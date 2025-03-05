Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ

«Группа Астра» и ОАО «Гипросвязь» подписали соглашение о сотрудничестве Официальное подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «Гипросвязь» (организация Министерства связи и информатизации Белоруссии) и «Группой Астра» в

«Гипросвязь» примет участие в цифровизации школ ны быть закончены в сжатые сроки, поэтому для оптимизации подготовки проектов для каждой из школ в «Гипросвязи» разработали прототип технического раздела паспорта — «Альбом типовых решений». Ун

«Гипросвязь» спроектирует ВОЛС в Деревне Универсиады в Екатеринбурге «Гипросвязь», проектный институт в отрасли связи, приступил к проектированию волоконно-оптичес

«Гипросвязь» запустила продукт для цифровой трансформации бизнеса казчиков информационно-телекоммуникационного сегмента, — сказал заместитель генерального директора «Гипросвязи» по информационным технологиям Роман Никитин. — Наработки, полученные в ходе выпол

«Гипросвязь» открыла представительство в Екатеринбурге бирске. Появление представительства в Екатеринбурге в формате Уральского отдела Сибирского филиала «Гипросвязи» улучшит коммуникации с заказчиками в регионе и будет способствовать более эффекти

«Гипросвязь» открыла представительство в Нижнем Новгороде С июня 2019 года федеральное присутствие «Гипросвязи» расширилось за счет представительства в Нижнем Новгороде. Открытие представительс

Совет директоров «Гипросвязи» утвердил стратегию до 2022 года Совет директоров «Гипросвязи» утвердил стратегию компании на период до 2022 года. В стратегии определены целевы

«Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле упности информационных ресурсов, планируемых к размещению в ЦОДе. По словам генерального директора «Гипросвязи» Алексея Малыша, «данный проект является знаковым для компании. Во-первых, это оди

«Гипросвязь» вновь доверила Panda защиту периметра сети омпания Panda Security, производитель облачных решений безопасности и поставщик программ защиты от вредоносного программного обеспечения и вирусов, объявила об успешном завершении сделки с компанией «Гипросвязь» по продлению лицензий на модули Panda GateDefender Performa. Поставщиком выступила компания «ДиалогНаука» (Москва). «Гипросвязь» и Panda Security сотрудничают с 2008 г., и те

Владимир Бондарик назначен гендиректором «Гипросвязи» Совет директоров «Гипросвязи» - дочерней компании «Связьинвеста» - назначил генеральным директором Владимира Бо

«Ростелеком» предоставил проектному институту «Гипросвязь» канал доступа в интернет Центральный филиал «Ростелекома» предоставил проектному институту «Гипросвязь» выделенный канал доступа в сеть интернет с пропускной способностью 20 Мбит/с. Это позволит институту автоматизировать рабочий процесс, а также обеспечить связь его Центрального офис

«Синтерра-Сибирь» и сибирский филиал «Гипросвязи» подписали соглашение о сотрудничестве росвязь» объявили о начале сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве было подписано после победы «Гипросвязи» в открытом конкурсе компании «Синтерра-Сибирь» по выбору подрядчика по выполнению

«Гипросвязь» внедряет AXE-10 на Северо-Западе ми узлами связи на территории Северо-Запада, сообщает kaliningrad.ru. Благодаря внедрению AXE-10 в «Гипросвязи» надеются повысить эффективность функционирования сетей связи, повысить качество п

Чистая прибыль «Гипросвязи» в 2007 г. выросла на 94,5% Чистая прибыль компании «Гипросвязь» в 2007 г. увеличилась по сравнению с 2006 г. на 94,5% и составила 76 562 тыс. руб. Выручка компании в 2007 г. составила 779 193 тыс. руб, что на 97,3% больше показателя предыдущего

«Гипросвязь СПб» сменила топ-менеджмент Андрей Кайдак возглавил петербургскую компанию - проектировщика сетей связи «Гипросвязь СПб». Предыдущий генеральный директор Евгений Андреев назначен председателем совет

Филиал «Гипросвязь» в СЗФО завершил проект по предоставлению доступа к универсальной услуге связи Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершил разработку проектов по предоставлению доступа к универсальной услуге свя

В «Гипросвязь-СПб» разработали алгоритм оптимизации сети связи «Гипросвязь-Санкт-Петербург» и ФГУП «ЛОНИИС» завершили разработку предложений и алгоритмов оптимизации сети связи для совмещения МГ/МН телефонного трафика и трафика предоставления услуг ИСС (Инт

«Гипросвязь» завершает работы в рамках УУС в Коми Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» разработал документацию на установку 141 таксофона в 141 населенном пункте, завер

«Гипросвязь» реконструировала ВОЛС Петербург - Сумский посад Северо-Западный филиала ОАО «Гипросвязь» завершил проектные работы по реконструкции волоконно-оптической линии связи на уч

«Гипросвязь» построила ВОЛС для игорной зоны «Азов-Сити» Сотрудники Южного филиала компании «Гипросвязь» завершили проект строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Ростовск

«Гипросвязь Северо-Запад» подводит итоги 2007 г. Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» подвел итоги 2007 г. В начале 2007 года ООО «Гипросвязь Северо-Запад» прис

«Гипросвязь» модернизирует сеть связи «ВолгаТелекома» «Гипросвязь» ведет работы по проектированию реконструкции сетей связи для компании «ВолгаТелеком» на базе оборудования NGN. Модернизация сети связи компании «ВолгаТелеком» на базе оборудования N

«Гипросвязь» спроектировала 700 км ВОЛП в Коми Северо-Западный филиал ОАО "Гипросвязь" завершил разработку масштабных проектов по созданию цифровой внутризоновой сети с

«Гипросвязь» перевела IPTV на русский тандартов и даны рекомендации по развертыванию услуг IPTV. Научно-исследовательская работа (НИР) о концепции проектирования платформ для предоставления услуги IPTV выполнялась специалистами компании «Гипросвязь» в условиях отсутствия нормативной базы и отраслевых стандартов. Работа базировалась на результатах анализа зарубежного опыта и подходов к созданию нормативной базы. В рамках НИР «Ис

«Гипросвязь» проанализировала опыт проектирования NGN Проведен анализ российского и зарубежного опыта проектно-изыскательных работ для сетей следующего поколения NGN. Специалистами компании «Гипросвязь» на основании анализа выделены общие тенденции в проектировании сетей NGN для операторов связи. Дана общая характеристика подходов к внедрению сетей NGN на сетях российских операторо

Северо-Западный филиал «Гипросвязи» завершил проектирование ШПД-сети Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершил работы по проектированию объекта «Организация сети широкополосного абоне

«Гипросвязь» завершает проектирование модернизации радиорелейных линий в Самаре Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершает работы над проектами по модернизации местных радиорелейных линий связи

Sophos защитила «Гипросвязь» от вирусов и спама Компания «ДиалогНаука», системный интегратор, дистрибьютор и разработчик решений в области ИБ, осуществила поставку и внедрение в систему компании «Гипросвязь» продуктов Sophos Anti-Virus и Sophos PureMessage. Таким образом, российский институт проектирования средств связи и генеральный проектировщик холдинга «Связьинвест» усилил защиту св

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» спроектировал УСС для «Волгателеком» Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершил разработку рабочего проекта «Строительство узла специальных служб (УСС)

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» модернизирует РЛЛ в Самаре Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершит работы над проектами по модернизации радиорелейных линий (РРЛ) связи в С

«Гипросвязь» построит около 200 км ВОЛС в Карелии Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» планирует завершить работы по проектированию волоконно-оптических линий связи (ВО

«Гипросвязь» спроектирует замену сельских АТС Северо-Западный филиал ОАО "Гипросвязь" выполняет проектные работы на объектах по замене сельских АТС и реконструкции МСС

«Гипросвязь» подготовила проекты установки таксофонов в Псковской области Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» завершил разработку проектной документации на станционные сооружения в рамках пре

«Гипросвязь» разработала проект пускового комплекса УУС в Коми ал предоставит ОАО СЗТ проектную документацию на оставшиеся 168 таксофонов. Северо-Западный филиал «Гипросвязи» выступает проектировщиком сетей связи общего пользования в данном регионе. Всего

В "Гипросвязи" новый гендиректор Состоялось очередное общее собрание акционеров компании «Гипросвязь». На собрании были рассмотрены следующие вопросы: утверждение годового отчета, год

"Гипросвязь-Информ" создала СП в Казахстане Компания «Гипросвязь-Информ», специализирующаяся в области системной интеграции в отрасли связи, вместе

Утверждены кандидаты в совет директоров ОАО "Гипросвязь" главный специалист департамента внутреннего аудита "Связьинвест" Любовь Гресева, главный экономист "Гипросвязи" Владимир Козырев. ОАО "Гипросвязь" занимается изысканиями и проектированием в обл

"Гипросвязь" разработает план развития федеральной сети IMT-MC-450 общего пользования России в диапазоне 450 МГц стандарта IMT-МС. Разработчиком схемы выступает ОАО "Гипросвязь". В России на данный момент действуют 3 сети CDMA2000 1X - "Скайлинк" операторов "

ОАО "Гипросвязь" подготовит схему развития транспортной цифровой сети ОАО "Липецкэлектросвязь" до 2010г. ОАО "Гипросвязь" заключила договор на разработку схемы внутризоновой цифровой транспортной сети те