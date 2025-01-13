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Перминова Светлана



13.01.2025 Системы «Умного доступа» в московском ЖК Hide 1
14.10.2024 В Чебоксарах появился второй умный жилой комплекс 1
14.10.2024 Эксперты призывают к созданию единых стандартов BIM в России 1
18.09.2024 Крупнейший девелопер Коми подключил пятый ЖК к платформе Ujin 1
28.08.2024 Комплекс апартаментов бизнес-класса Alcon Tower подключен к цифровым сервисам на базе платформы Ujin 1
21.08.2024 Управляющие организации и застройщики могут провести аналитику пользовательской активности цифровых сервисов на базе Ujin 1
16.08.2024 Частью единой цифровой среды строящегося ЖК «PRIME» в Перми станет персональный помощник, созданный на основе технологий искусственного интеллекта 1
08.07.2024 Ujin вывел умного помощника на первую линию технической поддержки во взаимодействии с умным домом 1
05.07.2024 Умные устройства Ujin теперь доступны в приложении «Салют» 1
03.07.2024 Группа компаний «Да!Девелопмент» подключает второй дом к платформе умных зданий Ujin 1
27.06.2024 «Группа ЛСР» создала смарт-инфраструктуру знаковых объектов на базе платформы Ujin 1
21.05.2024 «Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика 1
14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе 1
08.04.2024 Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом» 1
13.03.2024 Нижегородский девелопер ННДК подключает ЖК «Корица» и ЖК «Бекетов Парк» к платформе Ujin OS 1
16.02.2024 Пермь продолжает прирастать умными зданиями. Еще два ЖК подключены к платформе Ujin OS 1
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 1
16.10.2023 Управляющая организация «Юни премиум» подключила ЖК «Вишневый сад» к платформе для умных зданий Ujin OS 1
10.07.2023 Пермские разработчики автоматизируют работу УК с технической документацией с помощью ТИМ-моделей 1
03.10.2022 В России построят первый поселок с единой цифровой средой и умными домами 1
08.06.2022 ГК «А101» разработала единый цифровой стандарт для жилых комплексов 1
11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости 1
25.03.2021 «Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости 1
17.10.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн» 1
10.09.2018 «Юникорн» интегрировал «Яндекс.Алису» в «умный дом» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Перминова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Unicorn - Юникорн 43 22
Yandex - Яндекс 7339 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Promobot - Промобот 139 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Rubetek - Рубетек 18 1
Ростелеком 9700 1
SAS Institute 971 1
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 1
Oracle Corporation 6688 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
SAP SE 5277 1
Schneider Electric 575 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Salesforce.com 427 1
Техзор ГК 2 1
Honeywell 282 1
Huawei 3933 1
Telegram Group 1983 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
ЮНИ 68 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Сигма ГК 5 1
Т Плюс - ИТ Плюс 17 1
Орбита 292 1
Союз 317 1 1
Comindware - Колловэар 154 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 2
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 2 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Группа Самолет 72 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ННДК - Нижегородская девелоперская компания 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 18 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Брусника 13 1
Веста 51 1
Юнисервис ГК 8 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
Ситиматик 5 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 18
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 17
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 5
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 351 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 3
Умные платформы 1682 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 294 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 91 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 23
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
Unicorn Sapfir 4 1
Apple iPhone 6 4862 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Дом 4 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Autodesk Revit 113 1
Comindware Моё здание 2 1
Южаков Алексей 27 2
Павлов Александр 88 2
Кузяев Андрей 64 1
Кирилловский Петр 4 1
Шкляр Михаил 1 1
Братко Никита 1 1
Иваненко Андрей 1 1
Колотовкин Тимофей 1 1
Марков Сергей 14 1
Брызгалов Павел 1 1
Михайлик Константин 24 1
Иванов Михаил 100 1
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Симак Виталий 1 1
Бородкин Андрей 2 1
Ширинкин Сергей 1 1
Вилесов Александр 1 1
Федоров Сергей 15 1
Горбачев Александр 21 1
Киселев Станислав 5 1
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Слепые зоны 109 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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