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Управление финансами Financial management

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08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами

«Консист бизнес групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, ранее внедренная в подразделениях Франции, Италии, Великобритании, Германии и Швейцарии, была тиражирована на Кит
09.09.2019 «Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами

«Консист Бизнес Групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, работающая во Франции, Италии, Великобритании и Германии, тиражирована на подразделение в Швейцарии. Проект реали
26.06.2019 Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами

Oracle названа среди лидеров магического квадранта Gartner по облачным решениям для управления финансами для средних, крупных и глобальных предприятий в 2019 году. Комплекс Oracle ERP Cloud позиционируется в лидерах по таким критериям, как полнота концепции и способность ее ре
27.05.2019 «Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами

«Консист бизнес групп» реализовал второй этап в рамках глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, ранее запущенная в офисах во Франции и Италии, тиражирована на подразделения в Великобритании и Германии. Програм
28.02.2018 Oracle расширяет возможности управления финансами благодаря приложениям с ИИ

изировать транзакции и оптимизировать бизнес-процессы.Приложения Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP предназначены для расширения возможностей существующих приложений, в том числе систем управления финансами, закупками, эффективностью предприятия, заказами и производственных систем в облачном комплексе ERP Cloud Suite.Перед современными финансовыми директорами и специалистами с
11.10.2016 GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа»

Консалтинговая группа «Борлас» реализовала проект по внедрению системы управления финансами и логистикой на основе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 12 для GE в России/СНГ. Одной из ключевых задач проекта стало обеспечение поддержки финансовых пр
28.04.2015 «Первый БИТ» создал систему управления финансами в «Каспийгазстрое»

Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, завершила проект по созданию системы управления финансами в компании «Каспийгазстрой», занимающейся строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов единой системы газоснабжения, расположенных на территории республик
26.12.2014 Более 200 муниципальных учреждений Якутска будут работать в единой системе управления финансами

В г. Якутске стартовал проект по созданию централизованной автоматизированной системы управления финансами. Проект, реализуемый окружной администрацией города Якутска совместно с экспертами компании БФТ, подразумевает централизацию процессов планирования и исполнения бюджета, уп
28.11.2014 «Первый БИТ» создал систему управления финансами сети ресторанов в Уфе

Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, создала систему управления финансами сетей ресторанов KFC, IL Patio и «Планета суши» в Уфе по заказу управляющей компании «Глобал Фуд». Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». Внедрение решений «1C:Бухгалтерия
09.08.2013 «Инталев» внедрила комплексную систему управления финансами и KPI для «Шанс-Авто»

Группа компаний «Инталев» совместно с группой компаний «Шанс-Авто» завершили проект по внедрению комплексной системы управления финансами и KPI. Как рассказали CNews в «Инталев», работающая в «Шанс-Авто» система не позволяла осуществлять полноценное планирование как финансовых, так и нефинансовых показателей,
13.03.2013 «Пермский моторный завод» автоматизировал управление финансами с помощью «Инталев»

омпания «Инталев» сообщила об успешном завершении проекта для производителя авиадвигателей в России — «Пермского моторного завода» (ПМЗ). Проект включал разработку методологии и автоматизацию системы управления финансами на предприятии. «Пермский моторный завод» (ПМЗ) входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» (дочернее предприятие ОПК «Оборонпром»). Текущая концепция р
20.02.2013 «Инталев» автоматизировал систему управления финансами Russian Research Group

ГК «Инталев» реализовала проект по автоматизации системы управления финансами для девелопера коммерческой недвижимости — группы компаний Russian Research Group (RRG или РРГ). Сегодня под брендом RRG работают три самостоятельных подразделения: Russian
05.07.2012 «Татфондбанк» запустил инновационную программу управления финансами

«Татфондбанк» разработал для молодых и активных клиентов инновационную программу управления финансами «Активный клиент». Программа включает в себя комплекс финансовых услуг. Ключевым составляющим программы является специальный вклад. Особенность вклада в том, что он состоит
18.05.2012 НПО Криста обсудит итоги создания и перспективы развития систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета

С 31 мая по 02 июня 2012 г. НПО Криста проведет семинар-совещание «Итоги создания региональных систем управления финансами. Перспективы развития региональных систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета». К участию в мероприятии приглашаются руководители и спец
06.04.2011 Infor представила новое решение для управления финансами

Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса, объявила о выпуске нового решения для управления финансами. Infor FMS SunSystems Enterprise предлагает удобный интерфейс, функции отчетности и быструю интеграцию с другими программными продуктами. Система представляет собой самосто
28.05.2010 «Корус Консалтинг» построил систему управления финансами для «Осиновой рощи»

«Корус Консалтинг» завершил проект внедрения системы управления финансами предприятия на базе Microsoft Dynamics AX в компании «Осиновая роща», входящей в состав корпорации «Стерх». «Осиновая роща» является владельцем крупного таможенно-логистиче
26.05.2010 «Инталев» построил систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио»

Группа компаний «Инталев» внедрила автоматизированную систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио» (Липецкая область). Завершена реализация функциональных областей «Бюджетное планирование», «Платежный календарь», «Управленческий контрол
23.06.2009 «Холидей-Инвест» внедрил систему управления финансами на базе ПО «Инталев»

едить изменения на конкретную дату, то есть система не позволяла оперативно управлять бизнесом, говорится в сообщении «Инталев». Как отмечается, выбирая программное обеспечение для построения системы управления финансами, менеджмент «Холидей-Инвест» руководствовался следующими критериями: близость ПО к современным бухгалтерским программам, оперативность отражения информации, возможность пос
30.04.2009 В Кабардино-Балкарской республике внедрили централизованную систему управления финансами

Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) завершила работы по внедрению централизованного решения управления финансами на территории Кабардино-Балкарской республики. Впервые в России реализовано решение, позволяющее создать единую информационную систему исполнения всех бюджетов всех уровней
30.10.2008 GMCS построила систему управления финансами для «Нарьянмарнефтегаза»

пециализированное бизнес-приложение GMCS Oil&Gas, разработанное на базе Microsoft Dynamics AX для решения задач управления предприятиями нефтегазовой отрасли. Ранее существующая корпоративная система управления финансами перестала удовлетворять растущим потребностям компании «Нарьянмарнефтегаз» в получении данных управленческой отчетности. В начале 2007 г. руководство «Нарьянмарнефтегаз» пр
09.09.2008 12 сентября пройдет форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами»

12 сентября состоится форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами: от платежного календаря к комплексному подходу». В программе форума своими ноу-хау поделятся не только профессионалы-практики «Инталев», но и руководители компаний, которы
05.09.2008 12 сентября пройдет форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами»

12 сентября состоится форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами: от платежного календаря к комплексному подходу». В программе форума своими ноу-хау поделятся не только профессионалы-практики «Инталев», но и руководители компаний, которы
21.11.2007 GMCS построит систему управления финансами «Нарьянмарнефтегаза»

пила к реализации проекта по автоматизации управления корпоративными финансами в ООО «Нарьянмарнефтегаз», совместном предприятии «Лукойла» и американской нефтяной компании ConocoPhillips. Оптимизация управления финансами - первый шаг в создании комплексной системы управления предприятием. Для решения задач проекта используется отраслевая разработка GMCS oil&gas на базе Microsoft Dynamics AX
31.10.2007 GMCS построит систему управления финансами для «Нарьянмарнефтегаза»

пила к реализации проекта по автоматизации управления корпоративными финансами в ООО «Нарьянмарнефтегаз», совместном предприятии «Лукойла» и американской нефтяной компании ConocoPhillips. Оптимизация управления финансами - первый шаг в создании комплексной системы управления предприятием. Для решения задач проекта используется отраслевая разработка GMCS oil&gas на базе Microsoft Dynamics AX
23.08.2004 ФСК ЕЭС внедрит КИС для управления финансами

ФСК ЕЭС внедрит информационную систему для управления финансами. Система разрабатывается консультационно-внедренческой фирмой «Инталев». Существующая система управления «ФСК ЕЭС» была унаследована от «ЕЭС России». По мнению начальника о
26.03.2002 Mabi.ru и Galaxy Computers представили персональную систему управления финансами RusMoney для КПК Psion

оров, смартфонов и интеллектуальных аксессуаров, - и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о начале бесплатного распространения персональной системы управления финансами RusMoney. Пакет RusMoney, разработанный компанией Galaxy Computers, предназначается для карманных ПК Psion (Psion Series 5mx, Psion Revo Plus, Psion netBook, Psion netPad)

12.03.2002 Подтверждена совместимость системы управления финансами RusMoney с RusPsion

распространении информации о портативных мобильных устройствах, и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о завершении испытаний персональной системы управления финансами RusMoney на совместимость с системой локализации RusPsion (RussianEPOC). Тестирование показало, что пакет RusMoney 1,2 совместим с системой локализации RusPsion (RussianEPO
21.11.2001 Generali International запускает систему онлайнового управления финансами

лиент может получить запрошенную информацию по первому требованию практически в любое время суток. Питер Хоббс (Peter Hobbs), старший менеджер Generali International говорит, что предлагаемая система управления финансами ориентирована прежде всего на удовлетворение индивидуальных нужд клиентов компании, а также их юридических и финансовых консультантов и менеджеров.
01.03.1999 АССРАС представила систему управления финансами и торговой деятельностью

Компания АССРАС International, США, предложила систему управления финансами и торговой деятельностью АССРАС. Она представляет собой автоматизированную систему управления предприятием, охватывающую финансовый, налоговый и управленческий учет, расчет

Публикаций - 646, упоминаний - 646

Управление финансами и организации, системы, технологии, персоны:

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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 45
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 39
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 36
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 30
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 29
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 28
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 28
Управляемость - Manageability 2271 28
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 27
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 27
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 26
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 58
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 55
Microsoft Dynamics 1197 45
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 34
Microsoft Office 4170 30
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 29
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 23
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
Google Android 15243 21
Инталев Корпоративный менеджмент 49 21
1С:ERP Управление предприятием 841 19
Microsoft Windows 16882 17
Apple iOS 8583 16
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 16
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 14
Linux OS 11533 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 13
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 11
Apple iPad 4011 10
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 10
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 10
Oracle Hyperion 259 10
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 9
Microsoft Dynamics CRM 564 9
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 9
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 9
Инталев Корпоративные финансы 49 9
Инталев РОСТ-технологии - результат, обучение, скорость, технология 18 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 8
Нуралиев Борис 298 8
Путин Владимир 3454 6
Кабаков Ярослав 66 6
Прянишников Николай 316 5
Ершова Элеонора 67 5
Паленов Олег 21 5
Алешкин Сергей 65 5
Натрусов Артем 313 4
Ng Rondy - Нг Ронди 7 4
Пантелеев Илья 25 4
Водянов Владимир 36 4
Калемберг Денис 32 4
Лунин Олег 3 3
Герман Александр 4 3
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 3
von Achen John - Вон Эйкен Джон 6 3
Сычев Артем 79 3
Шадаев Максут 1210 3
Глазков Александр 151 3
Новиков Павел 113 3
Патешман Виталий 42 3
Ананьин Алексей 90 3
Федосеев Алексей 20 3
Лисоволик Ярослав 3 3
Муромец Юлия 28 3
Никитин Денис 7 3
Таранов Иван 8 3
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 3
Радионова Виктория 4 3
Агличев Виктор 5 3
Гуляева Марина 4 3
Ларина Надежда 4 3
Беляков Олег 3 2
Порошин Тимур 32 2
Гребеник Геннадий 68 2
Сибгатуллин Айрат 21 2
Шаев Виталий 59 2
Бритов Александр 3 2
Демина Ольга 4 2
Синицына Юлия 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 356
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
Европа 24964 44
Германия - Федеративная Республика 13221 32
Украина 7928 31
Казахстан - Республика 6048 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 24
Франция - Французская Республика 8177 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Европа Восточная 3138 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Америка - Американский регион 2206 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 7
Россия - УФО - Тюменская область 1365 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Канада 5081 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Польша - Республика 2031 5
Индия - Bharat 5869 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 349
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 174
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 126
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 119
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 102
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 63
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 63
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 60
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 57
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 55
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 53
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 50
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 43
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 40
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 39
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 38
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 35
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 30
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 30
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 28
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 25
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 24
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 23
Энергетика - Energy - Energetically 5855 22
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 20
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Ведомости 1466 8
The Register - The Register Hardware 1784 3
Bloomberg 1627 3
Forbes - Форбс 1002 2
FT - Financial Times 1296 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
VNUNet.com 214 2
CNews - Soft.CNews 31 2
CNews Журнал 167 1
Финансовая газета 24 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Neowin 217 1
Nextgov 26 1
Мобильные системы 118 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Vnunet 224 1
PR Newswire 58 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 32
Gartner - Гартнер 3658 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 20
IDC - International Data Corporation 4975 18
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Forrester Research 834 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Gartner - AMR Research 48 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 2
Forrester Wave 45 1
НМГ - Медиалогия 37 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Financial Insights 10 1
IDC Public Cloud Services Tracker 1 1
Gartner Impacts of Artificial Intelligence on Financial Management Applications 1 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Oxford Economics 14 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Ventana Research 7 1
Gartner Magic Quadrant Cloud ERP 2 1
Интерфакс-100 21 1
comScore 379 1
Gartner - Dataquest 353 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Deloitte Technology Fast 16 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
БТЭУ ПК - Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 1 1
Правительство Москвы - МосАП - Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы 2 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
УдГАУ - Удмуртский ГАУ ВО ФГБОУ - Удмуртский государственный аграрный университет 1 1
ЗГТИ - Зауральский гуманитарно-технический институт 1 1
USF - University of San Francisco - Университет Сан-Франциско 4 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
CNews AWARDS - награда 571 4
1С:ERP Бизнес-форум 19 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
DAX Forum 5 2
Oracle AppsForum 24 2
Directum Открытые бизнес-дни 9 2
1С:Проект года 28 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft Inspire 4 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
IT World Awards 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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