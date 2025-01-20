Ruteq Рутек
АО «РУТЕК» – российская ИТ-компания, совмещающая в своем составе аппаратные и программные мощности по разработке мобильных устройств на базе собственной операционной системы «РОСА». Компания разрабатывает и производит программно-аппаратные комплексы для корпоративных и государственных заказчиков на собственном современном производстве (контрактное производство), расположенном в г. Зеленограде.
Ruteq и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпицкий Олег 70 11
|Рейман Леонид 1049 7
|Кравцов Сергей 54 4
|Путин Владимир 3171 3
|Иванников Дмитрий 44 3
|Багдасарян Артуш 3 3
|Копосов Максим 60 2
|Майорова Аюна 3 2
|Собчак Анатолий 9 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Махсон Михаил 14 1
|Шпак Василий 223 1
|Александров Сергей 14 1
|Кудрявцев Геннадий 12 1
|Покровский Иван 118 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Горшенин Максим 36 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Выборный Анатолий 3 1
|Чернов Федор 30 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Дуров Павел 291 1
|Зыков Владимир 7 1
|Катков Павел 29 1
|Тузов Артем 11 1
|Вильянов Сергей 14 1
|Джакония Александр 4 1
|Иванов Владимир 61 1
|Здунов Артем 2 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Гольдштейн Ростислав 2 1
|Харченко Ольга 3 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
|Панченко Иван 138 1
|Арефьев Андрей 51 1
|Дрозденко Александр 13 1
|Головин Сергей 12 1
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