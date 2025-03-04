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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хренов Сергей


04.03.2025 «МегаФон»: интернет-мошенники подготовились к праздникам 1
07.11.2024 «МегаФон»: интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж 1
24.10.2024 «МегаФон»: россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами 1
20.06.2024 Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов 1
14.03.2024 «МегаФон» поможет малым операторам бороться с подменой номера 1
20.02.2024 «МегаФон» поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данных 1
06.03.2023 Федеральные операторы начали мстить мелким конкурентам за мошеннические звонки 2
15.12.2022 Минцифры пошло войной на телефонных спамеров 1
24.11.2022 Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды 1
03.06.2022 Телефонные мошенники «переобулись» и стали представляться сотрудниками операторов связи. Алгоритм 1
25.03.2021 «Мегафон» создал платформу киберразведки 1
02.11.2020 Как украли мобильные номера и аккаунты корреспондента CNews и других журналистов. Схема и цены 1
24.09.2019 BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества 1
17.05.2016 «Гарс Телеком» модернизировал антифрод-систему 1
29.04.2015 «Мегафон» начал сообщать своим абонентам о заражении смартфонов троянами 1
17.06.2014 Конференция. «Защита от мошенничества: от анализа к действиям» 1
06.02.2014 «МегаФон» предупреждает о всплеске активности вредоносного ПО для Android 1
26.12.2013 «МегаФон» заблокировал около миллиарда спам-сообщений 1
05.12.2013 «МегаФону» удалось вдвое снизить количество смс-спама за месяц 1
28.10.2013 «МегаФон» и «Лаборатория Касперского» предупреждают о новых троянцах, ворующих деньги с банковских карт 1
14.10.2013 «Лаборатория Касперского» и «МегаФон» предупреждают о вредоносных программах 1
08.10.2013 «МегаФон» обновил платформу сбора обращений через номер 1911 1
01.08.2013 Мобильность может быть безопасной? 1
03.07.2013 Киберпреступность набирает обороты 1
13.06.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
09.08.2012 Абонентов МТС, "Билайна" и "Мегафона" в 2012 г. обокрали на 100 млн рублей 1
08.08.2012 «МегаФон» компенсировал пострадавшим от мошенничества 22,5 млн руб. 1
13.02.2012 «МегаФон» обработал порядка 65 тыс. обращений клиентов на факты, связанные с действиями злоумышленников 1
20.10.2011 Российские офисы атакованы телефонными мошенниками из «третьего мира» 1
08.09.2011 «МегаФон» в 1 полугодии вернул 2 млн руб. абонентам, пострадавшим от мошенничества с короткими номерами 1
17.02.2011 «МегаФон» и «Доктор Веб» запустили совместный проект по противодействию эпидемии Trojan.Winlock 1
08.02.2011 «МегаФон» отработал в 2010 г. порядка 55 тыс. жалоб клиетов на мошенничество 1
20.07.2010 Департамент по борьбе с мошенничеством «МегаФона» отработал около 44 тыс. инцидентов за полгода 1
02.07.2010 «Билайн» и «Мегафон» наказали контент-провайдера за SMS-мошенников 1
01.06.2010 «МегаФон» запустил интернет-проект, посвященный борьбе с мобильным мошенничеством 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Хренов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8978 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4927 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12830 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3968 3
Dr.Web - Доктор Веб 1256 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 2
AOC 99 2
Telegram Group 2038 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 323 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 635 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Dell EMC 5037 1
Cisco Systems 5126 1
Check Point Software Technologies 762 1
Информзащита 768 1
SAS Institute 977 1
Dropbox 498 1
Vocord - Вокорд 183 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Sipnet - Сипнет 79 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 1
Цифра ГК 2442 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 144 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
X-Labs - Икс Лабз 2 1
Yandex - Яндекс 7456 1
Альфа-Банк 1780 3
Visa International 1952 2
Северсталь ПАО - Severstal 487 2
Транснефть 301 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 2
ФосАгро 126 2
Внешпромбанк 13 2
Профит Банк КБ 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
GroupM - Mindshare 28 1
РСХБ Управление Активами - РСХБ БРОККОЛИ - РСХБ Брокер 4 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2190 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4802 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3356 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1092 3
НПС НП - Национальный платежный совет 29 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 190 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 49 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5094 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 29
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8522 20
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12740 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24627 14
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3977 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20784 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27983 11
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 223 11
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3097 10
Мобильная связь - Короткий номер 394 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11151 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24322 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7454 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10599 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25569 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13876 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1946 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12833 6
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 632 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12129 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7110 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1459 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4810 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4914 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5097 4
Trojan SMS - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы 60 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 780 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9236 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6763 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7708 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17148 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8636 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2205 2
Google Android 14087 5
WhatsApp Messenger 1092 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 3
Google Play - Google Store - Android Market 3309 2
Apple - App Store 2904 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 1
Сбер - BI.Zone CERT 1 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 47 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Apple iCloud 271 1
Asterisk 78 1
Microsoft Windows 15751 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 89 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4530 1
Vocord SRS - SpamReportingSystem 1 1
NVision Барьер 659 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 220 1
FreePik 1038 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 424 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 27 1
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Ступин Антон 11 1
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Шаров Борис 73 1
Королев Игорь 64 1
Иванов Михаил 100 1
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Висман Михаил 4 1
Скородумов Олег 17 1
Сиваков Олег 2 1
Яшин Леонид 21 1
Чигвинцев Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 4
Европа 21817 2
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 2
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 32 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3978 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3132 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
Беларусь - Белоруссия 5728 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 1
Индия - Bharat 5478 1
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Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
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Эстония - Эстонская Республика 752 1
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Люксембург Великое Герцогство 434 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
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Андорра Княжество 33 1
Ангола - Республика 32 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2441 1
Узбекистан - Республика 1748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8102 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3506 4
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2681 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4876 2
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Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 626 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6755 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6444 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2848 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7678 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8668 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4697 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 842 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 231 1
Паспорт - Паспортные данные 2529 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1631 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2416 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 292 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Увлечения и хобби - Hobbies 365 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7013 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3721 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1902 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
Известия ИД 634 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 4
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Мишень 166 1
Dimensional Research 15 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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