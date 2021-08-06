Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТИТС
Платон
Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 169
РТИТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ротенберг Игорь 35 28
|Ротенберг Аркадий 42 22
|Нащекин Алексей 111 18
|Шипелов Андрей 21 13
|Шилов Сергей 61 10
|Нечаев Андрей 21 9
|Иванов Олег 124 9
|Советников Александр 10 8
|Замков Антон 7 7
|Агафонов Вадим 13 7
|Путин Владимир 1824 6
|Носков Константин 201 6
|Махонов Александр 29 5
|Скворцов Сергей 8 5
|Старовойт Роман 17 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Жаров Александр 165 3
|Вексельберг Виктор 97 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Скоч Андрей 7 3
|Акимов Максим 167 3
|Фридман Александр 4 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Дитрих Евгений 4 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Савина Юлия 2 2
|Семенов Алексей 67 2
|Паньков Борис 15 2
|Купча Дмитрий 2 2
|Колесников Андрей 78 2
|Шатиров Георгий 7 2
|Мурадян Артур 17 2
|Буленков Дмитрий 13 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Орловский Виктор 229 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Усманов Алишер 241 1
|Сивирин Александр 1 1
|CNews Analytics 1988 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761696, в очереди разбора - 665385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761696, в очереди разбора - 665385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru