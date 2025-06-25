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Овчинников Сергей
УПОМИНАНИЯ
Овчинников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Покровский Иван 124 9
|Копосов Максим 67 6
|Черепенников Антон 84 5
|Усманов Алишер 301 4
|Яровая Ирина 71 4
|Изумрудов Олег 40 4
|Озеров Виктор 29 3
|Бартенева Мария 32 3
|Кравченко Константин 94 3
|Каримов Руслан 26 3
|Цветков Юрий 9 3
|Подольская Екатерина 9 3
|Смирнов Алексей 244 2
|Трушкин Константин 59 2
|Лю Юй 11 2
|Шмаргун Владимир 2 2
|Мелихов Леонид 2 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 5 2
|Щеканов Александр 8 2
|Новиков Евгений 44 2
|Бочаров Олег 28 2
|Чернов Антон 23 2
|Суслов Андрей 12 2
|Козлов Михаил 175 2
|Мельник Антон 6 2
|Наумов Дмитрий 14 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Сотников Дмитрий 5 2
|Подгорнов Сергей 4 2
|Харламов Дмитрий 7 2
|Миронов Павел 6 2
|Легостаева Светлана 95 2
|Беспалов Алексей 7 2
|Полещук Александр 8 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Пшыченко Дмитрий 20 2
|Петров Владимир 18 2
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