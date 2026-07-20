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Африка Северная

Африка Северная

СОБЫТИЯ


20.07.2026 «Лаборатория Касперского»: мошенники подделывают сайты зарубежных операторов в сезон отпусков 1
25.05.2026 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке 2
22.05.2026 Интерпол провел третью с начала года операцию против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке 1
06.05.2026 VAS Experts зафиксировал интерес телеком-операторов из Северной Африки к модернизации ядра сети 1
27.04.2026 Itglobal.com оценила интерес к российским ИТ-решениям на рынке Северной Африки 1
15.04.2026 ЮАР начала применять российскую видеоаналитику на основе ИИ 1
02.04.2026 Российская компания внедряет ИИ-платформу автоматизации коммуникаций в Центральном банке Кубы 1
30.03.2026 Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать 1
04.03.2026 ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию 1
24.02.2026 Softline: рынок кибербезопасности Ближнего Востока ускоряется за счет ИИ и регуляторного давления 1
27.01.2026 Мировые регуляторы смягчают подходы к генеративному ИИ на фоне роста конкуренции за ИИ-разработки 1
04.12.2025 Steplife поставит в Малайзию комплектующие для протезов ног и рук на 130 миллионов рублей 1
18.11.2025 Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно 1
13.11.2025 «Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека 1
03.10.2025 «Датарк» и Technopeak объединяют усилия для развития рынка модульных ИT-решений в ОАЭ 1
26.09.2025 Петербургские стартапы смогут получить поддержку от международного ИТ-акселератора 1
23.09.2025 Хабаровские ИТ-специалисты могут получить больше 160 млн руб. на стартап от МТС 1
01.08.2025 Positive Technologies по итогам первого полугодия увеличила объем отгрузок клиентам на 49% 1
30.06.2025 ITGlobal.com защитит компании на Ближнем Востоке от DDoS-атак с помощью решений StormWall 1
11.06.2025 NtechLab планирует реализацию ИИ-проектов в Аргентине 1
10.06.2025 NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой 1
09.06.2025 NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой 1
16.05.2025 Выпущен «антиiPhone», смартфон с большой батареей, процессором от компьютера и полноценным Linux Debian. Фото 1
11.04.2025 Экспорт российского ПО сократился на миллиард долларов 1
25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1
24.03.2025 «Формула Лайн» вывела на рынок продукт «Логистика ООГ», позволяющий управлять транспортировкой опасных грузов 1
07.03.2025 Эксперты Positive Technologies выявили новую вредоносную кампанию на Ближнем Востоке 2
13.02.2025 «МегаФон»: Россия привлекает больше иностранцев 1
11.12.2024 «Атомстройэкспорт» автоматизировал ИТ-процессы на зарубежных объектах строительства АЭС с помощью Naumen Service Desk 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
07.11.2024 Объем отгрузок Positive Technologies за первые 9 месяцев 2024 года составил 9,1 млрд рублей 1
01.10.2024 Россия массово нанимает дешевых программистов из Африки, чтобы сбить высокие зарплаты отечественных ИТ-шников. Опрос 1
19.08.2024 Закрылась российская платформа Brandly для покупок по всему миру. Она прожила всего год 1
26.07.2024 Edtech-стартап с российскими корнями Verbatica привлек $700 тысяч 1
26.06.2024 СИБУР запустил маркетплейс для производителей полимерных изделий 1
24.06.2024 Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq 1
05.06.2024 CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока 1
05.06.2024 Сервис Colife начал работать в Гонконге 1

Публикаций - 262, упоминаний - 280

Африка Северная и организации, системы, технологии, персоны:

9594 16
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 14
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 11
Microsoft Corporation 25774 10
Softline - Софтлайн 3743 9
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 8
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 8
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 8
Best Way 53 7
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 7
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
SAP SE 5601 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Google LLC 12687 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 5
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 5
Ростелеком 10948 5
МегаФон 10742 5
Cisco Systems 5372 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
KrIT - КРИТ 35 4
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 4
DigiTech 11 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Huawei 4675 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 4
Lenovo Motorola 3566 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 4
STC 106 3
Comcast 231 3
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 3
Квазар-Микро - КМ 166 3
DigitalMindSoft 8 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 11
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Газпром ПАО 1493 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 4
Boeing 1031 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Arianespace 87 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Visa International 1993 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Lockheed Martin 777 2
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Intel Capital 148 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Международный арбитраж 32 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Паспортная служба Канады - Service Canada Centre Passport Services 1 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 41
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 24
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 17
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 7
Космодром Байконур 1072 15
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 14
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 9
1С: Искусство войны: Африка 1943 14 9
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 7
Google Android 15243 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 5
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 5
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 4
FreePik 1841 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Microsoft Office 2003 158 3
Apple iOS 8583 3
Cisco Silicon One Q 4 2
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 23 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Cisco Optics - Cisco Optical Network Management 2 2
Wallet One - Единый кошелек 58 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
NASA Deep Space Network 26 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 2
Azercosmos - Азеркосмос - Azerspace-1 - Azerspace-2 - AzerSat - AzerSpace Africasat - азербайджанский спутник связи 5 2
Positive Technologies - PT Dephaze 16 2
Positive Technologies - PT Data Security 11 2
Microsoft Office 4170 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Microsoft Azure 1526 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 2
Паламарчук Алексей 64 5
Боровиков Игорь 137 3
Истомин Максим 26 3
Севастьянов Николай 15 3
Васильев Дмитрий 76 2
Протопопов Андрей 38 2
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Кухаренко Артём 18 2
Moto Ray - Мото Рэй 2 2
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Robbins Chuck - Роббинс Чак 12 2
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Уткин Евгений 53 2
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