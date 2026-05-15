Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Postgres Professional выпустила PPEM 2.6 с историей активных сеансов и интерактивным обновлением BiHA

Postgres Professional представила обновление платформы администрирования СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager 2.6. Новый релиз расширяет возможности диагностики производительности на основе исторических профилей ожиданий, управления отказоустойчивыми кластерами и контроля безопасности в корпоративных инфраструктурах по итогам пентеста. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional.

Postgres Pro Enterprise Manager используется для администрирования и сопровождения СУБД Postgres Pro через единый интерфейс. Версия 2.6 продолжает развитие продукта в сторону более удобной эксплуатации крупных инсталляций: администраторы получают больше данных о состоянии экземпляров базы данных, больше контроля над обновлениями и дополнительные инструменты для настройки безопасности.

«В PPEM 2.6 мы сделали акцент на задачах, которые напрямую влияют на качество эксплуатации СУБД: быстрая диагностика причин деградации производительности, управляемое обновление отказоустойчивых кластеров и усиление безопасности интерфейса. История активных сеансов позволяет анализировать проблемы не только “здесь и сейчас”, но и постфактум, а новый сценарий обновления BiHA даёт администраторам больше контроля в критичных инфраструктурах», — отметил Борис Пищик, руководитель продукта Postgres Pro Enterprise Manager.

В PPEM 2.6 появился первый инструмент для анализа ожиданий сессий PostgreSQL через исторические профили — история активных сеансов. ASE (Active Session Engine) позволяет удобным образом диагностировать активность сессий в определённый момент времени с визуализацией по типам ожиданий. Также ASE – незаменимый инструмент для диагностики краткосрочных «плавающих» проблем производительности.

Процедура мажорного обновление версии СУБД Postgres Pro с минимальным простоем в BiHA-кластере разделена на два самостоятельных этапа. Первый этап - обновление узлов кластера в фоновом режиме, когда пользователи продолжают работу (лидер → фолловеры) — запускается как прежде. Однако после окончания фоновой активности необходимо завершение процедуры под контролем администратора, поэтому добавили второй этап - финализацию обновления. Администратор убеждается в корректной работе сервиса, уведомляет пользователей и самостоятельно инициирует завершение Upgrade.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

В PPEM 2.6 реализован полный комплекс Content Security Policy (CSP).

В части управления доступом добавлена настраиваемая валидация паролей пользователей БД — администратор может задать параметры парольной политики в конфигурационном файле РРЕМ. Также снято ограничение на максимальную длину имени пользователя, обновлено описание привилегий в UI с полным переводом на русский язык.

Postgres Pro Enterprise Manager 2.6 уже доступен для пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

В России создана платформа идентификации БПЛА

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Россияне создали с нуля аналог Cloudify

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290