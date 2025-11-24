Разделы

Выборный Анатолий


СОБЫТИЯ


24.11.2025 Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона 1
13.12.2023 В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram 1
13.06.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Выборный Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9844 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 2
Apple Inc 12598 1
Telegram Group 2526 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1217 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 383 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4496 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 621 1
Ruteq - Рутек 36 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14107 1
Альфа-Банк 1861 2
Северсталь ПАО - Severstal 557 2
Транснефть 322 2
ФосАгро 148 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 310 2
Внешпромбанк 13 2
Профит Банк КБ 4 2
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
РСХБ Управление Активами - РСХБ БРОККОЛИ - РСХБ Брокер 4 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3518 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5206 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2250 2
НПС НП - Национальный платежный совет 29 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3393 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1132 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31491 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4444 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12948 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13298 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2361 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5863 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17790 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25587 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2346 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27090 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4749 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4525 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8360 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11271 1
Микрофон - Microphone 2694 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 654 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72687 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4141 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5633 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 48 1
Linux OS 10841 1
Google Android 14634 1
Apple iOS 8219 1
Microsoft Windows 16284 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1200 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 882 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 102 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 147 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мессенджер 6 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 1
Кириллов Александр 30 2
Середа Андрей 10 2
Хренов Сергей 41 2
Емелин Андрей 11 2
Юсупов Ренат 122 2
Курило Андрей 38 2
Марков Антон 13 2
Маслов Олег 12 2
Железняк Сергей 22 2
Митрофанов Алексей 16 2
Еремин Дмитрий 6 2
Угольков Виталий 3 2
Прадедов Сергей 5 2
Самолысов Павел 2 2
Лукашин Юрий 3 2
Жидков Олег 2 2
Барыкин Алексей 1 1
Гольдштейн Ростислав 2 1
Смыков Александр 2 1
Дуров Павел 308 1
Гаттаров Руслан 144 1
Ермаченков Алексей 14 1
Белов Юрий 13 1
Соболь Галина 8 1
Парасюк Михаил 2 1
Омельченко Александр 5 1
Иванов Михаил 110 1
Бирюков Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 156092 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18135 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13556 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 334 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2950 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3690 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25863 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2773 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51090 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2940 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8220 1
Известия ИД 701 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401948, в очереди разбора - 733135.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

