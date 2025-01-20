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«РОСА Мобайл» вошла в перечень рекомендованного ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», системный интегратор в области транспортной и информационной безопасности, на базе которого создан Отраслевой центр импортозамещения программного обеспечения в транспортной отрасли, инициированный Минтрансом России, включил операционную систему «РОСА Мобайл», разработанную компанией НТЦ ИТ РОСА, в перечень рекомендованного отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Этот перечень создан в рамках программы импортозамещения и служит важным инструментом для обеспечения технологической независимости транспортной отрасли от зарубежного программного обеспечения. В соответствии с законодательством, российские транспортные компании обязаны использовать решения из этого перечня при закупке программного обеспечения, что делает включение ОС «РОСА Мобайл» шагом в развитии цифрового суверенитета страны.

«Мы гордимся тем, что «РОСА Мобайл» вошла в перечень рекомендованного ПО для транспортной отрасли. Это достижение подтверждает, что российские разработки способны конкурировать с лучшими зарубежными аналогами и предоставлять пользователям надежные инструменты для работы в современных реалиях», — сказал Олег Карпицкий, генеральный директор АО «НТЦ ИТ РОСА».

«РОСА Мобайл» — это операционная система для мобильных устройств, которая создана на основе российского репозитория ROSA 2021.1 и включает в себя набор инструментов для работы с корпоративными сервисами. Среди встроенных приложений доступны средства для защищенной переписки, видеоконференций, управления файлами и взаимодействия с облачными сервисами.

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ОС «РОСА Мобайл» интегрирована в линейку решений РОСА, включая серверные и десктопные системы, и уже используется в российском смартфоне «Р-фон». Устройство доступно для корпоративных клиентов, государственных компаний и госструктур, которые предъявляют повышенные требования к безопасности и надежности используемых решений.

Смартфон «Р-фон» был спроектирован компанией АО «Рутек» и производится в России на площадке «Технопарк-Мордовия».

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