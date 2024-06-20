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Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов

Свыше 70% фишинговых ссылок в сети приходится сегодня на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых розыгрышей призов и конкурсов, показала совместная аналитика «МегаФона» и «Яндекс Браузера».

Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Еще 10% — это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом, например: www.[название бренда].id4007.ru. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Остальные 30% фишинговых сайтов относятся к различным категориям. Специалисты часто обнаруживают сайты, имитирующие соцсети, и ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и с несуществующими розыгрышами призов.

Аналитики отмечают, что одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам-атаки.

«Фишинговые ссылки, имитирующие самые разные сервисы и сайты, создаются регулярно. В «МегаФоне» разработана собственная система выявления таких ресурсов, позволяющая эффективно защищать абонентов от мошенничества. Мы решили объединить наши усилия с Яндекс Браузером, команда которого обладает глубокой экспертизой в борьбе с фишингом. Для максимальной безопасности мы рекомендуем пользователям не переходить по сомнительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своего аккаунта и в настройках мессенджера устанавливать дополнительный пин-код и пароль», — отметил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

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Весной 2024 г. «МегаФон» и «Яндекс Браузер» запустили проект по обмену найденными фишинговыми ссылками. Специалисты обеих компаний ежемесячно передают друг другу список из нескольких тысяч подозрительных ресурсов, которые «МегаФон» выявляет с помощью умных алгоритмов и аналитики больших данных, а «Яндекс Браузер» — генеративных нейросетей нового поколения. Это позволяет взаимно обогатить базу опасных сайтов и усилить защиту пользователей от интернет-мошенников.

Ежедневно «МегаФон» и «Яндекс Браузер» выявляют более 600 новых мошеннических доменов, цель которых — украсть данные пользователей. При переходе на эти ресурсы появляется предупреждение об опасности и рекомендация покинуть сайт.

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