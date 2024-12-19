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Востриков Юрий



19.12.2024 АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft 1
18.12.2024 BPMSoft и НГТУ им. Р. Е. Алексеева стали образовательными партнерами 1
17.12.2024 BPMSoft 1.6: самое масштабное обновление в истории платформы 1
06.12.2024 Президентская академия подписала соглашение о сотрудничестве с BPMSoft 1
25.11.2024 Nextons автоматизировала бизнес-процессы на платформе BPMSoft 1
29.10.2024 UIS автоматизировала клиентские процессы в CRM на базе BPMSoft 1
17.10.2024 КНИТУ-КАИ заключил соглашение об образовательном партнерстве с BPMSoft 1
08.10.2024 АКБ «ЦентроКредит» автоматизировал работу с клиентскими данными в CRM на базе BPMSoft 1
03.10.2024 Банк «Мир Привилегий» автоматизировал контакт-центр с помощью BPMSoft 1
01.10.2024 «Таттелеком» автоматизировал процессы CRM на платформе BPMSoft 1
05.09.2024 HeadHunter автоматизировала работу с клиентами с помощью CRM-платформы на базе BPMSoft 1
03.09.2024 BPMSoft версии 1.5: дизайн интерфейсов на Angular, интеграция с «Яндекс.Картами», безопасность пользовательских данных 1
26.08.2024 Оборот столичных ИТ-компаний вырос за год на 44% 1
16.07.2024 BPMSoft будет развивать свой бизнес с помощью облачной платформы VK Cloud 1
24.06.2024 Четыре поволжских вуза стали образовательными партнерами «БПМСофт» 1
28.05.2024 «БурСервис» автоматизировал процессы продаж на базе платформы BPMSoft 1
19.04.2024 Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета 1
11.04.2024 «Gefco Россия» автоматизирует продажи на CRM BPMSoft 1
04.04.2024 MR Group завершила миграцию на CRM-систему BPMSoft 1
01.04.2024 Генеральный директор «Ланит Омни» возглавил комитет по ИТ Ассоциации менеджеров 2
27.03.2024 КГУ и «Ланит Омни» будут совместно готовить кадры для ИТ-отрасли 1
20.03.2024 «ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение 1
18.03.2024 Новая версия BPMSoft 1.4: разработка на Angular, интеграция DaData и RuMap, усиленная безопасность 1
29.02.2024 Российский рынок BPM ждет волна слияний и поглощений 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 2
12.02.2024 BPMSoft в 2024 г.: гибкое лицензирование, искусственный интеллект и темная тема 1
05.02.2024 ВятГУ интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу 1
01.02.2024 BPMSoft запустил магазин приложений 1
27.12.2023 НИТУ МИСИС интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу 1
04.12.2023 «BPMSoft образование»: инициатива для вузов от «Ланит омни» 1
04.10.2023 BPMSoft развивает инструментарий для клиентоцентричных коммуникаций 1
14.09.2023 «Бат Россия» переходит на отечественную low-code-платформу BPMSoft 1
06.09.2023 First автоматизирует HR-процессы на базе BPMSoft, отечественной CRM 1
15.08.2023 «Ланит омни» представила новую версию платформы BPMSoft 1.2 1
12.07.2023 OmniLine внедрила Call Center 360 в компании «Аскона» 1
05.07.2023 ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни» 1
28.06.2023 «Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft 1
26.06.2023 AUXO и «Ланит омни» заключили партнерское соглашение 1
21.06.2023 «Ингосстрах-инвестиции» повышает качество сервиса с помощью BPMSoft 1
14.06.2023 Новый бизнес-функционал появился у CRM-системы BPMSoft 1

Публикаций - 70, упоминаний - 72

Востриков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 53
Ланит Омни 65 36
Ланит - Норбит - Norbit 369 20
Крок - Croc 1777 6
Terrasoft - Террасофт 200 6
Softline - Софтлайн 2811 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Ланит Интеграция 190 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
Telegram Group 1983 4
SAP SE 5277 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
ФОРС - Центр разработки 636 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 3
Comindware - Колловэар 154 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 2
AMT Group - АМТ-Груп 351 2
Microsoft Corporation 24625 2
Citrix Systems 812 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 2
Прогноз 1650 2
3CX 12 2
Directum - Директум 1090 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 2
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 2
60 имен 2 2
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Airbnb 90 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Сбер - СберЛизинг - СберАвтоПарк 3 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Лудинг - Luding 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
X5 5Post - 5Пост 48 1
Синара Банк - ДелоБанк 35 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Альфа-Банк 1769 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Резонанс НПП 370 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Ассоциация менеджеров 91 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 46
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 44
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 43
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 22
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Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 46
Terrasoft Creatio 96 5
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 5
WhatsApp Messenger 1082 4
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Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 23 3
Microsoft Dynamics CRM 542 3
Microsoft Dynamics 1175 3
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 94 2
Google Android 13994 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Linux - Debian GNU 463 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
SAP Ariba 296 1
OFD.RU Ferma 9 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Microsoft Office 365 940 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
DTG Granum 2 1
Сбер - ППРБ - Платформа поддержки и развития бизнеса 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
Андреев Владимир 97 3
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Корнеев Сергей 84 2
Никулин Игорь 23 2
Маршанкулов Мурат 18 2
Бибичев Дмитрий 2 2
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Исаев Дмитрий 42 2
Смирнов Дмитрий 91 2
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Вандышева Татьяна 7 2
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Руднев Александр 10 2
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Арефьев Дмитрий 7 2
Истомин Константин 56 2
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Свиридов Владимир 28 1
Реймер Денис 54 1
Баланова Светлана 33 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Оганесян Артак 31 1
Машурин Сергей 20 1
Марчева Ирина 4 1
Трефилов Алексей 45 1
Тикуркин Максим 38 1
Лапшин Алексей 18 1
Набиуллина Эльвира 93 1
Агаев Сергей 24 1
Прозоров Денис 10 1
Белайчук Анатолий 31 1
Кузнецова Анна 15 1
Фомичев Андрей 71 1
Возмилов Андрей 8 1
Пастухов Михаил 1 1
Гегамов Николай 18 1
Закрепин Евгений 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 50
Беларусь - Белоруссия 5664 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
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Ближний Восток 2943 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Европа Западная 1481 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
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Азия - Азиатский регион 5528 1
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Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 14
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 6
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 5
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