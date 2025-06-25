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Овчинников Сергей


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс» 1
23.12.2024 В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь 1
05.12.2024 Известный контрактный сборщик открыл офис в Москве для разработки ПК и серверов 1
09.10.2024 Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление 1
03.06.2024 Российские компоненты для ПК почти не покупают. Попасть в реестр Минпромторга они не помогают и стоят дороже китайских 1
13.05.2024 Китай больше не нужен. В России появилось производство техники полного цикла «по азиатским ценам» 1
26.03.2024 Разработчик процессоров Baikal локализует сборку чипов в России 1
25.01.2024 Китайцы предлагают россиянам свои нейропроцессоры для создания совместной техники 1
09.10.2023 В России начнут собирать ноутбуки, серверы, СХД и ПК на китайских сверхсекретных чипах. Их экспорт в Россию запрещен 1
30.06.2023 «Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли завода по производству серверов 1
16.06.2023 Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими 1
07.06.2023 «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» совместимы с платформой CyberLympha DATAPK 1
22.05.2023 Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций 1
22.03.2023 Производители российской электроники не могут получить обещанные властями кредиты 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
03.02.2023 Российские разработчики процессоров купаются в деньгах. Выручка взлетела в разы, запасы распроданы 2
03.10.2022 Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 1
26.09.2022 Производители электроники попросили у властей отсрочку от мобилизации для сотрудников отрасли 1
25.04.2022 VK не может купить серверы, потому что на рынке их просто нет 1
17.12.2021 Крупнейшие госкомпании России раскритиковали серверы на отечественных процессорах 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
19.03.2021 Программист «Крок» создал клиент Clubhouse для любой ОС 2
19.02.2021 «Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» создают решение на платформе «Эльбрус» 1
02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных 1
11.12.2020 ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
18.03.2020 «Базальт СПО» и «Норси-транс» выпустили импортонезависимый ПАК для критической ИТ-инфраструктуры 1
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 1
01.11.2019 Huawei разворачивает в России производство серверов 1
31.10.2019 «Норси-транс» и Huawei создадут совместное производство промышленного серверного оборудования для применения в проектах «Цифровой экономики» 1
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 1
07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой» 1
10.07.2019 Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо» 1
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 1
25.08.2016 «Газпром нефть» при помощи технологии Intergraph SmartPlant for Owner Operators создаст систему управления инженерными данными 1
08.08.2016 «БелЗАН» управляет ремонтными работами на базе SAP 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 51

Овчинников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Норси-Транс - НТ 114 32
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 10
Базальт СПО - BaseALT 712 8
Huawei 4041 8
Ростелеком 9993 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 6
ИКС 344 6
Промобит - Bitblaze - Promobit 87 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13347 5
Intel Corporation 12334 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 947 5
ИКС - Цитадель ГК 98 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 553 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 325 4
Ростех - Автоматика Концерн 1678 3
МегаФон 9361 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 3
Телеком-защита 53 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 913 3
Yandex - Яндекс 7831 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1510 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 220 2
Basis - Tionix - Тионикс - 80 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 2
МФИ Софт 123 2
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 26 2
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 2
Malvin Systems - Малвин Системс 8 2
Специальные технологии 65 2
Крок - Croc 1786 2
Google LLC 11987 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4195 2
Газинформсервис - ГИС 321 2
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 56 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7717 4
Газпром нефть 645 4
Газпром ПАО 1375 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1178 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 3
Роснефть НК - нефтяная компания 520 3
Россети Ленэнерго 1700 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 620 3
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
Альфа-Банк 1803 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Татнефть 230 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 134 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 280 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Газпром трансгаз 147 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 27 2
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Русэнергосбыт 9 2
Энергосетьпроект Институт 4 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 2
Unsplash 1070 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Транснефть 313 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
Nike 188 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
Почта России ПАО 2175 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3138 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2055 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5596 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2035 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 85 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 339 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5084 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4464 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3371 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
Федеральное казначейство России 1822 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 324 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2830 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4647 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 356 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 516 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 71 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 427 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1277 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 144 9
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1456 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 326 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 29 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 22
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21283 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9721 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26159 12
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 323 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8116 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7781 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21235 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24989 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1739 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3136 5
DDR - Double data rate 2816 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16416 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8943 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6915 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4305 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3226 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11471 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16482 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1324 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1041 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 501 3
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12918 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12409 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9600 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10644 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1782 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1523 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14676 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1350 2
OpenStack 513 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 954 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1826 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 7
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 7
Linux OS 10301 6
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 448 5
Intel x86 - архитектура процессора 1918 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 369 4
FreePik 1170 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3341 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1080 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 497 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 2
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 46 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1357 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 766 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1469 1
Red Hat - Linux Fedora 227 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 250 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
Linux - Debian GNU 493 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph PP&M - Intergraph Process, Power & Marine 10 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 14 1
Apple iOS 7999 1
Docker - Платформа распределённых приложений 375 1
Google Android 14332 1
SAP CS - SAP Customer Service - SAP Customer Care 2 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Huawei Cloud 62 1
Apple macOS 2126 1
Oracle Java - язык программирования 3171 1
Покровский Иван 124 9
Копосов Максим 67 6
Черепенников Антон 84 5
Усманов Алишер 301 4
Яровая Ирина 71 4
Изумрудов Олег 40 4
Озеров Виктор 29 3
Бартенева Мария 32 3
Кравченко Константин 94 3
Каримов Руслан 26 3
Цветков Юрий 9 3
Подольская Екатерина 9 3
Смирнов Алексей 244 2
Трушкин Константин 59 2
Лю Юй 11 2
Шмаргун Владимир 2 2
Мелихов Леонид 2 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 5 2
Щеканов Александр 8 2
Новиков Евгений 44 2
Бочаров Олег 28 2
Чернов Антон 23 2
Суслов Андрей 12 2
Козлов Михаил 175 2
Мельник Антон 6 2
Наумов Дмитрий 14 2
Гуревич Дмитрий 15 2
Сотников Дмитрий 5 2
Подгорнов Сергей 4 2
Харламов Дмитрий 7 2
Миронов Павел 6 2
Легостаева Светлана 95 2
Беспалов Алексей 7 2
Полещук Александр 8 2
Гревцев Владимир 22 2
Пшыченко Дмитрий 20 2
Петров Владимир 18 2
Кукшев Вячеслав 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 150117 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17557 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 6
Китай - Тайвань 4057 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 718 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1345 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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