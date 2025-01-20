Ruteq - Рутек

АО «РУТЕК» – российская ИТ-компания, совмещающая в своем составе аппаратные и программные мощности по разработке мобильных устройств на базе собственной операционной системы «РОСА». Компания разрабатывает и производит программно-аппаратные комплексы для корпоративных и государственных заказчиков на собственном современном производстве (контрактное производство), расположенном в г. Зеленограде.