РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн

У «Ростелекома» и создателей «Платона» не вышло автоматизировать контроль за грузовиками на федеральных трассах согабаритного контроля на автодорогах в рамках концессии на 150 млрд рублей «РТ-Инвест» владеет 50% в «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), операторе системы взимания платы с грузного транспорта «Платон». Остальные 50% в компании первоначально были распределены следующим образом: 23,5% в компании принадлежали Игорю Ротенбергу, 19% - Андрею Шипелову, 7,5% - гендиректору компании Антону З

Разработчик системы «Платон» выбрал сервис кадрового ЭДО от HRlink ное направление работы РТИТС — разработка программного обеспечения для транспортной инфраструктуры. Компания развивает цифровые сервисы, среди которых система взимания платы за движение большегрузов «Платон». Кроме того, РТИТС принимает участие в федеральных мегапроектах, таких как создание беспилотных логистических коридоров и организация бесшовной грузовой логистики. Штат компании насчиты

ПО «Электроприбор» внедрило ERP «Платон» собственной разработки тивность станков с ЧПУ увеличилась в два раза за счет внедрения ERP-системы собственной разработки «Платон». Решение позволило оперативно собирать данные с оборудования, производить расчет и ан

Система цифровизации производства «Платон» получила свидетельство о госрегистрации получило свидетельство о государственной регистрации уникальной системы цифровизации производства «Платон». Разработанная на предприятии система представляет собой эксклюзивную инновационно-ин

Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО ектрического транспорта, дорожного хозяйства, а также обеспечение транспортной безопасности. В июне 2018 г. за Ространснадзором были закреплены права администратора штрафов в государственной системе «Платон», созданной для взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам России. Несколько фактов о «Инфолэнде» По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инфолэнд» было зарегистрировано в

Систему «Платон» продали за рубеж 2019 г. в Индии будет внедрена российская система взимания платы на автодорогах, подобная системе «Платон». Об этом сообщает оператор «Платона», компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТ

Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом финансирование проекта из бюджета на уровне 10,6 млрд руб. ежегодно в течение 13 лет. Это сделало «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России. Вышеупомянутое концес

Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось Отсрочка повышения тарифа Изменение тарифов в системе «Платон» с учетом актуального курса рубля перенесено с 1 июля 2018 г. на 1 июля 2019 г. Соотве

Соразработчика «Платона» уличили в создании ИТ-картеля на 140 миллионов Прогресс софт», известную на рынке как соразработчик системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», и экс-структуру «Ростеха» — «Регионком» — нарушившими антимонопольное законодательст

«Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы я и ЖКХ, а также создание национальной облачной платформы. В 2014 г. Алексей Нащекин стал советником в «РТ-Инвест» по вопросам технологического развития системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». В этот же период начал участвовать в разработке Единого государственного реестра недвижимости. Госпроекты с участием Алексея Нащекина Алексей Нащекин работал советником в компании «РТ-

Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов я и ЖКХ, а также создание национальной облачной платформы. В 2014 г. Алексей Нащекин стал советником в «РТ-Инвест» по вопросам технологического развития системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». В этот же период начал участвовать в разработке Единого государственного реестра недвижимости. Госпроекты с участием Алексея Нащекина Алексей Нащекин работал советником в компании «РТ-

Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» я и ЖКХ, а также создание национальной облачной платформы. В 2014 г. Алексей Нащекин стал советником в «РТ-Инвест» по вопросам технологического развития системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». В этот же период начал участвовать в разработке Единого государственного реестра недвижимости. Госпроекты с участием Алексея Нащекина Алексей Нащекин работал советником в компании «РТ-

США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group ба Фонда «Сколково» к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews относительно санкций против Виктора Вексельберга. Санкции в отношении совладельцев «Мегафона» и оператора системы «Платон» Среди лиц, попавших под санкции, можно отметить предпринимателя Игоря Ротенберга. Среди его активов имеется компания «РТ Инвест Транспортные Системы», оператор системы взимания платы с

«Платон» применит большие данные для отлова «зайцев» Довесок к «Платону» для борьбы с «зайцами» Для системы «Платон», взимающей плату с грузовиков за прохождение федеральных трасс, будет создано ПО и об

Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами достигла 1,8 млрд руб., при этом чистая прибыль составила 475 млн руб.Владельцы оператора системы «Платон» выкупили компанию НТСЕще одно дочернее предприятие «Сервис-Телематика» в 2016 г. полу

«Платон» будет сам считать маршрут грузовика, чтобы не дать водителю сжульничать Новые правила в «Платоне»В ИТ-системе «Платон», которая взимает плату за вред, причиненный федеральным трассам, с машин весом свыше

Грузоперевозчики смогут пополнить расчетную запись «Платон» в «Евросети» «Евросеть» объявила о том, что теперь грузоперевозчики смогут пополнить расчетную запись «Платон» в любом магазине ритейлера. Услуга предоставляет дополнительные удобства для владельцев 850 тыс. большегрузов, зарегистрированных в системе.Грузоперевозчики могут пополнить расчетную за

Пополнение счета пользователя госсистемы «Платон» доступно с мобильного телефона Для грузоперевозчиков открыта услуга для пополнения расчетной записи в системе «Платон» и оплаты оформленных маршрутных карт удаленно с лицевого счета мобильного телефона. Сервис доступен для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Поставщиком данного технологического реше

CyberPlat начал принимать платежи в пользу системы «Платон» Компания «КиберПлат» расширяет возможности для пользователей системы взимания платы «Платон», предлагая быстрый способ пополнения расчетной записи либо оплаты маршрутной карты в системе электронных платежей CyberPlat («КиберПлат»). Как рассказали CNews в «КиберПлат», владельцы

Соразработчика «Платона» таинственно покинул гендиректор ии «Прогресс софт», которая участвовала в разработке системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», сменился гендиректор. Дмитрий Финк, занимавший этот пост более года, сложил с себя п

ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай на – объемы строительства новых дорог сокращаются. Переломить ситуацию призвана нашумевшая система «Платон». Все перечисленные сценарии предполагают активное использование ИТ. № 2015 № 2014 Ком

Нововведения в работе системы «Платон» вступили в силу С 15 апреля 2016 г. оформлять маршрутные карты для проезда по федеральным дорогам России могут только зарегистрированные в системы «Платон» грузоперевозчики. Также установлен 7-дневный срок действия маршрутных карт. «О планируемых с 15 апреля изменениях в работе системы «Платон» мы проинформировали пользователей ещё

Российские грузоперевозчики смогут пользоваться постоплатой в системе «Платон» с 15 апреля 2016 г. чка по внесению платы для грузоперевозчиков вводится по просьбам бизнес-сообщества, в первую очередь, представителей малого и среднего бизнеса. Постоплата – это возможность для пользователей системы «Платон» вносить плату за фактически пройденное расстояние по федеральным дорогам после расчетов с грузоотправителями, а не авансовым платежом, как сейчас. Одновременно с введением отсрочки по в

Оператор системы «Платон» выпустит 1,8 млн бортовых устройств к июлю 2017 г. К июлю 2017 г. оператор системы «Платон» выпустит дополнительно 1,8 млн бортовых устройств, а также установит еще 461 рамку ст

Путин освобождает пользователей «Платона» от транспортного налога ференции, состоявшейся 17 декабря 2015 г., в связи с введением в эксплуатацию известной ИТ-системы «Платон». «Правительству РФ — представить предложения об освобождении от уплаты транспортного

Подрядчик «Платона» будет удаленно обслуживать клиентов ВТБ24 московские организации: ООО «Контакт-центр “Гран”» и АО «Аудиотеле». Участвующая в работе системы «Платон» компания «Инфо-контент» сбила цену на контракт ВТБ24 по предоставлению услуг внешнего

Средний платеж через Qiwi в системе «Платон» превышает 1000 руб. Qiwi подготовил отчет о платежах в первый месяц работы системы взимания платы с грузоперевозчиков «Платон». Аналитики провели оценку платежного поведения пользователей Qiwi во всех регионах РФ

Министр РФ по вопросам Открытого правительства раскритиковал систему «Платон» льства, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отметил, что введение системы «Платон» и реакция основных участников рынка на нее является признаком недоработки профильных

Сервисы системы «Платон» стали доступны в платежных терминалах Qiwi Пользователи системы взимания платы «Платон» могут пополнить лицевой счет и внести плату наличными средствами по ранее оформленным и забронированным маршрутным картам через терминалы и онлайн-сервисы Qiwi. Компания-оператор систем

Оператор системы «Платон» начинает выдачу бортовых устройств нспортные Системы» доставила первые бортовые устройства в Центр обслуживания пользователей системы «Платон» в Санкт-Петербурге. Владельцы транспортных средств, прошедшие регистрацию в системе в

Росавтодор начал приемку системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн «Платон» р обработки данных Системы взимания платы единственный в стране центр такого уровня, который находится в собственности государства. Центры информационной поддержки пользователей – 138 офисов системы «Платон» для комплексного обслуживания перевозчиков. Помимо этого, оператор системы развернёт целую собственную сеть терминалов самообслуживания. Система контроля – 100 автомобилей мобильного ко

Газпромбанк упростит внесение платы для пользователей системы «Платон» ым дорогам общего пользования, можно будет осуществлять по картам любых банков через личный кабинет на сайте системы, терминалы самообслуживания оператора системы (с логотипом системы взимания платы «Платон») и агентские платежные терминалы. В центрах информационной поддержки пользователей для удобства владельцев транспортных средств будут установлены POS-терминалы. «Владельцы большегрузов

Предварительная регистрация в системе «Платон» открыта для всех грузоперевозчиков л заблаговременную предварительную регистрацию крупных перевозчиков для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов в компаниях, имеющих большой парк грузовиков. 5 октября на сайте системы «Платон» открылся личный кабинет пользователя, и теперь любой перевозчик может пройти предварительную регистрацию в реестре системы. Оператор системы ведет реестр, который представляет собой стр

Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС ы подрядчиком до 15 декабря 2015 г.Сама система взимания платы с большегрузов, получившая название «Платон», планируется к запуску с 15 ноября 2015 г.Взимание платы через «Платона»Проект госуда

Заработал официальный интернет-сайт системы взимания платы с 12-тонников «Платон» С 1 сентября 2015 г. открыт главный информационный ресурс системы взимания платы с 12-тонников «Платон». Об этом CNews сообщили в Росавтодоре. Официальный интернет-сайт доступен по адресу www.platon.ru. Сайт предназначен для владельцев транспортных средств с разрешенной максимальной массо

«РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» создадут колл-центр для системы взимания платы «Платон» Компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» (торговый знак Beeper) начинают совместную работу по созданию контактного центра для обслуживания пользователей системы взимания платы «Платон». Об этом CNews сообщили в «РТ-Инвест Транспортных Системах». В рамках партнерства компаниям предстоит решение задач по предоставлению оперативной информации многомиллионной аудитории вл

Стартовала предварительная регистрация крупных грузоперевозчиков в системе взимания платы «Платон» Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» открыла предварительную регистрацию в системе взимания платы «Платон» для крупных корпоративных клиентов, в парке которых — более 300 транспортных средств массой более 12 тонн, на территории РФ. Как сообщили CNews в «РТ-Инвест Транспортных системах», для