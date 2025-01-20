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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ruteq Р-фон серия смартфонов



20.01.2025 «РОСА Мобайл» вошла в перечень рекомендованного ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли 1
15.01.2025 «Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России 1
28.11.2024 «Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
25.11.2024 RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.11.2024 «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» 1
18.09.2024 Губернатору Ленинградской области представили российский смартфон «Р-Фон» 1
12.09.2024 Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл» 1
09.09.2024 Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO? 1
19.08.2024 ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек 1
14.08.2024 «VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон» 1
13.08.2024 В России пишут новую замену Android и iOS. Кто за ней стоит 1
02.08.2024 Один из крупнейших ИТ-дистрибуторов России «уходит в тень» 1
10.07.2024 Россиянам полюбились отечественные гаджеты. Последние полгода спрос на них стремительно растет 1
26.06.2024 На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC 2
24.06.2024 Разработчик российского смартфона «Р-фон» сменил гендиректора 2
24.06.2024 В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс» 1
13.06.2024 Лаборатория «МегаФона» протестировала «Р-Фон» 2
07.06.2024 Смартфон еще не выпустили, но уже делают планшет. Создатели «Р-Фона» на российском Linux готовят к выпуску «Р-Таб» 3
07.06.2024 Компания экс-министра связи России строит завод по производству электроники 2
06.06.2024 Первым партнерским нативным приложением для ОС «РОСА Мобайл» на «Р-Фон» стал «Р7-Офис» 2
24.05.2024 Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром» 1
23.05.2024 Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux 1
22.05.2024 В России создан суверенный планшет, способный работать на четырех операционных системах 1
19.04.2024 Власти хотят заставить российскую электронику подешеветь до уровня китайской. Но какой ценой 2
12.04.2024 Российский смартфон «Р-Фон» на отечественном Linux уже можно купить. За него просят 10 миллионов 2
10.04.2024 «Ростелеком» проиграл битву с российским клоном Android 1
22.01.2024 В России вводят маркировку ноутбуков, смартфонов и печатных плат 1
27.12.2023 Создатели российского смартфона «Р-фон» выпускают ему в пару планшет на Linux 2
18.12.2023 Показан российский смартфон «Р-фон» с поддержкой приложений для Android. Цена засекречена. Опрос 4
13.12.2023 В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram 3
25.10.2023 Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев 3
20.10.2023 «Антишпионский» смарфтон, за которым стоит бывший министр связи России, попал в госреестр отечественного «железа» 2
06.10.2023 У пользователей «Р-фона» появится облачное хранилище «Роса диск» 2
02.10.2023 Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш 2
22.09.2023 В России началось производство «антишпионского» смартфона на Linux. За ним стоит бывший министр связи 2

Публикаций - 35, упоминаний - 56

Ruteq и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 29
Ruteq - Рутек 28 19
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 4
Ростелеком 9699 4
Apple Inc 12099 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 3
Ред Софт - Red Soft 700 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
Samsung Electronics 10254 2
Dell EMC 5027 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Microsoft Corporation 24623 2
Lenovo Group 2292 2
Xiaomi 1732 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Diasoft - Диасофт 870 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Huawei 3932 1
Telegram Group 1983 1
MediaTek - Ralink 527 1
Valve Software 207 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 1
Realtek Semiconductor 62 1
Google LLC 11775 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - СК-СХД 10 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 25 1
МегаФон 8803 1
Диджитал Маркетс - Digital Markets 6 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Альтернатива Капитал 14 3
Unsplash 762 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Технопарк-Мордовия 16 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 9
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Microsoft Windows 15656 4
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 4
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НТЦ ИТ Роса - РОСА маркет 5 3
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
VK RuStore 326 2
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FreePik 980 2
Apple iPhone 15 127 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 52 2
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НТЦ ИТ Роса - РОСА коннект 2 2
Apple iPad 3860 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
WhatsApp Messenger 1081 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Карпицкий Олег 70 14
Рейман Леонид 1049 7
Путин Владимир 3171 4
Майорова Аюна 3 3
Копосов Максим 60 2
Гуськов Антон 39 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Легостаева Светлана 82 2
Багдасарян Артуш 3 2
Иванников Дмитрий 44 2
Кравцов Сергей 54 2
Бойко Алексей 51 2
Дуров Павел 291 1
Щеголев Игорь 698 1
Мишустин Михаил 676 1
Эйгес Павел 97 1
Смирнов Алексей 242 1
Мельников Алексей 61 1
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Тузов Артем 11 1
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Поляков Егор 8 1
Выборный Анатолий 3 1
Чернов Федор 30 1
Вильянов Сергей 14 1
Иванов Владимир 61 1
Назаров Илья 8 1
Джакония Александр 4 1
Здунов Артем 2 1
Гольдштейн Ростислав 2 1
Голышкин Андрей 5 1
Перов Евгений 55 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Панченко Иван 138 1
Комягин Дмитрий 5 1
Махмадиев Шухрат 5 1
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Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 10
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Европа Восточная 3075 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 11
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
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Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Ведомости 996 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Известия ИД 624 2
Mobiltelefon 8 2
VK - Mail.ru Hi-tech 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 2
Т1 Цифровая академия 44 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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