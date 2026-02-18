Разделы

МИД РФ ФГУП ГлавУпДК при МИД России Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России


СОБЫТИЯ


18.02.2026 Контакт-центры на платформе Naumen смогут обслуживать клиентов в мессенджере Max 1
24.10.2023 Приложение «Внутри особняка» доступно для пользователей мобильных устройств 2
04.02.2022 Corpsoft24 предоставит облачные услуги ГлавУпДК при МИД России 2
05.12.2019 «Системный софт» перевел ГлавУпДК при МИД России на ОС Astra Linux 3
24.12.2018 CorpSoft24 обеспечит ГлавУпДК при МИД России облачными услугами 3
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 2
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 2
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 2
24.08.2010 «Глобус-Телеком» подключил к услугам связи офисный центр ГлавУпДК 3
28.05.2010 Optima автоматизирует управление недвижимостью для ГлавУпДК при МИД России: завершен первый этап 3
17.05.2010 «Глобус-Телеком» обеспечил связью офисно-жилой комплекс ГлавУпДК при МИД России 2
06.11.2009 Optima автоматизирует управление недвижимостью для ГлавУпДК при МИД России 3
29.04.2009 «Глобус-Телеком» завершил проектирование кабельной сети комплекса отдыха «Завидово» 2
07.11.2008 В Москве состоялся Международный Конгресс «Экономические преимущества Интеллектуальных Зданий» 2
22.10.2008 «Глобус-Телеком» на «Инфоком-2008»: проекты для органов госвласти 3
20.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 2
15.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 2
12.04.2007 "Микротест" развернул систему ВКС для ГлавУпДК при МИД России 2
29.08.2002 Объявлен конкурс на лучшее инновационное веб-решение на базе языка XML 1
21.03.2002 Первую CRM-систему внедрили в России три года назад 1
27.12.2001 infor:swan разработала решение infor:TIME для учета рабочего времени и сбора данных об операциях 1
06.12.2001 "ЭпикРус" предложила новое решение - infor:МЕБЕЛЬ 1
03.12.2001 Объявлена специальная цена на infor:COM для российского рынка 1
29.11.2001 Epicor поддержала архитектуру .NET 1
28.11.2001 "ЭпикРус" представила новые решения для автоматизации бизнеса 1

Публикаций - 25, упоминаний - 48

МИД РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Epicor Software Corporation 161 7
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 7
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 7
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 7
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 6
Ростелеком - Глобус-телеком 232 4
Делайт 2000 - DeLight 42 3
Johnson Controls 33 3
Delta Controls - Дельта Контролс 12 3
Эдванс-С 4 3
Ростелеком 10428 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 3
Ланит - diHouse - Дихаус 247 2
Аргус-Спектр 15 2
Caravan - Караван 89 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 338 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
АРМО ГК 176 2
Аргус-ЦС 2 2
Унисервис 6 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Microsoft Corporation 25342 2
Accenture plc 697 2
Крок - Croc 1822 2
Vodafone Group 1394 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 238 2
TaskData - ТаскДата 9 1
9118 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Sony 6641 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 238 1
Микротест 280 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 48 7
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 7
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 7
Казахмыс - Kazakhmys 51 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 4
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 3
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 59 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1000 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Арена Балашиха - Ледовый дворец имени Ю. Е. Ляпкина 2 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
Роснефть НК - нефтяная компания 536 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 41 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Gedore - Гедоре Веркцойге 1 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Юнисервис ГК 8 1
Северсталь Эмаль 4 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
ФораФарм 1 1
Микроген НПО 11 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 2 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Karl Storz - Карл Шторц 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
АльфаСтрахование СГ 360 1
American Express - Amex 335 1
BP - British Petroleum 183 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 443 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3423 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5062 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 72 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9403 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12431 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 3
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 472 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14931 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32100 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9815 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1323 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4157 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 578 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2380 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2531 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6026 2
Стандартизация - Standardization 2246 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10156 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6229 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4856 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4599 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3277 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7685 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2074 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28968 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2468 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 670 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1113 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 1
Epicor ERP 34 7
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 95 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
Microsoft Visual Studio 422 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 20 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Avaya Scopia 23 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 1
Epicor Clientele 13 1
Google Android 14832 1
Apple iOS 8329 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 588 1
Apple iPhone 6 4862 1
Орлов Дмитрий 24 3
Сафронов Юрий 68 3
Киляков Александр 5 3
Гутман Виктор 17 3
Головин Андрей 15 3
Воеводенко Нина 6 3
Вроблевский Роман 7 3
Епишина Елена 3 3
Трифонов Михаил 3 3
Пуговкин Олег 3 3
Невзоров Михаил 5 3
Якушкин Дмитрий 3 3
Иванов Владимир 65 3
Новиков Александр 36 2
Широков Александр 25 2
Наумов Дмитрий 14 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Александров Артур 6 2
Долмацкий Яков 4 2
Бестаев Александр 2 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Пека Павел 5 2
Малышев Дмитрий 6 2
Румакин Игорь 5 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Михалев Виктор 4 2
Агамян Сергей 4 2
Макеев Николай 3 2
Слюсар Ирина 5 2
Аубекиров Мурад 2 2
Шевлягин Владимир 2 2
Аристов Иван 2 2
Коптелов Андрей 119 2
Васильев Кирилл 16 2
Соловьев Владимир 108 2
Россия - РФ - Российская федерация 158624 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 8
Германия - Федеративная Республика 12969 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 2
Израиль 2791 2
Италия - Итальянская Республика 4440 2
Украина 7818 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2707 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Европа 24688 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 1
Азия - Азиатский регион 5767 1
Ирландия - Республика 1030 1
Польша - Республика 2005 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3217 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Бельгия - Королевство 1174 1
Франция - Французская Республика 8007 1
Венгрия 849 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 489 1
Испания - Королевство 3775 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2245 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
США - Калифорния 4781 1
Нидерланды 3649 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1572 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 659 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 873 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1275 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5333 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3406 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 2
Энергетика - Energy - Energetically 5535 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6425 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2390 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2981 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9713 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Экономический эффект 1216 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 587 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 356 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2181 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2922 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6379 1
Аренда 2582 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1764 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Миграция населения - Миграционные службы 442 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Анестезия, анестезиология - Анальгезия, аналгезия, аналгия - Наркоз - Обезболивание - Painkillers 20 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4341 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 2
IDC - International Data Corporation 4946 1
Forrester Research 830 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 73 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 238 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
Epicor Perspectives 1 1
