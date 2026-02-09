Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Oxford Economics


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч 1
24.11.2021 Исследование IBM: ИТ-директора укрепляют свое влияние в компаниях по мере роста значимости информационных технологий 1
15.02.2021 Исследование IBM: управление персоналом без привязки к рабочему месту станет одним из главных вызовов для бизнеса 1
30.09.2020 Президент Huawei Евразия представил стратегию сотрудничества с российскими партнерами 1
15.09.2020 Исследование Oxford Economics и SAP: управление с помощью данных во время пандемии 1
08.04.2019 Россия упала на 13 мест в рейтинге развития цифрового общества 1
05.04.2019 Исследование Dentsu Aegis Network: лишь 45% людей доверяют бизнесу в вопросе защиты персональных данных 1
12.12.2018 Plantronics Habitat Soundscaping помогает повысить продуктивность сотрудников в открытых офисах 1
03.11.2017 SAP и Oxford: здравоохранение ждет цифровая трансформация 1
20.07.2017 Oxford Economics и SAP: 84% глобальных компаний считают цифровую трансформацию критичной 1
31.10.2014 На базе SAP Business One создано более 30 отраслевых решений для СМБ 1
16.09.2013 Как SAP Business One 9.0 помогает СМБ 1
07.09.2012 В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Oxford Economics и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5461 5
IBM - International Business Machines Corp 9565 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5320 1
Yandex - Яндекс 8584 1
Huawei 4279 1
9108 1
Poly - Plantronics 140 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 1
World Wide Web Foundation 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 2
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 501 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 1
Управление финансами - Financial management 633 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2381 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1387 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1673 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1531 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 2
SAP Business One - SAP B1 97 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 1
OpenAI - ChatGPT 578 1
Google Android 14810 1
Apple iOS 8316 1
Huawei Euler OS 16 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 226 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 113 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 319 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Poly Habitat Soundscaping 1 1
Andree Tim - Андре Тим 2 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Юрьев Илья 47 1
Анищук Наталья 30 1
Wendt Wolfgang - Вендт Вольфганг 2 1
Путин Владимир 3382 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 4
Европа 24678 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13585 3
Польша - Республика 2004 3
Индия - Bharat 5729 3
Бразилия - Федеративная Республика 2459 3
Ирландия - Республика 1029 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Финляндия - Финляндская Республика 3660 2
Сингапур - Республика 1915 2
Европа Восточная 3124 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 2
Канада 4996 2
Германия - Федеративная Республика 12959 2
Франция - Французская Республика 8000 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Йемен - Йеменская Республика 68 1
Мали - Республика 27 1
Буркина-Фасо 27 1
Казахстан - Республика 5839 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1164 1
Южная Корея - Республика 6878 1
Дания - Королевство 1318 1
Швеция - Королевство 3721 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3051 1
Италия - Итальянская Республика 4436 1
Венгрия 849 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 1
Турция - Турецкая республика 2504 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Испания - Королевство 3773 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Россия - УФО - Тюменская область 1286 1
Нидерланды 3645 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3216 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Интернет-зависимость - интернет-аддикция - internet addiction - цифровой (диджитал) детокс 50 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6285 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4423 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 59 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 2
IBM Institute for Business Value 25 2
IDC - International Data Corporation 4944 1
Huawei Digital Community Conference 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418058, в очереди разбора - 726698.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще