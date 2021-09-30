Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46961
ИКТ 4563
Организации 3095
Ведомства 1093
Ассоциации 326
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 994
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

Африка Северная

Африка Северная


30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
03.08.2021 Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify 2
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта 2
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 1
17.12.2020 Сервис видеорекламы внутри приложений Pangle выходит на российский рынок 1
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 1
08.09.2020 Citrix назначила нового регионального вице-президента по развивающимся рынкам 1
21.01.2020 На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ 1
12.12.2019 Каким будет интернет будущего 1
12.12.2019 Cisco представила процессорную архитектуру и стратегию «Интернет будущего» 1
15.02.2019 «Росэлектроника» представит армейские АСУ и комплексы РЭБ 1
13.12.2018 Havit официально приходит в Россию 1
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 1
17.08.2018 Orange Business Services объявила о назначении Робина Де Кейзера директором по бизнес-решениям и инновациям в России и СНГ 1
18.06.2018 Резидент «Сколково» успешно протестировал дистанционное управление бульдозером 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
29.03.2018 В российском Huawei новый глава по серверам и корпоративному «железу» и ПО 1
15.03.2018 ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA 1
16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара» 1
22.01.2018 Таинственная структура сдает правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами 1
10.11.2017 Смартфоны OPPO появятся в крупнейших розничных сетях России 1
20.10.2017 SAP повышает прогнозы по финансовым результатам за счет растущего спроса на SAP S/4HANA 1
21.07.2017 Выручка SAP в EMEA выросла во II кв. на 9% за счет продаж облачных решений и ПО 1
23.06.2017 Orange Business Services обеспечит Careem унифицированной сетевой инфраструктурой 2
12.04.2017 «Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International 1
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 2
26.07.2016 Выручка от продаж Huawei Consumer Business Group по итогам 1 полугодия 2016 г. выросла на 41% 2
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
23.10.2015 «1С-Рарус» завершил первый этап комплексного проекта автоматизации в «Стройтрансгазе» 1
23.07.2015 Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista 1
13.03.2015 Александр Халаев TrippLite назначен вице-президентом по продажам в регионе MENA 3
26.12.2014 Система Contact и Xpress Money расширили сотрудничество 1
23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista 2
06.11.2014 Евросоюз приравняет шпионское ПО к ядерному оружию 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1
27.06.2014 Снимки высокого разрешения станут доступны рядовым пользователям 1
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1

Публикаций - 120, упоминаний - 140

Африка Северная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 14114 9
4482 9
Космическая связь ФГУП ГПКС 261 6
SAP SE 3635 6
Eutelsat 75 5
Cisco Systems 2558 5
Softline - Софтлайн 1590 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 4
KrIT - КРИТ 11 4
БПЦ Банковские технологии 92 4
Facebook 3964 4
Huawei 2865 4
Orange S.A. 556 3
Google LLC 8541 3
НТВ-Плюс 210 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 412 3
Акелла 831 3
Citrix Systems 637 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 3
Ситроникс - Sitronics 696 3
Comcast 113 3
Apple Inc - Эппл Рус 8555 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 2
Lenovo Motorola 1528 2
STC 13 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 206 2
Intracom Telecom 61 2
Киевстар 375 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 225 2
UMC - United Microelectronics Corporation 106 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 2
SES 36 2
SAP UKI 3 2
Intel Corporation 5456 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 623 2
Орбита 25 2
АФК Система ПАО 1348 2
Softline AG 5 2
NTT Com - NTT Communications 31 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 301 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 3
Visa International 1424 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1415 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1491 2
Arianespace 15 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 74 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 542 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 41 1
JCB International 121 1
Intel Capital 100 1
УЭК - Универсальная электронная карта 513 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 49 1
Diners Club International - платёжная система 58 1
Audi 137 1
Square 39 1
Western Union 96 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 33 1
Стройтрансгаз 15 1
36,6 - аптечная сеть 12 1
WMG - Warner Music Group 124 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 84 1
Lockheed Martin 111 1
Инвесткомм ООО 1 1
TDD - Typhoon Digital Development 4 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 98 1
Shearman & Sterling 13 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Лента - Сеть розничной торговли 193 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 153 1
ВТБ Страхование 52 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1721 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 227 1
Газпром ПАО 613 1
Связной ГК 1007 1
Credit Suisse 83 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2382 1
Арбитражный суд города Москвы 399 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 989 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1110 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 820 1
Пентагон - Министерство обороны США 502 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 164 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 305 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 383 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 36 1
Петербургский метрополитен ГУП 59 1
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 62 1
RAF Menwith Hill - Royal Air Force Станция разведки Королевских ВВС 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 245 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 559 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 34 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 67 1
РПЦ - Русская православная церковь 25 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1660 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 666 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1377 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1096 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1736 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 639 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 2
3G - Стандарт мобильной связи 4167 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 63 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2341 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 837 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 740 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 83 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 231 1
Социальные сети - Соцсети 101 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 45 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 278 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 140 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 253 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 41 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 295 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 15 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 555 1
FHSS - Frequency-hopping spread spectrum - ППРЧ - Псевдослучайная перестройка рабочей частоты 2 1
DANTE - цифровой сетевой аудио протокол, при его поддержке аудиосигналы между устройствами 4 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 14 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 214 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 178 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 224 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 745 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2280 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 61 6
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 74 4
Microsoft Windows 10 7849 3
Google Android 10780 3
Microsoft Skype 1696 2
Cisco Silicon One Q 4 2
Cisco IOS-XR Network OS 16 2
Apple macOS X 1098 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 351 2
Cisco Optics - Cisco Optical Network Management 2 2
SAP SuccessFactors 110 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 36 2
Cisco Silicon One - Серия процессоров 4 2
Microsoft Office OneNote 141 1
Microsoft Dynamics 228 1
SAP Leonardo 24 1
Apple iTunes Store 799 1
Microsoft Xbox Live 258 1
Microsoft Dynamics NAV 260 1
Oracle Retail Planning and Optimization 48 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 1
GNU Compiler Collection - GCC 29 1
Oracle Retail 48 1
Asterisk 62 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 34 1
AccelStor FlexiRemap 3 1
SAP Mobile Platform 28 1
AccelStor NeoSapphire All-Flash 2 1
ASBIS Cloud 3 1
РПЦ Labarum - Лабарум - "православное антивирусное ПО" 2 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Pangle 1 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
OPPO F Selfie Expert - Серия смартфонов Селфи Эксперт 10 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
Microsoft Windows Live 182 1
BitZ - криптовалютная биржа 1 1
IDEX - криптовалютная биржа 2 1
WhatsApp Messenger 656 1
Боровиков Игорь 45 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 2
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 2
Robbins Chuck - Роббинс Чак 7 2
Mucic Luka - Мучич Лука 14 2
Moto Ray - Мото Рэй 2 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 3 2
Донецкий Виталий 1 1
Ирине Бандровской 1 1
Климов Иван 10 1
Черноволенко Сергей 18 1
Соломатин Евгений 5 1
Герчук Михаил 87 1
Кривенко Виталий 15 1
Чернышов Петр 6 1
Уласович Юрий 1 1
Братишко Олег 1 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Кучинский Владимир 1 1
Одинцев Николай 1 1
Губанов Андрей 17 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 4 1
Прохорова Елена 11 1
Краюшкина Елена 3 1
Черфас Денис 4 1
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 1
Бондаренко Лев 2 1
Изосимов Александр 161 1
Seddik Sherif - Седдик Шериф 4 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Халаев Александр 3 1
Тананакин Алексей 2 1
Александрос Стратис 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Добкин Аркадий 56 1
Мацоцкий Сергей 160 1
Баланова Светлана 29 1
Ближний Восток 1760 72
Россия - Российская федерация - РФ 66491 55
Европа 4656 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9471 28
Африка - Африканский регион 1787 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7081 21
Египет - Арабская Республика 426 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 17
Германия - Федеративная Республика 4623 17
Европа Восточная 2096 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 15
Азия - Азиатский регион 1894 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 14
Турция - Турецкая республика 1105 13
Индия - Республика 2670 12
Франция - Французская Республика 2707 11
Австралия - Австралийский Союз 1407 11
Украина 4232 10
Италия - Итальянская Республика 1713 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1279 10
Япония 3918 10
Бразилия - Федеративная Республика 1319 9
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 301 8
Казахстан - Республика 3190 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 508 8
Тунис - Тунисская Республика 105 8
Южная Корея - Республика 1919 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 232 8
Румыния 412 7
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 132 7
Латинская Америка 845 7
Иран - Исламская Республика Иран 479 7
Европа Западная 806 7
Прибалтика - Балтия 790 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 630 6
Израиль 912 6
Канада 1637 6
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 197 6
Саудовская Аравия - Королевство 333 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3262 6
Вторая мировая война 393 6
Космодром Байконур 227 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1086 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 59 2
Космодром Куру - Гвианский космический центр 33 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 312 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3651 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 382 2
Русский язык 1201 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 42 1
Холодная война 49 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 155 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 43 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 49 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 70 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 355 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 787 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 466 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1376 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 593 1
Thomson Reuters - Рейтер 3000 3
НТВ - Телекомпания 187 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 63 3
Forbes - Форбс 464 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 652 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 266 2
InformationWeek 155 1
Стрим-ТВ - телекомпания 110 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Discovery Channel 29 1
Deutsche Welle - Телеканал 22 1
Юность - радиостанция 22 1
Радио России - радиостанция 36 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 101 1
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 1
Радио Свобода - радиостанция 24 1
The Intercept 9 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CoinMarKetCap 15 1
The Guardian - Британская газета 219 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 190 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 262 1
NYT - The New York Times 614 1
Bloomberg 799 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 1
WikiLeaks 106 1
IDC - International Data Corporation 3206 3
Forrester Research 481 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 2
ACG Research 7 2
Gartner 2467 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 523 1
CNews Fast рейтинг 34 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 37 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
GfK - ГФК-Русь 133 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 129 1
Black Hat - Конференция 61 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 110 1
SAP Quality Awards 6 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021