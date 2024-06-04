«Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников. Не дали денег

Из-за отсутствия финансирования «Роскосмос» не может начать предусмотренное «Стратегией развития отрасли связи до 2035 г.» производство геостационарных спутников. Каналы связи между Россией и дружественными странами под угрозой.

Отсутствие финансирования

Корпорация «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в «Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.», из-за отсутствия финансирования, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление директора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергея Прохорова.

Производством занимается входящая в «Роскосмос» компания «Информационные спутниковые системы им. Решетнева». По словам Прохорова, такие спутники обеспечивают работу каналов связи между Россией и дружественными странами.

Обслуживанием спутниковых группировок на геостационарной орбите (ГСО) в России занимаются государственная «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС). У ГПКС 12 аппаратов серии «Экспресс», а у ГКС — пять аппаратов серии «Ямал».

«Газпром СПКА» Роскосмосу не поступили заказы на производство геостационарных спутников

«Из шести аппаратов, которые должны быть заказаны в госкорпорации, заказаны только два: один со стороны "Газпром космические системы" (ГКС), второй – со стороны ГПКС (ФГУП "Космическая связь")», — заявил Прохоров.

Дорогие ГСО

В одной орбитальной позиции на ГСО спутник связи может агрегировать большую телекоммуникационную емкость, а срок службы его составляет более 15 лет, поэтому спутники связи на ГСО более дорогие, объяснил генеральный директор «Ситроникс спейс», бывший генконструктор ГКС Николай Севастьянов. По его оценкам, цена одного геостационарного спутника связи превышает $100 млн, еще $60–70 млн составит его запуск на орбиту, также в цену закладывается страхование. В среднем стоимость одного спутника связи на ГСО может превышать $200 млн.

ГКС заключила контракт с «Решетневым» на изготовление и поставку одного спутника связи — «Ямал-501», как писал ТАСС в ноябре 2023 г. Спутник должен заменить «Ямал-402», он предназначен для обслуживания как российского рынка (покрывает часть территории страны с наибольшей плотностью населения), так и развивающихся регионов Восточного полушария (Ближний Восток, Африка), указано на сайте ООО «Газпром СПКА».

Контракт между ГПК и ИСС. им. М.В. Решетнева на разработку полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4», включая платформу и полезную нагрузку, был заключен в 2022 г. Запуск аппарата «Экспресс-АМУ4» планируется на 2026 г. С помощью спутника будут обеспечиваться услуги спутниковой связи и вещания на территории европейской части России, а также стран Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и части Северной Америки. «Экспресс-АМУ4» будет работать в Ku-, C- и L-диапазонах.

К 2030 г. как минимум у шести из 17 геостационарных российских аппаратов завершится активный срок службы, сказал Прохоров. «Отсутствие спутников на ГСО негативно повлияет сразу на несколько отраслей — от пусковых услуг, разработки и производства крупных космических аппаратов связи и вещания до предоставления телекоммуникационных услуг конечным пользователям, а также производства и продажи наземного приемо-передающего оборудования», — предупредил основатель и генеральный директор частной космической компании SR Space Олег Мансуров.

Деньги выделены, но денег нет

Чтобы спутники появились на орбите, нужен заказ на них со стороны операторов спутниковой связи. Почему эти заказы не поступили, изданию пока выяснить не удалось.

Финансирование спутниковых проектов было прописано в презентации нацпроекта «Экономика данных», представленной министром цифрового развития Максутом Шадаевым на стратегической сессии в правительстве 21 ноября 2023 г. Стратегия предполагает поэтапное обновление спутниковой группировки на геостационарной орбите Земли путем своевременного создания и вывода на орбиту космических аппаратов отечественной разработки нового поколения, в том числе с цифровой полезной нагрузкой. Также запланировано создание отечественной многоспутниковой НГСО системы. Государство должно будет предоставить долгосрочное льготное финансирование для разработки системы, обеспечить финансовую поддержку запуска космических аппаратов на орбиту.

Средства на создание спутниковой группировки на ГСО будут выделены в полном объеме, пообещал изданию представитель Минцифры: «Развитие спутниковой связи — один из основных приоритетов министерства на ближайшую перспективу, который также войдет в новый национальный проект "Экономика данных и трансформация государства"».