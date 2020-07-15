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Huawei Ascend серия микропроцессоров



15.07.2020 App Annie запускает App Annie Ascend

App Annie объявила о запуске нового продукта App Annie Ascend, который впервые будет включать в себя как данные о рынке мобильных приложений, так и рекламную аналитику компании. Все это становится возможным благодаря Data Science и данным бенчмарки
25.02.2020 Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России

i представила стратегию перехода в новую эру искусственного интеллекта с использованием процессоров Ascend и продемонстрировала портфолио комплексных решений на базе ИИ в рамках конференции Ope
20.09.2019 Huawei представила стратегию развития интеллектуальных устройств и продуктов с ИИ

альное хранилище нового поколения OceanStor Dorado на базе флеш-накопителей и процессоров Kunpeng и Ascend; Huawei OptiXtrans DC908 — первое в отрасли интеллектулальное решение для соединения н
20.09.2019 Huawei Cloud запускает 43 облачных сервиса на базе процессоров Ascend

Компания Huawei официально объявила о запуске 43-х облачных сервисов на базе процессоров Ascend. С их помощью компания Huawei стремится предоставить экстраординарные вычислительные в
26.08.2019 Huawei представила «самый мощный в мире ИИ-процессор» Ascend 910 и вычислительную платформу Mindspore

Huawei официально анонсировала свой ИИ-процессор — Ascend 910, а также универсальную вычислительную платформу Mindspore, подходящую для любых сц
23.10.2018 Huawei создала первые в мире ИИ-процессоры, пойдя по пути разработчиков «Эльбрусов»

Huawei Ascend и принцип «Эльбруса» Как выяснил CNews, новейшие процессоры Huawei серии Ascend
23.12.2014 Монстры из Азии: анонсированы два новых гигантских смартфона

своем родном рынке два новых гигантских смартфона: Meizu M1 Note (кодовое имя Blue Charm) и Huawei Ascend GX1. Meizu M1 похож на «бюджетный» смартфон Apple iPhone 5c и даже выполнен из тех же

24.11.2014 В России начинаются предпродажи Huawei Ascend Mate7

Восьмиядерный флагманский смартфон с поддержкой сетей LTE Huawei Ascend Mate7 официально доступен для покупки в России по предзаказу. В свободной продаже модель появится в начале декабря по цене от 29 990 рублей. Huawei Ascend Mate7 базируется

24.10.2014 Общий объем поставок потребительских устройств Huawei в 3 квартале 2014 г. превысил 32 млн единиц

удалось добиться благодаря успешным запускам последних флагманских продуктов компании – смартфонов Ascend Р7 и Ascend Mate7. В третьем квартале 2014 г. Huawei Consumer Business Group пр
05.09.2014 Новый Huawei Ascend Mate7 узнает хозяина по отпечаткам

Новый смартфон Huawei Ascend Mate7 будет узнавать своего хозяина по отпечаткам и продаваться в двух версиях: обычной и премиальной. Различие версий – в объёме памяти: как оперативной, так и рабочей. Обычная в
20.08.2014 Двойной тест двухсимочников: Huawei Ascend P6S и Acer Liquid E3

н слегка больше и тяжелее, у него Android 4.2.2, а не 4.4.2, и чуть слабее процессор. Зато у Huawei Ascend P6S отсутствует слот для MicroSD-карт, хуже характеристики камеры и устаревшая версия

12.08.2014 Новый флагманский смартфон Huawei появился в России. ЦЕНА

wei объявила о старте продаж в России с сегодняшнего дня, 12 августа, флагманского смартфона Huawei Ascend P7, представленного в мае этого года. Huawei Ascend P7 — один из самый тонких с
14.07.2014 Открыт предзаказ на смартфон Huawei Ascend P7

Компания Huawei открыла в России предзаказ на смартфон Huawei Ascend P7. Продажи смартфона начнутся в конце июля – начале августа. Предзаказ можно осуществить на сайте интернет-магазина Huawei, a так же на сайтах партнеров. Huawei Ascend P7

16.05.2014 Huawei начинает продажу в России смартфона G6 и двух планшетов

Компания Huawei провела в Москве презентацию своих новинок, теперь доступных на российском рынке: смартфона Ascend G6 и планшетов MediaPad X1 и M1. Смартфон Huawei Ascend G6 будет доступен в продаже с 22 мая. Модель выпускается в вариантах с поддержкой сетей 3G и 3G/4G LTE. Аппарат базируется на четырёхъядерном чипе Qualcomm Snapdragon 400 с частот
08.05.2014 Huawei представила новый флагман с улучшенной камерой для "селфи"

я Huawei представила на пресс-конференции в Париже свой новый флагманский смартфон, идущий на смену Ascend P6, представленному в июне прошлого года. Анонсируя Ascend P6 в прошлом году, к
08.05.2014 Флагман спущен со стапелей: первый взгляд на смартфон Huawei Ascend P7

я также это подтвердила. Найти хоть какой-то изъян в стабильности и общей производительности Huawei Ascend P7 нам не удалось.   Данные AnTuTu   По большому счету перед нами очередной качественн
25.04.2014 Обзор смартфона Huawei Ascend G6: "Оскар" за роль второго плана?

сьма успешном представителе смартфонов на Android c приятным ценником в 9 990. Знакомьтесь - Huawei Ascend G6! Размеры устройства - 131.2 x 65.3 мм. Толщина - всего 7.50 (85 в версии LTE) мм. В
07.04.2014 Обзор смартфона Huawei Ascend W2: если бюджетник, то на Windows Phone

ет тормозить, по крайней мере, пока не запустишь какое-нибудь «тяжёлое» приложение. Смартфон Huawei Ascend W2 — типичный представитель бюджетного сегмента, но благодаря Windows Phone он работае
07.11.2013 Huawei представил в России 3 новых смартфона

Российским пользователям стали доступны 3 новых смартфона Huawei - Ascend G700 с поддержкой двух SIM-карт, молодежный Ascend W2 на базе Windows 8 и пылевлагозащищенный Honor 3. Смартфон Ascend G700 работает на базе ОС Android 4.2 Jelly Bean. Благ
07.08.2013 ZOOM рекомендует: обзор самого тонкого смартфона в мире Huawei Ascend P6

е получилось, чем пришлось пожертвовать и на какие ухищрения пошли инженеры при изготовлении Huawei Ascend P6 – читайте в нашей статье. Huawei P6 Итак, перед нами новинка Huawei Ascend P
03.07.2013 Обзор самого дорогого китайского смартфона Huawei Ascend D2

Смартфон Ascend D2, поступивший к нам на тестирование, далеко не первый аппарат на платформе Hi-Silicon. В список его собратьев входят Ascend D1 Quad, Huawei Honor 2, планшет Huawei MediaPad 10 F
26.06.2013 Представлен самый тонкий смартфон в мире

Китайская компания Umeox Mobile Technology отняла звание самого тонкого смартфона в мире у Huawei Ascend P6, представив Umeox X5 с толщиной корпуса 5,6 мм. Рекорд был побит всего неделю спустя после анонса Ascend P6 с толщиной 6,18 мм. Umeox X5 оснащен 5,3-дюймовым дисплеем с разреше
24.06.2013 Обзор Huawei Ascend Mate 6": хороший смартфон ищет большие надежные руки

го, вы обязательно должны перехватить его еще раз ловким движением рук. Если до приобретения Huawei Ascend Mate вы не успели окончить цирковое училище, придется становиться жонглером-самоучкой!
19.06.2013 Huawei представил самый тонкий смартфон в мире. ФОТО

Компания Huawei представила свой новый флагманский смартфон - Huawei Ascend P6. Производитель утверждает, что это самый тонкий в мире смартфон - его толщина соста
22.05.2013 Huawei Ascend P2 и D2 уже на российском рынке

Компания Huawei представила на российском рынке смартфоны Ascend P2 и Ascend D2. Оба смартфона используют четырёхъядерный процессор Huawei Hi-solicon K3V2 с частотой 1,5 гигагерца, оснащены модулями Wi-Fi и Bluetooth 4.0, а также двумя камерами
21.05.2013 Первый "phablet" Huawei появился в России

едставила на российском рынке свое первое устройство класса «phablet» (phone+tablet, планшетофон) - Ascend Mate. Главная отличительная черта устройств данного класса – большой и качественный ди
28.03.2013 Пуленепробиваемый китаец: первый взгляд на Huawei Ascend G350

ысками не наделены, и наш сегодняшний герой боевика – не исключение. Действительно, смартфон Huawei Ascend G350 не представляет собой ничего особенного. Это типичный «черный прямоугольник», в к
26.03.2013 Обзор смартфона Huawei Ascend W1: входной билет в мир Windows Phone 8

вый её смартфон, работающий под управлением операционной системы Microsoft Windows Phone 8 - Huawei Ascend W1. Huawei Ascend W1   Насколько удачным будет дебют китайского коммуникационно
19.03.2013 Huawei представила в России свой первый Windows phone

Компания Huawei представила на российском рынке смартфон Ascend W1. Huawei Ascend W1 оснащён дисплеем на матрице IPS с диагональю 4 дюйма, разрешение равно 480 на 800 точек. Вычислительная платформа базируется на двухъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon S4 M
22.01.2013 Шестидюймовый смартфон Huawei Ascend Mate: для тех, кому повезло с руками

«вроде бы как удобно»). Но в одну руку данный Гулливер поместится разве что в очень большую. Huawei Ascend Mate Поэтому надо ли вам это – стоит подумать уже заранее. Не все хотят быть Что же ка
21.01.2013 Тест смартфона о двух ядрах Huawei Ascend G500 Pro: Великий Китайский демпинг

Компания Huawei, чей новый двухсимочный смартфон Ascend G500 Pro попал к нам на тестирование, в этом смысле достаточно показательна. Более изв
17.01.2013 Первый взгляд на смартфон Huawei Ascend D2: FullHD-флагман с огромной батареей

тов такие экраны уже выкатили в прошлом году (вспоминается, например, Acer Iconia Tab A701). Huawei Ascend D2 Но одного высокого разрешения мало, нужно еще, чтобы сам экран ему соответствовал.

21.09.2012 Тест смартфона Huawei Ascend D1: как я стал флагманом

ладилось и по сути, не вышедшая на рынок модель телефона, уступила свое место младшему брату Huawei Ascend D1. Huawei Ascend D1 Внешний вид устройства весьма приличный, даже с оглядкой н
16.05.2012 Huawei представил в России один из самых тонких смартфонов

Компания Huawei анонсировала в России смарфтоны Ascend P1, Ascend D1, Ascend D quad, Ascend G300 и Ascend Y100. H
26.04.2012 Смартфоны-флагманы Huawei Ascend D quad и Ascend D quad XL: первый взгляд

ти пресс-релизных фотографий они выглядят очень даже ничего, но если приглядеться к любительским фотоснимкам с выставки MWC в Барселоне, это «очень даже ничего» превратится в простое «ничего». Huawei Ascend D quad и Ascend D quad XL «Дезигн» у смартфонов (даже не дизайн) попросту «слизан» с HTC Sensation XL; а модель quad XL – то же самое, только в черном корпусе. Причем в черном кор
19.04.2012 Самый тонкий смартфон Huawei Ascend P1 поступит в продажу в мае

Компания Huawei объявила сроки поступления в продажу на глобальный рынок Ascend P1, который во время анонса в январе 2012 г. производитель назвал «самым тонким смартфоном в мире». Продажи Ascend P1 на платформе Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) на глобальном р
12.03.2012 Смартфоны Huawei Ascend P1 и P1 S: первый взгляд на китайские топ-модели выставки MWC 2012

World Congress. Между прочим, на процессоре собственной разработки компании. Я и мое зеркало Huawei Ascend P1 S и P1 отличаются на самом деле только одним значимым параметром – емкостью аккумул
28.02.2012 Huawei привезет в Россию самый быстрый в мире 4-ядерный смартфон

ировом рынке мобильных телефонов, объявила о создании самого быстрого 4-ядерного смартфона - Huawei Ascend D quad. Как сообщили CNews в Huawei, в Ascend D quad стоит фирменный процессор,
12.01.2012 Huawei выпустил самый тонкий в мире смартфон

Китайская Huawei Device анонсировала Ascend P1 S - по словам производителя, самый тонкий смартфон в мире. Его толщина составляет 6
28.06.1999 Lucent завершила процесс слияния с компанией Ascend Communications

Компания Lucent Technologies завершила процесс слияния с компанией Ascend Communications. В результате слияния каждая находящаяся в обращении обыкновенная акция Ascend будет преобразована в 1,65 акций Lucent. Сумма сделки составляет $24 миллиарда, что с

Публикаций - 103, упоминаний - 156

Huawei Ascend и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4004 79
Samsung Electronics 10358 14
HTC Corporation 1501 11
MediaTek - Ralink 535 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 11
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 10
Google LLC 11924 10
Ascend Communications 13 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 738 10
Qualcomm Technologies 1847 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 928 9
Microsoft Corporation 24807 8
Apple Inc 12242 8
Nvidia Corp 3554 8
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 129 7
Intel Corporation 12290 6
LG Electronics 3635 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 6
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 5
Huawei Device 28 5
Huawei - HiSilicon Technologies 61 5
Yandex - Яндекс 7650 4
Sony 6567 4
Nokia Alcatel-Lucent - InterNetworking Systems 4 4
Xiaomi 1804 3
Cisco Systems 5146 3
Vivante Corporation 7 3
AMD - Advanced Micro Devices 4291 3
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 122 3
Amazon Inc - Amazon.com 3038 2
Alibaba Group 433 2
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 2
Крок - Croc 1784 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2572 2
Dropbox 502 2
Fly 204 2
X Corp - Twitter 2877 2
ZTE Corporation 753 2
Unsplash 966 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 455 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 2
Compuscan 2 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2864 1
Почта России ПАО 2151 1
Газпром нефть 633 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 472 1
uBank 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7543 1
Татнефть 229 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1062 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
ArianeGroup - Airbus Safran Launchers 2 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1101 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1550 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 796 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5551 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3027 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1256 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 443 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 458 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21117 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24618 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25898 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9508 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9811 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12622 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6087 27
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2857 27
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8038 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6111 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24672 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12372 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4876 21
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2131 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8546 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21702 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12564 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7772 16
Наушники - Headphones 4100 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7406 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8820 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30400 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10245 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6120 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3276 12
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1235 12
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2279 12
USB micro 969 12
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 574 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3005 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24850 11
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1905 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10905 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9611 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11306 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6510 10
Huawei Ascend - серия смартфонов 87 47
Google Android 14211 34
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 22
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 19
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 408 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 691 17
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 14
Huawei Mate - серия смартфонов 367 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1577 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7161 10
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 240 10
Microsoft Windows 15860 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1131 9
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 9
Honor - серия смартфонов 209 8
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 8
HTC One - серия смартфонов 186 8
Samsung Galaxy Note 696 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5018 8
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 7
Apple iOS 7937 7
Apple iPhone 5 773 7
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 7
Samsung Galaxy 966 7
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 374 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 501 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2792 6
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 6
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 6
Huawei AirEngine 12 5
Samsung Electronics TouchWiz 202 5
HTC Sense 188 5
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 5
Apple iPhone 4 786 5
МегаФон eMotion - Мессенджер 38 5
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 5
Huawei Cloud 61 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 4
Сереченко Денис 13 4
Сяо Хайцзюнь 31 3
Xu Eric - Эрик Сюй 13 3
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 3
Yu Richard - Ю Ричард 21 3
Лю Юй 11 2
Дубинин Денис 9 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 492 2
Нахимовский Константин 1 1
Комиссаров Дмитрий 227 1
Кен Ху 10 1
Хала Илья 43 1
Пярн Артур 13 1
Столяров Александр 16 1
Савченко Константин 16 1
Никошин Константин 1 1
Бурлаченко Константин 1 1
Cassin Brian - Кассин Брайан 6 1
Малых Валентин 2 1
Троицкий Артём 1 1
Амирджанян Айк 1 1
Xu William - Сю Уильям 8 1
Jin Richard - Джин Ричард 1 1
Zhou Peter - Чжоу Питер 3 1
Сунь Фуй 1 1
Ho Kevin - Ху Кевин 2 1
Tao Jiang - Тао Цзян 1 1
Wang Qian - Ванг Цянь 5 1
Wenshuan Dang - Вэньшуань Дан 1 1
Бобровников Борис 104 1
Кузнецова Ирина 25 1
Мельников Алексей 64 1
Павленко Антон 16 1
Прохоров Фёдор 83 1
Бутмалай Дмитрий 13 1
Дьяконова Наталия 19 1
Путин Владимир 3232 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Малевич Казимир 8 1
Kiely Steve - Кайли Стив 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17388 47
Россия - РФ - Российская федерация 148100 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 26
Китай - Тайвань 4034 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5231 11
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