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Космическая связь Экспресс-А серия геостационарных телекоммуникационных спутников



20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности
13.08.2020 Системы Концерна «Автоматика» обеспечивают защиту информации на космических аппаратах «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи
27.04.2016 AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1»
29.09.2015 AltegroSky в два раза расширил сеть на Дальнем Востоке
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7»
22.04.2015 Спутник связи и вещания «Экспрес-АМ6» введен в эксплуатацию
27.03.2015 Спутник «Экспресс-АМ7» успешно достиг геостационарной орбиты
19.03.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ7» выведен на орбиту
19.03.2015 На орбиту успешно выведен «Экспресс-АМ7», раздающий ТВ и интернет. ВИДЕО
04.02.2015 Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33»
22.10.2014 Новый телекоммуникационный спутник тяжелого класса «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту
22.10.2014 На орбиту выведен «Экспресс-АМ6», раздающий цифровое ТВ и интернет. ВИДЕО
09.09.2014 StarBlazer начинает предоставлять услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5»
01.09.2014 «Радуга-Интернет» открывает подключение к двустороннему спутниковому интернету на «Экспресс АМ-5»
24.07.2014 AltegroSky расширил пропускную способность сети на спутнике «Экспресс-АМ5»
17.07.2014 StarBlazer завершил строительство центральной станции для предоставления услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5»
29.04.2014 AltegroSky перевел сеть на спутник «Экспресс-АМ5»
22.04.2014 Начал работу самый мощный российский спутник связи
22.04.2014 Новые российские спутники связи и вещания «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АТ1» введены в эксплуатацию
18.04.2014 22 апреля вводятся в эксплуатацию спутники «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АМ5»
27.12.2013 Запущен «Экспресс-АМ5»: Россия начала крупнейшее обновление группировки спутников связи
27.12.2013 Запущен новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ5»
15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium
14.06.2012 «Внешэкономбанк» и ГПКС подписали кредитное соглашение о финансировании строительства спутника «Экспресс-АМ7»
27.03.2012 Подписаны контракты на создание спутников связи и вещания «Экспресс-АМ4R» и «Экспресс-АМ7»
25.10.2011 Earthly Orbit будет предоставлять услуги связи на Ближнем Востоке с использованием спутника «Экспресс-АМ44»
20.08.2010 «Космическая связь»: информация о технических проблемах спутника связи и вещания «Экспресс-АМ33» не соответствует действительности
03.06.2010 ГПКС не планирует выводить из эксплуатации КА "Экспресс-АМ1"
17.05.2010 ГПКС сообщила о неисправности спутника «Экспресс-АМ1»
28.01.2010 Орбитальная группировка КА ФГУП "Космическая связь" застрахована на 9 млрд. руб.
25.01.2010 ВТБ предоставит ГПКС более 9,6 млрд руб. для строительства спутников «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6»
03.11.2009 ОАО "ИСС" приступает к созданию спутников "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6"
13.08.2009 Цифровое телерадиовещание в России обеспечат новые спутники «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6»
18.06.2009 Спутник "Экспресс-А" №3 выведен из эксплуатации
20.05.2009 Решетнёвская фирма создаст новые спутники связи
08.05.2009 КА "Экспресс-АМ44" введен в эксплуатацию
23.03.2009 «Сетьтелеком» подключил тысячный VSAT через ИСЗ «Экспресс-АМ1»
15.01.2009 Спутник "Экспресс-АМ44" доставлен на Байконур

Публикаций - 274, упоминаний - 605

Космическая связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 472 157
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 24
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 336 21
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл - NextTell 53 19
Eutelsat 143 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 14
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 11
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 98 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 11
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 10
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 10
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
EchoStar - Hughes Network Systems 63 5
StarBlazer - СтарБлайзер 32 5
Hughes 100 5
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 5
Thales 95 4
Ростелеком - Связьинвест 1698 4
Орбита 76 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
NEC 1740 3
Cisco Systems - Tandberg 159 3
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез 36 3
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 108 3
Gilat Satellite Networks 70 3
LG Electronics 3372 2
Vodafone Group 1318 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
KDDI Corporation 250 2
Viasat 77 2
Ростех - Ростехнологии 2532 2
Nortel Networks 1287 2
Orange S.A. 982 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 2
Cisco Systems 4720 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 50
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 10
Airbus Defence and Space - EADS 150 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Восточный Банк 232 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 3
Почта России ПАО 1853 3
Газпром ПАО 1008 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 3
Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 5 3
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Точка 1820 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 2
Русский Страховой Центр 8 2
Ford 386 2
Ингосстрах СПАО 301 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
ТНК-ВР Холдинг 248 1
Востокнефтегазстрой 1 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
GM - General Motors 434 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
Lockheed Martin 730 1
Arianespace 83 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 16 1
Sumitomo Group 41 1
Paramount Pictures Corporation 118 1
Открытие ФК 2713 1
Walt Disney Company 556 1
Boeing 957 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
Royal Dutch Shell - Шелл 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 40
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 25
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 16
Правительство РФ 8292 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Президент Российской Федерации 3770 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 1
Правительство Камчатского края 24 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Минцифры РФ - Департамент регулирования радиочастот и сетей связи 3 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
Правительство Чукотского автономного округа 10 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Администрация Президента РФ 904 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу 8 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 41
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 21
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 54 17
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 187 14
Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 74 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 8
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MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 6
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 5
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 3
Телевидение спутниковое - Satellite television 183 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 2109 3
НКУ - низковольтные комплектные устройства 14 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 2
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 331 2
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4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 2
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UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 2
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 735 2
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CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 15 1
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Космодром Байконур 1025 50
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 33
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Космическая связь - Экспресс-АТ - российский спутник связи 26 14
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 17 14
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ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 12
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 6
МКС - Международная космическая станция 1431 6
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 4
StarBlazer Tandem 9 3
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 15 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 2
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МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 18 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 1
Cisco Codian 24 1
МТС SIM-карты 100 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 17 1
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 1
Polycom VSX - терминальное устройство для видеоконференцсвязи 8 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 48 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 1
Speedtest by Ookla 44 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 72 1
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 26 1
Яндекс.Телемост 66 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
RealNetworks RealNetworks 87 1
Benefon Dragon 12 1
Народный экран - система спутникового киновещания 2 1
CBOSS sms 17 1
Qualcomm Globalstar 2 1
Прохоров Юрий 47 15
Пехтерев Сергей 44 14
Измайлов Юрий 15 10
Рейман Леонид 1009 10
Никифоров Николай 1161 8
Крамарь Виталий 14 5
Путин Владимир 2542 5
Дроздова Ксения 10 4
Духовницкий Олег 91 3
Соколов Александр 33 3
Щеголев Игорь 685 3
Жаров Александр 171 3
Карпов Алексей 21 3
Паутов Андрей 6 2
Ватулин Олег 13 2
Поповкин Владимир 21 2
Шалманов Сергей 199 2
Прянишников Николай 285 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 2
Алымов Сергей 23 2
Ратиев Сергей 20 2
Заболотный Игорь 43 2
Иванов Сергей 360 2
Брюквин Юрий 281 2
Шамсаил Саралиев 7 1
Макаров Вадим 26 1
Сытоленко Любовь 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Скляр Геннадий 29 1
Натензон Михаил 13 1
Лесин Михаил 24 1
Ефремов Александр 16 1
Перминов Анатолий 125 1
Ганин Александр 3 1
Антонюк Борис 65 1
Белашева Марина 36 1
Шестаков Андрей 10 1
Остапчук Алексей 5 1
Сухоруков Денис 1 1
Гайсин Динар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 215
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 42
Европа 12319 41
Россия - Сибирь 1579 32
Ближний Восток 2549 31
Россия - европейская часть - Восточная Европа 244 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 26
Африка - Африканский регион 2928 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 20
Казахстан - Республика 4467 19
Земля - планета Солнечной системы 7427 19
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 17
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 16
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 15
Франция - Французская Республика 5665 15
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 14
Индия - Республика 4263 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Африка Северная 204 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 9
Россия - Восточная Сибирь 237 9
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 9
Россия - Западная Сибирь 225 8
Сахара - пустыня 228 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 7
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 89 7
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Азия - Азиатский регион 3803 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 5
Украина 6212 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 30
Образование в России 460 5
Абонентская база 1383 4
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
Федеральное законодательство 1944 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 2
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 2
Градус Цельсия 239 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 9 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Черный юмор 36 1
Антитеррор 170 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 76 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 20
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 14
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 7
Казахстан Сегодня 308 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
Юность - радиостанция 28 2
Радио России - радиостанция 45 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Пятый канал - Телеканал 51 2
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
Discovery Channel 33 1
Муз-ТВ - телеканал 37 1
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Research and Markets 23 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
Moody's Investors Service 135 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 21
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 12
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
University of Bristol - Бристольский университет 65 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Чемпионат Италии по футболу 11 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 127 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) 8 1
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 1 1
CSTB Telecom & Media 55 1
Чемпионат Испании по футболу - La Liga - Ла Лига 5 1
ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 8 1
ИнфоКом 59 1
Лига 1 - Ligue 1 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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