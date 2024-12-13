VK Bug Bounty
VK Bug Bounty и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|HackerOne 31 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
|Волков Алексей 50 2
|Карпов Антон 12 1
|Бабин Ярослав 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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