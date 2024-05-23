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РТИТС Платон Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн

РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн

Система взимания платы «Платон» создана в целях обеспечения соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и распространяется на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения.

 

СОБЫТИЯ

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23.05.2024 У «Ростелекома» и создателей «Платона» не вышло автоматизировать контроль за грузовиками на федеральных трассах

согабаритного контроля на автодорогах в рамках концессии на 150 млрд рублей «РТ-Инвест» владеет 50% в «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), операторе системы взимания платы с грузного транспорта «Платон». Остальные 50% в компании первоначально были распределены следующим образом: 23,5% в компании принадлежали Игорю Ротенбергу, 19% - Андрею Шипелову, 7,5% - гендиректору компании Антону З
18.10.2023 Разработчик системы «Платон» выбрал сервис кадрового ЭДО от HRlink

ное направление работы РТИТС — разработка программного обеспечения для транспортной инфраструктуры. Компания развивает цифровые сервисы, среди которых система взимания платы за движение большегрузов «Платон». Кроме того, РТИТС принимает участие в федеральных мегапроектах, таких как создание беспилотных логистических коридоров и организация бесшовной грузовой логистики. Штат компании насчиты
30.12.2022 ПО «Электроприбор» внедрило ERP «Платон» собственной разработки

тивность станков с ЧПУ увеличилась в два раза за счет внедрения ERP-системы собственной разработки «Платон». Решение позволило оперативно собирать данные с оборудования, производить расчет и ан
31.01.2022 Система цифровизации производства «Платон» получила свидетельство о госрегистрации

получило свидетельство о государственной регистрации уникальной системы цифровизации производства «Платон». Разработанная на предприятии система представляет собой эксклюзивную инновационно-ин
09.10.2019 Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО

ектрического транспорта, дорожного хозяйства, а также обеспечение транспортной безопасности. В июне 2018 г. за Ространснадзором были закреплены права администратора штрафов в государственной системе «Платон», созданной для взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам России. Несколько фактов о «Инфолэнде» По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инфолэнд» было зарегистрировано в
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж

2019 г. в Индии будет внедрена российская система взимания платы на автодорогах, подобная системе «Платон». Об этом сообщает оператор «Платона», компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТ
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом

финансирование проекта из бюджета на уровне 10,6 млрд руб. ежегодно в течение 13 лет. Это сделало «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России. Вышеупомянутое концес
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось

Отсрочка повышения тарифа Изменение тарифов в системе «Платон» с учетом актуального курса рубля перенесено с 1 июля 2018 г. на 1 июля 2019 г. Соотве
11.05.2018 Соразработчика «Платона» уличили в создании ИТ-картеля на 140 миллионов

Прогресс софт», известную на рынке как соразработчик системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», и экс-структуру «Ростеха» — «Регионком» — нарушившими антимонопольное законодательст
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы

я и ЖКХ, а также создание национальной облачной платформы. В 2014 г. Алексей Нащекин стал советником в «РТ-Инвест» по вопросам технологического развития системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». В этот же период начал участвовать в разработке Единого государственного реестра недвижимости. Госпроекты с участием Алексея Нащекина Алексей Нащекин работал советником в компании «РТ-
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов

я и ЖКХ, а также создание национальной облачной платформы. В 2014 г. Алексей Нащекин стал советником в «РТ-Инвест» по вопросам технологического развития системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». В этот же период начал участвовать в разработке Единого государственного реестра недвижимости. Госпроекты с участием Алексея Нащекина Алексей Нащекин работал советником в компании «РТ-
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона»

я и ЖКХ, а также создание национальной облачной платформы. В 2014 г. Алексей Нащекин стал советником в «РТ-Инвест» по вопросам технологического развития системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». В этот же период начал участвовать в разработке Единого государственного реестра недвижимости. Госпроекты с участием Алексея Нащекина Алексей Нащекин работал советником в компании «РТ-
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group

ба Фонда «Сколково» к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews относительно санкций против Виктора Вексельберга. Санкции в отношении совладельцев «Мегафона» и оператора системы «Платон» Среди лиц, попавших под санкции, можно отметить предпринимателя Игоря Ротенберга. Среди его активов имеется компания «РТ Инвест Транспортные Системы», оператор системы взимания платы с

24.01.2018 «Платон» применит большие данные для отлова «зайцев»

Довесок к «Платону» для борьбы с «зайцами» Для системы «Платон», взимающей плату с грузовиков за прохождение федеральных трасс, будет создано ПО и об
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами

достигла 1,8 млрд руб., при этом чистая прибыль составила 475 млн руб.Владельцы оператора системы «Платон» выкупили компанию НТСЕще одно дочернее предприятие «Сервис-Телематика» в 2016 г. полу
29.06.2017 «Платон» будет сам считать маршрут грузовика, чтобы не дать водителю сжульничать

Новые правила в «Платоне»В ИТ-системе «Платон», которая взимает плату за вред, причиненный федеральным трассам, с машин весом свыше

16.06.2017 Грузоперевозчики смогут пополнить расчетную запись «Платон» в «Евросети»

«Евросеть» объявила о том, что теперь грузоперевозчики смогут пополнить расчетную запись «Платон» в любом магазине ритейлера. Услуга предоставляет дополнительные удобства для владельцев 850 тыс. большегрузов, зарегистрированных в системе.Грузоперевозчики могут пополнить расчетную за
07.06.2017 Пополнение счета пользователя госсистемы «Платон» доступно с мобильного телефона

Для грузоперевозчиков открыта услуга для пополнения расчетной записи в системе «Платон» и оплаты оформленных маршрутных карт удаленно с лицевого счета мобильного телефона. Сервис доступен для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Поставщиком данного технологического реше
27.02.2017 CyberPlat начал принимать платежи в пользу системы «Платон»

Компания «КиберПлат» расширяет возможности для пользователей системы взимания платы «Платон», предлагая быстрый способ пополнения расчетной записи либо оплаты маршрутной карты в системе электронных платежей CyberPlat («КиберПлат»). Как рассказали CNews в «КиберПлат», владельцы

18.07.2016 Соразработчика «Платона» таинственно покинул гендиректор

ии «Прогресс софт», которая участвовала в разработке системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», сменился гендиректор. Дмитрий Финк, занимавший этот пост более года, сложил с себя п
24.06.2016 ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай

на – объемы строительства новых дорог сокращаются. Переломить ситуацию призвана нашумевшая система «Платон». Все перечисленные сценарии предполагают активное использование ИТ. № 2015 № 2014 Ком
15.04.2016 Нововведения в работе системы «Платон» вступили в силу

С 15 апреля 2016 г. оформлять маршрутные карты для проезда по федеральным дорогам России могут только зарегистрированные в системы «Платон» грузоперевозчики. Также установлен 7-дневный срок действия маршрутных карт. «О планируемых с 15 апреля изменениях в работе системы «Платон» мы проинформировали пользователей ещё

15.02.2016 Российские грузоперевозчики смогут пользоваться постоплатой в системе «Платон» с 15 апреля 2016 г.

чка по внесению платы для грузоперевозчиков вводится по просьбам бизнес-сообщества, в первую очередь, представителей малого и среднего бизнеса. Постоплата – это возможность для пользователей системы «Платон» вносить плату за фактически пройденное расстояние по федеральным дорогам после расчетов с грузоотправителями, а не авансовым платежом, как сейчас. Одновременно с введением отсрочки по в
05.02.2016 Оператор системы «Платон» выпустит 1,8 млн бортовых устройств к июлю 2017 г.

К июлю 2017 г. оператор системы «Платон» выпустит дополнительно 1,8 млн бортовых устройств, а также установит еще 461 рамку ст
06.01.2016 Путин освобождает пользователей «Платона» от транспортного налога

ференции, состоявшейся 17 декабря 2015 г., в связи с введением в эксплуатацию известной ИТ-системы «Платон». «Правительству РФ — представить предложения об освобождении от уплаты транспортного

28.12.2015 Подрядчик «Платона» будет удаленно обслуживать клиентов ВТБ24

московские организации: ООО «Контакт-центр “Гран”» и АО «Аудиотеле». Участвующая в работе системы «Платон» компания «Инфо-контент» сбила цену на контракт ВТБ24 по предоставлению услуг внешнего
23.12.2015 Средний платеж через Qiwi в системе «Платон» превышает 1000 руб.

Qiwi подготовил отчет о платежах в первый месяц работы системы взимания платы с грузоперевозчиков «Платон». Аналитики провели оценку платежного поведения пользователей Qiwi во всех регионах РФ
03.12.2015 Министр РФ по вопросам Открытого правительства раскритиковал систему «Платон»

льства, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отметил, что введение системы «Платон» и реакция основных участников рынка на нее является признаком недоработки профильных

23.11.2015 Сервисы системы «Платон» стали доступны в платежных терминалах Qiwi

Пользователи системы взимания платы «Платон» могут пополнить лицевой счет и внести плату наличными средствами по ранее оформленным и забронированным маршрутным картам через терминалы и онлайн-сервисы Qiwi. Компания-оператор систем
30.10.2015 Оператор системы «Платон» начинает выдачу бортовых устройств

нспортные Системы» доставила первые бортовые устройства в Центр обслуживания пользователей системы «Платон» в Санкт-Петербурге. Владельцы транспортных средств, прошедшие регистрацию в системе в
16.10.2015 Росавтодор начал приемку системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн «Платон»

р обработки данных Системы взимания платы единственный в стране центр такого уровня, который находится в собственности государства. Центры информационной поддержки пользователей – 138 офисов системы «Платон» для комплексного обслуживания перевозчиков. Помимо этого, оператор системы развернёт целую собственную сеть терминалов самообслуживания. Система контроля – 100 автомобилей мобильного ко
12.10.2015 Газпромбанк упростит внесение платы для пользователей системы «Платон»

ым дорогам общего пользования, можно будет осуществлять по картам любых банков через личный кабинет на сайте системы, терминалы самообслуживания оператора системы (с логотипом системы взимания платы «Платон») и агентские платежные терминалы. В центрах информационной поддержки пользователей для удобства владельцев транспортных средств будут установлены POS-терминалы. «Владельцы большегрузов

06.10.2015 Предварительная регистрация в системе «Платон» открыта для всех грузоперевозчиков

л заблаговременную предварительную регистрацию крупных перевозчиков для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов в компаниях, имеющих большой парк грузовиков. 5 октября на сайте системы «Платон» открылся личный кабинет пользователя, и теперь любой перевозчик может пройти предварительную регистрацию в реестре системы. Оператор системы ведет реестр, который представляет собой стр
22.09.2015 Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС

ы подрядчиком до 15 декабря 2015 г.Сама система взимания платы с большегрузов, получившая название «Платон», планируется к запуску с 15 ноября 2015 г.Взимание платы через «Платона»Проект госуда
03.09.2015 Заработал официальный интернет-сайт системы взимания платы с 12-тонников «Платон»

С 1 сентября 2015 г. открыт главный информационный ресурс системы взимания платы с 12-тонников «Платон». Об этом CNews сообщили в Росавтодоре. Официальный интернет-сайт доступен по адресу www.platon.ru. Сайт предназначен для владельцев транспортных средств с разрешенной максимальной массо
20.08.2015 «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» создадут колл-центр для системы взимания платы «Платон»

Компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» (торговый знак Beeper) начинают совместную работу по созданию контактного центра для обслуживания пользователей системы взимания платы «Платон». Об этом CNews сообщили в «РТ-Инвест Транспортных Системах». В рамках партнерства компаниям предстоит решение задач по предоставлению оперативной информации многомиллионной аудитории вл
18.08.2015 Стартовала предварительная регистрация крупных грузоперевозчиков в системе взимания платы «Платон»

Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» открыла предварительную регистрацию в системе взимания платы «Платон» для крупных корпоративных клиентов, в парке которых — более 300 транспортных средств массой более 12 тонн, на территории РФ. Как сообщили CNews в «РТ-Инвест Транспортных системах», для

05.07.2010 В трудах Платона выявлен скрытый подтекст

указывается на наличие гармоничной структуры в дошедших до нас работах великого античного мыслителя Платона. Гармония в работах Платона прослеживается сразу на нескольких планах. Она ост

Публикаций - 138, упоминаний - 198

РТИТС и организации, системы, технологии, персоны:

РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 54
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3488 45
Ростех - РТ-Инвест 58 34
Ростелеком 11079 31
ГЛОНАСС АО 287 23
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 22
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 377 15
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 15
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 13
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 10
9754 10
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 9
Прогресс софт 9 9
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 74 9
Крок - Croc 1972 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 8
МегаФон 11031 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3398 6
Yandex - Яндекс 9429 6
IBM - International Business Machines Corp 9721 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 5
Microsoft Corporation 25900 5
VK - Mail.ru Group 3624 5
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 48 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 4
Apple Inc 13324 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 4
Ростелеком - РТЛабс 211 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 4
NVision Group - Энвижн Груп 701 3
Код Безопасности 826 3
Ramax - Рамакс 141 3
Омникомм - Omnicomm 173 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 250 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 193 3
Google LLC 12836 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 3
Царицын капитал 23 18
РЖД - Российские железные дороги 2113 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 5
ГПБ - Газпромбанк 1299 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 101 4
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РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
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ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
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РАС - Российский автотранспортный союз 2 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 57
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1506 56
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 88 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10095 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27158 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6541 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13193 16
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2888 16
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13705 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14242 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10825 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10454 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8006 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1924 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 14
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12422 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7902 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29984 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7646 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4764 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14167 10
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 437 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 9
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1213 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6921 9
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1178 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9472 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13072 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26667 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13375 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36218 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3002 41
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 565 32
Apple iPhone 6 4860 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6433 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5281 12
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 63 11
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 358 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2581 7
Seldon.Basis 8 6
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 104 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1119 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1395 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 329 3
МВД РФ - Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1065 3
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 3
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 83 3
Модернизация ИБД 6 3
Google Android 15403 3
Linux OS 11712 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3596 3
Apple - App Store 3157 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 136 2
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 210 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2579 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 187 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 63 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Ротенберг Игорь 37 33
Ротенберг Аркадий 52 30
Нащекин Алексей 118 19
Шипелов Андрей 23 18
Шилов Сергей 102 14
Нечаев Андрей 27 12
Агафонов Вадим 13 11
Замков Антон 12 9
Путин Владимир 3484 9
Иванов Олег 160 9
Старовойт Роман 22 8
Советников Александр 10 8
Скворцов Сергей 16 6
Носков Константин 242 6
Махонов Александр 31 5
Медведев Дмитрий 1667 5
Нечаев Владимир 11 4
Никифоров Николай 1141 4
Вексельберг Виктор 155 3
Абрамченко Виктория 18 3
Скоч Андрей 11 3
Соколов Максим 27 3
Голов Андрей 53 3
Трофимов Дмитрий 43 3
Дитрих Евгений 15 3
Вильде Святослав 84 3
Трошин Алексей 16 3
Щеголев Игорь 699 3
Акимов Максим 192 3
Жаров Александр 182 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 480 2
Финк Дмитрий 21 2
Паньков Борис 16 2
Шатиров Георгий 12 2
Малахов Дмитрий 7 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Головачев Михаил 20 2
Купча Дмитрий 2 2
Васильев Дмитрий 79 2
Желкова Наталья 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 169203 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 19
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 13
Европа 25052 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4574 11
Россия - СФО - Новосибирск 4963 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1721 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 9
Россия - ЮФО - Севастополь 622 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2351 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2921 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1536 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3526 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2560 5
Земля - планета Солнечной системы 10927 5
Финляндия - Финляндская Республика 3711 5
Франция - Французская Республика 8217 5
Украина 7979 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 4
Индия - Bharat 5927 4
Германия - Федеративная Республика 13318 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 850 4
Россия - УФО - Челябинская область 1539 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1435 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 3
Словакия - Словацкая Республика 487 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 174 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 3
Москва - ЦАО - Лужнецкая набережная 7 3
Казахстан - Республика 6147 3
Беларусь - Белоруссия 6378 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3174 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 3
Израиль 2877 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3082 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 89
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 89
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9314 63
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 970 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4499 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6208 20
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2762 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18490 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5571 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3036 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8938 13
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1937 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6645 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6245 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3184 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7121 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3642 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11557 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12104 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6652 9
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1281 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3914 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6717 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2364 8
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1912 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4689 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6258 7
Минтранс РФ - Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 13 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16432 7
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9020 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6877 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1931 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2600 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4019 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4067 6
Экономический эффект 1416 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2519 7
TAdviser - Центр выбора технологий 494 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 5
Ведомости 1542 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 44 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1304 2
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 52 1
CNews TV 747 1
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
Forbes - Форбс 1029 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11619 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6137 1
РИА Новости 1046 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8692 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4290 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 156 1
Frost & Sullivan 208 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
Gartner - Гартнер 3678 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 3
МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 354 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 507 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 78 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 220 1
University of Manchester - Манчестерский университет 78 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
Т1 Цифровая академия 55 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
University of Hartford - Хартфордский университет 1 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 66 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1748 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1268 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1553 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 15
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1295 2
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ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 102 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2702 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
День молодёжи - 27 июня 1120 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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