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Минтранс РФ ЗащитаИнфоТранс ФГБУ

Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ

Подведомственное Минтрансу России ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» является центром компетенций в области цифровизации на транспорте, включая информационную и транспортную безопасность, системным интегратором реализации глобальных ИТ и цифровых проектов на транспорте.


12.07.2024 Созданная ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» система «Оптуран» официально признана программным обеспечением, относящимся к сфере искусственного интеллекта

в «Оптуран» относится к сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». В 2023 г. ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» в рамках деятельности по импортозам
17.08.2023 «Защитаинфотранс» автоматизировал техническую поддержку с помощью Naumen Service Desk

Федеральное государственное унитарное предприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «Защитаинфотранс»)
22.04.2022 Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз

ной отрасли России поставит дочерняя структура «Росатома». В случае заказчика речь идет о компании «Защитаинфотранс Минтранса России», в случае поставщика — о компании «Атомдата», непосредствен
28.03.2022 Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО

Pro для ИТ-компании Минтранса Как выяснил CNews, федеральное государственное унитарное предприятие «Защитаинфотранс Минтранса России» готово потратить 34,9 млн руб. на закупку лицензий на росси
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей

ависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения. Документ был разработан госпредприятием «Защитаинфотранс» и утвержден министерством транспорта в рамках реализации мероприятий федерал
18.07.2020 Виктор Парахин, «ЗащитаИнфоТранс» -

Транспортная отрасль планомерно входит в четвертую технологическую революцию

одействии государства и бизнеса: были исследованы все аспекты практического взаимодействия участников перевозки, операторов электронного документооборота и федеральных органов исполнительной власти. «ЗащитаИнфоТранс» ведет работу над прототипом системы «единого окна» для предоставления данных юридически значимых первичных перевозочных документов в электронном виде уполномоченным государстве
13.02.2017 «Защитаинфотранс» и «Техносерв» модернизировали Координационный центр Минтранса России

Компания «Защитаинфотранс», системный интегратор транспортной отрасли России, раскрыла подробности прое
05.03.2014 «Системы управления» и «ЗащитаИнфоТранс» вошли в состав Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС»

ора НП «ГЛОНАСС» утвердил двух новых участников партнерства – компания «Системы управления» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Компании будут участвовать в развитии навигационных технологий на российско

Публикаций - 58, упоминаний - 109

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 18
Крок - Croc 1777 12
ГЛОНАСС АО 187 9
Oracle Corporation 6687 8
Ростелеком 9699 8
Ramax - Рамакс 115 8
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 7
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 6
Yandex - Яндекс 7339 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 5
Корус Консалтинг ГК 1216 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Глосав 17 4
Омникомм - Omnicomm 164 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
МегаФон 8803 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
8213 3
iCore - Ай Ко ЗАО 56 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 3
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 55 3
Амтел-Сервис 36 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
Теко НПК 430 3
Microsoft Corporation 24623 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Broadcom - VMware 2359 2
Dell EMC 5027 2
МегаФон - Талмер - Talmer 53 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Inforser - Инфорсер Инжиниринг - Инфорсер Север - Инфорсер Сервер 27 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 2
АйТи 1365 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 24 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 7
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
Деловые Линии ГК 66 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Международный аэропорт Жуковский 7 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Цезарь Сателлит 39 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Почта России ПАО 2112 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Hyundai Motor Company 383 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 618 1
Лидер УК 23 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Федеральное казначейство России 1772 5
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Судебная власть - Judicial power 2309 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 10
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 6
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 4
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 16
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 15
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 9
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 12 9
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 11 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 54 2
Microsoft Windows 15656 2
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 14 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
Парахин Виктор 8 7
Аксельрод Илья 17 4
Буленков Дмитрий 30 4
Путин Владимир 3171 3
Соколов Максим 27 3
Карпинский Алексей 42 3
Гурко Александр 136 3
Корнеев Сергей 84 3
Семенов Алексей 82 2
Ротенберг Игорь 37 2
Ротенберг Аркадий 52 2
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 2
Паньков Борис 15 2
Шатиров Георгий 7 2
Купча Дмитрий 2 2
Пауков Сергей 14 2
Головачев Михаил 20 2
Кржешовская Юлия 14 2
Богомолов Андрей 21 2
Панченко Иван 138 2
Карандашева Анастасия 2 2
Перевалов Илья 4 2
Мишустин Михаил 676 1
Акимов Максим 187 1
Дроздов Андрей 8 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Хвостенко Евгений 1 1
Рогозин Дмитрий 100 1
Черкасов Илья 13 1
Попов Сергей 135 1
Ситников Глеб 2 1
Левашов Михаил 9 1
Мухаметшин Рафаэль 2 1
Иванов Олег 141 1
Аксерод Илья 1 1
Дитрих Евгений 14 1
Барыкин Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Казахстан - Республика 5525 4
Европа 21767 4
Финляндия - Финляндская Республика 3603 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 4
Украина 7608 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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