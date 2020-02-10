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Таксофон Таксофонная сеть телефон общего пользования

Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования


10.02.2020 Украина осталась без таксофонов

«Укртелеком» отключил таксофоны Основной оператор фиксированной связи на Украине «Укртелеком» с начала февраля прекратил предоставлять услуги таксофонной связи. Компания пообещала начать демонтаж таксофонов. Компани
29.04.2019 В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ

им РСВО предлагает развернуть новую систему оповещения, состоящую из трех подсистем. Россвязь хочет создать Единую технологическую платформу оповещения о чрезвычайных ситуациях Она будет использовать таксофоны, проводное радио и цифровое ТВ Во-первых, оповещения о чрезвычайных ситуациях можно осуществлять поэтажно посредством установки громкоговорителей на этажах жилых домов. Во-вторых, мож
18.04.2017 Путин ввел штрафы для тех, кто плохо платит за таксофоны

ь требования к универсальным средствам связи. Ведомство разработало законопроект, согласно которому таксофоны в рамках механизма универсального обслуживания будут устанавливаться только в насел
13.07.2015 Власти России не хотят субсидировать таксофоны. «Ростелеком» должен найти деньги сам

Ненужные таксофоны В рамках обсуждения федерального бюджета на 2016 г. Министерство финансов представило свои предложения по сокращению расходов на субсидирование универсальных услуг связи, оказанием ко
08.07.2013 Депутаты разрешили поменять таксофоны на инфоматы

ов универсального обслуживания в ходе конкурсов выбирает Федеральное агентство связи. Универсальные таксофоны в большинстве регионов обслуживает «Ростелеком», пункты коллективного доступа в инт
28.11.2012 «Синтерра» лишилась госконтракта, не сумев подключить таксофоны

ру свою сеть. Весной этого года регулятор обнаружил, что ни один из установленных «Синтеррой» таксофонов не способен принимать входящие звонки, за исключением вызовов с сети «Мегафона» (универсальные таксофоны обязаны обеспечить двухстороннюю связь). В ходе прошедшей летом повторной проверки Роскомнадзор обнаружил, что проблема с входящими звонками в целом была решена, но, в то же время, из
09.09.2010 Универсальные таксофоны должны будут принимать телефонные карты любых операторов универсального обслуживания

о функционирования, условиям взаимодействия сети связи при оказании универсальных услуг связи с использованием таксофонов, утвержденные приказом министерства от 06.12.2005 N 137. Согласно изменениям, таксофон должен обеспечивать возможность использования универсальной карты связи, эмитированной любым оператором универсального обслуживания. Кроме того, на универсальной карте связи должны буд
20.01.2010 Таксофоны общего пользования в первом квартале 2010 г. появятся еще в 700 населенных пунктов России

задачу мы решим в первом квартале года", - заверил министр. И.Щеголев признал, что в реализации программы по установке таксофонов универсального обслуживания "есть ряд проблем". По его словам, не все таксофоны работают, есть трудности с предоставлением карт обслуживания гражданам. "Мы договорились с операторами связи, что они устранят эти проблемы в кратчайшие сроки", - сказал министр. По е
25.09.2008 «ВолгаТелеком» установил таксофоны универсального обслуживания в регионах ПФО

ниверсального обслуживания (16 469 аппаратов) и начало предоставления услуг. В рамках второго этапа проекта, который продолжался с сентября 2007 г. по май 2008 г., «ВолгаТелеком» установила еще 6 531 таксофон универсального обслуживания во всех регионах, где осуществляют свою деятельность филиалы компании. В ходе выполнения этой задачи была создана необходимая инфраструктура, а в тех случая
13.12.2007 МГТС начала оказание универсальных услуг телефонной связи

Московская городская телефонная сеть завершила установку и сдала в эксплуатацию таксофоны для оказания универсальных услуг телефонной связи на территории 125 внутригородских муниципальных образований Москвы. Ранее МГТС выиграла конкурс Федерального агентства связи на оказа
06.12.2007 МГТС установит специальные таксофоны для инвалидов-колясочников

м направлении. Кроме таксофонов, МГТС реализует программу по установке в абонентских залах специальных пандусов для инвалидов-колясочников», - сказал генеральный директор МГТС Алексей Гольцов. Данные таксофоны отличаются от обычных тем, что в них используется электрический лифт, который позволяет установить аппарат на нужной высоте. Таксофоны будут устанавливаться в помещениях, в осн
04.12.2007 Таксофоны в Коми будут питать ветроэнергетические установки

вой спутниковой системы передачи в четырех районах республики. Для 142 таксофонов предусмотрено подключение с применением беспроводного доступа с использованием оборудования «Ритал-300 РУ». Остальные таксофоны будут подключены с помощью технологии проводного доступа с использованием существующей и проектируемой кабельной структуры с частичным применением оборудования уплотнения абонентской

17.08.2007 Таксофоны загнали СЗТ в долги

ытки, причиняемые оказанием универсальных услуг связи, трем операторам универсального обслуживания на общую сумму 44,9 млн. рублей, СЗТ в их числе не оказалось. На тот момент компания установила 1891 таксофон в СЗФО. Эта ситуация может привести к тому, что у СЗТ возникнут трудности с инвестициями в развитие основных направлений деятельности, полагают в аналитическом агентстве «Рустелеком».

27.07.2007 СЗТ открыл таксофон универсального обслуживания в Новгородской области

«Северо-Западный Телеком» в селе Коростынь Шимского района открыл первый в Новгородской области пункт предоставления универсальных услуг телефонной связи -таксофон универсального обслуживания. В феврале 2007 года ОАО «Северо-Западный Телеком» признано победителем конкурса на право оказания универсальных услуг телефонной связи с использованием так
02.07.2007 МГТС будет оказывать универсальные услуги телефонной связи

альным агентством связи. Тариф, установленный агентством, составит 1,04 руб. за 1 минуту разговора. Таксофоны будут принимать к оплате карты, которые действуют на сети универсального обслуживан
19.03.2007 Сергей Иванов: универсальный таксофон установят в каждом населенном пункте России

Универсальный таксофон, по которому можно не только звонить, но и принимать вызовы, будет установлен в каждом населенном пункте России примерно через 1 год, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, отвечая

02.03.2007 Украинские уличные таксофоны зазвонят

государственный монополист проводной связи «Укртелеком» ввёл новую услугу — звонки на уличные таксофоны. Услуга будет работать не на всех таксофонах, а лишь на тех, которым назначен прямо
14.09.2006 В Москве появились Wi-Fi-таксофоны

дет коммерчески успешен, так как пока им будут пользоваться крайне редко, — говорит он. — Таксофоны установлены в местах повышенного пассажиропотока — станции метро, переходы, во
22.03.2005 В Иркутске появятся сотовые таксофоны и пинкоматы

До конца 2005 года в Иркутске появятся сотовые таксофоны и пинкоматы, сообщает «Байкальская служба новостей». Продвижением технических новинок занимается региональный оператор сотовой связи — «Байкалвестком». Сотовые таксофоны б
10.12.2004 "Сибирьтелеком" приобрел все барнаульские таксофоны

Как сообщил корреспондент CNews.ru, в конце ноября состоялась сделка между компаниями «Сибирьтелеком» и «Алтайские таксофоны», в результате которой все таксофонное оборудование в Барнауле перешло в собственность оператора связи. По словам Тамары Затонской, коммерческого директора «Алтайтелекома» (региональн
25.12.2003 МГТС ввела в эксплуатацию первый интернет-таксофон

гостиницах, кинотеатрах, железнодорожных вокзалах и аэропорте Шереметьево. По его словам, интернет-таксофоны можно будет использовать для голосовой связи, доступа к сети интернет и электронной
29.10.2003 МГТС: В Москве появятся интернет-таксофоны и исчезнет очередь на телефон

В Москве в ноябре 2003 г. появятся интернет-таксофоны, сообщил сегодня генеральный директор ОАО "МГТС" Михаил Смирнов. По его словам, в настоящее время закуплена партия из 12 штук, которые будут установлены, в частности, в кинотеатрах и

28.10.2003 Британцы восстановят узбекские таксофоны

Британская Solan International Communication Service купила контрольный пакет акций единственного оператора таксофонных услуг связи в столице Узбекистана и намерена до 2007 года установить таксофоны во всех крупных городах страны, сообщил гендиректор ОАО "Ташкент Таксофони" Анзор Какиашвили. Solan приобрела 54% акций и намерена вложить около $3 млн. в модернизацию сети таксофонов
09.10.2003 В Бурятии установлены первые ЕТК-таксофоны

ь 224 таксофона. Как сообщил директор Бурятского филиала ОАО «Сибирьтелеком» Сергей Борголов, новые таксофоны настроены на работу по двум типам карт: единым таксофонным чип-картам (ЕТК) и привы
30.09.2003 Новосибирск модернизирует таксофоны

аксофонов в Новосибирске на ЕТК России составит около 50 млн. рублей. Новые универсальные карточные таксофоны выпускаются пермским заводом "Телта". Установленные модели могут работать в широком
12.09.2003 В Чечне увеличивается число таксофонов

единую таксофонную карту НТС, начали работать в Грозном в середине декабря 2001 г. Установлены эти таксофоны были еще в ноябре 2001 г., но несколько взрывов не позволили тогда начать их эксплу
19.08.2003 Россиянам не очень нужны таксофоны

в за год, напротив, уменьшилось на 7,4% и составило всего 167,38 тыс. Примечательно, что устаревшие таксофоны, работающие с жетонами, постепенно заменяются на карточные. За год число карточных

14.05.2003 В Москве появятся веб-таксофоны

Как рассказал генеральный директор ОАО МГТС Владимир Лагутин, веб-таксофоны планируется размещать в местах массового скопления людей, таких, как торговые центр
27.02.2003 НТС установит в Петербурге веб-таксофоны

ОАО "Национальная Таксофонная сеть" (НТС) установит в Петербурге таксофоны, которые, помимо доступа к местной, междугородной, международной связи, обеспечат д
27.02.2003 В Мурманской области установлены спутниковые таксофоны

ная сеть" (НТС) установила первые два спутниковых таксофона, принимающих к оплате единые карты НТС. Таксофоны установлены на таможенном переходе "Борисоглебск" в северной части Мурманской облас
14.02.2003 Сотел устанавливает сотовые таксофоны в Кемеровской области

о IP-телефонии, тариф на связь с городами Москва, Санкт-Петербург, Томск, Барнаул, населёнными пунктами Кемеровской области составляет 3 рубля. В ближайшее время компания планирует установить сотовые таксофоны и в других нетелефонизированных районах Кузбасса. Источник: по материалам пресс-релиза холдинговой компании "Комплексные телекоммуникационные системы"
13.02.2003 МГТС установит на мелкооптовых рынках GSM-таксофоны

т в этом году столичные связисты. Как сообщили в Московской городской телефонной сети, внешне такие таксофоны ничем не будут отличаться от привычных москвичам голубых автоматов. Устанавливать и
13.02.2003 МГТС установит на мелкооптовых рынках GSM-таксофоны

т в этом году столичные связисты. Как сообщили в Московской городской телефонной сети, внешне такие таксофоны ничем не будут отличаться от привычных москвичам голубых автоматов. Устанавливать и
24.01.2003 В Петербурге появятся мультимедийные таксофоны

ции, выходить в интернет, показывать рекламные видеоролики. Как сообщает Международный пресс-центр, таксофоны с расширенными возможностями планируется сделать мобильными: предполагается, что он
07.08.2002 В российских поездах появятся таксофоны

С его помощью пассажиры смогут связаться с любым населенным пунктом России. Первое время таксофон будет находиться лишь в одном вагоне поезда, а в дальнейшем количество аппаратов будет увеличено до 2-3 в каждом составе. Телефон-автомат будет работать по карточкам, которые пассажир

17.07.2002 В Челябинске скоро заработают новые таксофоны

версальная таксофонная карта является предоплаченной, поэтому разрешены звонки по межгороду с любого телефонного номера, например, от соседей, и оплата за разговор будет произведена с карточки. Новые таксофоны позволяют бесплатно позвонить в аварийно-спасательные службы города. Универсальные таксофонные карты продаются в отделениях электросвязи и у распространителей. Источник: официальный п
16.07.2002 В Перми появился передвижной таксофон

В соответствии с программой "Пермский таксофон" ОАО "Уралсвязьинформ", к ХХХIV чемпионату Европы по боксу связисты приготовили жителям и гостям города подарок. С 10 июля на улицах города начал работать передвижной таксофон с
28.09.2001 У абонентов "Ярославль-GSM" появились новые возможности при использовании тарифного план "Таксофон"

Возможность пользоваться входящей связью для абонентов "Ярославль-GSM", выбравших тарифный план "Таксофон", ранее была недоступна. Теперь, начиная с 1 октября, входящие звонки будут стоить для них 18 руб. за минуту эфирного времени, переадресация вызова и голосовая почта также обойдутся в

09.04.2001 Американские таксофоны на грани вымирания

Американские таксофоны уже перестали приносить прибыль. В результате, за последние 5 лет их количество сокpатилось с 2,5 млн. до 2,1 млн., и многие опеpатоpы намеpевались избавиться от ниx в ближайшем бyдyщ
09.04.2001 Комиссия по связи США пытается соxpанить yличные таксофоны

атилось с 2,5 млн. до 2,1 млн., и многие опеpатоpы намеpевались избавиться от ниx в ближайшем бyдyщем. Так, BellSouth заявляла о планаx по отключению всеx своиx 143 тыс. таксофонов к концy 2002 года. Таксофоны стали непpибыльными из-за pазвития сотовой связи. Однако Федеpальная Комиссия по Связи США (FCC) пpиняла новые пpавила pаспpеделения доxодов от использования таксофонов, котоpые, по е

Публикаций - 212, упоминаний - 250

Таксофон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10426 53
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 28
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10104 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8245 13
Ростелеком - Связьинвест 1704 12
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 11
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 9
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 545 8
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2611 7
HTC Corporation 1500 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 5
5nine Software 1872 5
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 12 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5635 4
Электросвязь 270 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 4
Lenovo Motorola 3506 4
Siemens AG - Siemens Group 2559 4
TI - Texas Instruments Incorporated 816 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 831 3
Мобител 66 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 790 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 3
Cisco Systems 4955 3
Рустелеком ТК 286 3
AT&T BellSouth 200 3
Центел - Центральный телеграф 410 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 3
BT Group - British Telecommunications 627 3
Укртелеком 240 3
Huawei 3620 3
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 326 2
Почта России ПАО 2063 19
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 380 4
Рапида НКО - платежные система 144 4
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 4
Россети Ленэнерго 2418 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 3
Visa International 1898 3
JCB International 139 2
Diners Club International - платёжная система 80 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2567 2
Слобода 16 2
Альфа-Групп 673 2
Связной ГК 1354 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6213 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2540 2
Dixis - Диксис 360 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 184 1
Гранит 49 1
Этажи 72 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6758 1
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 1
Honda Motor Company 230 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Альфа-Эко 52 1
Ростелеком - Связьинвест Медиа 4 1
101Hotels.com 719 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 463 1
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 7 1
Наукоград - технопарк 113 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 1
Enron - Enrongate 122 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 33 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9873 66
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4776 33
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 52 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3116 21
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 996 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5429 13
Президент Российской Федерации 3935 12
Правительство Москвы 2123 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 625 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2461 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2506 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1610 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 727 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 5
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 135 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 596 3
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи ДИКТ 57 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3123 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3974 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 2
Петербургский метрополитен ГУП 120 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1229 2
Конституционный суд РФ 105 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 177 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 196 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы 33 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 192 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 154 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 132 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 47 1
Кабинет министров Украины 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2620 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
Единая Россия - Политическая партия 276 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Электрокабель 8 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Международная академия связи - МАС 37 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22949 109
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18633 79
УУС - Универсальные услуги связи 312 73
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26102 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41989 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56479 41
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8873 32
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4373 27
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1246 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11851 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7691 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13838 21
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11345 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6187 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11971 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10084 14
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5537 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6672 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7764 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9581 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10603 10
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1177 9
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1205 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15375 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 3467 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13005 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27210 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2263 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5971 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17973 7
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 482 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6575 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9215 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13052 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6244 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1265 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2452 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13893 6
5G - пятое поколение мобильной связи 3594 5
5G NR - 5G New Radio 1870 5
Microsoft Windows 2000 12901 13
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4381 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4843 7
Age of Kings 3460 6
Концепция единой таксофонной карты России - ЕТК 3 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1151 3
Apple iPhone 6 6339 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 96 2
ГАЗ ГАЗель 38 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 2
Microsoft Windows 14821 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 84 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1246 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 2
Яндекс.Карты и Транспорт 413 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 152 2
Microsoft Skype 2002 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4413 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2566 2
Обращения граждан 217 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 71 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 5 1
Avaya Interaction Center 12 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
Microsoft Office Communicator 35 1
Platex SoftSwitch 1 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 196 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition 1 1
Nokia Eseries 39 1
МегаФон - GSMЛайт 51 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
АСВТ - РусАлтай 8 1
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 1
Avaya MultiVantage 7 1
Avaya Intuity Audix 9 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Путин Владимир 2850 13
Никифоров Николай 1173 12
Осеевский Михаил 287 10
Семенов Аркадий 7 6
Медведев Дмитрий 1637 5
Рейман Леонид 1034 5
Щеголев Игорь 692 4
Духовницкий Олег 91 4
Калугин Сергей 168 3
Тимошенко Любовь 19 3
Бескоровайный Андрей 49 3
Брюквин Юрий 291 3
Слизень Виталий 242 3
Шадаев Максут 749 3
Новикова Елена 56 2
Маевский Игорь 38 2
Смирнов Михаил 64 2
Чукарин Алексей 58 2
Гольцов Алексей 42 2
Яшин Валерий 79 2
Зобнина Маргарита 54 2
Борголов Сергей 3 2
Лагутин Владимир 39 2
Антонюк Борис 68 2
Свириденко Андрей 96 2
Маевский Леонид 57 2
Свердлов Денис 192 2
Калинин Владимир 8 2
Завадников Валентин 5 2
Якушев Михаил 50 2
Овчинников Борис 129 2
Рожецкин Леонид 48 1
Наумов Виктор 125 1
Таврин Иван 108 1
Торбахов Александр 65 1
Мирошников Борис 62 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 24 1
Угренович Алексей 3 1
Паршин Максим 302 1
Ершов Андрей 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 128567 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40423 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15831 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50890 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2917 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6627 14
Европа 21571 12
Россия - СЗФО - Республика Коми 692 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1226 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2704 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1335 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13492 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1278 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2114 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2414 6
Россия - СЗФО - Мурманская область 577 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 651 6
Россия - ЦФО - Костромская область 357 6
Азия - Азиатский регион 5212 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1227 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 525 6
Украина 7415 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15638 5
Россия - ДФО - Забайкальский край 476 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2456 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13881 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2412 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1037 5
Россия - УФО - Свердловская область 1239 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1113 4
Франция - Французская Республика 7645 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1391 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 369 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 730 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 554 4
Швеция - Королевство 3557 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1018 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46387 68
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1342 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5972 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6741 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9107 30
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 80 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15927 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4625 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21616 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43674 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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