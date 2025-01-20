Ruteq Р-фон серия смартфонов
Ruteq и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
|Карпицкий Олег 70 14
|Рейман Леонид 1049 7
|Путин Владимир 3171 4
|Майорова Аюна 3 3
|Копосов Максим 60 2
|Гуськов Антон 39 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Легостаева Светлана 82 2
|Багдасарян Артуш 3 2
|Иванников Дмитрий 44 2
|Кравцов Сергей 54 2
|Бойко Алексей 51 2
|Дуров Павел 291 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Эйгес Павел 97 1
|Смирнов Алексей 242 1
|Мельников Алексей 61 1
|Горшенин Максим 36 1
|Зыков Владимир 7 1
|Осипов Олег 23 1
|Катков Павел 29 1
|Тузов Артем 11 1
|Кадомский Вячеслав 45 1
|Поляков Егор 8 1
|Выборный Анатолий 3 1
|Чернов Федор 30 1
|Вильянов Сергей 14 1
|Иванов Владимир 61 1
|Назаров Илья 8 1
|Джакония Александр 4 1
|Здунов Артем 2 1
|Гольдштейн Ростислав 2 1
|Голышкин Андрей 5 1
|Перов Евгений 55 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Панченко Иван 138 1
|Комягин Дмитрий 5 1
|Махмадиев Шухрат 5 1
|Кокурин Константин 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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