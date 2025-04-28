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Дубинин Денис



28.04.2025 «ICL Техно» и «Рэйдикс» представляют новые СХД teamRay RE1100 и RE1200 1
06.08.2021 Huawei представила решение для защиты данных OceanProtect 1
05.08.2021 Новые критерии «российскости» сказались на продажах СХД Huawei в России 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
23.04.2021 Huawei представила новую СХД Oceanstor Dorado класса High-End 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
28.10.2020 Система хранения данных Huawei Dorado 18000 V6 поставила мировой рекорд производительности 1
05.12.2019 Huawei привезла в Россию СХД без американских компонентов 2
07.12.2015 Как оборудование Huawei обеспечивает высокую надежность корпоративных ИТ-систем 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Дубинин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4001 8
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 2
Dell Technologies - Dell Computer 2140 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 2
Intel Corporation 12282 2
Норси-Транс - НТ 111 2
Базальт СПО - BaseALT 687 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Крок - Croc 1783 1
Google LLC 11919 1
SAP SE 5321 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Qualcomm Technologies 1845 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 535 1
ИКС 327 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 164 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 109 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 82 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2018 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 49 1
Baum - Baum Inform - Баум НПО - СК-СХД 32 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3015 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4914 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1255 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9603 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21089 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30366 4
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 215 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 591 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 309 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 686 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8806 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24644 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3300 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25869 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16061 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8023 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6262 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 183 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6813 1
ARM - Advanced RISC Machine 444 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2232 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 295 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 493 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7510 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5256 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2215 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12937 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3094 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1164 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12670 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2992 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2975 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20994 1
Intel x86 - архитектура процессора 1893 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1713 3
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 3
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 425 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Huawei Cloud 61 1
Linux OS 10174 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 942 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1027 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 196 1
Intel Xeon E 193 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Intel Amber Lake 53 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 71 1
Apple iPhone 6 4863 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 206 1
Ситроникс SRH - серия серверов 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 17 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Wang Qian - Ванг Цянь 5 3
Овчинников Сергей 48 1
Покровский Иван 123 1
Легостаева Светлана 91 1
Копосов Максим 63 1
Катков Алексей 42 1
Zhou Peter - Чжоу Питер 3 1
Семчишен Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 3
Китай - Тайвань 4028 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 1
Индия - Bharat 5523 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 970 1
Земля - планета Солнечной системы 10447 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1144 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3676 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16626 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 224 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10127 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2494 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19064 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10085 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2235 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2491 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1946 2
IDC - International Data Corporation 4915 2
IDC Russia - IDC Россия 160 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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