Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android Недоступно на вашем устройстве Интернет-гигант Google удалил из своего магазина приложений Play софт российского холдинга VK. Как обнаружила редакция CNews, к момен

RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android вестен RuStore RuStore заработал в мае 2022 г. и за минувшие четыре года стал крупнейшим российским магазином приложений для Android, аналогом Google Play. Конкуренты в стране у него пока остал

В магазине приложений «Ред ОС» появились продукты «Р7» Р7 графика», а также «Р7 органайзер» — приложение для работы с электронной почтой, календарем и контактами. Р7 «Мы очень рады, что наши приложения стали доступны пользователям «Ред ОС» через нативный магазин приложений. Площадка обеспечивает новый уровень удобства для установки ПО, а значит расширяет возможности работы с нашим софтом», — сказал Олег Жигалов, технический директор «Р7».

Свой магазин приложений: «Группа Астра» выпустила Astra Store для корпоративного рынка ский разработчик инфраструктурного ПО, объявляет о коммерческом релизе Astra Store — корпоративного магазина приложений для работы с Linux и Windows-программами на базе операционной системы Ast

Поддельный криптокошелёк Ledger пролез в магазин приложений для Mac и украл миллионы долларов пользовательского криптоаккаунта на любых устройствах - с полной авторизацией на любые транзакции. Именно это злоумышленники и проделывали. Traxer / Unsplash Поддельный криптокошелёк Ledger проник в магазин приложений для Mac и упрал криптоактивы на несколько миллионов долларов По данным исследователя в сфере безопасности блокчейна, известного как ZachXBT, похищенные активы распылялись по

В «Ред ОС» 8 появился свой «Магазин приложений» ьзования пакетного менеджера. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Пакет для установки «Магазина приложений» — redos-store — уже доступен в репозитории. Сейчас каталог насчитывает б

Обновилась российская мобильная ОС: совместимость с Android, магазин приложений и шифрование данных Независимая сборка Компания IXI расширила возможности защищенной мобильной экосистемы IXIUS для госсектора и бизнеса, дополнив отечественную ОС IXIOS сервисом безопасного хранения CloudSync и магазином приложений «Архив Приложений». Операционная система IXIOS — полностью независимая сборка на базе Android Open Source Project (AOSP). Это означает, что на IXIOS запускаются любые прило

Убийцу создателя российского магазина приложений для Android могут посадить на 17 лет н ударил Щельцина и Позднякова ножом из-за оскорблений в адрес его девушки. Разработчик российского магазина приложений для Android «Цифровые платформы» занимаются проектами в сфере импортозаме

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора» ложений Российская мобильная платформа Astra Linux Mobile в обозримом будущем обзаведется фирменным магазином приложений, сообщили CNews представители отечественного каталога программ RuStore.

«Группа Астра» и RuStore начнут работу над магазином приложений для мобильной OC Astra Linux «Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и RuStore, российский магазин приложений, начинают работу по созданию менеджера приложений для мобильных устройств под управлением операционной системой Astra Linux. Это обеспечит простую установку приложений на моб

Маск грозит судом Apple из-за низкого рейтинга его ИИ в магазине приложений для iPhone нужных россиянам приложений, особенно банковских. В ноябре 2024 г. CNews писал, что Госдума приняла в первом чтении одобренный Правительством законопроект об обязательной предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны Apple iPhone.

Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России директор по продукту в RuStore Олег Афанасьев. По данным VK, cамой популярной моделью с российским магазином приложений RuStore стала Xiaomi Redmi Note 13. Самым дорогим мобильным устройством

«Яндекс» регистрирует бренд Yandex Store. Магазин приложений с таким названием был закрыт пять лет назад екоммуникационных услуг, компьютерных игр, одежды, обуви, приборов, часов и др. У «Яндекса» уже был магазин приложений под названием Yandex.Store. О планах его перезапуска компания пока не объя

Ozon запустит личный кабинет разработчика в магазине приложений для продавцов ения, которые помогут продавцам автоматизировать рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители Ozon. С 17 апреля 2025 г. разработчики смогут подать заявку на размещение собственного решения в магазине приложений для продавцов Ozon через личный кабинет разработчика — новый интерфейс, в котором собраны все инструменты для подключения, настройки, тестирования и публикации приложений дл

Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана ысокой степенью уверенности это шпионское ПО разработано северокорейскими властями. По данным Lookout, по крайней мере одно из этих вредоносных приложений некоторое время было доступно в Google Play (магазин приложений для платформы Android, созданной Google) и, согласно сохраненным данным о странице приложения, имело более 10 загрузок. В отчете компания приводит снимок экрана страницы прил

RuStore более 100 млн раз установили на устройства асах», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев. Самой популярной моделью с российским магазином приложений стала Xiaomi Redmi Note 13. Самым дорогим мобильным устройством с RuStor

Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения Appstore. Самый первый планшет линейки Fire увидел свет приблизительно через полгода после открытия магазина приложений – в ноябре 2011 г. Причин нет, альтернатив в избытке Причины закрытия сво

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore Поправки в закон о предустановке единого магазина приложений В Государственную думу внесен законопроект о внесении изменений в Закон «

Убит один из создателей российского магазина приложений для Android «Цифровые платформы» и Арсений Щельцин АНО «Цифровые платформы» ведет несколько проектов в сфере импортозамещения и развития цифровой грамотности. Так, организация создала Nashstore - альтернативный магазин приложений для платформы Android. Также организация создала каталог российского ПО «Цифровой маркетплейс». Facebook Ивана Позднякова Иван Поздняков Кроме того, АНО «Цифровые платформы»

Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу т различных отечественных производителей на ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным на них магазином приложений RuStore выходят в продажу. Об этом CNews сообщили представители компании

Легендарный медиаплеер VLC изгоняют из магазина приложений для Android. Разработчики не могут его обновить по вине Google очередь, может вызвать проблемы с кибербезопасностью, потому что не все пользователи догадаются пойти на официальный сайт разработчиков и скачать АРК-файл с него или воспользоваться крупным сторонним магазином приложений. Многие просто направят поисковый запрос «VLC Android скачать» и воспользуются первыми несколькими ссылками из выдачи, которые вполне могут оказаться мошенническими. 28 лет

По приказу Минцифры iPhone превратится в Android. В России появится поддержка сторонних магазинов приложений нам, пользующимся iPhone В этом случае велика вероятность появления на iPhone и iPad отечественного магазина приложений RuStore, который работает на Android с мая 2022 г. Почему Android лучше Н

BPMSoft запустил магазин приложений й момент на сертификации находятся более 30 партнерских решений, а всего до конца 2024 г. в витрине магазина приложений будут представлены более 100. Публиковать свои продукты на базе BPMSoft к

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений Онлайн-сторы и разработчики: проблемы взаимодействий С момента появления главенствующих онлайн-сторов Apple и Google в 2008 году сегмент мобильных приложений прошел через значительные трансформации. Платформы App Store и Google Play (а за ними аналогичные магазины приложений Huawei, Sams

eXpress доступен в российском магазине мобильных приложений RuStore некоторых заказчиков. Также российские разработчики не исключают полный запрет на отправку push-уведомлений со стороны Google в будущем. Об этом CNews сообщили представители eXpress. В данный момент магазин приложений при поддержке Минцифры России RuStore составляет если не замену, то официальную конкуренцию Google Play. Разработчики RuStore предоставляют создателям приложений полный досту

Разработчик «Авроры» планирует сделать RuStore основным публичным магазином приложений ОС рынка объединились для решения общей задачи на благо пользователей». «Поддержка крупнейшим в России магазином приложений нашей операционной системы существенно расширит возможности ОС «Аврора»

RuStore «допилят», чтобы размещать приложения для ОС «Аврора» ия для ОС «Аврора» можно будет загружать на RuStore После запуска RuStore станет основным публичным магазином приложений для национальной мобильной экосистемы, уточнил изданию представитель ком

Российский «тамагочи для хакеров» обзавелся магазином приложений. Разработчикам открыт огромный простор для творчества нние разработчики «прокачают» Flipper Zero Мультитул для хакеров Flipper Zero, разработанный в 2020 г. россиянином Павлом Жовнером и прозванный в интернете «тамагочи для хакеров», получил свой личный магазин приложений. Теперь на Flipper Zero можно устанавливать сторонние расширения посредством фирменного мобильного приложения, в котором реализован каталог плагинов и поиск по нему. Магазин

RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину жно и дорого. Обязательный магазин В ноябре 2022 г. RuStore получил статус официального российского магазина приложений и вошел в список программ, обязательных к предустановке на всех продающих

«Тинькофф» и десяток других российских банков изгнаны из магазина приложений для iPhone фин.организаций, поскольку Android, в отличие от iOS, позволяет устанавливать ПО из дистрибутивов, как и полноценные настольные системы. Также в России параллельно развиваются несколько отечественных магазинов приложений. Например, в начале весны 2022 г. появился NashStore, а в мае 2022 г. заработала бета-версия RuStore. За RuStore стоит холдинг VK (в прошлом Mail.ru Group). Проект разрабат

Минцифры планирует обязать Apple разрешить установку приложений из альтернативных магазинов приложений тавители Минцифры. Если новый закон будет принят, на устройства под управлением iOS можно будет устанавливать приложения, которых нет в App Store, и оплачивать покупки, минуя оплату через официальный магазин приложений. Также разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям наравне с фирменными приложениями. Речь, в том числе, об изменении настроек по умолчанию, сбор

МТС запустила собственный магазин приложений е доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний. Об этом CNews сообщили представители МТС. Магазином приложений на сайте appbazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операто

Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений риложений. По итогам августа RuStore занял первое место в рейтинге российских магазинов приложений (сторов), его аудитория составляет более 1,76 млн пользователей старше 12 лет. На втором месте

Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений e повысила системные требования к смартфонам для запуска Google Mobile Services (GMS), пишет портал GizChina. GMS – набор штатных API и приложений Google, включающий, помимо прочего, YouTube, Gmail и магазин приложений Play. Доступ к сервисам Google с мая 2019 г. закрыт для Huawei и всех ее смартфонов на фоне торговой войны между США и Китаем. Теперь данное ограничение распространяется на в

RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов Компания RooX представляет ИТ-решение, которое позволяет обезопасить крупные компании от потери клиентов вследствие удаления мобильных приложений из сторов. В основе решения лежат веб-приложение в виде Progressive Web App (PWA) и система аутентификации и авторизации RooX UIDM. Решение помогает сохранить привычный для клиентов интерфейс, а т

Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений ая ПО на одной из этих площадок, пользователь может с удобством для себя поддержать разработчиков финансово. Введение новых правил «на паузе» Джорджио Сардо (Giorgio Sardo), ответственный за развитие магазина приложений Microsoft, заявил в Twitter, что в компании и не думали ставить палки в колеса разработчикам открытого ПО. По его словам, задача нововведения – защитить от «вводящих в заблу

Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о создании отечественного магазина приложений. Цель законопроекта — отрегулировать создание российского магазина при