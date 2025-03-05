Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Гипросвязь ПАО Гипросвязь-Информ

Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ

ОАО «Гипросвязь» –  научно-исследовательская и проектно-изыскательская организация в системе Министерства связи и информатизации Республики Беларусь с широким спектром компетенций в сфере цифрового развития. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.03.2025 «Группа Астра» и ОАО «Гипросвязь» подписали соглашение о сотрудничестве

Официальное подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «Гипросвязь» (организация Министерства связи и информатизации Белоруссии) и «Группой Астра» в

16.12.2021 «Гипросвязь» примет участие в цифровизации школ

ны быть закончены в сжатые сроки, поэтому для оптимизации подготовки проектов для каждой из школ в «Гипросвязи» разработали прототип технического раздела паспорта — «Альбом типовых решений». Ун
09.11.2021 «Гипросвязь» спроектирует ВОЛС в Деревне Универсиады в Екатеринбурге

«Гипросвязь», проектный институт в отрасли связи, приступил к проектированию волоконно-оптичес
08.02.2021 «Гипросвязь» запустила продукт для цифровой трансформации бизнеса

казчиков информационно-телекоммуникационного сегмента, — сказал заместитель генерального директора «Гипросвязи» по информационным технологиям Роман Никитин. — Наработки, полученные в ходе выпол
13.09.2019 «Гипросвязь» открыла представительство в Екатеринбурге

бирске. Появление представительства в Екатеринбурге в формате Уральского отдела Сибирского филиала «Гипросвязи» улучшит коммуникации с заказчиками в регионе и будет способствовать более эффекти
14.06.2019 «Гипросвязь» открыла представительство в Нижнем Новгороде

С июня 2019 года федеральное присутствие «Гипросвязи» расширилось за счет представительства в Нижнем Новгороде. Открытие представительс
09.10.2018 Совет директоров «Гипросвязи» утвердил стратегию до 2022 года

Совет директоров «Гипросвязи» утвердил стратегию компании на период до 2022 года. В стратегии определены целевы
26.06.2018 «Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле

упности информационных ресурсов, планируемых к размещению в ЦОДе. По словам генерального директора «Гипросвязи» Алексея Малыша, «данный проект является знаковым для компании. Во-первых, это оди
07.12.2011 «Гипросвязь» вновь доверила Panda защиту периметра сети

омпания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вредоносного программного обеспечения и вирусов, объявила об успешном завершении сделки с компанией «Гипросвязь» по продлению лицензий на модули Panda GateDefender Performa. Поставщиком выступила компания «ДиалогНаука» (Москва). «Гипросвязь» и Panda Security сотрудничают с 2008 г., и те
08.07.2011 Владимир Бондарик назначен гендиректором «Гипросвязи»

Совет директоров «Гипросвязи» - дочерней компании «Связьинвеста» - назначил генеральным директором Владимира Бо
08.09.2010 «Ростелеком» предоставил проектному институту «Гипросвязь» канал доступа в интернет

Центральный филиал «Ростелекома» предоставил проектному институту «Гипросвязь» выделенный канал доступа в сеть интернет с пропускной способностью 20 Мбит/с. Это позволит институту автоматизировать рабочий процесс, а также обеспечить связь его Центрального офис
25.05.2010 «Синтерра-Сибирь» и сибирский филиал «Гипросвязи» подписали соглашение о сотрудничестве

росвязь» объявили о начале сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве было подписано после победы «Гипросвязи» в открытом конкурсе компании «Синтерра-Сибирь» по выбору подрядчика по выполнению
11.07.2008 «Гипросвязь» внедряет AXE-10 на Северо-Западе

ми узлами связи на территории Северо-Запада, сообщает kaliningrad.ru. Благодаря внедрению AXE-10 в «Гипросвязи» надеются повысить эффективность функционирования сетей связи, повысить качество п
04.06.2008 Чистая прибыль «Гипросвязи» в 2007 г. выросла на 94,5%

Чистая прибыль компании «Гипросвязь» в 2007 г. увеличилась по сравнению с 2006 г. на 94,5% и составила 76 562 тыс. руб. Выручка компании в 2007 г. составила 779 193 тыс. руб, что на 97,3% больше показателя предыдущего

02.06.2008 «Гипросвязь СПб» сменила топ-менеджмент

Андрей Кайдак возглавил петербургскую компанию - проектировщика сетей связи «Гипросвязь СПб». Предыдущий генеральный директор Евгений Андреев назначен председателем совет
30.05.2008 Филиал «Гипросвязь» в СЗФО завершил проект по предоставлению доступа к универсальной услуге связи

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершил разработку проектов по предоставлению доступа к универсальной услуге свя
27.05.2008 В «Гипросвязь-СПб» разработали алгоритм оптимизации сети связи

«Гипросвязь-Санкт-Петербург» и ФГУП «ЛОНИИС» завершили разработку предложений и алгоритмов оптимизации сети связи для совмещения МГ/МН телефонного трафика и трафика предоставления услуг ИСС (Инт
25.04.2008 «Гипросвязь» завершает работы в рамках УУС в Коми

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» разработал документацию на установку 141 таксофона в 141 населенном пункте, завер
21.04.2008 «Гипросвязь» реконструировала ВОЛС Петербург - Сумский посад

Северо-Западный филиала ОАО «Гипросвязь» завершил проектные работы по реконструкции волоконно-оптической линии связи на уч
18.04.2008 «Гипросвязь» построила ВОЛС для игорной зоны «Азов-Сити»

Сотрудники Южного филиала компании «Гипросвязь» завершили проект строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Ростовск
14.04.2008 «Гипросвязь Северо-Запад» подводит итоги 2007 г.

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» подвел итоги 2007 г. В начале 2007 года ООО «Гипросвязь Северо-Запад» прис
29.02.2008 «Гипросвязь» модернизирует сеть связи «ВолгаТелекома»

«Гипросвязь» ведет работы по проектированию реконструкции сетей связи для компании «ВолгаТелеком» на базе оборудования NGN. Модернизация сети связи компании «ВолгаТелеком» на базе оборудования N
18.02.2008 «Гипросвязь» спроектировала 700 км ВОЛП в Коми

Северо-Западный филиал ОАО "Гипросвязь" завершил разработку масштабных проектов по созданию цифровой внутризоновой сети с
18.01.2008 «Гипросвязь» перевела IPTV на русский

тандартов и даны рекомендации по развертыванию услуг IPTV. Научно-исследовательская работа (НИР) о концепции проектирования платформ для предоставления услуги IPTV выполнялась специалистами компании «Гипросвязь» в условиях отсутствия нормативной базы и отраслевых стандартов. Работа базировалась на результатах анализа зарубежного опыта и подходов к созданию нормативной базы. В рамках НИР «Ис
18.01.2008 «Гипросвязь» проанализировала опыт проектирования NGN

Проведен анализ российского и зарубежного опыта проектно-изыскательных работ для сетей следующего поколения NGN. Специалистами компании «Гипросвязь» на основании анализа выделены общие тенденции в проектировании сетей NGN для операторов связи. Дана общая характеристика подходов к внедрению сетей NGN на сетях российских операторо
14.01.2008 Северо-Западный филиал «Гипросвязи» завершил проектирование ШПД-сети

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершил работы по проектированию объекта «Организация сети широкополосного абоне
24.12.2007 «Гипросвязь» завершает проектирование модернизации радиорелейных линий в Самаре

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершает работы над проектами по модернизации местных радиорелейных линий связи

17.12.2007 Sophos защитила «Гипросвязь» от вирусов и спама

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор, дистрибьютор и разработчик решений в области ИБ, осуществила поставку и внедрение в систему компании «Гипросвязь» продуктов Sophos Anti-Virus и Sophos PureMessage. Таким образом, российский институт проектирования средств связи и генеральный проектировщик холдинга «Связьинвест» усилил защиту св
26.11.2007 Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» спроектировал УСС для «Волгателеком»

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершил разработку рабочего проекта «Строительство узла специальных служб (УСС)

02.11.2007 Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» модернизирует РЛЛ в Самаре

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершит работы над проектами по модернизации радиорелейных линий (РРЛ) связи в С
19.10.2007 «Гипросвязь» построит около 200 км ВОЛС в Карелии

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» планирует завершить работы по проектированию волоконно-оптических линий связи (ВО
16.10.2007 «Гипросвязь» спроектирует замену сельских АТС

Северо-Западный филиал ОАО "Гипросвязь" выполняет проектные работы на объектах по замене сельских АТС и реконструкции МСС
17.09.2007 «Гипросвязь» подготовила проекты установки таксофонов в Псковской области

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершил разработку проектной документации на станционные сооружения в рамках пре
07.09.2007 «Гипросвязь» разработала проект пускового комплекса УУС в Коми

ал предоставит ОАО СЗТ проектную документацию на оставшиеся 168 таксофонов. Северо-Западный филиал «Гипросвязи» выступает проектировщиком сетей связи общего пользования в данном регионе. Всего

04.07.2006 В "Гипросвязи" новый гендиректор

Состоялось очередное общее собрание акционеров компании «Гипросвязь». На собрании были рассмотрены следующие вопросы: утверждение годового отчета, год
18.05.2005 "Гипросвязь-Информ" создала СП в Казахстане

Компания «Гипросвязь-Информ», специализирующаяся в области системной интеграции в отрасли связи, вместе
30.03.2004 Утверждены кандидаты в совет директоров ОАО "Гипросвязь"

главный специалист департамента внутреннего аудита "Связьинвест" Любовь Гресева, главный экономист "Гипросвязи" Владимир Козырев. ОАО "Гипросвязь" занимается изысканиями и проектированием в обл
17.03.2004 "Гипросвязь" разработает план развития федеральной сети IMT-MC-450

общего пользования России в диапазоне 450 МГц стандарта IMT-МС. Разработчиком схемы выступает ОАО "Гипросвязь". В России на данный момент действуют 3 сети CDMA2000 1X - "Скайлинк" операторов "
26.07.2000 ОАО "Гипросвязь" подготовит схему развития транспортной цифровой сети ОАО "Липецкэлектросвязь" до 2010г.

ОАО "Гипросвязь" заключила договор на разработку схемы внутризоновой цифровой транспортной сети те
05.06.2000 АООТ Лентелефонстрой, ТЦМС-3 Ростелеком, ОАО Гипросвязь С-Пб и ЗАО "С-ПБ Центр Электросвязи" объединятся для продвижения на рынок новых телекоммуникационных технологий и услуг

АООТ Лентелефонстрой, ТЦМС-3 Ростелеком, ОАО Гипросвязь С-Пб и ЗАО "С-ПБ Центр Электросвязи" пришли к соглашению объединить усилия и использовать свой научно-технический потенциал, организационный и производственно-технический опыт в


Публикаций - 122, упоминаний - 211

Гипросвязь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10316 44
Ростелеком - Связьинвест 1714 28
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 22
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 18
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 17
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 17
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 13
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 10
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 8
МегаФон 9918 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
СИНХ - Таттелеком 219 4
ДиалогНаука 259 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 3
Электросвязь 268 3
Mustcom 37 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 3
Лентелефонстрой - Лентелефонстрой-УМ, ЛТС-УМ - Лентелефонстрой-СКС, ЛТС-СКС - Лентелефонстрой-СМУ, ЛТС-СМУ 16 3
Oracle Corporation 6871 3
NVision Group - Энвижн Груп 685 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3119 3
HPE - Juniper Networks 438 3
HTC Corporation 1505 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 2
Diamond Communications 58 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 2
Демос - Демос Датаком 60 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 2
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 2
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 3
ГПБ - Газпромбанк 1177 3
Почта России ПАО 2249 3
Газпром ПАО 1416 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 2
Россети Ленэнерго 1699 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 2
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1022 2
РВК - Российская венчурная компания 556 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 188 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 2
Ренессанс Брокер 9 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 12 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Веста 52 1
Слобода 30 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Сбер - Сбербанк Капитал 9 1
Резонанс НПП 389 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
Связьстройинжиниринг НПО - Связьстрой Инжиниринг 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 26 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 366 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Международная академия связи - МАС 42 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 24
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 9
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 7
УУС - Универсальные услуги связи 325 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 6
Аналоговые технологии 2837 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 6
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 5
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 5
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
Стандартизация - Standardization 2243 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 4
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4273 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6313 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 3
Microsoft Windows 2000 8663 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
БКС - Балтийская кабельная система 6 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 1
Intel Pentium III 781 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 68 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Siemens Softswitch 4 1
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 1
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 1
Sophos PureMessage - Sophos Email Appliances - Sophos eXtensible Lists, SXL 12 1
Sophos EC - Sophos Enterprise Console 2 1
ФОРС Телеком - Fastcom АСР - Фастком Автоматизированная система расчетов - Биллинговая система 11 1
SuperCom - Alvarion - WALKair 7 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Azure Stack 74 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 11 1
NVision Барьер 736 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Google YouTube - Видеохостинг 2889 1
Microsoft Windows XP 2420 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Apple iPhone 6 4862 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Бондарик Владимир 22 7
Рейман Леонид 1058 7
Юрченко Евгений 132 6
Родионов Иван 71 5
Киселев Александр 114 4
Малыш Алексей 4 4
Лещенко Михаил 33 4
Антонян Александр 4 4
Большаков Евгений 5 4
Провоторов Александр 157 3
Златопольский Антон 21 3
Семенов Вадим 65 3
Милюков Анатолий 18 3
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 3
Кудимов Юрий 21 3
Азатян Сергей 9 3
Малофеев Константин 117 3
Греф Герман 466 3
Кутузов Максим 21 2
Натензон Михаил 13 2
Агамирзян Игорь 74 2
Афанасьев Денис 74 2
Столяров Виктор 5 2
Кузьмин Павел 19 2
Пономарёв Алексей 7 2
Александров Анатолий 9 2
Приданцев Сергей 148 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Антонюк Борис 69 2
Заянц Илья 56 2
Михайлов Олег 23 2
Куликов Денис 27 2
Бутрин Михаил 18 2
Ряузов Никита 18 2
Удальцов Юрий 11 2
Григорьев Максим 55 2
Манн Игорь 9 2
Манасов Марлен 22 2
Дроздов Константин 6 2
Мураховский Эдуард 38 2
Россия - РФ - Российская федерация 157044 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 36
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18596 15
Россия - СФО - Новосибирск 4658 9
Европа 24644 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 800 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 6
Россия - ПФО - Самарская область 1453 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 4
Азия - Азиатский регион 5751 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 4
Россия - СЗФО - Псковская область 671 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3185 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2659 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1411 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 83 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Джубга 25 2
Африка - Африканский регион 3572 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Германия - Федеративная Республика 12941 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 179 2
Израиль 2785 2
Швейцария - Цюрих 272 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 8
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 414 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 5
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 5
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Приватизация - форма преобразования собственности 536 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Аудит - аудиторский услуги 3115 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 205 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 16
ComNews - Медиа-бизнес 135 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
РИА Новости 984 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 7
Juniper Research 551 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 438 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Управление сетями электросвязи 2 2
IBM Бизнес-Форум 15 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
ИнфоКом 118 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще