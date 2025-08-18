Разделы

ГК «ТвинПро» подтвердила совместимость ПК «Бастион-3» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и группа компаний «ТвинПро» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Certified 17 и ПК «Бастион-3». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Программный комплекс «Бастион-3» (ПК «Бастион-3») — российская программная платформа уровня PSIM для интеграции в единую систему безопасности подсистем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охраны периметра, охранного освещения и др. Помимо централизованного сбора, отображения информации и управления подсистемами безопасности, интеграционная платформа «Бастион-3» обеспечивает возможность взаимодействия с другими бизнес-системами предприятия: системами управления персоналом, автоматизации зданий, службами каталогов и многими другими. Тем самым система безопасности на базе интеграционной платформы «Бастион-3» становится частью информационной среды предприятия и системы управления этим предприятием. Распределенная архитектура ПК «Бастион-3» позволяет использовать его на объектах разного масштаба — от небольших офисов до крупных предприятий с развитой филиальной сетью.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие». Postgres Pro Certified — сертифицированная ФСТЭК редакция — обладает всеми возможностями Postgres Pro Standard. Содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, встроенный контроль целостности исполняемых файлов и другие важные с точки зрения безопасности функции.

