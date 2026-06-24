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Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Михаил

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Киберпреступность в области децентрализованных финансов: отчет ЭАЦ InfoWatch 1
28.04.2026 Актуальные угрозы для центров обработки данных: отчет ЭАЦ InfoWatch 1
16.07.2025 Россия вышла на борьбу с замедлением мобильного интернета. Придуман гениальный способ вернуть россиянам связь 1
08.07.2025 Технология ГК InfoWatch по аудиту ПДн зарегистрирована в РЦИС 1
22.04.2025 Подмороженные сливы: публичных утечек баз данных российских компаний стало меньше из-за блокировок в Telegram 1
15.10.2024 ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными 1
18.09.2024 BIA Technologies оптимизировала управление складскими запасами в компании Lazurit 1
04.07.2024 BIA Technologies оптимизировала управление данными в Lazurit 1
21.04.2022 Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group 1
16.03.2022 Infowatch опубликовала исследование судебных дел о нарушениях, связанных с защитой информации 1
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены 1
17.09.2021 Власти предложили госкомпаниям импортозаместить ПО для интернета вещей, робототехники и распознавания лиц 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
16.11.2017 InfoWatch представила комплексную защиту АСУТП профильным специалистам из стран СНГ 2
15.11.2017 Подтверждена совместимость InfoWatch ASAP с оборудованием Schneider Electric 1
28.02.2017 InfoWatch представила бизнес-направление «Защита АСУ ТП» 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
16.09.2013 CompuTel и Digital Security помогут оценить безопасность ERP-системы SAP 1
05.04.2011 «Техносерв» создал корпоративную сеть для «Поликлиники №3» УДП РФ 1
06.06.2008 На новых складах «Русской логистической службы» внедрили Logistic Vision Suite 1
05.06.2006 Акционеры "Ренова" консолидируют активы в рамках холдинга "Ренова-Медиа" 1
06.09.2005 Экс-глава МТС возглавит "МегаФон"? 1
01.02.2005 Дополнение: МГТС "доигралась" с IP-телефонией 1
01.02.2005 МГТС "доигралась" с IP-телефонией 1
22.12.2004 Топ-менеджеры покидают «Систему-телеком» 2
15.12.2004 МГТС отбирает межгород у «Ростелекома» 2
03.12.2004 МГТС ввела единый номер 009 для платных справочных служб 1
22.11.2004 МГТС приобретает "европейское лицо" 1
22.11.2004 МГТС тестирует новые услуги 1
15.11.2004 МГТС: еще несколько тысяч абонентов переведут на цифровые АТС 1
27.10.2004 МГТС вступила в европейскую ассоциацию справочных служб EIDQ 1
04.08.2004 Чистая прибыль МГТС снизилась на 19,9.% 1
25.06.2004 Акционеры МТС избрали новый совет директоров 1
21.06.2004 Акционеры МГТС избрали новый совет директоров 1
07.06.2004 IPO "Комстар" и МГТС пройдут не в России 1
07.06.2004 "Система" готовит IPO МГТС и "Комстара" 1

Публикаций - 73, упоминаний - 78

Смирнов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 32
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 27
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
InfoWatch - Инфовотч 1185 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
МТС - Система Телеком 239 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
МегаФон 10742 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Deutsche Telekom 954 5
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 56 4
Ростелеком 10948 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Питерская группа связистов 441 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
SAP SE 5601 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Huawei 4676 3
Schneider Electric 614 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 2
АСВТ 96 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 2
МТС - Телеком XXI 31 2
МТС - Телеком-900 13 2
Cisco Systems 5372 2
Commvault 187 2
Accenture plc 719 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Intel Corporation 12811 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
Lazurit - Лазурит ТД 7 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
Альфа-Групп 745 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Arthur Andersen 64 1
Альфа-Эко 55 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Русская логистическая служба - РЛС 7 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Новая поликлиника 3 1
ФораФарм 1 1
Аламос Хродингс Лтд 1 1
Микроген НПО 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 2 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
Palmer Trading LTD - Палмер Трейдинг Лтд 3 1
Normanton - Нормантон 2 1
Carbon Trading Ltd - Карбон Трейдинг Лимитед - Carbonell Trading Ltd - Карбонел Трейдинг Лтд 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Альфа-Банк 1979 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 6
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
АСУ ТП - Информационная безопасность 74 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
Microsoft Windows 2000 8678 7
InfoWatch ASAP - InfoWatch Automation System Advanced Protector 8 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Ланит СКЗ Smart Timber 8 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа лес АСД - Система цифровой диспетчеризации лесозаготовительного предприятия 4 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Apple iPhone 6 4861 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 1
OSIsoft PI System 16 1
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 14 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 1
Nokia 7650 63 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
СКБ Контур - Контур.Толк 129 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 17 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - CommuniCam 17 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Baidu 302 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 60 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 93 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Сидоров Василий 53 4
Лагутин Владимир 39 4
Гончарук Александр 92 4
Новицкий Евгений 32 3
Сусов Михаил 29 3
Рабовский Семен 33 3
Вронец Александр 12 3
Афанасьев Юрий 3 2
Когай Евгений 12 2
Меркулов Сергей 48 2
Гилев Сергей 14 2
Борщевская Наталья 3 2
Афанасьев Денис 77 2
Дегтерева Мария 28 2
Сафронов Юрий 68 2
Киляков Александр 5 2
Гольцов Алексей 43 2
Макарова Марина 5 2
Вертоградов Владимир 29 2
Столбов Андрей 22 2
Лейвиман Александр 12 2
Верещагин Анатолий 9 2
Лобанова Вера 2 2
Пастушенко Владимир 4 2
Железнов Олег 3 2
Собина Ольга 2 2
Taufmann Gernot - Тауфманн Гернот 2 2
Захаров Павел 60 2
Сварник Павел 37 2
Воловик Александр 16 2
Шифрин Михаил 8 1
Прянишников Николай 316 1
Костров Владимир 10 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Припачкин Юрий 67 1
Адылин Павел 18 1
Толмачева Татьяна 35 1
Орлов Геннадий 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Васадзе Леван 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 3
Беларусь - Минск 706 3
Россия - ПФО - Кировская область 85 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
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U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 40 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
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Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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