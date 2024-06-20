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BMS Building Management System АСУЗ Автоматическая система управления зданием Автоматизация зданий Умные здания Интеллектуальные здания Эксплуатация зданий и помещений различного назначения



20.06.2024 Литиевым аккумуляторам рано на свалку. Найден способ решить сразу две их фундаментальных проблемы, увеличить емкость и срок службы

и удерживать в себе больше энергии благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Как пишет портал NewAtlas, нейронный модуль в составе платы управления элементом питания (Battery management System, BMS) позволит увеличить его емкость на 10% от нынешней, а срок службы – и вовсе на четверть, то есть на 25%. Такого результата добились специалисты компаний Eatron Technologies и Syntiant, плод
24.05.2024 Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД

щение в аэропорту Как выяснил CNews, в международном аэропорту «Шереметьево» начнутся работы по импортозамещению иностранной автоматизированной системы контроля и управления инженерным оборудованием (BMS). Под импортозамещением BMS понимается внедрение программного обеспечения системного и прикладного уровня, включая операционную систему, систему управления базами данных и систему ди
16.02.2024 Пермь продолжает прирастать умными зданиями. Еще два ЖК подключены к платформе Ujin OS

дничества с ГК “Альфа” напрямую. ЖК “Танго” и ЖК “Скворцы” – примеры успешного внедрения технологий умного здания на этапе эксплуатации, когда застройщик готов доработать объекты по запросам жи
16.10.2023 Управляющая организация «Юни премиум» подключила ЖК «Вишневый сад» к платформе для умных зданий Ujin OS

Управляющая организация «Юни премиум», входящая в ГК «Юнисервис», выбрала ИТ- компанию Ujin, разработчика платформы для умных зданий Ujin OS, в качестве технологического партнера для создания единой цифровой среды жилого комплекса премиум-класса «Вишневый сад». Об этом CNews сообщили представители Ujin. УО «Юни

20.04.2022 «Свободные руки» для резидентов ЖК «Береговой»

нцепция «Свободные руки» является одним из элементов автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ) в жилом комплексе «Береговой», которую реализовала компания Alphaopen на базе собственн
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий

По данным нового отчета Kaspersky ICS CERT, в первые шесть месяцев 2020 года доля атакованных компьютеров выросла по сравнению с предыдущим полугодием с 38% до почти 40% в системах автоматизации зданий и с 36,3% до 37,8% в АСУ ТП нефтегазовой отрасли. В целом же эксперты сообщили о глобальной тенденции к снижению доли атакованных компьютеров АСУ ТП. В первом полугодии 202
21.11.2018 Schneider Electric представил обновленную версию открытой платформы автоматизации зданий

сперт в управлении энергией и автоматизации, объявил об обновлении открытой инновационной платформы автоматизации зданий Ecostruxure Building 2.0, объединяющей приложения, программное обеспечен
25.01.2018 «Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж

«Белтел» завершил строительство системы BMS многофункционального комплекса ЦУМ Воронеж, включающего отель «Воронеж Марриотт», деловой центр и апартаменты премиального уровня. Здание Воронежского ЦУМа в самом центре города имеет 60-ле
30.01.2014 Умное здание: безопасно, но неэффективно?

е расчеты не применимы ввиду разной стоимости электроэнергии. Рост капитальных затрат при внедрении АСУЗ (автоматическая система управления зданием), по разным оценкам, может составить от 1% до
20.05.2013 Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013»

C 28 по 29 мая 2013 г. в конференц-зал «Ассамблея», в рамках деловой программы форума «ПТА. Интеллектуальное здание — Санкт-Петербург 2013», состоится презентация новинок от компаний, р
21.02.2013 29 мая в Санкт-Петербурге начнет работу конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург-2013»

С 29 по 30 мая 2013 г. в Санкт-Петербурге состоится VI Специализированной конференции «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург-2013», организатором которой является компания «Экспо
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно

Пасеков привел в качестве примера самые распространенные ошибки заказчиков интеллектуальных зданий: АСУЗ воспринимается как готовое "коробочное" решение, превалирует расчет на бренд оборудовани
15.05.2012 Портфель «Астерос» пополнился новыми решениями для комплексной автоматизации зданий

ем зданий. Компания заключила партнерство сразу с двумя мировыми производителями решений для рынка промышленной автоматизации — Beckhoff и Iconics, расширив, таким образом, свои компетенции в области автоматизации зданий. По оценкам специалистов «Астерос», в последнее время активно растет спрос на комплексные решения по автоматизации зданий. Заказчики повышают требования к энергоэффе
30.03.2011 IBM приобретает Tririga — поставщика ПО для управления зданиями и недвижимыми активами

ии Tririga, Inc. из Лас-Вегаса, штат Невада, поставщика программных решений по управлению зданиями и недвижимыми активами. Это приобретение осуществляется с целью ускорения инициатив IBM по созданию «разумных зданий» (smarter buildings) путем внедрения дополнительных интеллектуальных возможностей, которые повышают эффективность операций с недвижимостью и управления капитальными проектами, а
16.03.2011 25 мая состоится IV специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург 2011»

25 мая в городе на Неве состоится IV специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт–Петербург 2011», организатором которого выступает компания «Экс
24.01.2011 Безопасность АСУЗ. Можно ли взломать умный дом?

туацию, когда система управления умным домом будет взломана. Какова вероятность? Эксперты в области автоматизации зданий в один голос говорят, что такая ситуация вполне может иметь место. Как р
16.12.2010 Рынок АСУЗ: подводим итоги 2010 года

дом и автоматизация зданий, проведение подобных исследований было продолжено. Как развивается рынок АСУЗ В этот раз исследование охватило все сегменты рынка: к изучаемым ранее сферам домашней и
25.11.2010 Radisson Blu стала крупнейшим в России «умным» зданием

и система управления освещением номеров класса Executive и Suite. АСУЗ (в иностранной терминологии BMS) построена на базе оборудования и программного обеспечения Siemens Building Technologies

11.11.2010 Ленинградское управление ЕЭС России переехало в интеллектуальное здание

ния», одним из основных компонентов которой является автоматизированная система управления зданием (АСУЗ) при эксплуатации объекта. В частности, новое здание оснащено системой гарантированного

10.11.2010 Newron System выпустила мультипротокольный сервер doGate для систем автоматизации зданий

ron System и её официальный дистрибьютор в России «Фиорд» представляют новый программно-аппаратный сервер автоматизации doGate. Он обеспечивает поддержку основных открытых стандартов в области систем автоматизации зданий с поддержкой протоколов LonTalk, BACnet, KNX, Modbus и M-Bus. Сервер doGate собирает информацию в сети по любому из этих протоколов, обеспечивает преобразование ее между пр
03.11.2010 Safeclass готовится к производству решений класса «интеллектуальное здание» и «умный» дом

е системы безопасности, мониторинга и учета в единую автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ). Производственные мощности компании работают в универсальном и быстропереналаживаемом р
27.10.2010 Госпрограмма обеспечит энергоэффективность зданий

ическими и социальными. С точки зрения использования автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) повышение энергоэффективности - один из основных доводов в пользу применения таких сист
12.10.2010 Тема автоматизации зданий представлена на выставке "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010"

й которой была посвящена теме «Автоматизация зданий». Выступление Артема Серазетинова, департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании Siemens, было посвящено новой линейке оборудова
08.10.2010 Платформа KNX станет основой автоматизации зданий

на концах кабеля. После окончания инсталляции кроме стандартных проверок необходимо измерить сопротивление изоляции кабелей и напряжение питания, которое на концах шины не должно быть ниже 21 В. Для автоматизации зданий KNX - производители выпускают большое количество устройств. В случаях возникновения необходимости интеграции с другими устройствами и системами, можно использовать универса
05.10.2010 Холдинг «Космос-Нефть-Газ» предлагает молниезащиту для интеллектуальных зданий

силовой сети и при попадании молний. Поэтому, защита автоматизированных систем управления зданием (АСУЗ) от воздействия молний – одна из актуальнейших задач повышения надежности и безопасности
18.08.2010 «Крок» вступил в Ассоциацию Building Integration Group Russia

зации зданий, нам есть, что показать потребителям и коллегам по направлению. Среди наших проектов — интеллектуальное здание СО ЕЭС (36 инженерных и информационных систем), автоматизация инженер
17.08.2010 Как поставить оценку "умному" дому

брать компанию интегратора - подрядчика для создания автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ). Терминология зависит от целей Дать определение термину "цифровой дом" просто. Это дом,
16.06.2010 «Комстар» и «Интелвижен» займутся интеллектуальными зданиями

ртнерского соглашения компании займутся совместной разработкой и реализацией проектов с концепцией «Интеллектуальное Здание». В крупных офисных центрах и на объектах городской инфраструктуры бу
15.06.2010 Обзор за неделю: новинки автоматизации зданий и будущее городов

ременно с проектами в области энергосбережения продолжается разработка нового оборудования и систем автоматизации зданий, а также совершенствование программного обеспечения, используемого в это
11.06.2010 Finder представила новое оборудование для автоматизации зданий

одящей выставке Электро 2010 итальянская компания Finder, которая недавно открыла свое прямое представительство в РФ, представила свои новинки в области электротехнической продукции, применимой и для автоматизации зданий, такие как: различные реле, электросчетчики, контакторы и датчики. Был показан интерфейсный модуль реле серии 39 на номинальный ток 2 и 6А, с различными версиями катушек дл
07.06.2010 Angelo Аэропорт-Отель стал «интеллектуальным зданием»

Angelo в Екатеринбурге оборудована новым комплексом инженерных систем в соответствии с концепцией «интеллектуальное здание». Реализованные технические решения и современное оборудование обеспе
25.05.2010 «Альт Линукс» продемонстрировала решение для автоматизации зданий

проблемно-ориентированным набором пакетов программ делают его универсальной платформой для различных приложений. Это в первую очередь встраиваемые системы сбора данных и управления в промышленности и автоматизации зданий, системы учета электроэнергии и тепла, ЖКХ, малогабаритные мобильные системы в тяжелых условиях эксплуатации, специализированные роутеры и POS-терминалы. fit-PC2 – миниатюр
14.05.2010 Где обучают основам АСУЗ?

школьного. Но, к сожалению, неизвестно ни одной школы, которая специализировалась бы по направлению АСУЗ. Со средним специальным образованием дело обстоит немного лучше. Конечно, полностью проф
14.05.2010 BTR NETCOM представила новые продукты для автоматизации зданий

ение модулей между собой с объединением шины питания и информационной шины. Новые BACnet модули дополняют ряд популярных модулей Logline c интерфейсами LON и CAN. Они позволят легко расширять системы автоматизации зданий с открытым протоколом BACnet и могут применяться с любыми контроллерами и системами других производителей, поддерживающими интерфейс BACnet MS/TP. Была также показана новая
13.05.2010 19 мая откроется форум «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Санкт-Петербург 2010»

га», «Фонда поддержки промышленности», «Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга», «Центра автоматизации зданий», «Инженерного клуба». Тематика форума охватывает следующие напра
30.04.2010 Российский потребитель мало знает об автоматизации зданий

Инжениринг". Целью опроса ставилось определить уровень знакомства и понимания важности направления автоматизации зданий в России. В опросе приняли участие 75 человек (из них 76% - мужчины). 61
29.04.2010 Конференция по автоматизации зданий прошла в Екатеринбурге

ания включает все основные компоненты для построения автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ). Это может быть «умный» дом для частного заказчика или Интеллектуальное Здание как корп
22.04.2010 Интеллектуальное строительство: спор о платформах продолжается

В настоящее время в области АСУЗ (Автоматизированных Систем Управления Зданиями) официально признано три технологические

01.04.2010 Школа АСУЗ обучает технологии KNX

Школа предназначена для подготовки и проведения обучающих семинаров в области автоматизации зданий. Она начала работать с середины прошлого года. Совместно с компанией "Гилэнд" с сентября прошло 4 тренинга " Уроки технологии KNX на оборудование GIRA". 23 слушателя, проше
05.02.2010 Рынок автоматизации зданий: попытка анализа

Рынок автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) существует в России уже более десяти лет. Однако оценка его годового оборота – непроста

Публикаций - 512, упоминаний - 825

BMS и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1605 58
Siemens AG - Siemens Group 2573 47
Крок - Croc 1768 43
Schneider Electric 564 27
Cisco Systems 5048 26
Beckhoff - Beckhoff Automation 37 25
АРМО ГК - АРМО-Системы 265 23
АРМО ГК 123 22
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 22
Microsoft Corporation 24284 21
Johnson Controls 33 21
IBM - International Business Machines Corp 9384 20
Intel Corporation 12005 19
ABB Group - Asea Brown Boveri 317 18
Unicorn - Юникорн 29 17
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1437 15
ПроСофт - ProSoft 76 14
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 637 14
Philips 2042 13
HP Inc. 5646 13
Mitsubishi Electric 362 12
АйТи 1342 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2109 11
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 11
Crestron 91 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 10
Информсвязь 47 10
Honeywell 277 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1050 10
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 424 10
GE Fanuc - Фанук 37 9
Цифра ГК 2328 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4655 9
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 25 9
Открытые технологии 695 8
Legrand - BTicino 10 8
Delta Controls - Дельта Контролс 12 8
iCore - Ай Ко ЗАО 51 8
Huawei 3774 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6870 58
Экспотроника ВК 40 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6845 14
РЖД - Российские железные дороги 1832 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 10
Россети Ленэнерго 1700 9
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 8
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога 20 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 473 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 5
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 115 5
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 5
Миракс Групп - Mirax Group 17 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2700 5
Daikin Industries 46 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 795 5
Aerostar Hotels - Аэростар 27 4
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 79 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 148 4
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 39 4
MR Group - МР Групп 28 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1195 4
Bravo - Браво Интернешнл 6 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 3
Accor Hotels 15 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 3
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп 24 3
Saras S.p.A. 6 3
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 18 3
Газпром нефть 575 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 189 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 421 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 326 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 529 3
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10924 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2929 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4815 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2358 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 301 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5249 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1794 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 302 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3183 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2628 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4278 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 947 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 273 4
Федеральное казначейство России 1692 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4465 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1745 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 3
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 47 3
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 49 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 774 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1325 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 413 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3002 3
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 391 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1339 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5658 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1323 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2464 3
Мосгордума - Московская городская Дума 140 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 172 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1869 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1330 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 258 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3684 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6205 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 234 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 111 3
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 3
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 3
Greenpeace - Гринпис 128 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 2
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 215 1
АФТ - Ассоциация Финтех 127 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29064 230
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61562 198
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8196 131
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12176 123
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46908 112
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28401 82
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3864 80
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2052 78
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10572 71
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23183 70
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1602 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17006 59
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Apple iPhone 6 4861 6
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Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 65 4
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Autodesk AutoCAD 321 3
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AdAstra SCADA Trace Mode 12 3
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Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1094 3
Пасеков Владимир 24 21
Широков Александр 25 20
Гутман Виктор 17 12
Перминова Светлана 15 11
Максименко Владимир 10 9
Головин Андрей 14 8
Бобровников Борис 103 7
Рудь Сергей 7 7
Карпинский Алексей 37 7
Вроблевский Роман 6 6
Воеводенко Нина 6 6
Румакин Игорь 5 5
Александров Артур 6 5
Пека Павел 5 5
Костюнин Игорь 4 4
Медведев Дмитрий 1646 4
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Либерман Борис 4 4
Поляков Михаил 6 3
Бяков Юрий 42 3
Гименез Вероника 8 3
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Русанов Николай 3 3
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Ласый Александр 7 3
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Россия - РФ - Российская федерация 137351 309
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41692 131
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13182 23
Россия - УФО - Екатеринбург 3754 23
Солнце - звезда Солнечной системы 5062 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16394 17
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Япония 13173 14
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 2
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Intelligent Enterprise 27 1
ЭнергоНьюс 1 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 1
РИА Новости 866 1
Ведомости 859 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 837 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 187 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 15 1
Open University - Открытый университет 38 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 8 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 8 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 165 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 4 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 12 1
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МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 69 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 290 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 311 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
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