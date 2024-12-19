Востриков Юрий
Востриков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Ассоциация менеджеров 91 1
|Андреев Владимир 97 3
|Гольцов Александр 77 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Никулин Игорь 23 2
|Маршанкулов Мурат 18 2
|Бибичев Дмитрий 2 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Смирнов Дмитрий 91 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Вандышева Татьяна 7 2
|Бухар Виктория 12 2
|Руднев Александр 10 2
|Орловский Виктор 379 2
|Арефьев Дмитрий 7 2
|Истомин Константин 56 2
|Гребешков Павел 2 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Румянцев Антон 47 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Реймер Денис 54 1
|Баланова Светлана 33 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Оганесян Артак 31 1
|Машурин Сергей 20 1
|Марчева Ирина 4 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Лапшин Алексей 18 1
|Набиуллина Эльвира 93 1
|Агаев Сергей 24 1
|Прозоров Денис 10 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Возмилов Андрей 8 1
|Пастухов Михаил 1 1
|Гегамов Николай 18 1
|Закрепин Евгений 60 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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