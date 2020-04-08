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Управление финансами Financial management
СОБЫТИЯ
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|08.04.2020
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Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами
«Консист бизнес групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, ранее внедренная в подразделениях Франции, Италии, Великобритании, Германии и Швейцарии, была тиражирована на Кит
|09.09.2019
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«Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами
«Консист Бизнес Групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, работающая во Франции, Италии, Великобритании и Германии, тиражирована на подразделение в Швейцарии. Проект реали
|26.06.2019
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Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами
Oracle названа среди лидеров магического квадранта Gartner по облачным решениям для управления финансами для средних, крупных и глобальных предприятий в 2019 году. Комплекс Oracle ERP Cloud позиционируется в лидерах по таким критериям, как полнота концепции и способность ее ре
|27.05.2019
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«Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами
«Консист бизнес групп» реализовал второй этап в рамках глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, ранее запущенная в офисах во Франции и Италии, тиражирована на подразделения в Великобритании и Германии. Програм
|28.02.2018
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Oracle расширяет возможности управления финансами благодаря приложениям с ИИ
изировать транзакции и оптимизировать бизнес-процессы.Приложения Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP предназначены для расширения возможностей существующих приложений, в том числе систем управления финансами, закупками, эффективностью предприятия, заказами и производственных систем в облачном комплексе ERP Cloud Suite.Перед современными финансовыми директорами и специалистами с
|11.10.2016
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GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа»
Консалтинговая группа «Борлас» реализовала проект по внедрению системы управления финансами и логистикой на основе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 12 для GE в России/СНГ. Одной из ключевых задач проекта стало обеспечение поддержки финансовых пр
|28.04.2015
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«Первый БИТ» создал систему управления финансами в «Каспийгазстрое»
Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, завершила проект по созданию системы управления финансами в компании «Каспийгазстрой», занимающейся строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов единой системы газоснабжения, расположенных на территории республик
|26.12.2014
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Более 200 муниципальных учреждений Якутска будут работать в единой системе управления финансами
В г. Якутске стартовал проект по созданию централизованной автоматизированной системы управления финансами. Проект, реализуемый окружной администрацией города Якутска совместно с экспертами компании БФТ, подразумевает централизацию процессов планирования и исполнения бюджета, уп
|28.11.2014
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«Первый БИТ» создал систему управления финансами сети ресторанов в Уфе
Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, создала систему управления финансами сетей ресторанов KFC, IL Patio и «Планета суши» в Уфе по заказу управляющей компании «Глобал Фуд». Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». Внедрение решений «1C:Бухгалтерия
|09.08.2013
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«Инталев» внедрила комплексную систему управления финансами и KPI для «Шанс-Авто»
Группа компаний «Инталев» совместно с группой компаний «Шанс-Авто» завершили проект по внедрению комплексной системы управления финансами и KPI. Как рассказали CNews в «Инталев», работающая в «Шанс-Авто» система не позволяла осуществлять полноценное планирование как финансовых, так и нефинансовых показателей,
|13.03.2013
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«Пермский моторный завод» автоматизировал управление финансами с помощью «Инталев»
омпания «Инталев» сообщила об успешном завершении проекта для производителя авиадвигателей в России — «Пермского моторного завода» (ПМЗ). Проект включал разработку методологии и автоматизацию системы управления финансами на предприятии. «Пермский моторный завод» (ПМЗ) входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» (дочернее предприятие ОПК «Оборонпром»). Текущая концепция р
|20.02.2013
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«Инталев» автоматизировал систему управления финансами Russian Research Group
ГК «Инталев» реализовала проект по автоматизации системы управления финансами для девелопера коммерческой недвижимости — группы компаний Russian Research Group (RRG или РРГ). Сегодня под брендом RRG работают три самостоятельных подразделения: Russian
|05.07.2012
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«Татфондбанк» запустил инновационную программу управления финансами
«Татфондбанк» разработал для молодых и активных клиентов инновационную программу управления финансами «Активный клиент». Программа включает в себя комплекс финансовых услуг. Ключевым составляющим программы является специальный вклад. Особенность вклада в том, что он состоит
|18.05.2012
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НПО Криста обсудит итоги создания и перспективы развития систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета
С 31 мая по 02 июня 2012 г. НПО Криста проведет семинар-совещание «Итоги создания региональных систем управления финансами. Перспективы развития региональных систем управления финансами в рамках Регионального Электронного бюджета». К участию в мероприятии приглашаются руководители и спец
|06.04.2011
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Infor представила новое решение для управления финансами
Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса, объявила о выпуске нового решения для управления финансами. Infor FMS SunSystems Enterprise предлагает удобный интерфейс, функции отчетности и быструю интеграцию с другими программными продуктами. Система представляет собой самосто
|28.05.2010
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«Корус Консалтинг» построил систему управления финансами для «Осиновой рощи»
«Корус Консалтинг» завершил проект внедрения системы управления финансами предприятия на базе Microsoft Dynamics AX в компании «Осиновая роща», входящей в состав корпорации «Стерх». «Осиновая роща» является владельцем крупного таможенно-логистиче
|26.05.2010
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«Инталев» построил систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио»
Группа компаний «Инталев» внедрила автоматизированную систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио» (Липецкая область). Завершена реализация функциональных областей «Бюджетное планирование», «Платежный календарь», «Управленческий контрол
|23.06.2009
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«Холидей-Инвест» внедрил систему управления финансами на базе ПО «Инталев»
едить изменения на конкретную дату, то есть система не позволяла оперативно управлять бизнесом, говорится в сообщении «Инталев». Как отмечается, выбирая программное обеспечение для построения системы управления финансами, менеджмент «Холидей-Инвест» руководствовался следующими критериями: близость ПО к современным бухгалтерским программам, оперативность отражения информации, возможность пос
|30.04.2009
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В Кабардино-Балкарской республике внедрили централизованную систему управления финансами
Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) завершила работы по внедрению централизованного решения управления финансами на территории Кабардино-Балкарской республики. Впервые в России реализовано решение, позволяющее создать единую информационную систему исполнения всех бюджетов всех уровней
|30.10.2008
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GMCS построила систему управления финансами для «Нарьянмарнефтегаза»
пециализированное бизнес-приложение GMCS Oil&Gas, разработанное на базе Microsoft Dynamics AX для решения задач управления предприятиями нефтегазовой отрасли. Ранее существующая корпоративная система управления финансами перестала удовлетворять растущим потребностям компании «Нарьянмарнефтегаз» в получении данных управленческой отчетности. В начале 2007 г. руководство «Нарьянмарнефтегаз» пр
|09.09.2008
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12 сентября пройдет форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами»
12 сентября состоится форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами: от платежного календаря к комплексному подходу». В программе форума своими ноу-хау поделятся не только профессионалы-практики «Инталев», но и руководители компаний, которы
|05.09.2008
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12 сентября пройдет форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами»
12 сентября состоится форум финансовых директоров «Практика оптимизации управления финансами: от платежного календаря к комплексному подходу». В программе форума своими ноу-хау поделятся не только профессионалы-практики «Инталев», но и руководители компаний, которы
|21.11.2007
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GMCS построит систему управления финансами «Нарьянмарнефтегаза»
пила к реализации проекта по автоматизации управления корпоративными финансами в ООО «Нарьянмарнефтегаз», совместном предприятии «Лукойла» и американской нефтяной компании ConocoPhillips. Оптимизация управления финансами - первый шаг в создании комплексной системы управления предприятием. Для решения задач проекта используется отраслевая разработка GMCS oil&gas на базе Microsoft Dynamics AX
|31.10.2007
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GMCS построит систему управления финансами для «Нарьянмарнефтегаза»
пила к реализации проекта по автоматизации управления корпоративными финансами в ООО «Нарьянмарнефтегаз», совместном предприятии «Лукойла» и американской нефтяной компании ConocoPhillips. Оптимизация управления финансами - первый шаг в создании комплексной системы управления предприятием. Для решения задач проекта используется отраслевая разработка GMCS oil&gas на базе Microsoft Dynamics AX
|23.08.2004
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ФСК ЕЭС внедрит КИС для управления финансами
ФСК ЕЭС внедрит информационную систему для управления финансами. Система разрабатывается консультационно-внедренческой фирмой «Инталев». Существующая система управления «ФСК ЕЭС» была унаследована от «ЕЭС России». По мнению начальника о
|26.03.2002
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Mabi.ru и Galaxy Computers представили персональную систему управления финансами RusMoney для КПК Psion
оров, смартфонов и интеллектуальных аксессуаров, - и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о начале бесплатного распространения персональной системы управления финансами RusMoney. Пакет RusMoney, разработанный компанией Galaxy Computers, предназначается для карманных ПК Psion (Psion Series 5mx, Psion Revo Plus, Psion netBook, Psion netPad)
|12.03.2002
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Подтверждена совместимость системы управления финансами RusMoney с RusPsion
распространении информации о портативных мобильных устройствах, и компания Galaxy Computers, официальный представитель корпорации Psion в России, объявили о завершении испытаний персональной системы управления финансами RusMoney на совместимость с системой локализации RusPsion (RussianEPOC). Тестирование показало, что пакет RusMoney 1,2 совместим с системой локализации RusPsion (RussianEPO
|21.11.2001
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Generali International запускает систему онлайнового управления финансами
лиент может получить запрошенную информацию по первому требованию практически в любое время суток. Питер Хоббс (Peter Hobbs), старший менеджер Generali International говорит, что предлагаемая система управления финансами ориентирована прежде всего на удовлетворение индивидуальных нужд клиентов компании, а также их юридических и финансовых консультантов и менеджеров.
|01.03.1999
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АССРАС представила систему управления финансами и торговой деятельностью
Компания АССРАС International, США, предложила систему управления финансами и торговой деятельностью АССРАС. Она представляет собой автоматизированную систему управления предприятием, охватывающую финансовый, налоговый и управленческий учет, расчет
Управление финансами и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 8
|Путин Владимир 3454 6
|Кабаков Ярослав 66 6
|Прянишников Николай 316 5
|Ершова Элеонора 67 5
|Паленов Олег 21 5
|Алешкин Сергей 65 5
|Натрусов Артем 313 4
|Ng Rondy - Нг Ронди 7 4
|Пантелеев Илья 25 4
|Водянов Владимир 36 4
|Калемберг Денис 32 4
|Лунин Олег 3 3
|Герман Александр 4 3
|Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 3
|von Achen John - Вон Эйкен Джон 6 3
|Сычев Артем 79 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Глазков Александр 151 3
|Новиков Павел 113 3
|Патешман Виталий 42 3
|Ананьин Алексей 90 3
|Федосеев Алексей 20 3
|Лисоволик Ярослав 3 3
|Муромец Юлия 28 3
|Никитин Денис 7 3
|Таранов Иван 8 3
|von Neumann John - фон Нейман Джон 21 3
|Радионова Виктория 4 3
|Агличев Виктор 5 3
|Гуляева Марина 4 3
|Ларина Надежда 4 3
|Беляков Олег 3 2
|Порошин Тимур 32 2
|Гребеник Геннадий 68 2
|Сибгатуллин Айрат 21 2
|Шаев Виталий 59 2
|Бритов Александр 3 2
|Демина Ольга 4 2
|Синицына Юлия 4 2
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