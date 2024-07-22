ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн

Юникорн» и «ЕкатеринодарИнвест-Строй» заключили стратегическое соглашение ИТ-компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, и строительная компания «Екатеринод

ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств» систем, решений для автоматизации, ИT-инфраструктуры и распределения электроэнергии, и ИT-компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, договорились о производстве премиал

«Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика апе эксплуатации зданий в гарантийный срок. Об этом CNews сообщили представители Ujin. ИТ-компании «Юникорн» и «Техзор» разработали и протестировали сценарии отработки обращений, поступающих от

Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе Компания «Юникорн» завершила доработку платформы для умных зданий Ujin. Особо значимый проект реализова

Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом» приложении осуществляется благодаря интеграции сервиса с платформой Ujin OS российской ИТ-компании «Юникорн», резидента «Сколково», разработчика облачной платформы для умных зданий Ujin. Об это

«Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости «Юникорн», резидент кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково», выиграла открытый конкурс и приступила к работам по проектированию, поставке и монтажу оборудования для системы «Умный

«ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн» «Юникорн» и «Рубикон» заключили знаковую сделку для развития IoT в России. Владелец Пермской финансово-производственной группы и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев приобрел 50% компани

«Юникорн» получил статус резидента «Сколково» «Юникорн», российский разработчик решений для «умных» квартир, получил статус резидента «Сколково». Имея за плечами пятнадцатилетний опыт разработок систем «умный дом», серийный предприниматель