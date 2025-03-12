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Кибербезопасность PSIM Physical Security Information Management Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Курьянов Сергей 162 3
|Чаркин Евгений 297 3
|Николаев Александр 33 3
|Нестеров Алексей 144 3
|Шадаев Максут 1018 3
|Аникин Дмитрий 45 3
|Урусов Виктор 130 3
|Кирьянова Александра 138 3
|Русанов Сергей 48 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Soni Bobby - Сони Бобби 7 2
|Чугаев Евгений 2 2
|Резникова Руслана 3 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Сафронов Роман 36 2
|Якимчук Сергей 30 2
|Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 14 2
|Сигачёв Александр 4 2
|Никифорова Светлана 34 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Гусев Дмитрий 70 2
|Пузына Руслан 2 2
|Чеглаков Андрей 57 2
|Козырев Алексей 322 2
|Евраев Михаил 262 2
|Hewitt Joe - Хьюитт Джо 8 2
|Глазков Александр 138 2
|Елистратов Николай 90 2
|Жук Павел 5 2
|Родионов Александр 31 2
|Лебедев Георгий 54 2
|Плющик Дмитрий 2 2
|Размахаев Сергей 42 2
|Лосев Сергей 46 2
|Наумов Евгений 38 2
|Горелкин Алексей 4 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Врацкий Андрей 136 2
|Харитонов Вадим 28 2
|Ульянов Николай 112 2
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