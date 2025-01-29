Карпов Антон
Карпов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|Волков Алексей 50 2
|Дубейковский Сергей 1 1
|Хрусталев Александр 33 1
|Курило Андрей 38 1
|Костин Андрей 59 1
|Воробьев Артем 26 1
|Марков Антон 13 1
|Баранов Александр 14 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Морозов Александр 23 1
|Широков Александр 25 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Курбатов Владимир 35 1
|Плешков Алексей 67 1
|Святенко Инна 9 1
|Ерин Андрей 22 1
|Маслов Олег 12 1
|Наймарк Владимир 14 1
|Бутенко Валерий 13 1
|Синцов Алексей 13 1
|Барсуков Николай 9 1
|Тихонов Сергей 14 1
|Малярчук Юрий 8 1
|Денисюк Геннадий 7 1
|Губарев Андрей 6 1
|Иванов Михаил 100 1
|Еремин Дмитрий 6 1
|Попенков Владимир 6 1
|Попков Андрей 24 1
|Андрианов Михаил 9 1
|Павлунин Станислав 14 1
|Макар Александр 7 1
|Поихало Владимир 21 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Цариковский Федор 32 1
|Миронов Сергей 61 1
|Горный Александр 41 1
|Коротнев Константин 34 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Медведовский Илья 33 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
|A2:Research 10 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 98 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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