Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дубинин Денис
Дубинин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Wang Qian - Ванг Цянь 5 3
|Овчинников Сергей 48 1
|Покровский Иван 123 1
|Легостаева Светлана 91 1
|Копосов Максим 63 1
|Катков Алексей 42 1
|Zhou Peter - Чжоу Питер 3 1
|Семчишен Антон 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.