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VK Bug Bounty



13.12.2024 «VK Видео» усиливает свою защиту 1
23.09.2024 Краудсорсинг ИБ: в каких случаях он требуется компаниям 1
16.04.2024 VK выплатила порядка 240 млн руб. исследователям безопасности 1
15.11.2022 VK добавила RuStore в свою программу по поиску уязвимостей 1
08.08.2022 VK присоединилась к платформе по поиску уязвимостей The Standoff 365 Bug Bounty 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

VK Bug Bounty и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
HackerOne 31 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Application store - магазин приложений 1195 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 2
Google Android 13994 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 1
Apple iOS 7809 1
VK Добро - Mail.ru Добро 20 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
VK RuStore - Рустор 328 1
Волков Алексей 50 2
Карпов Антон 12 1
Бабин Ярослав 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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