Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Африка Северная
Публикаций - 120, упоминаний - 140
Африка Северная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 3206 3
|Forrester Research 481 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 2
|ACG Research 7 2
|Gartner 2467 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 523 1
|CNews Fast рейтинг 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru