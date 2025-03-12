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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность PSIM Physical Security Information Management Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс

Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс

12.03.2025 Soft Division подтвердила совместимость решения Electronika Security Manager с российской СУБД Postgres Pro 1
04.03.2025 Новая технология унифицированного доступа в облачную инфраструктуру ускорит цифровую трансформацию корпоративного и государственного сектора 1
27.02.2025 Москва заплатит 1,4 миллиарда за апгрейд городской облачной платформы 1
27.02.2025 «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space 1
20.02.2025 Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11% 1
13.02.2025 Оборудование OpenYard совместимо с «Ред ОС 8» и «Ред Виртуализацией» 1
07.02.2025 Mont и «Потенциал» начнут продвигать цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox 1
03.02.2025 Диспетчерский пульт САТЕЛ включен в реестр ТОРП 1
31.01.2025 Исследователь Positive Technologies помог исправить опасную уязвимость в системе управления печатью MyQ Print Server 1
28.01.2025 ГК InfoWatch выпустила новое решение для контроля внешних устройств 1
22.01.2025 Состоялся релиз ПО Timex 24.4: поддержка IPv6, интеграция с ключницами LoxTop и KeyGuard 1
16.01.2025 Портфель OCS пополнят российские решения для управления безопасностью от Soft Division 1
27.12.2024 Как обеспечить безопасность и эффективность зданий в условиях импортозамещения BMS 1
25.12.2024 vStack представила платформенную технологию Unified Storage для управления ресурсами в vStack HCP 1
24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
20.12.2024 «Яндекс Браузер» для организаций выбрали более 17 тыс. российских бизнесов 1
19.12.2024 Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза 1
16.12.2024 «Ростелеком» инвестирует в развитие Imredi — цифровой платформы для ритейла 1
13.12.2024 ПАК-ML для обучения ИИ-моделей: что необходимо для нейросетей и обработки Big Data? 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
22.11.2024 Ярослав Третьяков -

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

 1
31.10.2024 Портфель реестровых продуктов Fplus пополнила модель коммутаторов для дата-центров 1
31.10.2024 От портала для нянь до крупнейшего хедж-фонда: что помогло карьере финтех-специалиста? 1
10.10.2024 «Магнит» разрабатывает собственную систему F&R 1
07.10.2024 «VK Музыка» выпустила крупнейшее обновление в истории сервиса 1
25.09.2024 Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ 1
22.08.2024 ReText.AI объявил о запуске API: теперь доступно массовое создание уникальных текстов без ошибок 1
14.08.2024 «Газинформсервис» выпустила SafeERP 4.9.3 1
25.07.2024 Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным 1
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1
20.06.2024 Технологическое партнерство vStack и GAGAR>N: виртуализация enterprise-уровня на отечественном оборудовании 1
24.05.2024 «Росэлектроника» создала платформу для управления доменной инфраструктурой, подобную Active Directory 1
15.05.2024 Цифровые технологии помогут строительству объектов нефте- и газодобычи 1
14.05.2024 RNT Group и «Адакта» помогут оптимизировать страховые процессы на импортозамещенной платформе AdInsure Rus 1
09.04.2024 Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART 1
02.04.2024 3Logic Group предлагает вузам комплексное решение для обучения робототехнике 1
21.03.2024 Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего 1
19.03.2024 T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке 1
19.03.2024 Как среднему бизнесу обеспечить защиту от киберугроз? 1

Публикаций - 308, упоминаний - 310

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24703 42
SAP SE 5294 20
Oracle Corporation 6723 19
8299 19
IBM - International Business Machines Corp 9451 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12861 15
Broadcom - VMware 2383 14
Ростелеком 9787 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3981 12
Cisco Systems 5128 12
Meta Platforms - Facebook 4447 11
Google LLC 11854 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1054 9
Yandex - Яндекс 7479 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1950 8
Diasoft - Диасофт 890 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 7
Крок - Croc 1778 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 7
Dell EMC 5037 6
Genesys 208 6
Telegram Group 2052 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 6
МегаФон 9016 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 5
Hitachi - Хитачи 1466 5
X Corp - Twitter 2851 5
Intel Corporation 12234 5
Dropbox 499 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 5
АйТи 1375 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 5
Directum - Директум 1103 5
Check Point Software Technologies 764 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 4
Dell Technologies - Dell Computer 2137 4
NVision Group - Энвижн Груп 679 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7414 9
Лента - Сеть розничной торговли 2098 9
Альфа-Банк 1782 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 6
Microsoft - LinkedIn 652 5
Газпром нефть 625 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 4
Газпром ПАО 1347 4
РЖД - Российские железные дороги 1918 4
ГПБ - Газпромбанк 1090 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 3
ВТБ - Почта Банк 467 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1191 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1374 3
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
Почта России ПАО 2123 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 2
Роснефть НК - нефтяная компания 515 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 2
ВкусВилл - Избёнка 160 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
Северсталь ПАО - Severstal 487 2
Ак Барс Банк 272 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
РВК - Российская венчурная компания 550 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 6
Федеральное казначейство России 1788 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5991 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1973 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4563 3
Судебная власть - Judicial power 2322 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3365 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2915 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 840 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 150 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
Linux Foundation 187 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67135 145
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24364 126
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 80
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11185 34
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28028 30
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4050 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11265 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8144 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6720 27
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7502 27
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10614 27
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6169 27
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6321 25
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5129 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8530 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24355 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16094 23
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9245 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20813 23
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4793 22
Microsoft Windows 15761 35
Linux OS 10057 22
Google Android 14101 19
Microsoft Office 3765 15
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 12
Apple iOS 7864 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5284 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1284 10
Microsoft SharePoint Server 706 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 817 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4550 8
Microsoft Exchange 1746 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1340 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1800 7
Broadcom - VMware vSphere 567 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
WhatsApp Messenger 1094 6
Mozilla Firefox - браузер 1893 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 992 6
Intel x86 - архитектура процессора 1870 6
Microsoft Dynamics CRM 542 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3254 6
Microsoft Dynamics 1177 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 626 6
МТС Exolve 72 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1624 6
Microsoft Azure 1414 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 868 5
Rakuten Viber 628 5
Microsoft Edge - браузер 1997 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 927 5
Oracle Java - язык программирования 3101 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2061 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1090 5
Opera Browser - Браузер 1023 5
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 5
Курьянов Сергей 162 3
Чаркин Евгений 297 3
Николаев Александр 33 3
Нестеров Алексей 144 3
Шадаев Максут 1018 3
Аникин Дмитрий 45 3
Урусов Виктор 130 3
Кирьянова Александра 138 3
Русанов Сергей 48 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Soni Bobby - Сони Бобби 7 2
Чугаев Евгений 2 2
Резникова Руслана 3 2
Лысенко Эдуард 308 2
Сафронов Роман 36 2
Якимчук Сергей 30 2
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 14 2
Сигачёв Александр 4 2
Никифорова Светлана 34 2
Никифоров Николай 1136 2
Гусев Дмитрий 70 2
Пузына Руслан 2 2
Чеглаков Андрей 57 2
Козырев Алексей 322 2
Евраев Михаил 262 2
Hewitt Joe - Хьюитт Джо 8 2
Глазков Александр 138 2
Елистратов Николай 90 2
Жук Павел 5 2
Родионов Александр 31 2
Лебедев Георгий 54 2
Плющик Дмитрий 2 2
Размахаев Сергей 42 2
Лосев Сергей 46 2
Наумов Евгений 38 2
Горелкин Алексей 4 2
Абакумов Евгений 206 2
Врацкий Андрей 136 2
Харитонов Вадим 28 2
Ульянов Николай 112 2
Россия - РФ - Российская федерация 146022 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43530 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17542 16
Европа 21831 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3005 8
Россия - СФО - Новосибирск 4347 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13362 6
Европа Восточная 3100 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5203 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3993 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2970 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1037 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1387 4
Казахстан - Республика 5581 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 4
Испания - Каталония - Барселона 744 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2770 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2517 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1985 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 491 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 3
Канада 4900 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2447 3
Япония 13320 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3140 3
Германия - Федеративная Республика 12721 3
Азия - Азиатский регион 5568 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1803 3
Беларусь - Белоруссия 5737 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1493 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2939 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1023 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1247 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48467 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24337 49
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14580 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51607 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11040 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13729 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8650 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29452 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18784 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5484 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5811 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7897 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9945 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7022 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6014 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6217 14
Кредитование - Сrediting - Заём 6767 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6204 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4887 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3183 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5136 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8830 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8113 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5459 10
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1964 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2870 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 8
Аудит - аудиторский услуги 2707 8
Энергетика - Energy - Energetically 5146 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4874 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 7
Экономический эффект 1080 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1384 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5695 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3058 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2419 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1219 2
Wikipedia - Википедия 517 1
The Next Web 84 1
Forbes - Форбс 838 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
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Инфобизнес 23 1
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Fortune Global 500 286 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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Vanson Bourne 48 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 857 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
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САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 171 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 171 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 100 1
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ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 7 1
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 1
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Dell EMC Education Services 2 1
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АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 341 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 612 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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