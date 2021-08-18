ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами Корпорация по Присвоению Имен и Номеров

Названо условие ликвидации домена Советского Союза ствующих стран Совет ccNSO – Организации поддержки национальных доменов при американской корпорации ICANN (регулирует вопросы распределения доменных зон) – одобрил рекомендации по выводу из экс

ICANN: Основы интернета под угрозой И сотрясутся все основы Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) выпустила экстренное предупреждение о попытке неизвестных атаковать глобальную инфраст

Американцу дали 20 лет тюрьмы за попытку украсть доменное имя тав из кармана листок бумаги, содержавший инструкции как изменить владельца доменного имени, Хопкинс приказал несчастному следовать им. Шерман Хопкинс проведет 20 лет за решеткой из-за попытки украть доменное имя Для завершения процедуры переноса доменного имени с одной учетной записи на другую потребовались адрес электронной почты и номер мобильного телефона нового владельца. На просьбу со

Власти США потеряли контроль над интернетом Конец полномочий ICANN В минувшие выходные официально истек срок действия договора между Корпорацией по управл

ICANN одобрила заявку Болгарии на создание домена .БГ Корпорация ICANN завершила процедуру оценки заявки на новый интернационализированный национальный домен .БГ. Заявка одобрена, и следующим этапом должно стать делегирование домена, сообщили CNews в «Коорди

ICANN назвала имя своего нового президента Корпорация ICANN объявила имя своего нового президента. Им стал Йоран Марби (Göran Marby), возглавляющий

Под Новый год отключено доменное имя одного из главных торрент-трекеров России ских провайдеров, так и при попытках обратиться к нему с помощью зарубежных прокси-серверов. В записях сервиса Whois видно, что домену rutor.org присвоен статус clientHold, который, согласно описанию ICANN, означает, что поддержка этого домена приостановлена. Это редкий статус, который обычно применяется во время судебных споров или в случаях, когда домен подлежит удалению. Другой статус, п

Глава Минкомсвязи заявил о необходимости подотчетности корпорации ICANN международному интернет-сообществу е ряд других вопросов. Также в рамках выставки ITU Telecom World 2015 глава Минкомсвязи России Николай Никифоров провел совещание с президентом интернет-корпорации по распределению адресов и номеров (ICANN) Фади Шехади. В ходе совещания Николай Никифоров подтвердил последовательную позицию России, направленную на интернационализацию управления интернетом. Глава Минкомсвязи России заявил о н

ICANN отменяет требование страхования ответственности для доменных регистраторов Совет директоров корпорации ICANN одобрил резолюцию, отменяющую требование страхования ответственности, которое ранее предъявлялось ко всем доменным регистраторам. Как сообщили CNews в «Координационном центре национальног

Около 70 претендентов на домены-бренды успели подписать соглашение с ICANN 29 июля истек срок, установленный ICANN для подписания регистрационного соглашения компаниями, претендующими на регистрацию своих брендов в качестве новых общих доменов верхнего уровня. Об этом CNews сообщили в «Координационном

Хакеры похитили имена, пароли и другие данные пользователей сайта ICANN.org Минувшей ночью стало известно о хакерской атаке на корпорацию ICANN. Как сообщили CNews в «Координационном центре национального домена сети интернет», она

Главный бюрократ интернета загадочно подал в отставку Президент и исполнительный директор ICANN Фади Шехаде (Fadi Chehade) принял решение покинуть организацию спустя всего три года работы в ней. Сообщение об этом стало неожиданностью для индустрии. «Шехаде проинформировал правление

ICANN резко снизила ожидания в отношении новых доменов верхнего уровня Корпорация ICANN опубликовала проект своего бюджета на следующий финансовый год. Документ обращает на себя внимание, прежде всего, тем, насколько резко снижены ожидания в отношении новых общих доменов вер

Стартовала открытая регистрация в домене .TATAR зарегистрированы организациями, расположенными на территории РТ. В 2012 г. международная корпорация ICANN инициировала широкомасштабную программу по расширению доменного пространства New gTLD.

Никифоров хочет забрать у американцев зону «.орг» Американская корпорация ICANN, занимающаяся вопросами распределения доменных зон, опубликовала письмо, направленное в организацию министром связи России Николаем Никифоровым. Чиновник выражает обеспокоенность судьбой

ICANN делегировала уже более 500 новых общих доменов Программа новых общих доменов верхнего уровня преодолела очередной знаковый рубеж. На уходящей неделе ICANN делегировала пятисотый по счету новый домен. Им стал домен-бренд .NTT, принадлежащий японской телекоммуникационной компании Nippon Telegraph and Telephone, сообщили CNews в «Координационн

ICANN стала жертвой банальной хакерской атаки Организация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) призналась, что подверглась кибер

ICANN подверглась кибератаке Корпорация ICANN подверглась кибератаке. Как предполагают специалисты, ведущие расследование, в конце но

Проигравшие на аукционах ICANN хотят получать компенсации Компания Aesthetics Practitioners Advisory Network, претендовавшая на новый общий домен верхнего уровня .SALON, обратилась с письмом к руководству ICANN. Это произошло после того, как компания потерпела наудачу на аукционе ICANN, призванном решить судьбу домена, сообщили CNews в «Координационном центре национального домена сети инт

Америка готовится отказаться от управления интернетом Корпорация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) опубликовала для общественного об

Свыше 120 тыс. новых доменных имен в зоне .HOST освободились от блокировки ICANN Свыше 120 тыс. новых доменных имен доступны для регистрации в доменной зоне .HOST. Они освободились по окончании 90-дневного периода блокировки, наложенной ICANN из-за опасности возможного совпадения имен в новых доменах с именами, использующимися во внутренних сетях. Об этом CNews сообщили в «Координационном центре национального домена сети интер

ICANN отрезала киберсквоттерам пути к бегству Корпорация ICANN утвердила дополнения к Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy/UDRP (Единые правила рассмотрения споров о доменных именах). Новшества касаются блокировки доменов, ставших объектами

ICANN создала «Совет безопасности ООН для интернета» nitiative будет включать пять постоянных членов, места которых займут организации - основательницы: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, некоммерческая организация, котор

ICANN ожидает 15 млн новых доменов за год По оценкам международной корпорации ICANN, до конца финансового года в новых зонах, запущенных по программе New gTLD, будет зарегистрировано 15 млн доменных имен. Данная информация была опубликована в финансовом плане компании на

Логотип и наименование ICANN используются в фишинговых атаках В последнее время возросло число фишинговых атак, использующих наименование и логотип корпорации ICANN. Об этом в своем блоге сообщил старший инженер ICANN по вопросам безопасности Дейв Пицителло. По его словам, стандартный сценарий атаки выглядит следующим образом: регистрант домен

ICANN опубликовала окончательный график проведения аукционов на новые домены Корпорация ICANN опубликовала окончательный график проведения аукционов среди претендентов на новые домены верхнего уровня. На торги будут выставлены домены, на которые подано две или более заявок, авторы

Еще четыре европейских регистратора добились изменений в соглашении об аккредитации с ICANN г. (где и появилась спорная норма), однако тогда их голос не был услышан. Но после принятия соглашения на проблему стали указывать уже сами регистраторы. Первой компанией, одержавшей победу в споре с ICANN, стала французская OVH SAS. Она представила заключение независимых французских юристов о том, что соглашение об аккредитации противоречит законодательству Франции. В результате OVH SAS бы

ICANN решила судьбу последней заявки на новый домен Корпорация ICANN рассмотрела и решила судьбу последней из 1930 заявок на новые общие домены верхнего уровня. Ею стала заявка индийского промышленного конгломерата Tata Group на домен-бренд .tata. Заявке д

Технологическая инфраструктура доменов .MOSCOW и .МОСКВА успешно прошла процедуру тестирования ICANN Корпорация ICANN, управляющая адресным пространством сети интернет, сообщила об успешном завершении тестов технологической инфраструктуры доменов .MOSCOW и .МОСКВА. Проведенное тестирование – обязательный

Европа потребовала от США сдать ключи от интернета окомиссии она потребовала вывода из-под влияния американского государства международной организации ICANN - основного органа, занимающегося регулированием глобальной сети. Кроэс настаивает на к

ICANN завершила тестирование домена .РУС Международная корпорация ICANN завершила тестирование нового кириллического домена .РУС перед запуском (Pre-Delegation

ICANN подписала договор с «Русскими именами» на управление доменом .РУС Международная корпорация ICANN и компания «Русские имена» подписали соглашение об управлении кириллическим доменом верхнего уровня .РУС. Ожидается, что новая доменная зона заработает в начале 2014 г. Как рассказали CNe

ICANN подготовила рекомендации по недопущению конфликтов доменных имен Корпорация ICANN подготовила подробные рекомендации по недопущению конфликтов имен. Как рассказали CNews в «Координационном центре национального домена сети интернет», документ адресован ИТ-специалистам и

ICANN облегчает выход на рынок новых доменов верхнего уровня Корпорация ICANN объявила об изменении плана снижения рисков конфликтов доменных имен в новых доменных зонах из-за сходства строк. До недавнего времени эта проблема рассматривалась как одна из главных при

ICANN защитит не все торговые марки Международная корпорация ICANN определила механизмы защиты торговых марок в новых доменах верхнего уровня (Rights Prot

Google подписал первое регистрационное соглашение с ICANN Компания Google, подавшая едва ли не рекордное число заявок на новые домены верхнего уровня, наконец-то заключила первое регистрационное соглашение с ICANN. Оно касается домена .みんな,что в переводе с японского означает «каждый», «любой», сообщили CNews в «Координационном центре национального домена сети интернет». Предполагается, что регистра

Регистратура доменов .МОСКВА и .MOSCOW подписывает договор с ICANN Проект создания столичных доменов .МОСКВА и .MOSCOW вошел в стадию подписания договора с международной корпорацией по управлению доменными именами и числовыми адресами ICANN. Как рассказали CNews в Фонде содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета, после подписания договора с ICANN будет проводиться тестирование технической инфраструктуры

ICANN завершила этап начальной оценки новых доменов верхнего уровня Международная корпорация по управлению доменными именами и числовыми адресами ICANN объявила о завершении этапа начальной оценки заявок на новые общие домены верхнего уровня (gTLD). Из 1930 представленных заявок начальную оценку прошли 1745. 121 заявка была отклонена, ещ

ICANN подпишет контракт на управление доменом .РУС Международная корпорация по управлению доменными именами и числовыми адресами ICANN готова подписать соглашение с компанией «Русские имена», которая будет управлять новым доменом верхнего уровня .РУС. Договор зафиксирует права и обязанности сторон и станет следующим шаго