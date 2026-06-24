Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 73, упоминаний - 78
Смирнов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Сидоров Василий 53 4
|Лагутин Владимир 39 4
|Гончарук Александр 92 4
|Новицкий Евгений 32 3
|Сусов Михаил 29 3
|Рабовский Семен 33 3
|Вронец Александр 12 3
|Афанасьев Юрий 3 2
|Когай Евгений 12 2
|Меркулов Сергей 48 2
|Гилев Сергей 14 2
|Борщевская Наталья 3 2
|Афанасьев Денис 77 2
|Дегтерева Мария 28 2
|Сафронов Юрий 68 2
|Киляков Александр 5 2
|Гольцов Алексей 43 2
|Макарова Марина 5 2
|Вертоградов Владимир 29 2
|Столбов Андрей 22 2
|Лейвиман Александр 12 2
|Верещагин Анатолий 9 2
|Лобанова Вера 2 2
|Пастушенко Владимир 4 2
|Железнов Олег 3 2
|Собина Ольга 2 2
|Taufmann Gernot - Тауфманн Гернот 2 2
|Захаров Павел 60 2
|Сварник Павел 37 2
|Воловик Александр 16 2
|Шифрин Михаил 8 1
|Прянишников Николай 316 1
|Костров Владимир 10 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Адылин Павел 18 1
|Толмачева Татьяна 35 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Васадзе Леван 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
|ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.