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Управление финансами Financial management



08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами
09.09.2019 «Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами
26.06.2019 Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами
27.05.2019 «Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами
28.02.2018 Oracle расширяет возможности управления финансами благодаря приложениям с ИИ
11.10.2016 GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа»
28.04.2015 «Первый БИТ» создал систему управления финансами в «Каспийгазстрое»
26.12.2014 Более 200 муниципальных учреждений Якутска будут работать в единой системе управления финансами
28.11.2014 «Первый БИТ» создал систему управления финансами сети ресторанов в Уфе
09.08.2013 «Инталев» внедрила комплексную систему управления финансами и KPI для «Шанс-Авто»
13.03.2013 «Пермский моторный завод» автоматизировал управление финансами с помощью «Инталев»
20.02.2013 «Инталев» автоматизировал систему управления финансами Russian Research Group
05.07.2012 «Татфондбанк» запустил инновационную программу управления финансами
18.05.2012 НПО Криста обсудит итоги создания и перспективы развития систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета
06.04.2011 Infor представила новое решение для управления финансами
28.05.2010 «Корус Консалтинг» построил систему управления финансами для «Осиновой рощи»
26.05.2010 «Инталев» построил систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио»
23.06.2009 «Холидей-Инвест» внедрил систему управления финансами на базе ПО «Инталев»
30.04.2009 В Кабардино-Балкарской республике внедрили централизованную систему управления финансами
30.10.2008 GMCS построила систему управления финансами для «Нарьянмарнефтегаза»
09.09.2008 12 сентября пройдет форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами»
05.09.2008 12 сентября пройдет форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами»
21.11.2007 GMCS построит систему управления финансами «Нарьянмарнефтегаза»
31.10.2007 GMCS построит систему управления финансами для «Нарьянмарнефтегаза»
23.08.2004 ФСК ЕЭС внедрит КИС для управления финансами
26.03.2002 Mabi.ru и Galaxy Computers представили персональную систему управления финансами RusMoney для КПК Psion
12.03.2002 Подтверждена совместимость системы управления финансами RusMoney с RusPsion
21.11.2001 Generali International запускает систему онлайнового управления финансами
01.03.1999 АССРАС представила систему управления финансами и торговой деятельностью

Публикаций - 564, упоминаний - 564
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