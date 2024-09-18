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Крупнейший девелопер Коми подключил пятый ЖК к платформе Ujin

Жители ЖК «Урман» от застройщика СКАТ получили возможность пользоваться самыми современными сервисами «умного здания» от российской ИT-компании «Юникорн». Ранее девелопер подключил к единой цифровой среде на базе платформы Ujin ЖК «Аура», «Платон», «Русская роща» и «Бьярма». Цифровая платформа, на основе которой осуществляется управление многоквартирными домами, экономит время и ресурсы управляющей компании, позволяя выстраивать доверительные отношения с жителями. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

ЖК «Урман» — это современный жилой комплекс, расположенный в микрорайоне «Орбита» в Сыктывкаре. Он состоит из трех домов, которые образуют закрытый для въезда машин двор. Ключевая идея комплекса и двора — единение человека и природы, комфорт и безопасность.

СКАТ выбирает системный подход реализации своих проектов. Поэтому автоматизация и цифровизация управления домом – один из приоритетов девелопера. Все сервисы «умного ЖК» доступны жителям «Урмана» в мобильном приложении. Используя смартфон, можно отправлять заявки в управляющую организацию на обслуживание и ремонт общедомового имущества, получать и оплачивать квитанции, а также дистанционно управлять видеодомофоном, открывая двери подъезда из любой точки мира. Также в мобильном приложении можно в режиме реального времени просматривать видео с камер, установленных на парковке, во дворе и местах общего пользования.

Смарт-сервисы позволяют не тратить время на рутинные задачи, например, по передаче показаний счетчиков в управляющую организацию: система умного здания сама сделает это за жителей. Система проанализирует и оптимизирует расход коммунальных ресурсов. При желании жильцов на базе мобильного приложения можно создать собственную систему умного дома в своей квартире, подключив совместимые умные устройства.

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«Мы живем в реальности, в которой управляем разными сферами жизни с телефона. Нам приятно осознавать, что СКАТ — первый девелопер в Коми, внедривший мобильное приложение в повседневность жителей построенных нами ЖК. Так мы делаем каждый день в новом доме еще комфортнее, проще и приятнее, — сказал представитель застройщика — заместитель директора по маркетингу и продажам Виталий Суханов. — Это полностью созвучно с ключевой идеей компании — не строить квадратные метры, а создавать архитектуру жизни».

«СКАТ – давний партнер Ujin, для которого цифровизация – гармоничная и важная составляющая жилого пространства. Застройщик идет в ногу с временем, обретая не только конкурентные преимущества, но и доверие своих клиентов. Подключая каждый новый объект к смарт-инфраструктуре, растет качество самого девелоперского продукта. Мы рады предложить свои технологии для воплощения в жизнь самых смелых желаний», – сказала директор «Юникорн» Светлана Перминова.

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