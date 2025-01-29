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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпов Антон



29.01.2025 В Уфе технологии связи обезопасили проезд в городском транспорте 1
30.10.2024 Нейросети защитят сервисы VK и данные пользователей от «умных» кибератак 1
16.04.2024 VK выплатила порядка 240 млн руб. исследователям безопасности 1
27.03.2024 VK расскажет школьникам о технологиях безопасного входа в цифровые сервисы 1
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 1
03.10.2023 VK переманил двух топ-менеджеров из «Яндекса» 1
04.08.2022 Исследование: треть россиян не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников и спама 1
28.06.2018 Softline создала для ВШЭ высокотехнологичные классы на базе оборудования Apple 1
05.02.2018 «Яндекс» открыл Школу информационной безопасности 1
27.11.2015 В конкурсе по поиску дыр в «Яндекс.Браузере» победил сотрудник Mail.ru 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
16.11.2011 В Санкт-Петербурге пройдет конференция по методам взлома и защиты ZeroNights 1
11.08.2006 В Санкт-Петербурге пройдет Chaos Constructions’2006 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Карпов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7359 5
VK - Mail.ru Group 3456 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 4
Apple Inc 12109 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Ростелеком 9710 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
Nvidia Corp 3493 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Microsoft Corporation 24639 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Kenjitsu 4 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 923 1
Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 5 1
Metascan - Метаскан 3 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Альфа-Банк 1771 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Транснефть 299 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Ренессанс Страхование 160 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Bayer AG - Байер 83 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
ФосАгро 126 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
Внешпромбанк 13 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Профит Банк КБ 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 667 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6127 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4995 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13816 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3798 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4174 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9197 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3056 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1906 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17080 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 960 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7389 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3919 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2901 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2971 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  659 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 283 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 2
Apple iMac - Серия моноблоков 456 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2979 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 419 1
Apple MacBook Pro 526 1
Microsoft DirectX 707 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Microsoft Windows 15677 1
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 35 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 19 1
Heroes of Might and Magic - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 89 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 227 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 80 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 1
VK Bug Bounty 5 1
VK Клипы 50 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 83 1
My.Games - Allods Team - Аллоды 51 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Цифровая экономика АНО - Цифровой ликбез 5 1
VK WARP - VK Web Application Resilient Protection 1 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 1
Волков Алексей 50 2
Дубейковский Сергей 1 1
Хрусталев Александр 33 1
Курило Андрей 38 1
Костин Андрей 59 1
Воробьев Артем 26 1
Марков Антон 13 1
Баранов Александр 14 1
Луцкий Алексей 3 1
Морозов Александр 23 1
Широков Александр 25 1
Стуров Дмитрий 33 1
Курбатов Владимир 35 1
Плешков Алексей 67 1
Святенко Инна 9 1
Ерин Андрей 22 1
Маслов Олег 12 1
Наймарк Владимир 14 1
Бутенко Валерий 13 1
Синцов Алексей 13 1
Барсуков Николай 9 1
Тихонов Сергей 14 1
Малярчук Юрий 8 1
Денисюк Геннадий 7 1
Губарев Андрей 6 1
Иванов Михаил 100 1
Еремин Дмитрий 6 1
Попенков Владимир 6 1
Попков Андрей 24 1
Андрианов Михаил 9 1
Павлунин Станислав 14 1
Макар Александр 7 1
Поихало Владимир 21 1
Скородумов Анатолий 65 1
Цариковский Федор 32 1
Миронов Сергей 61 1
Горный Александр 41 1
Коротнев Константин 34 1
Лысенко Юрий 33 1
Медведовский Илья 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 4
Евразия - Евразийский континент 608 1
Европа Восточная 3077 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Израиль 2732 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 691 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
Миграция населения - Миграционные службы 413 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 631 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 855 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 883 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
A2:Research 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 98 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1050 1
НИУ ВШЭ - Школа дизайна Высшей школы экономики 2 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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