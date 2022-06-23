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Application store магазин приложений



23.06.2022 В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме
16.05.2022 В России создан антисанкционный магазин приложений для Android. Он работает на Cloudflare и постоянно ломается
11.12.2020 Легендарный пиратский магазин приложений для взломанных iPhone подал в суд на Apple, потому что она мешает работать
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei
26.09.2019 Хозяева iPhone выходят на свободу: Появился первый сторонний магазин приложений, не требующий джелбрейка
20.06.2019 Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery
17.12.2018 Конец эпохи: Закрывается Cydia, легендарный магазин приложений для взломанных iPhone. Опрос
22.11.2018 Магазин приложений Huawei получил русскую версию
28.03.2018 Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS
26.03.2018 Сбербанк представил магазин приложений для бизнеса на базе ОФД
22.03.2018 Сбербанк представил магазин приложений для бизнеса на базе ОФД
22.02.2018 «Платформа ОФД» открыла магазин приложений для бизнеса
06.07.2016 Microsoft анонсировала облачный сервис Dynamics 365 и магазин приложений для бизнеса AppSource
31.01.2014 Intel закрывает свой магазин приложений и возвращает деньги покупателям
25.02.2013 «Яндекс» открыл магазин приложений для Android
07.02.2013 «МегаФон» запустил магазин приложений GetUpps!
16.11.2012 Магазин приложений Apple App Store претерпевает сбой
28.03.2012 Lenovo запустила онлайн-магазин приложений для корпоративных клиентов
07.12.2011 Microsoft показала магазин приложений для Windows 8
26.08.2011 Skype запустил свой онлайн-магазин приложений
28.04.2011 Магазин приложений Android Market вот-вот обгонит Apple App Store
09.03.2011 Opera открыла собственный магазин приложений
14.02.2011 В России открылся магазин приложений BlackBerry
20.08.2010 Google приоткрыл магазин приложений для Chrome
02.07.2010 LG открыла собственный магазин приложений для смартфонов
20.05.2010 Google запустит онлайн-магазин приложений Chrome Web Store
10.03.2010 Google запустил собственный магазин приложений
25.02.2010 PayPal запустит свой магазин приложений
16.02.2010 Новый сервис от «Эрикссон» позволит операторам организовать магазин приложений для мобильных телефонов
23.10.2008 Запущен магазин приложений для платформы Google Android
01.09.2008 Microsoft запустит магазин приложений для Windows Mobile

Публикаций - 876, упоминаний - 974
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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