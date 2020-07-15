App Annie запускает App Annie Ascend App Annie объявила о запуске нового продукта App Annie Ascend, который впервые будет включать в себя как данные о рынке мобильных приложений, так и рекламную аналитику компании. Все это становится возможным благодаря Data Science и данным бенчмарки

Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России i представила стратегию перехода в новую эру искусственного интеллекта с использованием процессоров Ascend и продемонстрировала портфолио комплексных решений на базе ИИ в рамках конференции Ope

Huawei представила стратегию развития интеллектуальных устройств и продуктов с ИИ альное хранилище нового поколения OceanStor Dorado на базе флеш-накопителей и процессоров Kunpeng и Ascend; Huawei OptiXtrans DC908 — первое в отрасли интеллектулальное решение для соединения н

Huawei Cloud запускает 43 облачных сервиса на базе процессоров Ascend Компания Huawei официально объявила о запуске 43-х облачных сервисов на базе процессоров Ascend. С их помощью компания Huawei стремится предоставить экстраординарные вычислительные в

Huawei представила «самый мощный в мире ИИ-процессор» Ascend 910 и вычислительную платформу Mindspore Huawei официально анонсировала свой ИИ-процессор — Ascend 910, а также универсальную вычислительную платформу Mindspore, подходящую для любых сц

Huawei создала первые в мире ИИ-процессоры, пойдя по пути разработчиков «Эльбрусов» Huawei Ascend и принцип «Эльбруса» Как выяснил CNews, новейшие процессоры Huawei серии Ascend

Монстры из Азии: анонсированы два новых гигантских смартфона своем родном рынке два новых гигантских смартфона: Meizu M1 Note (кодовое имя Blue Charm) и Huawei Ascend GX1. Meizu M1 похож на «бюджетный» смартфон Apple iPhone 5c и даже выполнен из тех же

В России начинаются предпродажи Huawei Ascend Mate7 Восьмиядерный флагманский смартфон с поддержкой сетей LTE Huawei Ascend Mate7 официально доступен для покупки в России по предзаказу. В свободной продаже модель появится в начале декабря по цене от 29 990 рублей. Huawei Ascend Mate7 базируется

Общий объем поставок потребительских устройств Huawei в 3 квартале 2014 г. превысил 32 млн единиц удалось добиться благодаря успешным запускам последних флагманских продуктов компании – смартфонов Ascend Р7 и Ascend Mate7. В третьем квартале 2014 г. Huawei Consumer Business Group пр

Новый Huawei Ascend Mate7 узнает хозяина по отпечаткам Новый смартфон Huawei Ascend Mate7 будет узнавать своего хозяина по отпечаткам и продаваться в двух версиях: обычной и премиальной. Различие версий – в объёме памяти: как оперативной, так и рабочей. Обычная в

Двойной тест двухсимочников: Huawei Ascend P6S и Acer Liquid E3 н слегка больше и тяжелее, у него Android 4.2.2, а не 4.4.2, и чуть слабее процессор. Зато у Huawei Ascend P6S отсутствует слот для MicroSD-карт, хуже характеристики камеры и устаревшая версия

Новый флагманский смартфон Huawei появился в России. ЦЕНА wei объявила о старте продаж в России с сегодняшнего дня, 12 августа, флагманского смартфона Huawei Ascend P7, представленного в мае этого года. Huawei Ascend P7 — один из самый тонких с

Открыт предзаказ на смартфон Huawei Ascend P7 Компания Huawei открыла в России предзаказ на смартфон Huawei Ascend P7. Продажи смартфона начнутся в конце июля – начале августа. Предзаказ можно осуществить на сайте интернет-магазина Huawei, a так же на сайтах партнеров. Huawei Ascend P7

Huawei начинает продажу в России смартфона G6 и двух планшетов Компания Huawei провела в Москве презентацию своих новинок, теперь доступных на российском рынке: смартфона Ascend G6 и планшетов MediaPad X1 и M1. Смартфон Huawei Ascend G6 будет доступен в продаже с 22 мая. Модель выпускается в вариантах с поддержкой сетей 3G и 3G/4G LTE. Аппарат базируется на четырёхъядерном чипе Qualcomm Snapdragon 400 с частот

Huawei представила новый флагман с улучшенной камерой для "селфи" я Huawei представила на пресс-конференции в Париже свой новый флагманский смартфон, идущий на смену Ascend P6, представленному в июне прошлого года. Анонсируя Ascend P6 в прошлом году, к

Флагман спущен со стапелей: первый взгляд на смартфон Huawei Ascend P7 я также это подтвердила. Найти хоть какой-то изъян в стабильности и общей производительности Huawei Ascend P7 нам не удалось. Данные AnTuTu По большому счету перед нами очередной качественн

Обзор смартфона Huawei Ascend G6: "Оскар" за роль второго плана? сьма успешном представителе смартфонов на Android c приятным ценником в 9 990. Знакомьтесь - Huawei Ascend G6! Размеры устройства - 131.2 x 65.3 мм. Толщина - всего 7.50 (85 в версии LTE) мм. В

Обзор смартфона Huawei Ascend W2: если бюджетник, то на Windows Phone ет тормозить, по крайней мере, пока не запустишь какое-нибудь «тяжёлое» приложение. Смартфон Huawei Ascend W2 — типичный представитель бюджетного сегмента, но благодаря Windows Phone он работае

Huawei представил в России 3 новых смартфона Российским пользователям стали доступны 3 новых смартфона Huawei - Ascend G700 с поддержкой двух SIM-карт, молодежный Ascend W2 на базе Windows 8 и пылевлагозащищенный Honor 3. Смартфон Ascend G700 работает на базе ОС Android 4.2 Jelly Bean. Благ

ZOOM рекомендует: обзор самого тонкого смартфона в мире Huawei Ascend P6 е получилось, чем пришлось пожертвовать и на какие ухищрения пошли инженеры при изготовлении Huawei Ascend P6 – читайте в нашей статье. Huawei P6 Итак, перед нами новинка Huawei Ascend P

Обзор самого дорогого китайского смартфона Huawei Ascend D2 Смартфон Ascend D2, поступивший к нам на тестирование, далеко не первый аппарат на платформе Hi-Silicon. В список его собратьев входят Ascend D1 Quad, Huawei Honor 2, планшет Huawei MediaPad 10 F

Представлен самый тонкий смартфон в мире Китайская компания Umeox Mobile Technology отняла звание самого тонкого смартфона в мире у Huawei Ascend P6, представив Umeox X5 с толщиной корпуса 5,6 мм. Рекорд был побит всего неделю спустя после анонса Ascend P6 с толщиной 6,18 мм. Umeox X5 оснащен 5,3-дюймовым дисплеем с разреше

Обзор Huawei Ascend Mate 6": хороший смартфон ищет большие надежные руки го, вы обязательно должны перехватить его еще раз ловким движением рук. Если до приобретения Huawei Ascend Mate вы не успели окончить цирковое училище, придется становиться жонглером-самоучкой!

Huawei представил самый тонкий смартфон в мире. ФОТО Компания Huawei представила свой новый флагманский смартфон - Huawei Ascend P6. Производитель утверждает, что это самый тонкий в мире смартфон - его толщина соста

Huawei Ascend P2 и D2 уже на российском рынке Компания Huawei представила на российском рынке смартфоны Ascend P2 и Ascend D2. Оба смартфона используют четырёхъядерный процессор Huawei Hi-solicon K3V2 с частотой 1,5 гигагерца, оснащены модулями Wi-Fi и Bluetooth 4.0, а также двумя камерами

Первый "phablet" Huawei появился в России едставила на российском рынке свое первое устройство класса «phablet» (phone+tablet, планшетофон) - Ascend Mate. Главная отличительная черта устройств данного класса – большой и качественный ди

Пуленепробиваемый китаец: первый взгляд на Huawei Ascend G350 ысками не наделены, и наш сегодняшний герой боевика – не исключение. Действительно, смартфон Huawei Ascend G350 не представляет собой ничего особенного. Это типичный «черный прямоугольник», в к

Обзор смартфона Huawei Ascend W1: входной билет в мир Windows Phone 8 вый её смартфон, работающий под управлением операционной системы Microsoft Windows Phone 8 - Huawei Ascend W1. Huawei Ascend W1 Насколько удачным будет дебют китайского коммуникационно

Huawei представила в России свой первый Windows phone Компания Huawei представила на российском рынке смартфон Ascend W1. Huawei Ascend W1 оснащён дисплеем на матрице IPS с диагональю 4 дюйма, разрешение равно 480 на 800 точек. Вычислительная платформа базируется на двухъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon S4 M

Шестидюймовый смартфон Huawei Ascend Mate: для тех, кому повезло с руками «вроде бы как удобно»). Но в одну руку данный Гулливер поместится разве что в очень большую. Huawei Ascend Mate Поэтому надо ли вам это – стоит подумать уже заранее. Не все хотят быть Что же ка

Тест смартфона о двух ядрах Huawei Ascend G500 Pro: Великий Китайский демпинг Компания Huawei, чей новый двухсимочный смартфон Ascend G500 Pro попал к нам на тестирование, в этом смысле достаточно показательна. Более изв

Первый взгляд на смартфон Huawei Ascend D2: FullHD-флагман с огромной батареей тов такие экраны уже выкатили в прошлом году (вспоминается, например, Acer Iconia Tab A701). Huawei Ascend D2 Но одного высокого разрешения мало, нужно еще, чтобы сам экран ему соответствовал.

Тест смартфона Huawei Ascend D1: как я стал флагманом ладилось и по сути, не вышедшая на рынок модель телефона, уступила свое место младшему брату Huawei Ascend D1. Huawei Ascend D1 Внешний вид устройства весьма приличный, даже с оглядкой н

Huawei представил в России один из самых тонких смартфонов Компания Huawei анонсировала в России смарфтоны Ascend P1, Ascend D1, Ascend D quad, Ascend G300 и Ascend Y100. H

Смартфоны-флагманы Huawei Ascend D quad и Ascend D quad XL: первый взгляд ти пресс-релизных фотографий они выглядят очень даже ничего, но если приглядеться к любительским фотоснимкам с выставки MWC в Барселоне, это «очень даже ничего» превратится в простое «ничего». Huawei Ascend D quad и Ascend D quad XL «Дезигн» у смартфонов (даже не дизайн) попросту «слизан» с HTC Sensation XL; а модель quad XL – то же самое, только в черном корпусе. Причем в черном кор

Самый тонкий смартфон Huawei Ascend P1 поступит в продажу в мае Компания Huawei объявила сроки поступления в продажу на глобальный рынок Ascend P1, который во время анонса в январе 2012 г. производитель назвал «самым тонким смартфоном в мире». Продажи Ascend P1 на платформе Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) на глобальном р

Смартфоны Huawei Ascend P1 и P1 S: первый взгляд на китайские топ-модели выставки MWC 2012 World Congress. Между прочим, на процессоре собственной разработки компании. Я и мое зеркало Huawei Ascend P1 S и P1 отличаются на самом деле только одним значимым параметром – емкостью аккумул

Huawei привезет в Россию самый быстрый в мире 4-ядерный смартфон ировом рынке мобильных телефонов, объявила о создании самого быстрого 4-ядерного смартфона - Huawei Ascend D quad. Как сообщили CNews в Huawei, в Ascend D quad стоит фирменный процессор,

Huawei выпустил самый тонкий в мире смартфон Китайская Huawei Device анонсировала Ascend P1 S - по словам производителя, самый тонкий смартфон в мире. Его толщина составляет 6