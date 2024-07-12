Минтранс РФ ЗащитаИнфоТранс ФГБУ
Подведомственное Минтрансу России ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» является центром компетенций в области цифровизации на транспорте, включая информационную и транспортную безопасность, системным интегратором реализации глобальных ИТ и цифровых проектов на транспорте.
|12.07.2024
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Созданная ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» система «Оптуран» официально признана программным обеспечением, относящимся к сфере искусственного интеллекта
в «Оптуран» относится к сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». В 2023 г. ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» в рамках деятельности по импортозам
|17.08.2023
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«Защитаинфотранс» автоматизировал техническую поддержку с помощью Naumen Service Desk
Федеральное государственное унитарное предприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «Защитаинфотранс»)
|22.04.2022
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Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз
ной отрасли России поставит дочерняя структура «Росатома». В случае заказчика речь идет о компании «Защитаинфотранс Минтранса России», в случае поставщика — о компании «Атомдата», непосредствен
|28.03.2022
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Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО
Pro для ИТ-компании Минтранса Как выяснил CNews, федеральное государственное унитарное предприятие «Защитаинфотранс Минтранса России» готово потратить 34,9 млн руб. на закупку лицензий на росси
|21.12.2020
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В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей
ависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения. Документ был разработан госпредприятием «Защитаинфотранс» и утвержден министерством транспорта в рамках реализации мероприятий федерал
|18.07.2020
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Виктор Парахин, «ЗащитаИнфоТранс» -
Транспортная отрасль планомерно входит в четвертую технологическую революцию
одействии государства и бизнеса: были исследованы все аспекты практического взаимодействия участников перевозки, операторов электронного документооборота и федеральных органов исполнительной власти. «ЗащитаИнфоТранс» ведет работу над прототипом системы «единого окна» для предоставления данных юридически значимых первичных перевозочных документов в электронном виде уполномоченным государстве
|13.02.2017
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«Защитаинфотранс» и «Техносерв» модернизировали Координационный центр Минтранса России
Компания «Защитаинфотранс», системный интегратор транспортной отрасли России, раскрыла подробности прое
|05.03.2014
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«Системы управления» и «ЗащитаИнфоТранс» вошли в состав Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС»
ора НП «ГЛОНАСС» утвердил двух новых участников партнерства – компания «Системы управления» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Компании будут участвовать в развитии навигационных технологий на российско
Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Парахин Виктор 8 7
|Аксельрод Илья 17 4
|Буленков Дмитрий 30 4
|Путин Владимир 3171 3
|Соколов Максим 27 3
|Карпинский Алексей 42 3
|Гурко Александр 136 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Семенов Алексей 82 2
|Ротенберг Игорь 37 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 2
|Паньков Борис 15 2
|Шатиров Георгий 7 2
|Купча Дмитрий 2 2
|Пауков Сергей 14 2
|Головачев Михаил 20 2
|Кржешовская Юлия 14 2
|Богомолов Андрей 21 2
|Панченко Иван 138 2
|Карандашева Анастасия 2 2
|Перевалов Илья 4 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Акимов Максим 187 1
|Дроздов Андрей 8 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Хвостенко Евгений 1 1
|Рогозин Дмитрий 100 1
|Черкасов Илья 13 1
|Попов Сергей 135 1
|Ситников Глеб 2 1
|Левашов Михаил 9 1
|Мухаметшин Рафаэль 2 1
|Иванов Олег 141 1
|Аксерод Илья 1 1
|Дитрих Евгений 14 1
|Барыкин Сергей 10 1
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