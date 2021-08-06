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РТИТС
Платон
Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн


06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
09.06.2021 «Аэродиск» импортозаместил хранение данных в «Дорогах России» 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
17.04.2020 На ИТ-систему мониторинга защищенности транспорта в России потратят полтора миллиарда 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
18.03.2020 Мобильное приложение биржи грузоперевозок ATI.SU скачали более миллиона раз 1
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» 1
27.12.2019 В мобильном приложении «Опти 24» реализована функция выпуска виртуальных сервисных карт 1
03.12.2019 Сговор на электронном аукционе раскрылся из-за взбесившегося робота, который поднял цену в восемь раз 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 1
09.10.2019 Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО 1
30.09.2019 «1С-Рарус» доработала линейку «1С:Управление автотранспортом» 1
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики 5
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 4
22.08.2019 В России строят систему отслеживания междугородных автобусов 2
12.08.2019 В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты 1
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС 1
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта 1
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 1
15.04.2019 Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 3
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 4
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 1
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 2
18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов 1
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 2
03.12.2018 Интернет вещей не будут переводить на российское оборудование, потому что его нет 1

Публикаций - 100, упоминаний - 169

РТИТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 31
Ростех - Ростехнологии 2230 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 27
ГЛОНАСС АО 82 18
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 17
РТ-Инвест 37 16
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 12
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 9
Крок 1219 9
НТС - Национальные телематические системы 20 8
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 8
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Yandex - Яндекс 4101 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
Прогресс софт 8 6
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 5
Астерос - Asteros 531 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 5
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 5
HTC Corporation 1190 5
IBM 3539 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Telegram Group 702 4
Microsoft Corporation 11077 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Ramax - Рамакс 62 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Brocade Communications Systems 141 3
HP Inc. 2909 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Mandriva - Mandrake 105 3
Регионком 31 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Red Hat 665 3
Cisco Systems 2040 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Luxoft - Люксофт 233 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Царицын капитал 22 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
АвтоВАЗ 118 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 4
Почта Банк 289 4
Аэрофлот 493 2
Альфа-Банк 1123 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Газпром нефть 382 2
Деловые Линии ГК 36 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Почта России ПАО 1572 1
Аэропорт Салехард 1 1
ВТБ24 583 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Uber 257 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Газпромнефть-Корпоративные продажи 1 1
Мособлгаз 11 1
РЖД Логистика 12 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Газпром ПАО 520 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Uber Technologies 258 1
Tesla Motors 241 1
МТС банк 254 1
Россети ПАО 168 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 17
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 9
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
Правительство РФ 2203 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Басманный районный суд города Москвы 47 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 1 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Единая Россия - Политическая партия 176 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Руссофт - Russoft 250 1
ЛДПР 69 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 15
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 12
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 2
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 475 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 2
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 2 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 1 1
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 24
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 12
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 7
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 6
Seldon.Basis 7 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Linux OS 4257 3
Модернизация ИБД 6 3
Google Android 10751 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Telegram - Мессенджер 80 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел 7 1
Rakuten Viber 429 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ИСУЭЭ - интеллектуальные системы учета электрической энергии 1 1
Microsoft Office 1939 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Apple iOS 5742 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
ATI.SU АТИ Грузы 1 1
ФАС РФ - Большой цифровой кот 1 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
Qiwi Терминалы 100 1
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Ротенберг Игорь 35 28
Ротенберг Аркадий 42 22
Нащекин Алексей 111 18
Шипелов Андрей 21 13
Шилов Сергей 61 10
Нечаев Андрей 21 9
Иванов Олег 124 9
Советников Александр 10 8
Замков Антон 7 7
Агафонов Вадим 13 7
Путин Владимир 1824 6
Носков Константин 201 6
Махонов Александр 29 5
Скворцов Сергей 8 5
Старовойт Роман 17 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Никифоров Николай 1126 4
Жаров Александр 165 3
Вексельберг Виктор 97 3
Абрамченко Виктория 15 3
Скоч Андрей 7 3
Акимов Максим 167 3
Фридман Александр 4 2
Щеголев Игорь 676 2
Дитрих Евгений 4 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Савина Юлия 2 2
Семенов Алексей 67 2
Паньков Борис 15 2
Купча Дмитрий 2 2
Колесников Андрей 78 2
Шатиров Георгий 7 2
Мурадян Артур 17 2
Буленков Дмитрий 13 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Орловский Виктор 229 1
Кисляков Евгений 83 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Усманов Алишер 241 1
Сивирин Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 17
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
Россия - Краснодарский край 914 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 9
Россия - Республика Крым 626 9
Россия - СФО - Новосибирск 1967 8
Россия - Севастополь 420 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - Красноярский край 663 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Россия - ПФО - Казань 1515 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 5
Украина 3365 4
Европа 3752 4
Индия - Республика 2169 4
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Тульская область 752 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Армения - Республика 688 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Республика Карелия 298 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Свободный 35 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
СИЗО - Следственный изолятор 65 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 5
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ящик Пандоры 31 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Гражданский кодекс Республики Молдова 2 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 2 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
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