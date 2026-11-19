Индексная книга (каталог) CNews*
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Широков Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 27
Широков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 1
|Александров Артур 6 5
|Гутман Виктор 17 5
|Воеводенко Нина 6 5
|Вроблевский Роман 7 5
|Пека Павел 5 5
|Румакин Игорь 5 5
|Головин Андрей 18 3
|Максименко Владимир 10 3
|Апсит Эдуард 6 3
|Рудь Сергей 7 3
|Ильин Виктор 4 3
|Сазанчиков Дмитрий 3 3
|Костюнин Игорь 4 3
|Либерман Борис 4 3
|Лосюков Константин 3 3
|Кульпин Назар 3 3
|Клещев Анатолий 3 3
|Орлов Дмитрий 24 2
|Епишина Елена 3 2
|Трифонов Михаил 3 2
|Пуговкин Олег 3 2
|Невзоров Михаил 5 2
|Чех Сергей 2 2
|Полуденный Александр 2 2
|Голвачев Александр 2 2
|Лященко Григорий 4 2
|Лукманов Денис 2 2
|Левчук Михаил 3 2
|Бобровников Борис 104 2
|Иванов Владимир 71 2
|Карпинский Алексей 42 1
|Попков Андрей 24 1
|Коротнев Константин 35 1
|Стрижков Максим 2 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Карпов Антон 14 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Хоценко Виталий 12 1
|Пауков Сергей 18 1
|Диденко Сергей 23 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 704 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8709 2
|IDC - International Data Corporation 5005 1
|Markets&Markets Research 114 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 368 1
|МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.