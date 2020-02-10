Таксофон Таксофонная сеть телефон общего пользования
|10.02.2020
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Украина осталась без таксофонов
«Укртелеком» отключил таксофоны Основной оператор фиксированной связи на Украине «Укртелеком» с начала февраля прекратил предоставлять услуги таксофонной связи. Компания пообещала начать демонтаж таксофонов. Компани
|29.04.2019
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В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ
им РСВО предлагает развернуть новую систему оповещения, состоящую из трех подсистем. Россвязь хочет создать Единую технологическую платформу оповещения о чрезвычайных ситуациях Она будет использовать таксофоны, проводное радио и цифровое ТВ Во-первых, оповещения о чрезвычайных ситуациях можно осуществлять поэтажно посредством установки громкоговорителей на этажах жилых домов. Во-вторых, мож
|18.04.2017
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Путин ввел штрафы для тех, кто плохо платит за таксофоны
ь требования к универсальным средствам связи. Ведомство разработало законопроект, согласно которому таксофоны в рамках механизма универсального обслуживания будут устанавливаться только в насел
|13.07.2015
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Власти России не хотят субсидировать таксофоны. «Ростелеком» должен найти деньги сам
Ненужные таксофоны В рамках обсуждения федерального бюджета на 2016 г. Министерство финансов представило свои предложения по сокращению расходов на субсидирование универсальных услуг связи, оказанием ко
|08.07.2013
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Депутаты разрешили поменять таксофоны на инфоматы
ов универсального обслуживания в ходе конкурсов выбирает Федеральное агентство связи. Универсальные таксофоны в большинстве регионов обслуживает «Ростелеком», пункты коллективного доступа в инт
|28.11.2012
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«Синтерра» лишилась госконтракта, не сумев подключить таксофоны
ру свою сеть. Весной этого года регулятор обнаружил, что ни один из установленных «Синтеррой» таксофонов не способен принимать входящие звонки, за исключением вызовов с сети «Мегафона» (универсальные таксофоны обязаны обеспечить двухстороннюю связь). В ходе прошедшей летом повторной проверки Роскомнадзор обнаружил, что проблема с входящими звонками в целом была решена, но, в то же время, из
|09.09.2010
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Универсальные таксофоны должны будут принимать телефонные карты любых операторов универсального обслуживания
о функционирования, условиям взаимодействия сети связи при оказании универсальных услуг связи с использованием таксофонов, утвержденные приказом министерства от 06.12.2005 N 137. Согласно изменениям, таксофон должен обеспечивать возможность использования универсальной карты связи, эмитированной любым оператором универсального обслуживания. Кроме того, на универсальной карте связи должны буд
|20.01.2010
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Таксофоны общего пользования в первом квартале 2010 г. появятся еще в 700 населенных пунктов России
задачу мы решим в первом квартале года", - заверил министр. И.Щеголев признал, что в реализации программы по установке таксофонов универсального обслуживания "есть ряд проблем". По его словам, не все таксофоны работают, есть трудности с предоставлением карт обслуживания гражданам. "Мы договорились с операторами связи, что они устранят эти проблемы в кратчайшие сроки", - сказал министр. По е
|25.09.2008
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«ВолгаТелеком» установил таксофоны универсального обслуживания в регионах ПФО
ниверсального обслуживания (16 469 аппаратов) и начало предоставления услуг. В рамках второго этапа проекта, который продолжался с сентября 2007 г. по май 2008 г., «ВолгаТелеком» установила еще 6 531 таксофон универсального обслуживания во всех регионах, где осуществляют свою деятельность филиалы компании. В ходе выполнения этой задачи была создана необходимая инфраструктура, а в тех случая
|13.12.2007
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МГТС начала оказание универсальных услуг телефонной связи
Московская городская телефонная сеть завершила установку и сдала в эксплуатацию таксофоны для оказания универсальных услуг телефонной связи на территории 125 внутригородских муниципальных образований Москвы. Ранее МГТС выиграла конкурс Федерального агентства связи на оказа
|06.12.2007
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МГТС установит специальные таксофоны для инвалидов-колясочников
м направлении. Кроме таксофонов, МГТС реализует программу по установке в абонентских залах специальных пандусов для инвалидов-колясочников», - сказал генеральный директор МГТС Алексей Гольцов. Данные таксофоны отличаются от обычных тем, что в них используется электрический лифт, который позволяет установить аппарат на нужной высоте. Таксофоны будут устанавливаться в помещениях, в осн
|04.12.2007
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Таксофоны в Коми будут питать ветроэнергетические установки
вой спутниковой системы передачи в четырех районах республики. Для 142 таксофонов предусмотрено подключение с применением беспроводного доступа с использованием оборудования «Ритал-300 РУ». Остальные таксофоны будут подключены с помощью технологии проводного доступа с использованием существующей и проектируемой кабельной структуры с частичным применением оборудования уплотнения абонентской
|17.08.2007
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Таксофоны загнали СЗТ в долги
ытки, причиняемые оказанием универсальных услуг связи, трем операторам универсального обслуживания на общую сумму 44,9 млн. рублей, СЗТ в их числе не оказалось. На тот момент компания установила 1891 таксофон в СЗФО. Эта ситуация может привести к тому, что у СЗТ возникнут трудности с инвестициями в развитие основных направлений деятельности, полагают в аналитическом агентстве «Рустелеком».
|27.07.2007
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СЗТ открыл таксофон универсального обслуживания в Новгородской области
«Северо-Западный Телеком» в селе Коростынь Шимского района открыл первый в Новгородской области пункт предоставления универсальных услуг телефонной связи -таксофон универсального обслуживания. В феврале 2007 года ОАО «Северо-Западный Телеком» признано победителем конкурса на право оказания универсальных услуг телефонной связи с использованием так
|02.07.2007
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МГТС будет оказывать универсальные услуги телефонной связи
альным агентством связи. Тариф, установленный агентством, составит 1,04 руб. за 1 минуту разговора. Таксофоны будут принимать к оплате карты, которые действуют на сети универсального обслуживан
|19.03.2007
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Сергей Иванов: универсальный таксофон установят в каждом населенном пункте России
Универсальный таксофон, по которому можно не только звонить, но и принимать вызовы, будет установлен в каждом населенном пункте России примерно через 1 год, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, отвечая
|02.03.2007
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Украинские уличные таксофоны зазвонят
государственный монополист проводной связи «Укртелеком» ввёл новую услугу — звонки на уличные таксофоны. Услуга будет работать не на всех таксофонах, а лишь на тех, которым назначен прямо
|14.09.2006
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В Москве появились Wi-Fi-таксофоны
дет коммерчески успешен, так как пока им будут пользоваться крайне редко, — говорит он. — Таксофоны установлены в местах повышенного пассажиропотока — станции метро, переходы, во
|22.03.2005
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В Иркутске появятся сотовые таксофоны и пинкоматы
До конца 2005 года в Иркутске появятся сотовые таксофоны и пинкоматы, сообщает «Байкальская служба новостей». Продвижением технических новинок занимается региональный оператор сотовой связи — «Байкалвестком». Сотовые таксофоны б
|10.12.2004
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"Сибирьтелеком" приобрел все барнаульские таксофоны
Как сообщил корреспондент CNews.ru, в конце ноября состоялась сделка между компаниями «Сибирьтелеком» и «Алтайские таксофоны», в результате которой все таксофонное оборудование в Барнауле перешло в собственность оператора связи. По словам Тамары Затонской, коммерческого директора «Алтайтелекома» (региональн
|25.12.2003
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МГТС ввела в эксплуатацию первый интернет-таксофон
гостиницах, кинотеатрах, железнодорожных вокзалах и аэропорте Шереметьево. По его словам, интернет-таксофоны можно будет использовать для голосовой связи, доступа к сети интернет и электронной
|29.10.2003
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МГТС: В Москве появятся интернет-таксофоны и исчезнет очередь на телефон
В Москве в ноябре 2003 г. появятся интернет-таксофоны, сообщил сегодня генеральный директор ОАО "МГТС" Михаил Смирнов. По его словам, в настоящее время закуплена партия из 12 штук, которые будут установлены, в частности, в кинотеатрах и
|28.10.2003
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Британцы восстановят узбекские таксофоны
Британская Solan International Communication Service купила контрольный пакет акций единственного оператора таксофонных услуг связи в столице Узбекистана и намерена до 2007 года установить таксофоны во всех крупных городах страны, сообщил гендиректор ОАО "Ташкент Таксофони" Анзор Какиашвили. Solan приобрела 54% акций и намерена вложить около $3 млн. в модернизацию сети таксофонов
|09.10.2003
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В Бурятии установлены первые ЕТК-таксофоны
ь 224 таксофона. Как сообщил директор Бурятского филиала ОАО «Сибирьтелеком» Сергей Борголов, новые таксофоны настроены на работу по двум типам карт: единым таксофонным чип-картам (ЕТК) и привы
|30.09.2003
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Новосибирск модернизирует таксофоны
аксофонов в Новосибирске на ЕТК России составит около 50 млн. рублей. Новые универсальные карточные таксофоны выпускаются пермским заводом "Телта". Установленные модели могут работать в широком
|12.09.2003
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В Чечне увеличивается число таксофонов
единую таксофонную карту НТС, начали работать в Грозном в середине декабря 2001 г. Установлены эти таксофоны были еще в ноябре 2001 г., но несколько взрывов не позволили тогда начать их эксплу
|19.08.2003
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Россиянам не очень нужны таксофоны
в за год, напротив, уменьшилось на 7,4% и составило всего 167,38 тыс. Примечательно, что устаревшие таксофоны, работающие с жетонами, постепенно заменяются на карточные. За год число карточных
|14.05.2003
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В Москве появятся веб-таксофоны
Как рассказал генеральный директор ОАО МГТС Владимир Лагутин, веб-таксофоны планируется размещать в местах массового скопления людей, таких, как торговые центр
|27.02.2003
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НТС установит в Петербурге веб-таксофоны
ОАО "Национальная Таксофонная сеть" (НТС) установит в Петербурге таксофоны, которые, помимо доступа к местной, междугородной, международной связи, обеспечат д
|27.02.2003
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В Мурманской области установлены спутниковые таксофоны
ная сеть" (НТС) установила первые два спутниковых таксофона, принимающих к оплате единые карты НТС. Таксофоны установлены на таможенном переходе "Борисоглебск" в северной части Мурманской облас
|14.02.2003
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Сотел устанавливает сотовые таксофоны в Кемеровской области
о IP-телефонии, тариф на связь с городами Москва, Санкт-Петербург, Томск, Барнаул, населёнными пунктами Кемеровской области составляет 3 рубля. В ближайшее время компания планирует установить сотовые таксофоны и в других нетелефонизированных районах Кузбасса. Источник: по материалам пресс-релиза холдинговой компании "Комплексные телекоммуникационные системы"
|13.02.2003
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МГТС установит на мелкооптовых рынках GSM-таксофоны
т в этом году столичные связисты. Как сообщили в Московской городской телефонной сети, внешне такие таксофоны ничем не будут отличаться от привычных москвичам голубых автоматов. Устанавливать и
|13.02.2003
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МГТС установит на мелкооптовых рынках GSM-таксофоны
т в этом году столичные связисты. Как сообщили в Московской городской телефонной сети, внешне такие таксофоны ничем не будут отличаться от привычных москвичам голубых автоматов. Устанавливать и
|24.01.2003
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В Петербурге появятся мультимедийные таксофоны
ции, выходить в интернет, показывать рекламные видеоролики. Как сообщает Международный пресс-центр, таксофоны с расширенными возможностями планируется сделать мобильными: предполагается, что он
|07.08.2002
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В российских поездах появятся таксофоны
С его помощью пассажиры смогут связаться с любым населенным пунктом России. Первое время таксофон будет находиться лишь в одном вагоне поезда, а в дальнейшем количество аппаратов будет увеличено до 2-3 в каждом составе. Телефон-автомат будет работать по карточкам, которые пассажир
|17.07.2002
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В Челябинске скоро заработают новые таксофоны
версальная таксофонная карта является предоплаченной, поэтому разрешены звонки по межгороду с любого телефонного номера, например, от соседей, и оплата за разговор будет произведена с карточки. Новые таксофоны позволяют бесплатно позвонить в аварийно-спасательные службы города. Универсальные таксофонные карты продаются в отделениях электросвязи и у распространителей. Источник: официальный п
|16.07.2002
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В Перми появился передвижной таксофон
В соответствии с программой "Пермский таксофон" ОАО "Уралсвязьинформ", к ХХХIV чемпионату Европы по боксу связисты приготовили жителям и гостям города подарок. С 10 июля на улицах города начал работать передвижной таксофон с
|28.09.2001
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У абонентов "Ярославль-GSM" появились новые возможности при использовании тарифного план "Таксофон"
Возможность пользоваться входящей связью для абонентов "Ярославль-GSM", выбравших тарифный план "Таксофон", ранее была недоступна. Теперь, начиная с 1 октября, входящие звонки будут стоить для них 18 руб. за минуту эфирного времени, переадресация вызова и голосовая почта также обойдутся в
|09.04.2001
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Американские таксофоны на грани вымирания
Американские таксофоны уже перестали приносить прибыль. В результате, за последние 5 лет их количество сокpатилось с 2,5 млн. до 2,1 млн., и многие опеpатоpы намеpевались избавиться от ниx в ближайшем бyдyщ
|09.04.2001
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Комиссия по связи США пытается соxpанить yличные таксофоны
атилось с 2,5 млн. до 2,1 млн., и многие опеpатоpы намеpевались избавиться от ниx в ближайшем бyдyщем. Так, BellSouth заявляла о планаx по отключению всеx своиx 143 тыс. таксофонов к концy 2002 года. Таксофоны стали непpибыльными из-за pазвития сотовой связи. Однако Федеpальная Комиссия по Связи США (FCC) пpиняла новые пpавила pаспpеделения доxодов от использования таксофонов, котоpые, по е
Таксофон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2850 13
|Никифоров Николай 1173 12
|Осеевский Михаил 287 10
|Семенов Аркадий 7 6
|Медведев Дмитрий 1637 5
|Рейман Леонид 1034 5
|Щеголев Игорь 692 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Калугин Сергей 168 3
|Тимошенко Любовь 19 3
|Бескоровайный Андрей 49 3
|Брюквин Юрий 291 3
|Слизень Виталий 242 3
|Шадаев Максут 749 3
|Новикова Елена 56 2
|Маевский Игорь 38 2
|Смирнов Михаил 64 2
|Чукарин Алексей 58 2
|Гольцов Алексей 42 2
|Яшин Валерий 79 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Борголов Сергей 3 2
|Лагутин Владимир 39 2
|Антонюк Борис 68 2
|Свириденко Андрей 96 2
|Маевский Леонид 57 2
|Свердлов Денис 192 2
|Калинин Владимир 8 2
|Завадников Валентин 5 2
|Якушев Михаил 50 2
|Овчинников Борис 129 2
|Рожецкин Леонид 48 1
|Наумов Виктор 125 1
|Таврин Иван 108 1
|Торбахов Александр 65 1
|Мирошников Борис 62 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 24 1
|Угренович Алексей 3 1
|Паршин Максим 302 1
|Ершов Андрей 48 1
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