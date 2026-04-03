Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Космическая связь Экспресс-А серия геостационарных телекоммуникационных спутников

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.04.2026 Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

»). Как сообщил гендиректор оператора Кирилл Махновский, оператор осуществляет вещание со спутника «Экспресс-АМ5», находящегося в той же позиции, что раньше был «Экспресс-АТ2» - 140 градусов во
10.03.2026 Россия потеряла телевизионный спутник. «Триколор» начал вещание с иностранного аппарата

ещания на территорию Сибири и Урала. Для вещания на европейскую часть России использовался спутник «Экспресс-АМУ1», находящийся на орбите 36 градусов восточной долготы. Он также запущен ГПКС, н
05.03.2026 Из-за аварии космического аппарата жители Крыма и Калининградской области лишились спутникового ТВ

люс» на Сибирь и Дальний Восток. Для вещания на европейскую территорию России используется спутник «Экспресс-АМУ1», находящийся в позиции 36 градусов восточной долготы и также принадлежащий ГПК
27.05.2024 Начались поставки комплектующих для первого полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4»

ом в конце мая 2024 г. информирует пресс-служба корпорации. «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева» В России начались поставки комплектующих для первого полностью отечественного спутника «Экспресс-АМУ4» «При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, поскольку актуаторы будут использоваться в полезной нагрузке космического апп
20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности

Communications организовали каналы связи для мониторинга сейсмической активности Земли. Высокоточные сейсмометры установлены в ряде районов Якутии и передают информацию через спутник связи и вещания «Экспресс-АМ5», расположенный на геостационарной орбите в позиции 140° в.д. Более полутора миллионов квадратных километров территории Якутии являются сейсмоопасными. Ежегодно здесь происходят со
13.08.2020 Системы Концерна «Автоматика» обеспечивают защиту информации на космических аппаратах «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80», оснащенными бортовыми изделиями от Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех», состоялся с космодрома «Байконур» 31 июля 2020 г. Устройства обеспечивают надёжну
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи

Авария на спутнике «Экспресс-АМ6» На спутнике «Экспресс-АМ6» отключены транспондеры Ka-диапазона, обеспечи
27.04.2016 AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне

ий AltegroSky объявила о начале предоставления услуг спутникового интернет в Ка-диапазоне спутника "Экспресс-АМ6" (53° в.д.) в мае 2016 г. Данный сервис реализован в сотрудничестве с ФГУП "Косм
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1»

10 февраля 2016 г. российский национальный спутниковый оператор ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием космического аппарата тяжелого класса «Экспресс-АМУ1» в орбитальной позиции 36˚ восточной долготы. Новый спутник успешно прошел программу летных испытаний и принят в эксплуатацию. Космический аппарат «Экспресс-АМУ1» обеспечит
18.12.2015 Месть за Крым: Как Украина атаковала российский спутник

«Экспресс-АМ22» под атакой В переписке, выложенной неизвестными хакерами в блоге «Анонимный ин
08.12.2015 «Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8»

доставляя услуги для пользователей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке на базе наших спутников «Экспресс-АМ6» (53° в.д.) и «Экспресс-АМ44» (11° з.д.). Новый контракт расширяет географию наш
01.12.2015 «Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8»

После завершения программы испытаний на орбите новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» введен в эксплуатацию 1 декабря 2015 г. в штатной позиции 14 градусов западной долготы. «Экспресс-АМ8» предназначен для предоставления услуг телевизионного вещания (в том ч
29.09.2015 AltegroSky в два раза расширил сеть на Дальнем Востоке

момент спутниковые VSAT-сети и выделенные каналы (SCPC/CnC) ГК AltegroSky базируются на спутниках: «Экспресс-АМ6» (53° в. д.), «Экспресс­АМ5» (140° в. д.), «Экспресс-АМ33» (96,5° в. д.), «Ямал-
15.09.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» вывела на геостационарную орбиту новый российский телекоммуникационный космический аппарат «Экспресс-АМ8». Старт ракеты-носителя осуществлен 14 сентября 2015 г. в 22:00 (время московское) с космодрома «Байконур». 15 сентября 2015 г. в 04 часа 37 минут состоялось отделение космического
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7»

вещания в орбитальной позиции 40˚ восточной долготы с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7», который успешно прошел программу летных испытаний и принят в эксплуатацию. Зон
22.04.2015 Спутник связи и вещания «Экспрес-АМ6» введен в эксплуатацию

Космический аппарат (КА) «Экспресс-АМ6» размещен в одной из ключевых орбитальных позиций ГП КС – в точке 53 градуса в.д
27.03.2015 Спутник «Экспресс-АМ7» успешно достиг геостационарной орбиты

Новый спутник ГП КС «Экспресс-АМ7», который 19 марта 2015 г. был выведен на геопереходную орбиту ракетой-носителем
19.03.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ7» выведен на орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывела на геопереходную орбиту новый российский телекоммуникационный космический аппарат «Экспресс-АМ7». Старт ракеты-носителя осуществлен 19 марта 2015 г. в 01:05 (время московское) с космодрома «Байконур». В 10:18 минут состоялось отделение космического аппарата от разгонного блок
19.03.2015 На орбиту успешно выведен «Экспресс-АМ7», раздающий ТВ и интернет. ВИДЕО

ограммы в 2014 г. состоялся успешный запуск космических аппаратов «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2» и «Экспресс-АМ6». В текущем году запланированы запуски еще двух космических аппаратов — «Экспрес
04.02.2015 Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33»

4 февраля 2015 г. в 15:00 специалистам ГП КС и ИСС им. Решетнёва удалость полностью восстановить использование космического аппарата «Экспресс-АМ33» по целевому назначению и возобновить предоставление услуг связи и вещания на базе ресурса данного спутника. Как сообщали в Минкомсвязи, аварийная ситуация с космическим аппаратом
25.12.2014 «Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке

договорились в рамках импортозамещения о переводе вещания на новые российские космические аппараты «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2», обеспечивающие практически полное покрытие территории России.
18.12.2014 ВГТРК переведет вещание телеканалов «Цифрового телевидения» с иностранных спутников на российские

Моя Планета», «Спорт 1», «Русский роман» и другие), начинают вещание на новых российских спутниках «Экспресс-АТ1» (56E) и «Экспресс-АТ2» (140E), принадлежащих ФГУП «Космическая связь». На сегод
22.10.2014 Новый телекоммуникационный спутник тяжелого класса «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту

22 октября 2014 г. российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту. Старт ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур» осу
22.10.2014 На орбиту выведен «Экспресс-АМ6», раздающий цифровое ТВ и интернет. ВИДЕО

Российский спутник связи «Экспресс-АМ6» вышел на целевую орбиту. Космический аппарат был запущен во вторник, 21 октября
09.09.2014 StarBlazer начинает предоставлять услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5»

спутникового интернета для частных лиц и малого бизнеса – объявила о начале предоставления услуги двухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник «Экспресс АМ5». Это дает абонентам StarBlazer существенные преимущества в целом ряде регионов РФ и усиливает позиции компании на рынке спутникового ШПД. Подключение пользователей начнется 9 сент
01.09.2014 «Радуга-Интернет» открывает подключение к двустороннему спутниковому интернету на «Экспресс АМ-5»

дуга-Интернет» объявил об открытии своего сервиса двустороннего спутникового интернета на спутнике «Экспресс АМ-5» (140° в. д.), покрывающем регионы Дальнего Востока и Сибири. Новый спутник рас
24.07.2014 AltegroSky расширил пропускную способность сети на спутнике «Экспресс-АМ5»

вершил плановые работы по расширению пропускной способности сети на новом спутнике тяжелого класса «Экспресс-АМ5» (140 гр. в.д.) оператора ФГУП «Космическая связь». В итоге несущая прямого кана
17.07.2014 StarBlazer завершил строительство центральной станции для предоставления услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5»

ршил строительство центральной земной станции спутниковой связи (ЦЗССС) для предоставления услуги двухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник «Экспресс АМ5». Предоставление услуг через этот спутник усиливает позиции StarBlazer на рынке спутникового ШПД и дает существенные преимущества пользователям в целом ряде регионов РФ. Подключени
28.05.2014 В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2»

КС) начинает оказание услуг непосредственного вещания на Дальнем Востоке с использованием спутника «Экспресс-АТ2». Космический аппарат «Экспресс-АТ2» был выведен на орбиту 16 марта 2014

16.05.2014 Минкомсвязи: потеря спутника «Экспресс-АМ4R» не повлияет на оказание услуг связи

Ф будет перераспределен связной ресурс спутников, изменится плановая точка стояния нового спутника «Экспресс-АМ6», который планировался к запуску в середине июля 2014 г. Планируется, что срок с
16.05.2014 Россия потеряла очередной телекоммуникационный спутник

«Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2». На этот год запланированы запуски телекоммуникационных спутников «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8».
29.04.2014 AltegroSky перевел сеть на спутник «Экспресс-АМ5»

Sky сообщил о переводе сети со спутника «Экспресс-АМ3» (140 гр. в.д.) на новый космический аппарат «Экспресс-АМ5» (140 гр. в.д.), принадлежащий ФГУП "Космическая связь" (ГПКС). Перевод действую
23.04.2014 «Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5

ей в различных диапазонах частот со спутника «Экспресс-АМ3» на космический аппарат тяжелого класса «Экспресс-АМ5» (140° в.д.). «Успешный запуск и перевод вещания на новый спутник Экспресс-АТ1 –
22.04.2014 Начал работу самый мощный российский спутник связи

метил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. На 2014 г. запланированы запуски еще четырех спутников: «Экспресс-АМ6», «Экспресс-AM4R», «Экспресс-AM8» и «Экспресс-AM7». Следующим шагом развития орб
22.04.2014 Новые российские спутники связи и вещания «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АТ1» введены в эксплуатацию

ие гражданской группировки спутников связи и вещания. Запланированы запуски еще четырех спутников: «Экспресс-АМ6», «Экспресс-AM4R», «Экспресс-AM8» и «Экспресс-AM7». Следующим шагом развития орб
18.04.2014 22 апреля вводятся в эксплуатацию спутники «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АМ5»

22 апреля 2014 г. вводятся в эксплуатацию новые спутники ГП КС «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АМ5». Космический аппарат непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» обеспечит устойчи
17.03.2014 Новые российские спутники непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» выведены на орбиту

16 марта 2014 года российские спутники связи и вещания «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» выведены на орбиту. Старт ракеты-носителя «Протон-М» с космодр
27.12.2013 Запущен «Экспресс-АМ5»: Россия начала крупнейшее обновление группировки спутников связи

кой орбитальной группировки спутников связи. На 2014 г. запланированы запуски еще шести спутников: «Экспресс-АМ6», «Экспресс-AT1», «Экспресс-AT2», «Экспресс-AM4R», «Экспресс-AM8» и «Экспресс-AM
27.12.2013 Запущен новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ5»

кой орбитальной группировки спутников связи. На 2014 г. запланированы запуски еще шести спутников: «Экспресс-АМ6», «Экспресс-AT1», «Экспресс-AT2», «Экспресс-AM4R», «Экспресс-AM8» и «Экспресс-AM
10.12.2013 Стала известна дата запуска спутников «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2»

Вывод на орбиту нового спутника «Экспресс-АТ1» (56 градус восточной долготы) позволит значительно расширить вещание в Сибири.


Публикаций - 392, упоминаний - 813

Космическая связь и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 224
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 96
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 40
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 31
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 24
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 20
Ростелеком 10948 19
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 19
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 19
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 18
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
StarBlazer - СтарБлайзер 32 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 10
Hughes 114 9
МегаФон 10742 9
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 8
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 6
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 6
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 6
РуСат 65 6
Радуга-Интернет 24 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 6
Thales Group 143 5
GM - Hughes - DirecTV 123 5
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 5
Телепорт-Сервис 14 5
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 5
Lockheed Martin Intersputnik - Локхид Мартин Интерспутник 7 5
Eastar - Истар 30 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 5
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 4
ВГТРК - Шаболовский телецентр - Технический Центр Шаболовка 8 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 63
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 39
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Газпром ПАО 1493 14
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 12
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 11
Ингосстрах СПАО 478 9
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Почта России ПАО 2370 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 4
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
Lockheed Martin 777 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Русский Страховой Центр 9 3
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Связной ГК 1401 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
UPS 216 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Boeing 1031 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 62
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 18
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 6
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 18
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Международная академия связи - МАС 46 1
НАСС НП - Национальная ассамблея спутниковой связи 1 1
Союз кинематографистов России 11 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 292
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 199
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 129
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 128
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 106
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 70
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 57
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 57
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 54
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 54
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 53
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 49
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 35
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 31
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 23
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 23
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 22
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 20
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 17
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 16
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
Пропускная способность - Bandwidth 1907 12
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 12
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 11
Космодром Байконур 1072 65
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 50
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 43
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 28
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 28
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 28
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 23
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 14
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 13
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 14 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 5
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 5
StarBlazer Кино 13 5
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 5
Intelsat Horizons 13 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 4
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 3
Gilat SkyEdge VSAT 21 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 3
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 3
StarBlazer Tandem 9 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 3
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 18 3
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 2
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Прохоров Юрий 64 24
Пехтерев Сергей 56 24
Измайлов Юрий 19 12
Рейман Леонид 1065 12
Никифоров Николай 1138 11
Крамарь Виталий 14 6
Путин Владимир 3454 6
Щеголев Игорь 699 5
Волин Алексей 122 5
Махновский Кирилл 26 5
Дроздова Ксения 10 4
Поповкин Владимир 23 4
Дука Александр 5 4
Скляр Геннадий 32 3
Карпов Алексей 24 3
Перминов Анатолий 131 3
Истомин Максим 26 3
Орлов Николай 14 3
Алымов Сергей 25 3
Ватулин Олег 13 3
Ставропольцев Сергей 10 3
Салтыков Константин 7 3
Остапчук Алексей 8 3
Стручковский Олег 6 3
Stanghelle Harald - Штанге Харалд 3 3
Ратиев Сергей 28 3
Жаров Александр 183 3
Духовницкий Олег 91 3
Соколов Александр 51 3
Макаров Александр 47 2
Прянишников Николай 316 2
Гусинский Владимир 19 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Смирнов Игорь 20 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Шалманов Сергей 202 2
Антонюк Борис 69 2
Заболотный Игорь 45 2
Медников Дмитрий 24 2
Паутов Андрей 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 340
Европа 24964 105
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 85
Франция - Французская Республика 8177 78
Земля - планета Солнечной системы 10865 63
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 52
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 44
Ближний Восток 3154 44
Африка - Африканский регион 3641 41
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 40
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 30
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 22
Казахстан - Республика 6048 21
Россия - Восточная Сибирь 309 21
Япония 13807 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 19
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 19
Азия - Азиатский регион 5920 18
Индия - Bharat 5870 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 17
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 17
Канада 5082 16
Африка Северная 262 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Америка Южная 884 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 12
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 10
Израиль 2856 10
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 120
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 41
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 33
Аренда 2687 31
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 23
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 21
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 18
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 7
Английский язык 7030 7
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 27
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 17
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 17
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Казахстан Сегодня 310 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Известия ИД 770 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
Радио России - радиостанция 49 3
Юность - радиостанция 52 3
Space Daily 528 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
ВГТРК РТР-Планета 10 3
Триколор - СуперКино HD 5 3
SpaceNews 73 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Ведомости 1466 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Euronews - телеканал 52 2
Русский роман - телеканал 15 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
РИА Новости 1033 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
News Corp - News Corporation 221 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Рустелеком ТК 305 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Research and Markets 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 41
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 15
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 7
СГА - Современная гуманитарная академия 23 5
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Российская инженерная академия 13 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Роскосмос - Сибпромпроект - Государственный сибирский институт 1 1
Приполярная СОШ МБОУ - Приполярная средняя общеобразовательная школа 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Связь-Экспокомм 276 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
CSTB Telecom & Media 83 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 1 1
Лига 1 - Ligue 1 4 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Телеком Интенсив 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Чемпионат Италии по футболу 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще