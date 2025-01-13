Перминова Светлана
Перминова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Unicorn - Юникорн 43 22
|Yandex - Яндекс 7339 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
|Promobot - Промобот 139 1
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
|Rubetek - Рубетек 18 1
|Ростелеком 9700 1
|SAS Institute 971 1
|Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 1
|Oracle Corporation 6688 1
|1С-Битрикс - Bitrix 579 1
|SAP SE 5277 1
|Schneider Electric 575 1
|IBM - International Business Machines Corp 9441 1
|Salesforce.com 427 1
|Техзор ГК 2 1
|Honeywell 282 1
|Huawei 3933 1
|Telegram Group 1983 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
|ЮНИ 68 1
|Siemens AG - Siemens Group 2589 1
|Сигма ГК 5 1
|Т Плюс - ИТ Плюс 17 1
|Орбита 292 1
|Союз 317 1 1
|Comindware - Колловэар 154 1
|Южаков Алексей 27 2
|Павлов Александр 88 2
|Кузяев Андрей 64 1
|Кирилловский Петр 4 1
|Шкляр Михаил 1 1
|Братко Никита 1 1
|Иваненко Андрей 1 1
|Колотовкин Тимофей 1 1
|Марков Сергей 14 1
|Брызгалов Павел 1 1
|Михайлик Константин 24 1
|Иванов Михаил 100 1
|Сидоренко Ольга 2 1
|Симак Виталий 1 1
|Бородкин Андрей 2 1
|Ширинкин Сергей 1 1
|Вилесов Александр 1 1
|Федоров Сергей 15 1
|Горбачев Александр 21 1
|Киселев Станислав 5 1
|Макаренко Мила 1 1
|Суханов Виталий 1 1
|Ковалев Евгений 9 1
|Бугаёв Алексей 3 1
|Давидюк Артем 2 1
|Леновская Екатерина 1 1
|Леонтьева Анна 1 1
|ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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