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Application store магазин приложений

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16.07.2026 Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android

Недоступно на вашем устройстве Интернет-гигант Google удалил из своего магазина приложений Play софт российского холдинга VK. Как обнаружила редакция CNews, к момен
16.07.2026 RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android

вестен RuStore RuStore заработал в мае 2022 г. и за минувшие четыре года стал крупнейшим российским магазином приложений для Android, аналогом Google Play. Конкуренты в стране у него пока остал
11.06.2026 В магазине приложений «Ред ОС» появились продукты «Р7»

Р7 графика», а также «Р7 органайзер» — приложение для работы с электронной почтой, календарем и контактами. Р7 «Мы очень рады, что наши приложения стали доступны пользователям «Ред ОС» через нативный магазин приложений. Площадка обеспечивает новый уровень удобства для установки ПО, а значит расширяет возможности работы с нашим софтом», — сказал Олег Жигалов, технический директор «Р7».
15.05.2026 Свой магазин приложений: «Группа Астра» выпустила Astra Store для корпоративного рынка

ский разработчик инфраструктурного ПО, объявляет о коммерческом релизе Astra Store — корпоративного магазина приложений для работы с Linux и Windows-программами на базе операционной системы Ast
15.04.2026 Поддельный криптокошелёк Ledger пролез в магазин приложений для Mac и украл миллионы долларов

пользовательского криптоаккаунта на любых устройствах - с полной авторизацией на любые транзакции. Именно это злоумышленники и проделывали. Traxer / Unsplash Поддельный криптокошелёк Ledger проник в магазин приложений для Mac и упрал криптоактивы на несколько миллионов долларов По данным исследователя в сфере безопасности блокчейна, известного как ZachXBT, похищенные активы распылялись по

27.03.2026 В «Ред ОС» 8 появился свой «Магазин приложений»

ьзования пакетного менеджера. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Пакет для установки «Магазина приложений» — redos-store — уже доступен в репозитории. Сейчас каталог насчитывает б
24.03.2026 Обновилась российская мобильная ОС: совместимость с Android, магазин приложений и шифрование данных

Независимая сборка Компания IXI расширила возможности защищенной мобильной экосистемы IXIUS для госсектора и бизнеса, дополнив отечественную ОС IXIOS сервисом безопасного хранения CloudSync и магазином приложений «Архив Приложений». Операционная система IXIOS — полностью независимая сборка на базе Android Open Source Project (AOSP). Это означает, что на IXIOS запускаются любые прило
21.10.2025 Убийцу создателя российского магазина приложений для Android могут посадить на 17 лет

н ударил Щельцина и Позднякова ножом из-за оскорблений в адрес его девушки. Разработчик российского магазина приложений для Android «Цифровые платформы» занимаются проектами в сфере импортозаме
17.09.2025 Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

ложений Российская мобильная платформа Astra Linux Mobile в обозримом будущем обзаведется фирменным магазином приложений, сообщили CNews представители отечественного каталога программ RuStore.

17.09.2025 «Группа Астра» и RuStore начнут работу над магазином приложений для мобильной OC Astra Linux

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и RuStore, российский магазин приложений, начинают работу по созданию менеджера приложений для мобильных устройств под управлением операционной системой Astra Linux. Это обеспечит простую установку приложений на моб
12.08.2025 Маск грозит судом Apple из-за низкого рейтинга его ИИ в магазине приложений для iPhone

нужных россиянам приложений, особенно банковских. В ноябре 2024 г. CNews писал, что Госдума приняла в первом чтении одобренный Правительством законопроект об обязательной предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны Apple iPhone.
02.07.2025 Европейские страны требуют у Apple и Google удалить DeepSeek из магазинов приложений
05.06.2025 Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России

директор по продукту в RuStore Олег Афанасьев. По данным VK, cамой популярной моделью с российским магазином приложений RuStore стала Xiaomi Redmi Note 13. Самым дорогим мобильным устройством

18.04.2025 «Яндекс» регистрирует бренд Yandex Store. Магазин приложений с таким названием был закрыт пять лет назад

екоммуникационных услуг, компьютерных игр, одежды, обуви, приборов, часов и др. У «Яндекса» уже был магазин приложений под названием Yandex.Store. О планах его перезапуска компания пока не объя
17.04.2025 Ozon запустит личный кабинет разработчика в магазине приложений для продавцов

ения, которые помогут продавцам автоматизировать рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители Ozon. С 17 апреля 2025 г. разработчики смогут подать заявку на размещение собственного решения в магазине приложений для продавцов Ozon через личный кабинет разработчика — новый интерфейс, в котором собраны все инструменты для подключения, настройки, тестирования и публикации приложений дл
13.03.2025 Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана

ысокой степенью уверенности это шпионское ПО разработано северокорейскими властями. По данным Lookout, по крайней мере одно из этих вредоносных приложений некоторое время было доступно в Google Play (магазин приложений для платформы Android, созданной Google) и, согласно сохраненным данным о странице приложения, имело более 10 загрузок. В отчете компания приводит снимок экрана страницы прил
07.03.2025 RuStore более 100 млн раз установили на устройства

асах», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев. Самой популярной моделью с российским магазином приложений стала Xiaomi Redmi Note 13. Самым дорогим мобильным устройством с RuStor
21.02.2025 Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения

Appstore. Самый первый планшет линейки Fire увидел свет приблизительно через полгода после открытия магазина приложений – в ноябре 2011 г. Причин нет, альтернатив в избытке Причины закрытия сво
25.06.2024 Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

Поправки в закон о предустановке единого магазина приложений В Государственную думу внесен законопроект о внесении изменений в Закон «
10.06.2024 Убит один из создателей российского магазина приложений для Android

«Цифровые платформы» и Арсений Щельцин АНО «Цифровые платформы» ведет несколько проектов в сфере импортозамещения и развития цифровой грамотности. Так, организация создала Nashstore - альтернативный магазин приложений для платформы Android. Также организация создала каталог российского ПО «Цифровой маркетплейс». Facebook Ивана Позднякова Иван Поздняков Кроме того, АНО «Цифровые платформы»

23.05.2024 Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу

т различных отечественных производителей на ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным на них магазином приложений RuStore выходят в продажу. Об этом CNews сообщили представители компании
25.03.2024 Легендарный медиаплеер VLC изгоняют из магазина приложений для Android. Разработчики не могут его обновить по вине Google

очередь, может вызвать проблемы с кибербезопасностью, потому что не все пользователи догадаются пойти на официальный сайт разработчиков и скачать АРК-файл с него или воспользоваться крупным сторонним магазином приложений. Многие просто направят поисковый запрос «VLC Android скачать» и воспользуются первыми несколькими ссылками из выдачи, которые вполне могут оказаться мошенническими. 28 лет
26.02.2024 По приказу Минцифры iPhone превратится в Android. В России появится поддержка сторонних магазинов приложений

нам, пользующимся iPhone В этом случае велика вероятность появления на iPhone и iPad отечественного магазина приложений RuStore, который работает на Android с мая 2022 г. Почему Android лучше Н
01.02.2024 BPMSoft запустил магазин приложений

й момент на сертификации находятся более 30 партнерских решений, а всего до конца 2024 г. в витрине магазина приложений будут представлены более 100. Публиковать свои продукты на базе BPMSoft к
11.12.2023 От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений

Онлайн-сторы и разработчики: проблемы взаимодействий С момента появления главенствующих онлайн-сторов Apple и Google в 2008 году сегмент мобильных приложений прошел через значительные трансформации. Платформы App Store и Google Play (а за ними аналогичные магазины приложений Huawei, Sams
17.11.2023 RuStore стал первым инклюзивным российским магазином приложений
07.11.2023 eXpress доступен в российском магазине мобильных приложений RuStore

некоторых заказчиков. Также российские разработчики не исключают полный запрет на отправку push-уведомлений со стороны Google в будущем. Об этом CNews сообщили представители eXpress. В данный момент магазин приложений при поддержке Минцифры России RuStore составляет если не замену, то официальную конкуренцию Google Play. Разработчики RuStore предоставляют создателям приложений полный досту
11.09.2023 Разработчик «Авроры» планирует сделать RuStore основным публичным магазином приложений ОС

рынка объединились для решения общей задачи на благо пользователей». «Поддержка крупнейшим в России магазином приложений нашей операционной системы существенно расширит возможности ОС «Аврора»

08.09.2023 RuStore «допилят», чтобы размещать приложения для ОС «Аврора»

ия для ОС «Аврора» можно будет загружать на RuStore После запуска RuStore станет основным публичным магазином приложений для национальной мобильной экосистемы, уточнил изданию представитель ком
25.07.2023 Российский «тамагочи для хакеров» обзавелся магазином приложений. Разработчикам открыт огромный простор для творчества

нние разработчики «прокачают» Flipper Zero Мультитул для хакеров Flipper Zero, разработанный в 2020 г. россиянином Павлом Жовнером и прозванный в интернете «тамагочи для хакеров», получил свой личный магазин приложений. Теперь на Flipper Zero можно устанавливать сторонние расширения посредством фирменного мобильного приложения, в котором реализован каталог плагинов и поиск по нему. Магазин

09.03.2023 RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину

жно и дорого. Обязательный магазин В ноябре 2022 г. RuStore получил статус официального российского магазина приложений и вошел в список программ, обязательных к предустановке на всех продающих
02.03.2023 «Тинькофф» и десяток других российских банков изгнаны из магазина приложений для iPhone

фин.организаций, поскольку Android, в отличие от iOS, позволяет устанавливать ПО из дистрибутивов, как и полноценные настольные системы. Также в России параллельно развиваются несколько отечественных магазинов приложений. Например, в начале весны 2022 г. появился NashStore, а в мае 2022 г. заработала бета-версия RuStore. За RuStore стоит холдинг VK (в прошлом Mail.ru Group). Проект разрабат
16.12.2022 Минцифры планирует обязать Apple разрешить установку приложений из альтернативных магазинов приложений

тавители Минцифры. Если новый закон будет принят, на устройства под управлением iOS можно будет устанавливать приложения, которых нет в App Store, и оплачивать покупки, минуя оплату через официальный магазин приложений. Также разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям наравне с фирменными приложениями. Речь, в том числе, об изменении настроек по умолчанию, сбор
22.11.2022 МТС запустила собственный магазин приложений

е доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний. Об этом CNews сообщили представители МТС. Магазином приложений на сайте appbazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операто
29.09.2022 Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений

риложений. По итогам августа RuStore занял первое место в рейтинге российских магазинов приложений (сторов), его аудитория составляет более 1,76 млн пользователей старше 12 лет. На втором месте
09.09.2022 Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений

e повысила системные требования к смартфонам для запуска Google Mobile Services (GMS), пишет портал GizChina. GMS – набор штатных API и приложений Google, включающий, помимо прочего, YouTube, Gmail и магазин приложений Play. Доступ к сервисам Google с мая 2019 г. закрыт для Huawei и всех ее смартфонов на фоне торговой войны между США и Китаем. Теперь данное ограничение распространяется на в
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов

Компания RooX представляет ИТ-решение, которое позволяет обезопасить крупные компании от потери клиентов вследствие удаления мобильных приложений из сторов. В основе решения лежат веб-приложение в виде Progressive Web App (PWA) и система аутентификации и авторизации RooX UIDM. Решение помогает сохранить привычный для клиентов интерфейс, а т
11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений

ая ПО на одной из этих площадок, пользователь может с удобством для себя поддержать разработчиков финансово. Введение новых правил «на паузе» Джорджио Сардо (Giorgio Sardo), ответственный за развитие магазина приложений Microsoft, заявил в Twitter, что в компании и не думали ставить палки в колеса разработчикам открытого ПО. По его словам, задача нововведения – защитить от «вводящих в заблу
23.06.2022 Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о создании отечественного магазина приложений. Цель законопроекта — отрегулировать создание российского магазина при
23.06.2022 В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме

овка обязательна Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о создании отечественного магазина приложений. Как отмечается в пояснительной записке к документу, документом предлагае

Публикаций - 1463, упоминаний - 1679

Application store и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 486
Apple Inc 13154 404
Microsoft Corporation 25775 240
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 189
Huawei 4676 181
Samsung Electronics 11064 148
Yandex - Яндекс 9216 131
Meta Platforms - Facebook 4621 92
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 90
VK - Mail.ru Group 3602 86
Telegram Group 2940 82
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 77
Xiaomi - Сяоми 2231 73
X Corp - Twitter 2938 66
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
LG Electronics 3735 53
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 50
Ростелеком 10948 45
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 45
Intel Corporation 12811 42
Amazon Inc - Amazon.com 3277 41
Huawei Mobile Services 75 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
МегаФон 10742 31
Sony 6739 31
ONYX International 158 30
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 28
Microsoft Corporation - GitHub 1075 27
9594 25
МакЦентр - MacCentre 171 25
Qualcomm Technologies 1974 24
HTC Corporation 1512 24
Epic Games 172 23
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 23
Fortnite 95 21
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 21
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 20
Lenovo Group 2446 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 113
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 33
Альфа-Банк 1979 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Почта России ПАО 2370 18
Visa International 1993 18
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 17
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 17
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
EPIC Telecom Invest 212 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
Microsoft - LinkedIn 699 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 10
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 6
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
eBay Inc 1640 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 132
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
Судебная власть - Judicial power 2500 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 13
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 11
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
FairSearch альянс 4 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Интернет-видео - ассоциация 21 3
Symbian Foundation 38 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 638
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 602
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DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
Università degli Studi di Padova - University of Padua - Падуанский университет - Университет Падуи 6 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
NASA Langley Research Center 18 1
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 4 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 18
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 8
День молодёжи - 27 июня 1087 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
Metro Expo 6 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews AWARDS - награда 571 4
Microsoft Build - конференция 39 4
DevCon 18 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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