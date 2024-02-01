BPMSoft запустил магазин приложений

Единой онлайн-площадкой, где собраны продукты ведущих ИТ-компаний, созданные на базе low-code платформы BPMSoft, стал магазин приложений от «ЛАНИТ Омни» (входит в группу ЛАНИТ). Теперь партнеры-разработчики из России и Белоруссии смогут продвигать и монетизировать собственные приложения на BPMSoft, а действующие и потенциальные клиенты получат доступ к готовым инструментам для быстрой цифровизации и автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители ЛАНИТ.

В магазине доступны вертикальные и кросс-отраслевые продукты и дополнения, расширяющие функциональности платформы. В их числе собственные разработки «ЛАНИТ Омни» для управления полевыми продажами и процессами фармацевтической отрасли, коннекторы для телефонии, модули для настройки чат-ботов, омниканальных рассылок и предиктивной аналитики на основе алгоритмов ML.

Кроме того, представлены партнерские решения, среди которых: контакт-центр 360 и коннектор для телефонии 3CX от OmniLine для управления рабочим пространством оператора по работе с обращениями; канбан-доска от «Инфоком-С» и «Древовидный реестр» от Orange Process для визуализации управления проектами.

У клиентов есть возможность подобрать оптимальный вариант, отвечающий конкретным бизнес-задачам, получить консультацию специалиста и запросить демонстрацию.

В данный момент на сертификации находятся более 30 партнерских решений, а всего до конца 2024 г. в витрине магазина приложений будут представлены более 100. Публиковать свои продукты на базе BPMSoft компании-партнеры могут после обязательной аккредитации, которую проводит команда специалистов вендора. Приложения проходят проверку на соответствие фактической и заявленной функциональности, совместимость с продуктами и версиями low-code платформы, СУБД и ОС, производительность, информационную безопасность, наличие документации и объема услуг технической поддержки.

Юрий Востриков, генеральный директор «ЛАНИТ Омни»: «Постоянно пополняя каталог магазина приложений, мы формируем и развиваем вокруг платформы BPMSoft полноценную экосистему. Она позволит компаниям из России и Беларуси быстро находить и легко внедрять лучшие цифровые практики и передовые технологии. Для партнеров-разработчиков — упростит вывод продуктов на рынок, так как они смогут опереться на маркетинговую и экспертную поддержку лидера рынка».

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«ЛАНИТ Омни» (входит в группу ЛАНИТ) основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. BPMSoft позволяет не только быстро автоматизировать процессы CRM, но и запускать разнообразные клиентские и внутренние сервисы с использованием принципов low-code development. Платформа содержит инструменты для гибкой настройки и кастомизации процессов, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами и сервисом, отраслевые решения для финансов и фармацевтики, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. Партнерская сеть BPMSoft насчитывает более 70 компаний, занимающихся внедрением платформы и разработкой собственных продуктов на ее основе. Среди клиентов — крупнейшие заказчики из разных секторов экономики: от ИТ и финансов до энергетики и добывающего производства.

ЛАНИТ — «Лаборатория новых информационных технологий» — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда ЛАНИТ— около 13,5 тыс. человек.