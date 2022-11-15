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VK добавила RuStore в свою программу по поиску уязвимостей

VK разместила RuStore, официальный российский магазин приложений для Android, в программу по поиску уязвимостей (Bug Bounty) на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой выступает Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители VK.

В случае выявления уязвимостей в RuStore исследователи безопасности получат от компании вознаграждения от 3000 руб. до 60 тыс. руб. в зависимости от уровня угрозы.

«Безопасность – приоритетное направление для RuStore. На всех этапах работы со стором наши пользователи и разработчики должны быть уверены, что они защищены. Поэтому все приложения, опубликованные в магазине приложений, проходят обязательную проверку на вредоносный код с помощью технологий “Лаборатории Касперского” и ручную модерацию. Включение RuStore в программу по поиску уязвимостей поможет нам сделать показатели безопасности еще более высокими», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

За первые три месяца работы программы Bug Bounty VK выплатила исследователям безопасности три миллиона рублей. Компания получила 300 отчетов об уязвимостях компании от внешних экспертов. Более половины сообщений специалисты VK признали существенными, выявленные на их основе уязвимости были устранены.

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Импортозамещение

RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. Функциональность стора регулярно обновляется, на сегодняшний день доступны не только загрузка и скачивание, но и совершение платежей внутри приложений, покупка подписок, возможность поставить оценку, написать отзыв и получить ответ от разработчика. Недавно был обновлен поиск, он стал более адаптивным и распознает, что ищут вне зависимости от языка или опечаток.

В RuStore уже размещено более 2700 приложений и представлено более 1900 компаний-разработчиков, в том числе приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Приложение стора установили более 3 млн раз, почти 7,5 млн приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина.

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