Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами «Консист бизнес групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, ранее внедренная в подразделениях Франции, Италии, Великобритании, Германии и Швейцарии, была тиражирована на Кит

«Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами «Консист Бизнес Групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, работающая во Франции, Италии, Великобритании и Германии, тиражирована на подразделение в Швейцарии. Проект реали

Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами Oracle названа среди лидеров магического квадранта Gartner по облачным решениям для управления финансами для средних, крупных и глобальных предприятий в 2019 году. Комплекс Oracle ERP Cloud позиционируется в лидерах по таким критериям, как полнота концепции и способность ее ре

«Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами «Консист бизнес групп» реализовал второй этап в рамках глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, ранее запущенная в офисах во Франции и Италии, тиражирована на подразделения в Великобритании и Германии. Програм

Oracle расширяет возможности управления финансами благодаря приложениям с ИИ изировать транзакции и оптимизировать бизнес-процессы.Приложения Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP предназначены для расширения возможностей существующих приложений, в том числе систем управления финансами, закупками, эффективностью предприятия, заказами и производственных систем в облачном комплексе ERP Cloud Suite.Перед современными финансовыми директорами и специалистами с

GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа» Консалтинговая группа «Борлас» реализовала проект по внедрению системы управления финансами и логистикой на основе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 12 для GE в России/СНГ. Одной из ключевых задач проекта стало обеспечение поддержки финансовых пр

«Первый БИТ» создал систему управления финансами в «Каспийгазстрое» Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, завершила проект по созданию системы управления финансами в компании «Каспийгазстрой», занимающейся строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов единой системы газоснабжения, расположенных на территории республик

Более 200 муниципальных учреждений Якутска будут работать в единой системе управления финансами В г. Якутске стартовал проект по созданию централизованной автоматизированной системы управления финансами. Проект, реализуемый окружной администрацией города Якутска совместно с экспертами компании БФТ, подразумевает централизацию процессов планирования и исполнения бюджета, уп

«Первый БИТ» создал систему управления финансами сети ресторанов в Уфе Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, создала систему управления финансами сетей ресторанов KFC, IL Patio и «Планета суши» в Уфе по заказу управляющей компании «Глобал Фуд». Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». Внедрение решений «1C:Бухгалтерия

«Инталев» внедрила комплексную систему управления финансами и KPI для «Шанс-Авто» Группа компаний «Инталев» совместно с группой компаний «Шанс-Авто» завершили проект по внедрению комплексной системы управления финансами и KPI. Как рассказали CNews в «Инталев», работающая в «Шанс-Авто» система не позволяла осуществлять полноценное планирование как финансовых, так и нефинансовых показателей,

«Пермский моторный завод» автоматизировал управление финансами с помощью «Инталев» омпания «Инталев» сообщила об успешном завершении проекта для производителя авиадвигателей в России — «Пермского моторного завода» (ПМЗ). Проект включал разработку методологии и автоматизацию системы управления финансами на предприятии. «Пермский моторный завод» (ПМЗ) входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» (дочернее предприятие ОПК «Оборонпром»). Текущая концепция р

«Инталев» автоматизировал систему управления финансами Russian Research Group ГК «Инталев» реализовала проект по автоматизации системы управления финансами для девелопера коммерческой недвижимости — группы компаний Russian Research Group (RRG или РРГ). Сегодня под брендом RRG работают три самостоятельных подразделения: Russian

«Татфондбанк» запустил инновационную программу управления финансами «Татфондбанк» разработал для молодых и активных клиентов инновационную программу управления финансами «Активный клиент». Программа включает в себя комплекс финансовых услуг. Ключевым составляющим программы является специальный вклад. Особенность вклада в том, что он состоит

НПО Криста обсудит итоги создания и перспективы развития систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета С 31 мая по 02 июня 2012 г. НПО Криста проведет семинар-совещание «Итоги создания региональных систем управления финансами. Перспективы развития региональных систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета». К участию в мероприятии приглашаются руководители и спец

Infor представила новое решение для управления финансами Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса, объявила о выпуске нового решения для управления финансами. Infor FMS SunSystems Enterprise предлагает удобный интерфейс, функции отчетности и быструю интеграцию с другими программными продуктами. Система представляет собой самосто

«Корус Консалтинг» построил систему управления финансами для «Осиновой рощи» «Корус Консалтинг» завершил проект внедрения системы управления финансами предприятия на базе Microsoft Dynamics AX в компании «Осиновая роща», входящей в состав корпорации «Стерх». «Осиновая роща» является владельцем крупного таможенно-логистиче

«Инталев» построил систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио» Группа компаний «Инталев» внедрила автоматизированную систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио» (Липецкая область). Завершена реализация функциональных областей «Бюджетное планирование», «Платежный календарь», «Управленческий контрол

«Холидей-Инвест» внедрил систему управления финансами на базе ПО «Инталев» едить изменения на конкретную дату, то есть система не позволяла оперативно управлять бизнесом, говорится в сообщении «Инталев». Как отмечается, выбирая программное обеспечение для построения системы управления финансами, менеджмент «Холидей-Инвест» руководствовался следующими критериями: близость ПО к современным бухгалтерским программам, оперативность отражения информации, возможность пос

В Кабардино-Балкарской республике внедрили централизованную систему управления финансами Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) завершила работы по внедрению централизованного решения управления финансами на территории Кабардино-Балкарской республики. Впервые в России реализовано решение, позволяющее создать единую информационную систему исполнения всех бюджетов всех уровней

GMCS построила систему управления финансами для «Нарьянмарнефтегаза» пециализированное бизнес-приложение GMCS Oil&Gas, разработанное на базе Microsoft Dynamics AX для решения задач управления предприятиями нефтегазовой отрасли. Ранее существующая корпоративная система управления финансами перестала удовлетворять растущим потребностям компании «Нарьянмарнефтегаз» в получении данных управленческой отчетности. В начале 2007 г. руководство «Нарьянмарнефтегаз» пр

12 сентября пройдет форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами» 12 сентября состоится форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами: от платежного календаря к комплексному подходу». В программе форума своими ноу-хау поделятся не только профессионалы-практики «Инталев», но и руководители компаний, которы

12 сентября пройдет форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами» 12 сентября состоится форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами: от платежного календаря к комплексному подходу». В программе форума своими ноу-хау поделятся не только профессионалы-практики «Инталев», но и руководители компаний, которы

GMCS построит систему управления финансами «Нарьянмарнефтегаза» пила к реализации проекта по автоматизации управления корпоративными финансами в ООО «Нарьянмарнефтегаз», совместном предприятии «Лукойла» и американской нефтяной компании ConocoPhillips. Оптимизация управления финансами - первый шаг в создании комплексной системы управления предприятием. Для решения задач проекта используется отраслевая разработка GMCS oil&gas на базе Microsoft Dynamics AX

GMCS построит систему управления финансами для «Нарьянмарнефтегаза» пила к реализации проекта по автоматизации управления корпоративными финансами в ООО «Нарьянмарнефтегаз», совместном предприятии «Лукойла» и американской нефтяной компании ConocoPhillips. Оптимизация управления финансами - первый шаг в создании комплексной системы управления предприятием. Для решения задач проекта используется отраслевая разработка GMCS oil&gas на базе Microsoft Dynamics AX

ФСК ЕЭС внедрит КИС для управления финансами ФСК ЕЭС внедрит информационную систему для управления финансами. Система разрабатывается консультационно-внедренческой фирмой «Инталев». Существующая система управления «ФСК ЕЭС» была унаследована от «ЕЭС России». По мнению начальника о

Mabi.ru и Galaxy Computers представили персональную систему управления финансами RusMoney для КПК Psion оров, смартфонов и интеллектуальных аксессуаров, - и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о начале бесплатного распространения персональной системы управления финансами RusMoney. Пакет RusMoney, разработанный компанией Galaxy Computers, предназначается для карманных ПК Psion (Psion Series 5mx, Psion Revo Plus, Psion netBook, Psion netPad)

Подтверждена совместимость системы управления финансами RusMoney с RusPsion распространении информации о портативных мобильных устройствах, и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о завершении испытаний персональной системы управления финансами RusMoney на совместимость с системой локализации RusPsion (RussianEPOC). Тестирование показало, что пакет RusMoney 1,2 совместим с системой локализации RusPsion (RussianEPO

Generali International запускает систему онлайнового управления финансами лиент может получить запрошенную информацию по первому требованию практически в любое время суток. Питер Хоббс (Peter Hobbs), старший менеджер Generali International говорит, что предлагаемая система управления финансами ориентирована прежде всего на удовлетворение индивидуальных нужд клиентов компании, а также их юридических и финансовых консультантов и менеджеров.