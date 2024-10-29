UIS автоматизировала клиентские процессы в CRM на базе BPMSoft

ИТ-компания UIS завершила внедрение CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft). Новое клиентское решение, реализованное экспертами системного интегратора Onellect, позволило значительно улучшить работу отделов маркетинга и продаж.

До внедрения BPMSoft в компании UIS использовалась самописная CRM-система, которая со временем перестала отвечать требованиям бизнеса. Она подходила для управления финансами и биллингом (выставление счетов), но не справлялась с возросшими запросами отделов маркетинга, прямых и партнерских продаж. Любые изменения в системе, например, настройка интерфейса или корректировка существующей бизнес-логики, требовали привлечения разработчиков. С развитием компании необходимость более гибкого и масштабируемого клиентского решения стала очевидной.

После анализа представленных на рынке программных продуктов выбор был сделан в пользу платформы BPMSoft, полностью отвечающей запросам компании на функциональные возможности BPMS-движка, масштабируемости и простоте кастомизации.

Первоочередная задача при внедрении BPMSoft заключалась в организации прозрачного процесса лидогенерации. Используя встроенные low-code-инструменты BPMSoft, эксперты интегратора Onellect разработали кастомное решение для автоматизации маркетинговых процессов. Маркетологи UIS получили возможность отслеживать пути, по которым клиенты приходят в компанию, оценивать эффективность рекламы и CRM-маркетинга, а также анализировать поведение клиентов в каждой точке касания, на всех этапах воронки продаж. Благодаря BPMSoft теперь можно точно определить, сколько потенциальных клиентов, пришедших, например, на вебинар или мероприятие, конвертировались в действующих, а также на каких этапах и по каким причинам отказались остальные.

Платформа также обеспечила гибкую маршрутизацию заявок, значительно сократив время на распределение клиентов по отделам: если в систему поступил новый лид, то он направляется в отдел продаж, если действующий — в отделы консалтинга или допродаж

Ключевой функцией, реализованной в BPMSoft, стало автоматическое создание лидов на основе входящих звонков. Теперь, когда поступает звонок с уникального номера, система автоматически создает лид, назначает ответственного менеджера и аккумулирует всю доступную маркетинговую информацию, необходимую для эффективной коммуникации. В случае, если номер телефона уже присутствует в базе, система сигнализирует о предыдущих взаимодействиях на основе данных из единой базы контактов.

В BPMSoft были настроены кастомные воронки продаж для различных рыночных ниш, что обеспечило руководителям отделов возможность видеть полную картину сделок, контролировать загрузку менеджеров и своевременно реагировать на возникающие проблемы. В системе также реализована аналитика, которая автоматически оценивает работу менеджеров по 100-балльной шкале на основе их взаимодействия с клиентами. Например, если сотрудник не соответствует установленным стандартам коммуникации и получает 70 баллов и меньше, система автоматически уведомляет руководителя о необходимости вмешательства.

В BPMSoft реализована удобная логика работы с крупными клиентами. Если менеджер понимает, что клиент требует более глубокой экспертизы, он может нажать кастомную кнопку «Крупный клиент», после чего автоматически запускается процесс, при котором сотрудник отдела по работе с Enterprise-клиентами подключается для помощи.

Одним из значительных преимуществ внедрения BPMSoft стало использование кастомных дашбордов, которых раньше не было в самописной CRM-системе. До этого руководителям отделов продаж приходилось выгружать данные в Excel или BI, чтобы собирать информацию из разных источников. Это значительно ограничивало возможности для оперативного анализа. Теперь руководители могут строить дашборды прямо в системе, отслеживать ключевые параметры, которые влияют на эффективность работы менеджеров и результаты сделок. Такая автоматизация дает возможность один раз настроить важные показатели и больше не тратить время на сбор данных вручную.

Еще одно удобство, которое принесло внедрение BPMSoft, — это возможность быстро создавать личные кабинеты для клиентов. Раньше менеджерам приходилось вручную вводить данные на сайте и тратить время на регистрацию клиента. Теперь с помощью одного клика в системе личный кабинет создается автоматически, а клиент мгновенно получает логин и пароль на свою электронную почту.

Владимир Демяшев, старший бизнес-аналитик отдела проектных решений UIS, сказал: «BPMSoft не только быстро обрабатывает данные, но и позволяет молниеносно вносить изменения в конфигурацию системы. Как бизнес-аналитик, я могу самостоятельно настраивать и тестировать процессы без помощи разработчиков, что существенно ускоряет работу. Это одна из ключевых особенностей BPMSoft, которая делает её удобной и гибкой для нашего бизнеса».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, отметил: «Мы создавали платформу с акцентом на скорость и гибкость, чтобы компании могли быстро адаптировать свои бизнес-процессы без длительных циклов разработки. Внедрение BPMSoft позволяет интегрировать сложные процессы и легко вносить изменения в систему силами внутренних специалистов, без необходимости привлекать разработчиков. Это особенно важно для таких компаний как UIS, где требуется оперативно реагировать на запросы бизнеса и внедрять новые решения. Наша платформа не только ускоряет работу с данными, но и упрощает управление ключевыми процессами, что делает её эффективным инструментом для роста и масштабирования».