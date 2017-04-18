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Телеком-защита

Телеком-защита

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 22 дела, на cумму 130 483 752 ₽*

Судебные дела (22) на сумму 130 483 752 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 67 569 516 ₽*
в качестве ответчика (15) на сумму 62 914 236 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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18.04.2017 Изгнанный из «Телеком-защиты» топ-менеджмент показал в новой компании рост выручки 3000%

знеса «Унитеха» Как стало известно CNews, выручка ИТ-интегратора «Унитех», созданного выходцами из «Телеком-защиты», по итогам 2016 г. выросла на 3173% и составила p649,4 млн против p19,8 млн г
05.04.2017 «Телеком-Защита» представила IoT-решения для сельского хозяйства

Компания «Телеком-Защита» представила свои решения для отрасли сельского хозяйства, в которых применяется технология интернета вещей (IoT). Среди решений — технология дистанционного контроля и анализа со
26.07.2016 Из «Телеком-защиты» уволился весь топ-менеджмент

Вытеснение менеджмента Как стало известно CNews, после смены в феврале 2016 г. гендиректора «Телеком-защиты» (интегратор по тематике информационной безопасности; 38 место рейтинга CNews 100 крупнейших ИТ-компаний России с показателем выручки за 2015 г. на уровне p4,49 млрд) Александра

02.10.2013 «Телеком-Защита» приняла участие в круглом столе «ИКТ в ТЭК 2013»

Компания «Телеком-Защита» выступила партнером круглого стола «ИКТ в ТЭК 2013», организованного агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences и CNews Analytics. Круглый стол, состоявшийся 1 октя
15.04.2013 «Телеком-защита» создала систему терминального доступа в ФСК ЕЭС

Компания «Телеком-защита» завершила проект по созданию системы терминального доступа для «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). Система предназначена для одновременного у
29.12.2010 Схватка за «Ростелеком»: Cisco отключает партнеров без объяснения причин

вовать через 30 дней, рассказал CNews Никита Петров, руководитель департамента по развитию бизнеса «Телеком-защиты». Отправители письма – менеджеры Cisco Андрей Смирнов и Глеб Большаков, по сло

Публикаций - 54, упоминаний - 68

Телеком-защита и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 12
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
Microsoft Corporation 25775 7
9594 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 7
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Уютерра - ПланетаСтрой 26 5
Бест Софт ПКФ 8 5
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Унитех 18 5
Commvault 187 4
Росплатформа - Р-Платформа 98 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 4
Salesforce - Informatica 139 4
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 4
ITERBI - Айтерби 14 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 3
SAP SE 5601 3
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4676 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 3
Citrix Systems 868 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 3
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 3
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 2
SkyFLabs - Скайфолл Лабс 12 2
Простые решения 1 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
МегаФон 10742 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
Газпром нефть 725 8
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 8
Россети Ленэнерго 1699 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 6
Газпром ПАО 1493 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Русэнергосбыт 10 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
Транснефть 335 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
Мосводоканал МГУП 69 5
Энергосетьпроект Институт 4 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Северная сбытовая компания - Вологдаэнергосбыт - Вологодская сбытовая компания 6 3
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Альфа-Банк 1979 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Инвитро - Invitro 84 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 2
АвтоВАЗ - Авто Финанс Банк - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 17 2
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 2
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 2
Межтопэнергобанк 9 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 2
Интерактивный Банк - iBank 19 2
Русский Трастовый Банк 9 2
Минтранс РФ - Росжелдор - КЖД - Крымская железная дорога 3 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 5
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Минстрой РФ - Объединенная дирекция ФКУ 1 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 7
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
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ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 11
1С Энергетика 9 3
Microsoft Windows 16882 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Broadcom - VMware vSphere 614 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Microsoft Windows Server 2012 203 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Citrix XenMobile 21 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 1
Polycom RSS 2 1
Asus PadFone 25 1
РДП Инновации - EcoRouterOS 5 1
IBM PMQ - IBM Predictive Maintenance and Quality 2 1
Бест Софт - Бест:Энергоэффективность 1 1
Бест Софт - Бест:Биллинг 1 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
Gigabyte GSmart 29 1
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
Digital Grass Group - Check-n-Pay 7 1
Merlion iRU Strato - Merlion iRU Агат - Merlion iRU Опал - Merlion iRU AIO - серия моноблоков и МФУ 22 1
Check Point Connectra NGX - Check Point InterSpect NGX 14 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Apple iPad 4011 1
Google Android 15243 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Office 4170 1
Бартенева Мария 35 22
Козлов Михаил 182 13
Соловьев Владимир 108 10
Кукшев Вячеслав 13 8
Цветков Юрий 9 8
Подольская Екатерина 9 8
Аншина Марина 79 7
Рудаков Денис 31 7
Шевченко Владимир 153 7
Кравченко Константин 101 7
Герасимов Александр 46 7
Крючков Максим 9 7
Корчагин Руслан 23 6
Калюжный Игорь 27 6
Шуравин Андрей 9 6
Зубков Александр 7 5
Дегтерева Мария 28 5
Брагин Павел 25 5
Межов Игорь 16 5
Щеканов Александр 8 5
Строкович Антон 53 5
Петров Владимир 18 5
Бандурин Гаральд 15 5
Любимов Игорь 6 5
Хитрик Игорь 5 5
Нейман Игорь 6 5
Новиков Евгений 49 5
Зингерман Борис 39 5
Гимранов Ринат 126 5
Головин Леонид 26 5
Кожуховский Игорь 10 5
Шибаев Александр 18 5
Журютин Михаил 9 4
Школьников Николай 26 4
Лемзакова Лилия 7 4
Меркушенков Евгений 8 4
Горожанкин Павел 4 4
Рубанов Владимир 76 4
Витоженц Александр 7 4
Сидоров Алексей 21 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Европа 24964 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5869 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Украина 7928 2
Нидерланды 3746 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Аренда 2687 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
Gartner - Гартнер 3658 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Fast рейтинг 55 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 5
РАН - Российская академия наук 2122 3
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Минобороны РФ - ИПАиКЭ - Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности 1 1
РТУ МИРЭА - ВНИИТЭ - Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 25
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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