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Ruteq Рутек

Ruteq - Рутек

АО «РУТЕК» – российская ИТ-компания, совмещающая в своем составе аппаратные и программные мощности по разработке мобильных устройств на базе собственной операционной системы «РОСА». Компания разрабатывает и производит программно-аппаратные комплексы для корпоративных и государственных заказчиков на собственном современном производстве (контрактное производство), расположенном в г. Зеленограде.


20.01.2025 «РОСА Мобайл» вошла в перечень рекомендованного ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли 2
15.01.2025 «Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России 1
28.11.2024 «Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
28.10.2024 Зачем нам этот Торвальдс? Минцифры хочет создать в России суверенное Linux-сообщество 1
18.09.2024 Губернатору Ленинградской области представили российский смартфон «Р-Фон» 2
12.09.2024 Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл» 1
19.08.2024 ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек 1
14.08.2024 «VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон» 2
10.07.2024 Россиянам полюбились отечественные гаджеты. Последние полгода спрос на них стремительно растет 1
27.06.2024 В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM 1
26.06.2024 На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC 1
24.06.2024 Разработчик российского смартфона «Р-фон» сменил гендиректора 4
13.06.2024 Лаборатория «МегаФона» протестировала «Р-Фон» 2
07.06.2024 Смартфон еще не выпустили, но уже делают планшет. Создатели «Р-Фона» на российском Linux готовят к выпуску «Р-Таб» 1
07.06.2024 Компания экс-министра связи России строит завод по производству электроники 2
27.12.2023 Создатели российского смартфона «Р-фон» выпускают ему в пару планшет на Linux 1
13.12.2023 В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram 2
25.10.2023 Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев 5
20.10.2023 «Антишпионский» смарфтон, за которым стоит бывший министр связи России, попал в госреестр отечественного «железа» 4
06.10.2023 У пользователей «Р-фона» появится облачное хранилище «Роса диск» 1
02.10.2023 Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш 2
22.09.2023 В России началось производство «антишпионского» смартфона на Linux. За ним стоит бывший министр связи 4
11.09.2023 Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком» 5
18.07.2023 НТЦ ИТ РОСА готовится к выпуску собственной мобильной операционной системы 4
21.04.2023 В России нашли нового национального «убийцу» Android. Готовятся к выходу первые смартфоны на ОС РОСА 3
27.10.2021 В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S 3
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2

Публикаций - 28, упоминаний - 60

Ruteq и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Apple Inc 12099 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
Dannie Group - Дэнни 4 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
Dannie Group - Gaodi - Гаоди Рус 6 2
Intel Corporation 12197 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Ростелеком 9699 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 16 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
US West 53 1
Ангстрем НПО 20 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Система Телеком 235 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Telegram Group 1983 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 25 1
Realtek Semiconductor 62 1
МегаФон 8803 1
Microsoft Corporation 24623 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Технопарк-Мордовия 16 3
Unsplash 762 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Альтернатива Капитал 14 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
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Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 35 19
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НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 2
Microsoft Windows 15656 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мессенджер 5 2
Apple iOS 7809 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 2
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 3 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 52 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
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JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
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Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
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Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 19 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
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Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
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C/C++ - Язык программирования 755 1
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Apple iPhone 6 4862 1
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Рейман Леонид 1049 7
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Путин Владимир 3171 3
Иванников Дмитрий 44 3
Багдасарян Артуш 3 3
Копосов Максим 60 2
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Собчак Анатолий 9 1
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Рубанов Владимир 75 1
Горшенин Максим 36 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Щеголев Игорь 698 1
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Чернов Федор 30 1
Мишустин Михаил 676 1
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Зыков Владимир 7 1
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Тузов Артем 11 1
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Иванов Владимир 61 1
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Черкасов Дмитрий 23 1
Легостаева Светлана 82 1
Гольдштейн Ростислав 2 1
Харченко Ольга 3 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Панченко Иван 138 1
Арефьев Андрей 51 1
Дрозденко Александр 13 1
Головин Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 26
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 10
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Китай - Тайвань 3984 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
СССР - Ленинград 109 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Европа Восточная 3075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Лоббизм - Lobbying 93 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Mobiltelefon 8 2
Ведомости 996 2
Известия ИД 624 1
VK - Mail.ru Hi-tech 26 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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