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ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами Корпорация по Присвоению Имен и Номеров

ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров


18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза

ствующих стран Совет ccNSO – Организации поддержки национальных доменов при американской корпорации ICANN (регулирует вопросы распределения доменных зон) – одобрил рекомендации по выводу из экс
26.02.2019 ICANN: Основы интернета под угрозой

И сотрясутся все основы Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) выпустила экстренное предупреждение о попытке неизвестных атаковать глобальную инфраст
18.06.2018 Американцу дали 20 лет тюрьмы за попытку украсть доменное имя

тав из кармана листок бумаги, содержавший инструкции как изменить владельца доменного имени, Хопкинс приказал несчастному следовать им. Шерман Хопкинс проведет 20 лет за решеткой из-за попытки украть доменное имя Для завершения процедуры переноса доменного имени с одной учетной записи на другую потребовались адрес электронной почты и номер мобильного телефона нового владельца. На просьбу со
03.10.2016 Власти США потеряли контроль над интернетом

Конец полномочий ICANN В минувшие выходные официально истек срок действия договора между Корпорацией по управл
02.03.2016 ICANN одобрила заявку Болгарии на создание домена .БГ

Корпорация ICANN завершила процедуру оценки заявки на новый интернационализированный национальный домен .БГ. Заявка одобрена, и следующим этапом должно стать делегирование домена, сообщили CNews в «Коорди
09.02.2016 ICANN назвала имя своего нового президента

Корпорация ICANN объявила имя своего нового президента. Им стал Йоран Марби (Göran Marby), возглавляющий
30.12.2015 Под Новый год отключено доменное имя одного из главных торрент-трекеров России

ских провайдеров, так и при попытках обратиться к нему с помощью зарубежных прокси-серверов. В записях сервиса Whois видно, что домену rutor.org присвоен статус clientHold, который, согласно описанию ICANN, означает, что поддержка этого домена приостановлена. Это редкий статус, который обычно применяется во время судебных споров или в случаях, когда домен подлежит удалению. Другой статус, п
14.10.2015 Глава Минкомсвязи заявил о необходимости подотчетности корпорации ICANN международному интернет-сообществу

е ряд других вопросов. Также в рамках выставки ITU Telecom World 2015 глава Минкомсвязи России Николай Никифоров провел совещание с президентом интернет-корпорации по распределению адресов и номеров (ICANN) Фади Шехади. В ходе совещания Николай Никифоров подтвердил последовательную позицию России, направленную на интернационализацию управления интернетом. Глава Минкомсвязи России заявил о н
05.10.2015 ICANN отменяет требование страхования ответственности для доменных регистраторов

Совет директоров корпорации ICANN одобрил резолюцию, отменяющую требование страхования ответственности, которое ранее предъявлялось ко всем доменным регистраторам. Как сообщили CNews в «Координационном центре национальног
07.08.2015 Около 70 претендентов на домены-бренды успели подписать соглашение с ICANN

29 июля истек срок, установленный ICANN для подписания регистрационного соглашения компаниями, претендующими на регистрацию своих брендов в качестве новых общих доменов верхнего уровня. Об этом CNews сообщили в «Координационном
06.08.2015 Хакеры похитили имена, пароли и другие данные пользователей сайта ICANN.org

Минувшей ночью стало известно о хакерской атаке на корпорацию ICANN. Как сообщили CNews в «Координационном центре национального домена сети интернет», она

22.05.2015 Главный бюрократ интернета загадочно подал в отставку

Президент и исполнительный директор ICANN Фади Шехаде (Fadi Chehade) принял решение покинуть организацию спустя всего три года работы в ней. Сообщение об этом стало неожиданностью для индустрии. «Шехаде проинформировал правление

23.03.2015 ICANN резко снизила ожидания в отношении новых доменов верхнего уровня

Корпорация ICANN опубликовала проект своего бюджета на следующий финансовый год. Документ обращает на себя внимание, прежде всего, тем, насколько резко снижены ожидания в отношении новых общих доменов вер
23.03.2015 Стартовала открытая регистрация в домене .TATAR

зарегистрированы организациями, расположенными на территории РТ. В 2012 г. международная корпорация ICANN инициировала широкомасштабную программу по расширению доменного пространства New gTLD.

19.02.2015 Никифоров хочет забрать у американцев зону «.орг»

Американская корпорация ICANN, занимающаяся вопросами распределения доменных зон, опубликовала письмо, направленное в организацию министром связи России Николаем Никифоровым. Чиновник выражает обеспокоенность судьбой

06.02.2015 ICANN делегировала уже более 500 новых общих доменов

Программа новых общих доменов верхнего уровня преодолела очередной знаковый рубеж. На уходящей неделе ICANN делегировала пятисотый по счету новый домен. Им стал домен-бренд .NTT, принадлежащий японской телекоммуникационной компании Nippon Telegraph and Telephone, сообщили CNews в «Координационн
18.12.2014 ICANN стала жертвой банальной хакерской атаки

Организация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) призналась, что подверглась кибер
17.12.2014 ICANN подверглась кибератаке

Корпорация ICANN подверглась кибератаке. Как предполагают специалисты, ведущие расследование, в конце но
12.12.2014 Проигравшие на аукционах ICANN хотят получать компенсации

Компания Aesthetics Practitioners Advisory Network, претендовавшая на новый общий домен верхнего уровня .SALON, обратилась с письмом к руководству ICANN. Это произошло после того, как компания потерпела наудачу на аукционе ICANN, призванном решить судьбу домена, сообщили CNews в «Координационном центре национального домена сети инт
05.12.2014 Америка готовится отказаться от управления интернетом

Корпорация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) опубликовала для общественного об
28.11.2014 Свыше 120 тыс. новых доменных имен в зоне .HOST освободились от блокировки ICANN

Свыше 120 тыс. новых доменных имен доступны для регистрации в доменной зоне .HOST. Они освободились по окончании 90-дневного периода блокировки, наложенной ICANN из-за опасности возможного совпадения имен в новых доменах с именами, использующимися во внутренних сетях. Об этом CNews сообщили в «Координационном центре национального домена сети интер
20.11.2014 ICANN отрезала киберсквоттерам пути к бегству

Корпорация ICANN утвердила дополнения к Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy/UDRP (Единые правила рассмотрения споров о доменных именах). Новшества касаются блокировки доменов, ставших объектами

07.11.2014 ICANN создала «Совет безопасности ООН для интернета»

nitiative будет включать пять постоянных членов, места которых займут организации - основательницы: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, некоммерческая организация, котор
23.10.2014 ICANN ожидает 15 млн новых доменов за год

По оценкам международной корпорации ICANN, до конца финансового года в новых зонах, запущенных по программе New gTLD, будет зарегистрировано 15 млн доменных имен. Данная информация была опубликована в финансовом плане компании на
02.10.2014 Логотип и наименование ICANN используются в фишинговых атаках

В последнее время возросло число фишинговых атак, использующих наименование и логотип корпорации ICANN. Об этом в своем блоге сообщил старший инженер ICANN по вопросам безопасности Дейв Пицителло. По его словам, стандартный сценарий атаки выглядит следующим образом: регистрант домен
13.08.2014 ICANN опубликовала окончательный график проведения аукционов на новые домены

Корпорация ICANN опубликовала окончательный график проведения аукционов среди претендентов на новые домены верхнего уровня. На торги будут выставлены домены, на которые подано две или более заявок, авторы
11.08.2014 Еще четыре европейских регистратора добились изменений в соглашении об аккредитации с ICANN

г. (где и появилась спорная норма), однако тогда их голос не был услышан. Но после принятия соглашения на проблему стали указывать уже сами регистраторы. Первой компанией, одержавшей победу в споре с ICANN, стала французская OVH SAS. Она представила заключение независимых французских юристов о том, что соглашение об аккредитации противоречит законодательству Франции. В результате OVH SAS бы
23.07.2014 ICANN решила судьбу последней заявки на новый домен

Корпорация ICANN рассмотрела и решила судьбу последней из 1930 заявок на новые общие домены верхнего уровня. Ею стала заявка индийского промышленного конгломерата Tata Group на домен-бренд .tata. Заявке д
18.02.2014 Технологическая инфраструктура доменов .MOSCOW и .МОСКВА успешно прошла процедуру тестирования ICANN

Корпорация ICANN, управляющая адресным пространством сети интернет, сообщила об успешном завершении тестов технологической инфраструктуры доменов .MOSCOW и .МОСКВА. Проведенное тестирование – обязательный
13.02.2014 Европа потребовала от США сдать ключи от интернета

окомиссии она потребовала вывода из-под влияния американского государства международной организации ICANN - основного органа, занимающегося регулированием глобальной сети. Кроэс настаивает на к
03.02.2014 ICANN завершила тестирование домена .РУС

Международная корпорация ICANN завершила тестирование нового кириллического домена .РУС перед запуском (Pre-Delegation
11.12.2013 ICANN подписала договор с «Русскими именами» на управление доменом .РУС

Международная корпорация ICANN и компания «Русские имена» подписали соглашение об управлении кириллическим доменом верхнего уровня .РУС. Ожидается, что новая доменная зона заработает в начале 2014 г. Как рассказали CNe
10.12.2013 ICANN подготовила рекомендации по недопущению конфликтов доменных имен

Корпорация ICANN подготовила подробные рекомендации по недопущению конфликтов имен. Как рассказали CNews в «Координационном центре национального домена сети интернет», документ адресован ИТ-специалистам и
10.10.2013 ICANN облегчает выход на рынок новых доменов верхнего уровня

Корпорация ICANN объявила об изменении плана снижения рисков конфликтов доменных имен в новых доменных зонах из-за сходства строк. До недавнего времени эта проблема рассматривалась как одна из главных при
03.10.2013 ICANN защитит не все торговые марки

Международная корпорация ICANN определила механизмы защиты торговых марок в новых доменах верхнего уровня (Rights Prot
19.09.2013 Google подписал первое регистрационное соглашение с ICANN

Компания Google, подавшая едва ли не рекордное число заявок на новые домены верхнего уровня, наконец-то заключила первое регистрационное соглашение с ICANN. Оно касается домена .みんな,что в переводе с японского означает «каждый», «любой», сообщили CNews в «Координационном центре национального домена сети интернет». Предполагается, что регистра
11.09.2013 Регистратура доменов .МОСКВА и .MOSCOW подписывает договор с ICANN

Проект создания столичных доменов .МОСКВА и .MOSCOW вошел в стадию подписания договора с международной корпорацией по управлению доменными именами и числовыми адресами ICANN. Как рассказали CNews в Фонде содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета, после подписания договора с ICANN будет проводиться тестирование технической инфраструктуры
02.09.2013 ICANN завершила этап начальной оценки новых доменов верхнего уровня

Международная корпорация по управлению доменными именами и числовыми адресами ICANN объявила о завершении этапа начальной оценки заявок на новые общие домены верхнего уровня (gTLD). Из 1930 представленных заявок начальную оценку прошли 1745. 121 заявка была отклонена, ещ
30.07.2013 ICANN подпишет контракт на управление доменом .РУС

Международная корпорация по управлению доменными именами и числовыми адресами ICANN готова подписать соглашение с компанией «Русские имена», которая будет управлять новым доменом верхнего уровня .РУС. Договор зафиксирует права и обязанности сторон и станет следующим шаго
27.06.2013 ICANN намерена заменить сервис Whois

Международная корпорация ICANN объявила о намерении заменить «морально устаревший» сервис Whois - услугу, благодаря которой можно получить сведения о владельцах доменных имен. Вокруг Whois ведется много споров. Этот се

Публикаций - 1000, упоминаний - 1257

ICANN и организации, системы, технологии, персоны:

RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 414 105
REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 254 93
Verisign 357 66
Microsoft Corporation 24096 56
Google LLC 11409 56
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 91 55
Yandex - Яндекс 6517 37
Yahoo! 3689 33
Meta Platforms - Facebook 4372 32
X Corp - Twitter 2804 30
Network Solutions 101 22
Intel Corporation 11920 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3319 20
Amazon Inc - Amazon.com 2906 18
Apple Inc 11679 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4542 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8439 17
IBM - International Business Machines Corp 9350 16
Cisco Systems 5013 16
Ростелеком 10749 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 55 14
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 532 12
Oracle Corporation 6521 11
Цифра ГК 2282 11
Donuts Inc 17 11
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 10
Register.com 41 10
NeuLevel 19 10
RIPE NCC - Network Coordination Centre 40 10
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 876 9
GoDaddy - Регистратор доменных имен 47 9
Oracle - Sun Microsystems 2209 9
AOL Inc 1589 9
Samsung Electronics 9986 9
1С-Битрикс - Bitrix 548 9
Neustar 20 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5639 8
7682 8
Демос 60 7
Verizon - WorldCom 483 7
eBay Inc 1608 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6599 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 7
Почта России ПАО 2007 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6793 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 5
Меркури - Mercury 213 5
Visa International 1923 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 247 5
Открытие ФК - Банк Открытие 526 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1051 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1854 4
Лента - Сеть розничной торговли 1913 4
Эксмо-АСТ - издательство 66 4
Альфа-Банк 1685 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 448 4
LinkedIn 614 4
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 116 4
Газпром ПАО 1247 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1463 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 759 3
Volkswagen Group - VW 266 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1105 3
WMG - Warner Music Group 209 3
Expedia Group 134 3
Sony Music Entertainment 158 3
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 56 3
Qiwi 979 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 309 3
Альфа-Групп 682 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 84 3
Finnair - Авиакомпания 34 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2629 3
UMG - Universal Music Group 264 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 207 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 89 3
Резонанс НПП 358 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 245 70
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2572 19
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Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 403 16
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Правительство Москвы 2217 8
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U.S. Congress Legislation - Конгресс США 594 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1749 7
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 189 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3471 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1734 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4308 6
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи ДИКТ 80 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2811 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 385 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2595 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2658 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 31
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 16
ФРИ - Фонд Развития Интернет 151 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2660 14
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 9
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6183 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 6
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 4
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 3
Единая Россия - Политическая партия 286 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 3
ЛДПР 101 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 97 2
Ассоциация менеджеров 84 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
АФТ - Ассоциация Финтех 111 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 2
IFPI - International Federation of Pirate Interests - Международная федерация по интересам пиратов 3 2
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 73 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
Демократическая политическая партия США 110 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4495 769
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27771 159
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59317 128
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2763 127
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23962 124
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12228 100
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14482 83
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3764 79
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 917 67
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1070 66
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8763 66
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7967 63
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11805 52
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3703 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44790 48
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