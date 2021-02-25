Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Телеком-защита
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 71
Телеком-защита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|Козлов Михаил 153 11
|Бартенева Мария 23 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Герасимов Александр 40 7
|Крючков Максим 7 7
|Соловьев Владимир 98 7
|Шевченко Владимир 135 7
|Аншина Марина 67 7
|Рудаков Денис 31 7
|Корчагин Руслан 22 6
|Шуравин Андрей 8 5
|Головин Леонид 25 5
|Зингерман Борис 35 5
|Шибаев Александр 17 5
|Дегтерева Мария 25 5
|Брагин Павел 22 5
|Межов Игорь 15 5
|Витоженц Александр 5 4
|Рубанов Владимир 61 4
|Энфиаджян Рубен 21 4
|Журютин Михаил 8 4
|Соловьев Сергей 25 3
|Кравченко Константин 65 3
|Пухов Евгений 8 3
|Аглицкий Антон 5 3
|Калюжный Игорь 24 3
|Литвинов Павел 18 3
|Кадыков Роман 15 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Тикуркин Максим 32 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Ходырев Владимир 7 2
|Сергеев Вячеслав 8 2
|Притула Павел 31 2
|Попов Андрей 72 2
|Затуловский Аркадий 16 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 2
|Евтушенко Алексей 28 2
|Бухтияров Андрей 18 2
|Степанов Сергей 13 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 10
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|CNews Analytics 1991 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|Gartner 2197 2
|CNews Fast рейтинг 30 2
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
|РАН - Российская академия наук 317 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768113, в очереди разбора - 671797.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768113, в очереди разбора - 671797.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru