024 Новая лицензия Postgres Pro для «1С» оптимизирует затраты на 25% 1
01.04.2024 СУБД Postgres Pro Enterprise 16.2.1: новые функции для аналитики, масштабируемости и оптимизации запросов 1
21.03.2024 Новый тип лицензий СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» позволит пользователям оптимизировать затраты на 25% 1
13.02.2024 СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise 2
13.02.2024 Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA 1
26.12.2023 Состоялся релиз Postgres Pro Enterprise 16 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6690 10
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 381 7
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Quorum - Кворум - 126 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24630 1
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Google LLC 11782 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
ШАРД - SHARD 6 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 1
Инфософт ВЦ 23 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 802 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Правительство Иркутской области 30 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 12
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4442 1
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Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 97 1
Postgres Professional - Ora2pgpro 4 1
Postgres Professional - Postgres Pro Superfile 3 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 1
Linux OS 9948 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 919 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 920 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Панченко Иван 138 2
Чарчиди Денис 1 1
Зубарев Денис 1 1
Абакумов Евгений 205 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 8
Россия - СФО - Иркутская область 1092 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 4
Аудит - аудиторский услуги 2663 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5418 1
Энергетика - Energy - Energetically 5087 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5657 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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