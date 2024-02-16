Пермь продолжает прирастать умными зданиями. Еще два ЖК подключены к платформе Ujin OS

Застройщик ГК «Альфа» выбрал партнером ИТ-компанию Ujin, разработчика платформы умных зданий Ujin OS, в качестве технологического партнера для создания единой цифровой среды зданий двух жилых комплексов комфорт-класса в Перми – ЖК «Танго» (ул. Барамзиной, 38) и ЖК «Скворцы» (ул. Клары Цеткин, 35). Об этом CNews сообщили представители Ujin.

ГК «Альфа» присутствует на рынке недвижимости 17 лет. Компания сосредоточена на поиске решений на стыке комфорт-класса и бизнеса. В портфеле ГК «Альфа» 25 реализованных проектов и четыре строящихся.

По запросу жителей застройщик и разработчик умных зданий дооборудуют объекты и подключат к интеграционной платформе Ujin OS. Создание единой цифровой среды для ЖК «Танго» и ЖК «Скворцы» на платформе Ujin OS дает резидентам возможность пользоваться сервисами умного жилого комплекса через мобильное приложение. На объектах уже работают сервисы на базе смарт-инфраструктуры ЖК. Через мобильное приложение Ujin резиденты могут просматривать видео с камер наблюдения, доступна автоматическая передача показаний со счетчиков горячей воды и отопления, а в ЖК «Танго» – еще холодной и питьевой воды, электричества. Доступ на территорию, в подъезды, подземный паркинг ЖК осуществляется через брелок, который не надо прикладывать, или приложение.

На данный момент ведется доработка решений для запуска системы распознавания номеров, включая доступ гостей через заказанный в мобильном приложении пропуск. Жильцам через мобильное приложение также станут доступны оплата коммунальных услуг, получение новостей о жизни комплексов, отправка заявок в управляющую организацию на проведение ремонтно-восстановительных работ.

Застройщик ГК «Альфа» и разработчик решений для умных зданий Ujin договорились о дальнейшем развитии партнерских отношений и подключении к платформе Ujin OS клубный дом HYGGE (ул. Советской Армии, 64) и «Альфа дом» (ул. Малая, 6).

«Компания “Альфа” стремится внедрять в своих домах самые современные технологии. Уже сегодня жителям доступны питьевой водопровод, улучшенная шумоизоляция. Мы уверены, что система “умный дом”, которую развивает Ujin, обеспечит новоселов необходимыми технологиями для комфортного проживания», – сказал генеральный директор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин.

«Для Ujin это первый опыт сотрудничества с ГК “Альфа” напрямую. ЖК “Танго” и ЖК “Скворцы” – примеры успешного внедрения технологий умного здания на этапе эксплуатации, когда застройщик готов доработать объекты по запросам жителей. Системы “умного дома” уже стали если не неотъемлемым, то привычным элементом современных новостроек. Возвести здание без цифровых технологий можно, но такой дом не сможет удовлетворить потребности нынешнего потребителя. Мы рады предложить свои технологии для воплощения в жизнь самых смелых желаний», – отметила директор Ujin Светлана Перминова.

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ООО «Юникорн» является разработчиком открытой интеграционной платформы для умных зданий Ujin OS, которая позволяет системно создавать единую цифровую среду и может быть подключена на объектах любого класса, а также интегрироваться с любыми инженерными и информационными системами. Платформа Ujin вошла в перечень особо значимых проектов в сфере строительства и ЖКХ, утвержденный Минцифры России и получила грант от Российского фонда развития информационных технологий.