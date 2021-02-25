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Телеком-защита


25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
18.04.2017 Изгнанный из «Телеком-защиты» топ-менеджмент показал в новой компании рост выручки 3000% 8
05.04.2017 «Телеком-Защита» представила IoT-решения для сельского хозяйства 1
26.07.2016 Из «Телеком-защиты» уволился весь топ-менеджмент 1
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 3
24.06.2016 ИТ-инфраструктура оптимизируется с помощью «облаков» 1
17.06.2016 Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру? 1
10.06.2016 «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2016». Регистрация на конференцию CNews 1
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике» 3
30.03.2016 ИТ в энергетике: планы развития сворачиваются 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
04.12.2015 В Минпромторге завершены работы по внедрению системы обеспечения информационной безопасности 1
30.11.2015 Операторы не могут передавать голос по сетям 4G и Wi-Fi из-за требований ФСБ 1
30.10.2015 АРМ-решения прижились в России всего за год 1
16.09.2015 Облачные сервисы в России продолжают рост 5
28.08.2015 Конференция CNews «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 1
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
29.04.2015 ТЭК ждет доработки российских "ИТ-полуфабрикатов" 3
15.04.2015 Круглый стол CNews «ИКТ в ТЭК 2015» 1
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
15.10.2014 ТЭК осваивает арсенал новых технологий 1
07.10.2014 CNews приглашает на круглый стол «ИКТ в ТЭК 2014» 1
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014» 1
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1
23.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
13.04.2014 Внедрению облаков мешает переизбыток решений 1
04.02.2014 Новые стандарты создают научную базу для облаков 1
03.12.2013 Центр мониторинга ОКС7 «Ростелекома» 3
02.12.2013 Мобильный бизнес: новые реалии работы 1

Публикаций - 48, упоминаний - 71

Телеком-защита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Унитех 10 5
Уютерра - ПланетаСтрой 24 5
3779 5
Ланит ГК 1160 4
Росплатформа - Р-Платформа 56 4
Microsoft Corporation 11168 4
RRC 67 3
Commvault 148 3
ICL Services 51 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
NVision Group - Энвижн Груп 546 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Softline - Софтлайн 1475 3
SAP SE 3220 3
Астерос - Asteros 531 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Воентелеком 134 2
АйТи 753 2
iCore 45 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Itransition - Итранзишн 7 2
Системный софт - SysSoft 124 2
ОФД-Я - Ярус 18 2
Роснефть РН-информ 32 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Форт Диалог - Fort Dialogue 5 2
ITERBI - Айтерби 9 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
СиС - Системы и связь 9 2
Acronis - Акронис 365 2
Стэп лоджик - Step Logic 103 2
Cinimex - Синимекс 160 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
АТОЛ ГК 168 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 6
Мосводоканал 44 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
Инвитро - Invitro 35 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Газпром нефть 382 3
Банк Интеза 20 2
Связь-банк 79 2
Citibank - Ситибанк 170 2
ВТБ24 583 2
Русфинанс Банк 34 2
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 2
СДМ-Банк 51 2
МТС банк 254 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Транснефть 159 2
Альфа-Банк 1127 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Роснефть НК 367 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
МДМ Банк 150 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 1
Сибур Химпром 16 1
Россети Ленэнерго 44 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Газпром ПАО 524 1
Qiwi 783 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Роснано 456 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 3
ИТ-аутсорсинг 672 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 1 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 16 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 7 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
SAP Mobile Platform 28 1
РДП.ру EcoRouter 9 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Windows 10 6676 1
IBM SPSS Statistics 37 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
IBM Cognos BI 143 1
IBM Maximo 31 1
Microsoft Lync 272 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Microsoft Office 365 769 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Козлов Михаил 153 11
Бартенева Мария 23 8
Четвернин Алексей 651 8
Герасимов Александр 40 7
Крючков Максим 7 7
Соловьев Владимир 98 7
Шевченко Владимир 135 7
Аншина Марина 67 7
Рудаков Денис 31 7
Корчагин Руслан 22 6
Шуравин Андрей 8 5
Головин Леонид 25 5
Зингерман Борис 35 5
Шибаев Александр 17 5
Дегтерева Мария 25 5
Брагин Павел 22 5
Межов Игорь 15 5
Витоженц Александр 5 4
Рубанов Владимир 61 4
Энфиаджян Рубен 21 4
Журютин Михаил 8 4
Соловьев Сергей 25 3
Кравченко Константин 65 3
Пухов Евгений 8 3
Аглицкий Антон 5 3
Калюжный Игорь 24 3
Литвинов Павел 18 3
Кадыков Роман 15 3
Вахрушев Илья 7 3
Тикуркин Максим 32 2
Добкин Аркадий 54 2
Ходырев Владимир 7 2
Сергеев Вячеслав 8 2
Притула Павел 31 2
Попов Андрей 72 2
Затуловский Аркадий 16 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 2
Евтушенко Алексей 28 2
Бухтияров Андрей 18 2
Степанов Сергей 13 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Узбекистан - Республика 827 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Уфа 648 1
Россия - Ярославль 407 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Северная Африка 94 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
Инсорсинг - Инхаус 20 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
IDC - International Data Corporation 2729 2
Gartner 2197 2
CNews Fast рейтинг 30 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
РАН - Российская академия наук 317 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 14
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768113, в очереди разбора - 671797.
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