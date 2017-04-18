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Телеком-защита
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Всего 22 дела, на cумму 130 483 752 ₽*
СОБЫТИЯ
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|18.04.2017
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Изгнанный из «Телеком-защиты» топ-менеджмент показал в новой компании рост выручки 3000%
знеса «Унитеха» Как стало известно CNews, выручка ИТ-интегратора «Унитех», созданного выходцами из «Телеком-защиты», по итогам 2016 г. выросла на 3173% и составила p649,4 млн против p19,8 млн г
|05.04.2017
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«Телеком-Защита» представила IoT-решения для сельского хозяйства
Компания «Телеком-Защита» представила свои решения для отрасли сельского хозяйства, в которых применяется технология интернета вещей (IoT). Среди решений — технология дистанционного контроля и анализа со
|26.07.2016
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Из «Телеком-защиты» уволился весь топ-менеджмент
Вытеснение менеджмента Как стало известно CNews, после смены в феврале 2016 г. гендиректора «Телеком-защиты» (интегратор по тематике информационной безопасности; 38 место рейтинга CNews 100 крупнейших ИТ-компаний России с показателем выручки за 2015 г. на уровне p4,49 млрд) Александра
|02.10.2013
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«Телеком-Защита» приняла участие в круглом столе «ИКТ в ТЭК 2013»
Компания «Телеком-Защита» выступила партнером круглого стола «ИКТ в ТЭК 2013», организованного агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences и CNews Analytics. Круглый стол, состоявшийся 1 октя
|15.04.2013
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«Телеком-защита» создала систему терминального доступа в ФСК ЕЭС
Компания «Телеком-защита» завершила проект по созданию системы терминального доступа для «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). Система предназначена для одновременного у
|29.12.2010
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Схватка за «Ростелеком»: Cisco отключает партнеров без объяснения причин
вовать через 30 дней, рассказал CNews Никита Петров, руководитель департамента по развитию бизнеса «Телеком-защиты». Отправители письма – менеджеры Cisco Андрей Смирнов и Глеб Большаков, по сло
Телеком-защита и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
|Бартенева Мария 35 22
|Козлов Михаил 182 13
|Соловьев Владимир 108 10
|Кукшев Вячеслав 13 8
|Цветков Юрий 9 8
|Подольская Екатерина 9 8
|Аншина Марина 79 7
|Рудаков Денис 31 7
|Шевченко Владимир 153 7
|Кравченко Константин 101 7
|Герасимов Александр 46 7
|Крючков Максим 9 7
|Корчагин Руслан 23 6
|Калюжный Игорь 27 6
|Шуравин Андрей 9 6
|Зубков Александр 7 5
|Дегтерева Мария 28 5
|Брагин Павел 25 5
|Межов Игорь 16 5
|Щеканов Александр 8 5
|Строкович Антон 53 5
|Петров Владимир 18 5
|Бандурин Гаральд 15 5
|Любимов Игорь 6 5
|Хитрик Игорь 5 5
|Нейман Игорь 6 5
|Новиков Евгений 49 5
|Зингерман Борис 39 5
|Гимранов Ринат 126 5
|Головин Леонид 26 5
|Кожуховский Игорь 10 5
|Шибаев Александр 18 5
|Журютин Михаил 9 4
|Школьников Николай 26 4
|Лемзакова Лилия 7 4
|Меркушенков Евгений 8 4
|Горожанкин Павел 4 4
|Рубанов Владимир 76 4
|Витоженц Александр 7 4
|Сидоров Алексей 21 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
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