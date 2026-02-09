Получите все материалы CNews по ключевому слову
Oxford Economics
СОБЫТИЯ
Oxford Economics и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5461 5
|IBM - International Business Machines Corp 9565 2
|SAP CIS - САП СНГ 864 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5320 1
|Yandex - Яндекс 8584 1
|Huawei 4279 1
|1С 9108 1
|Poly - Plantronics 140 1
|Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
|Andree Tim - Андре Тим 2 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Юрьев Илья 47 1
|Анищук Наталья 30 1
|Wendt Wolfgang - Вендт Вольфганг 2 1
|Путин Владимир 3382 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418058, в очереди разбора - 726698.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.