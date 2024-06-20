BMS Building Management System АСУЗ Автоматическая система управления зданием Автоматизация зданий Умные здания Интеллектуальные здания Эксплуатация зданий и помещений различного назначения
|20.06.2024
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Литиевым аккумуляторам рано на свалку. Найден способ решить сразу две их фундаментальных проблемы, увеличить емкость и срок службы
и удерживать в себе больше энергии благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Как пишет портал NewAtlas, нейронный модуль в составе платы управления элементом питания (Battery management System, BMS) позволит увеличить его емкость на 10% от нынешней, а срок службы – и вовсе на четверть, то есть на 25%. Такого результата добились специалисты компаний Eatron Technologies и Syntiant, плод
|24.05.2024
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Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД
щение в аэропорту Как выяснил CNews, в международном аэропорту «Шереметьево» начнутся работы по импортозамещению иностранной автоматизированной системы контроля и управления инженерным оборудованием (BMS). Под импортозамещением BMS понимается внедрение программного обеспечения системного и прикладного уровня, включая операционную систему, систему управления базами данных и систему ди
|16.02.2024
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Пермь продолжает прирастать умными зданиями. Еще два ЖК подключены к платформе Ujin OS
дничества с ГК “Альфа” напрямую. ЖК “Танго” и ЖК “Скворцы” – примеры успешного внедрения технологий умного здания на этапе эксплуатации, когда застройщик готов доработать объекты по запросам жи
|16.10.2023
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Управляющая организация «Юни премиум» подключила ЖК «Вишневый сад» к платформе для умных зданий Ujin OS
Управляющая организация «Юни премиум», входящая в ГК «Юнисервис», выбрала ИТ- компанию Ujin, разработчика платформы для умных зданий Ujin OS, в качестве технологического партнера для создания единой цифровой среды жилого комплекса премиум-класса «Вишневый сад». Об этом CNews сообщили представители Ujin. УО «Юни
|20.04.2022
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«Свободные руки» для резидентов ЖК «Береговой»
нцепция «Свободные руки» является одним из элементов автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ) в жилом комплексе «Береговой», которую реализовала компания Alphaopen на базе собственн
|15.09.2020
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В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий
По данным нового отчета Kaspersky ICS CERT, в первые шесть месяцев 2020 года доля атакованных компьютеров выросла по сравнению с предыдущим полугодием с 38% до почти 40% в системах автоматизации зданий и с 36,3% до 37,8% в АСУ ТП нефтегазовой отрасли. В целом же эксперты сообщили о глобальной тенденции к снижению доли атакованных компьютеров АСУ ТП. В первом полугодии 202
|21.11.2018
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Schneider Electric представил обновленную версию открытой платформы автоматизации зданий
сперт в управлении энергией и автоматизации, объявил об обновлении открытой инновационной платформы автоматизации зданий Ecostruxure Building 2.0, объединяющей приложения, программное обеспечен
|25.01.2018
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«Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж
«Белтел» завершил строительство системы BMS многофункционального комплекса ЦУМ Воронеж, включающего отель «Воронеж Марриотт», деловой центр и апартаменты премиального уровня. Здание Воронежского ЦУМа в самом центре города имеет 60-ле
|30.01.2014
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Умное здание: безопасно, но неэффективно?
е расчеты не применимы ввиду разной стоимости электроэнергии. Рост капитальных затрат при внедрении АСУЗ (автоматическая система управления зданием), по разным оценкам, может составить от 1% до
|20.05.2013
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Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013»
C 28 по 29 мая 2013 г. в конференц-зал «Ассамблея», в рамках деловой программы форума «ПТА. Интеллектуальное здание — Санкт-Петербург 2013», состоится презентация новинок от компаний, р
|21.02.2013
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29 мая в Санкт-Петербурге начнет работу конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург-2013»
С 29 по 30 мая 2013 г. в Санкт-Петербурге состоится VI Специализированной конференции «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург-2013», организатором которой является компания «Экспо
|07.12.2012
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Сделать офис "умным" сложно, но можно
Пасеков привел в качестве примера самые распространенные ошибки заказчиков интеллектуальных зданий: АСУЗ воспринимается как готовое "коробочное" решение, превалирует расчет на бренд оборудовани
|15.05.2012
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Портфель «Астерос» пополнился новыми решениями для комплексной автоматизации зданий
ем зданий. Компания заключила партнерство сразу с двумя мировыми производителями решений для рынка промышленной автоматизации — Beckhoff и Iconics, расширив, таким образом, свои компетенции в области автоматизации зданий. По оценкам специалистов «Астерос», в последнее время активно растет спрос на комплексные решения по автоматизации зданий. Заказчики повышают требования к энергоэффе
|30.03.2011
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IBM приобретает Tririga — поставщика ПО для управления зданиями и недвижимыми активами
ии Tririga, Inc. из Лас-Вегаса, штат Невада, поставщика программных решений по управлению зданиями и недвижимыми активами. Это приобретение осуществляется с целью ускорения инициатив IBM по созданию «разумных зданий» (smarter buildings) путем внедрения дополнительных интеллектуальных возможностей, которые повышают эффективность операций с недвижимостью и управления капитальными проектами, а
|16.03.2011
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25 мая состоится IV специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург 2011»
25 мая в городе на Неве состоится IV специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт–Петербург 2011», организатором которого выступает компания «Экс
|24.01.2011
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Безопасность АСУЗ. Можно ли взломать умный дом?
туацию, когда система управления умным домом будет взломана. Какова вероятность? Эксперты в области автоматизации зданий в один голос говорят, что такая ситуация вполне может иметь место. Как р
|16.12.2010
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Рынок АСУЗ: подводим итоги 2010 года
дом и автоматизация зданий, проведение подобных исследований было продолжено. Как развивается рынок АСУЗ В этот раз исследование охватило все сегменты рынка: к изучаемым ранее сферам домашней и
|25.11.2010
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Radisson Blu стала крупнейшим в России «умным» зданием
и система управления освещением номеров класса Executive и Suite. АСУЗ (в иностранной терминологии BMS) построена на базе оборудования и программного обеспечения Siemens Building Technologies
|11.11.2010
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Ленинградское управление ЕЭС России переехало в интеллектуальное здание
ния», одним из основных компонентов которой является автоматизированная система управления зданием (АСУЗ) при эксплуатации объекта. В частности, новое здание оснащено системой гарантированного
|10.11.2010
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Newron System выпустила мультипротокольный сервер doGate для систем автоматизации зданий
ron System и её официальный дистрибьютор в России «Фиорд» представляют новый программно-аппаратный сервер автоматизации doGate. Он обеспечивает поддержку основных открытых стандартов в области систем автоматизации зданий с поддержкой протоколов LonTalk, BACnet, KNX, Modbus и M-Bus. Сервер doGate собирает информацию в сети по любому из этих протоколов, обеспечивает преобразование ее между пр
|03.11.2010
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Safeclass готовится к производству решений класса «интеллектуальное здание» и «умный» дом
е системы безопасности, мониторинга и учета в единую автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ). Производственные мощности компании работают в универсальном и быстропереналаживаемом р
|27.10.2010
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Госпрограмма обеспечит энергоэффективность зданий
ическими и социальными. С точки зрения использования автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) повышение энергоэффективности - один из основных доводов в пользу применения таких сист
|12.10.2010
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Тема автоматизации зданий представлена на выставке "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010"
й которой была посвящена теме «Автоматизация зданий». Выступление Артема Серазетинова, департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании Siemens, было посвящено новой линейке оборудова
|08.10.2010
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Платформа KNX станет основой автоматизации зданий
на концах кабеля. После окончания инсталляции кроме стандартных проверок необходимо измерить сопротивление изоляции кабелей и напряжение питания, которое на концах шины не должно быть ниже 21 В. Для автоматизации зданий KNX - производители выпускают большое количество устройств. В случаях возникновения необходимости интеграции с другими устройствами и системами, можно использовать универса
|05.10.2010
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Холдинг «Космос-Нефть-Газ» предлагает молниезащиту для интеллектуальных зданий
силовой сети и при попадании молний. Поэтому, защита автоматизированных систем управления зданием (АСУЗ) от воздействия молний – одна из актуальнейших задач повышения надежности и безопасности
|18.08.2010
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«Крок» вступил в Ассоциацию Building Integration Group Russia
зации зданий, нам есть, что показать потребителям и коллегам по направлению. Среди наших проектов — интеллектуальное здание СО ЕЭС (36 инженерных и информационных систем), автоматизация инженер
|17.08.2010
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Как поставить оценку "умному" дому
брать компанию интегратора - подрядчика для создания автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ). Терминология зависит от целей Дать определение термину "цифровой дом" просто. Это дом,
|16.06.2010
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«Комстар» и «Интелвижен» займутся интеллектуальными зданиями
ртнерского соглашения компании займутся совместной разработкой и реализацией проектов с концепцией «Интеллектуальное Здание». В крупных офисных центрах и на объектах городской инфраструктуры бу
|15.06.2010
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Обзор за неделю: новинки автоматизации зданий и будущее городов
ременно с проектами в области энергосбережения продолжается разработка нового оборудования и систем автоматизации зданий, а также совершенствование программного обеспечения, используемого в это
|11.06.2010
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Finder представила новое оборудование для автоматизации зданий
одящей выставке Электро 2010 итальянская компания Finder, которая недавно открыла свое прямое представительство в РФ, представила свои новинки в области электротехнической продукции, применимой и для автоматизации зданий, такие как: различные реле, электросчетчики, контакторы и датчики. Был показан интерфейсный модуль реле серии 39 на номинальный ток 2 и 6А, с различными версиями катушек дл
|07.06.2010
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Angelo Аэропорт-Отель стал «интеллектуальным зданием»
Angelo в Екатеринбурге оборудована новым комплексом инженерных систем в соответствии с концепцией «интеллектуальное здание». Реализованные технические решения и современное оборудование обеспе
|25.05.2010
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«Альт Линукс» продемонстрировала решение для автоматизации зданий
проблемно-ориентированным набором пакетов программ делают его универсальной платформой для различных приложений. Это в первую очередь встраиваемые системы сбора данных и управления в промышленности и автоматизации зданий, системы учета электроэнергии и тепла, ЖКХ, малогабаритные мобильные системы в тяжелых условиях эксплуатации, специализированные роутеры и POS-терминалы. fit-PC2 – миниатюр
|14.05.2010
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Где обучают основам АСУЗ?
школьного. Но, к сожалению, неизвестно ни одной школы, которая специализировалась бы по направлению АСУЗ. Со средним специальным образованием дело обстоит немного лучше. Конечно, полностью проф
|14.05.2010
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BTR NETCOM представила новые продукты для автоматизации зданий
ение модулей между собой с объединением шины питания и информационной шины. Новые BACnet модули дополняют ряд популярных модулей Logline c интерфейсами LON и CAN. Они позволят легко расширять системы автоматизации зданий с открытым протоколом BACnet и могут применяться с любыми контроллерами и системами других производителей, поддерживающими интерфейс BACnet MS/TP. Была также показана новая
|13.05.2010
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19 мая откроется форум «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Санкт-Петербург 2010»
га», «Фонда поддержки промышленности», «Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга», «Центра автоматизации зданий», «Инженерного клуба». Тематика форума охватывает следующие напра
|30.04.2010
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Российский потребитель мало знает об автоматизации зданий
Инжениринг". Целью опроса ставилось определить уровень знакомства и понимания важности направления автоматизации зданий в России. В опросе приняли участие 75 человек (из них 76% - мужчины). 61
|29.04.2010
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Конференция по автоматизации зданий прошла в Екатеринбурге
ания включает все основные компоненты для построения автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ). Это может быть «умный» дом для частного заказчика или Интеллектуальное Здание как корп
|22.04.2010
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Интеллектуальное строительство: спор о платформах продолжается
В настоящее время в области АСУЗ (Автоматизированных Систем Управления Зданиями) официально признано три технологические
|01.04.2010
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Школа АСУЗ обучает технологии KNX
Школа предназначена для подготовки и проведения обучающих семинаров в области автоматизации зданий. Она начала работать с середины прошлого года. Совместно с компанией "Гилэнд" с сентября прошло 4 тренинга " Уроки технологии KNX на оборудование GIRA". 23 слушателя, проше
|05.02.2010
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Рынок автоматизации зданий: попытка анализа
Рынок автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) существует в России уже более десяти лет. Однако оценка его годового оборота – непроста
BMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Пасеков Владимир 24 21
|Широков Александр 25 20
|Гутман Виктор 17 12
|Перминова Светлана 15 11
|Максименко Владимир 10 9
|Головин Андрей 14 8
|Бобровников Борис 103 7
|Рудь Сергей 7 7
|Карпинский Алексей 37 7
|Вроблевский Роман 6 6
|Воеводенко Нина 6 6
|Румакин Игорь 5 5
|Александров Артур 6 5
|Пека Павел 5 5
|Костюнин Игорь 4 4
|Медведев Дмитрий 1646 4
|Никифоров Николай 1134 4
|Либерман Борис 4 4
|Поляков Михаил 6 3
|Бяков Юрий 42 3
|Гименез Вероника 8 3
|Пуговкин Олег 3 3
|Русанов Николай 3 3
|Орлов Дмитрий 23 3
|Шевченко Григорий 18 3
|Невзоров Михаил 5 3
|Ласый Александр 7 3
|Коробова Анна 25 3
|Мякишева Марина 84 3
|Королев Юрий 4 3
|Мацкевич Дмитрий 20 3
|Козлов Павел 21 3
|Демидов Михаил 133 3
|Трифонов Михаил 3 3
|Апсит Эдуард 6 3
|Серова Елена 319 3
|Лященко Григорий 4 3
|Никифоров Игорь 31 3
|Иванов Владимир 61 3
|Орлов Степан 11 3
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