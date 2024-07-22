Разделы

ЭР-Телеком Холдинг Unicorn Юникорн

ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн

ООО «Юникорн» — ИТ-компания, разработчик платформы Ujin, а также линейки аппаратных решений для коммерческого и розничного рынков. Компания объединяет экспертизу в инженерных системах, искусственный интеллект и инновации в области интернета вещей

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.07.2024 Юникорн» и «ЕкатеринодарИнвест-Строй» заключили стратегическое соглашение

ИТ-компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, и строительная компания «Екатеринод
31.05.2024 ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств»

систем, решений для автоматизации, ИT-инфраструктуры и распределения электроэнергии, и ИT-компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, договорились о производстве премиал
21.05.2024 «Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика

апе эксплуатации зданий в гарантийный срок. Об этом CNews сообщили представители Ujin. ИТ-компании «Юникорн» и «Техзор» разработали и протестировали сценарии отработки обращений, поступающих от
14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе

Компания «Юникорн» завершила доработку платформы для умных зданий Ujin. Особо значимый проект реализова
08.04.2024 Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом»

приложении осуществляется благодаря интеграции сервиса с платформой Ujin OS российской ИТ-компании «Юникорн», резидента «Сколково», разработчика облачной платформы для умных зданий Ujin. Об это
25.03.2021 «Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости

«Юникорн», резидент кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково», выиграла открытый конкурс и приступила к работам по проектированию, поставке и монтажу оборудования для системы «Умный
17.10.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн»

«Юникорн» и «Рубикон» заключили знаковую сделку для развития IoT в России. Владелец Пермской финансово-производственной группы и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев приобрел 50% компани
13.09.2018 «Юникорн» получил статус резидента «Сколково»

«Юникорн», российский разработчик решений для «умных» квартир, получил статус резидента «Сколково». Имея за плечами пятнадцатилетний опыт разработок систем «умный дом», серийный предприниматель

10.09.2018 «Юникорн» интегрировал «Яндекс.Алису» в «умный дом»

«Юникорн» представил новые функции своей платформы MySmartFlat, единого центра управления жилыми комплексами. Благодаря интеграции с голосовым помощником от «Яндекс», теперь «умные квартиры» на


Публикаций - 66, упоминаний - 96

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

МКД 74 6
Yandex - Яндекс 8565 6
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 25 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 885 3
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 8 2
Техзор - ИТМС 6 2
RUBEZH - ООО «РУБЕЖ» 7 2
Ростелеком 10396 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14534 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 2
Promobot - Промобот 153 2
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 19 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 341 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
ЮНИ 68 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Сигма ГК 5 1
Т Плюс - ИТ Плюс 22 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 11 1
Союз 317 1 1
RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
Tuya Inc 16 1
Dominanta - Доминанта 2 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5315 1
SAP SE 5457 1
Huawei 4274 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Oracle Corporation 6897 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 666 1
SAS Institute 1039 1
Telegram Group 2631 1
БАРС Груп 562 1
Schneider Electric 594 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 1
Honeywell 294 1
1С-Битрикс - Bitrix 628 1
Salesforce 460 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
Rubetek - Рубетек 25 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 6
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 34 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1037 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 3
Tashir Group - Ташир ГК 31 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8289 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 211 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 70 1
RBV Capital 2 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 1
Брусника 17 1
Веста 52 1
СМ.Сити 2 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 2 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 11 1
Asterus - Астерус 4 1
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
Юнисервис ГК 8 1
Unicorn Capital Partners - Юникорн кэпитал партнерс 1 1
Ак барс дом 3 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1519 1
Савеловский Сити БЦ 1 1
ННДК - Нижегородская девелоперская компания 1 1
Группа Самолет - Самолет плюс 26 1
Ситиматик 5 1
Gidrolock - Гидролок 2 1
Upside Development - Апсайд Девелопмент 4 1
Лента - Сеть розничной торговли 2287 1
Альфа-Групп 731 1
Ак Барс Банк 275 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 41 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13004 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 47
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 44
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2069 32
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 576 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 18
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 11
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2066 10
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 9
Умные платформы 1874 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18625 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6201 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 6
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 418 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5786 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 5
Оповещение и уведомление - Notification 5385 5
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1530 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2033 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 4
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 393 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 4
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 90 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5683 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 3
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 588 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 3
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 69 58
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 857 8
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 92 5
Unicorn Sapfir 4 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 252 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 701 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 189 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Дом 9 2
Microsoft Dynamics 1185 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 13 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
Promobot Control - Промобот Контроль 2 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Яндекс.ТВ 40 1
Минцифры РФ - Госключ 194 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1561 1
Avito - Авито услуги 109 1
FreePik 1485 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
СалютДевайсы - Умный дом Sber 17 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 881 1
Google Android 14804 1
Apple iOS 8309 1
Oracle Java - язык программирования 3348 1
Oracle Java Development Kit - JDK 197 1
Apple Face ID 239 1
Apple iPhone 6 4861 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 121 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 1
Перминова Светлана 45 41
Южаков Алексей 31 6
Тимченко Александр 15 2
Курманов Анатолий 7 2
Павлов Александр 116 2
Киселев Станислав 6 2
Кузяев Андрей 70 2
Иванов Михаил 111 1
Решетников Максим 40 1
Обухов Александр 40 1
Васильев Александр 67 1
Бородкин Андрей 4 1
Фролов Антон 24 1
Сорокин Сергей 17 1
Марков Сергей 16 1
Федоров Сергей 16 1
Воронова Дарья 11 1
Козубова Любовь 1 1
Голубицкий Вениамин 1 1
Михайлик Константин 35 1
Горбачев Александр 21 1
Паршиков Алексей 5 1
Алехин Алексей 5 1
Лебедев Дмитрий 26 1
Булатов Николай 8 1
Галстян Арсен 6 1
Топчиев Рустам 1 1
Романченко Кирилл 4 1
Кирилловский Петр 4 1
Горбачев Максим 3 1
Хрулев Сергей 2 1
Брызгалов Павел 2 1
Синицын Валентин 3 1
Сидоренко Ольга 2 1
Симак Виталий 1 1
Ширинкин Сергей 1 1
Вилесов Александр 1 1
Макаренко Мила 1 1
Суханов Виталий 1 1
Маганов Наиль 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158135 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1610 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18770 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1670 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1834 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 8 1
Казахстан - Республика 5836 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3252 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3307 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 1
Россия - СФО - Новосибирск 4693 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3414 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1910 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 960 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2990 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 811 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2140 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2233 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2107 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1329 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1251 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - ДФО - Амурская область 861 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 225 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1349 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 307 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 38
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 6
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10412 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 58 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 211 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 208 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Аренда 2581 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 1
Ведомости 1286 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 3 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
