ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн

ООО «Юникорн» — ИТ-компания, разработчик платформы Ujin, а также линейки аппаратных решений для коммерческого и розничного рынков. Компания объединяет экспертизу в инженерных системах, искусственный интеллект и инновации в области интернета вещей.
СОБЫТИЯ
|22.07.2024
|
Юникорн» и «ЕкатеринодарИнвест-Строй» заключили стратегическое соглашение
ИТ-компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, и строительная компания «Екатеринод
|31.05.2024
|
ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств»
систем, решений для автоматизации, ИT-инфраструктуры и распределения электроэнергии, и ИT-компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, договорились о производстве премиал
|21.05.2024
|
«Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика
апе эксплуатации зданий в гарантийный срок. Об этом CNews сообщили представители Ujin. ИТ-компании «Юникорн» и «Техзор» разработали и протестировали сценарии отработки обращений, поступающих от
|14.05.2024
|
Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе
Компания «Юникорн» завершила доработку платформы для умных зданий Ujin. Особо значимый проект реализова
|08.04.2024
|
Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом»
приложении осуществляется благодаря интеграции сервиса с платформой Ujin OS российской ИТ-компании «Юникорн», резидента «Сколково», разработчика облачной платформы для умных зданий Ujin. Об это
|25.03.2021
|
«Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости
«Юникорн», резидент кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково», выиграла открытый конкурс и приступила к работам по проектированию, поставке и монтажу оборудования для системы «Умный
|17.10.2018
|
«ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн»
«Юникорн» и «Рубикон» заключили знаковую сделку для развития IoT в России. Владелец Пермской финансово-производственной группы и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев приобрел 50% компани
|13.09.2018
|
«Юникорн» получил статус резидента «Сколково»
«Юникорн», российский разработчик решений для «умных» квартир, получил статус резидента «Сколково». Имея за плечами пятнадцатилетний опыт разработок систем «умный дом», серийный предприниматель
|10.09.2018
|
«Юникорн» интегрировал «Яндекс.Алису» в «умный дом»
«Юникорн» представил новые функции своей платформы MySmartFlat, единого центра управления жилыми комплексами. Благодаря интеграции с голосовым помощником от «Яндекс», теперь «умные квартиры» на
