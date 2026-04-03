Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО »). Как сообщил гендиректор оператора Кирилл Махновский, оператор осуществляет вещание со спутника «Экспресс-АМ5», находящегося в той же позиции, что раньше был «Экспресс-АТ2» - 140 градусов во

Россия потеряла телевизионный спутник. «Триколор» начал вещание с иностранного аппарата ещания на территорию Сибири и Урала. Для вещания на европейскую часть России использовался спутник «Экспресс-АМУ1», находящийся на орбите 36 градусов восточной долготы. Он также запущен ГПКС, н

Из-за аварии космического аппарата жители Крыма и Калининградской области лишились спутникового ТВ люс» на Сибирь и Дальний Восток. Для вещания на европейскую территорию России используется спутник «Экспресс-АМУ1», находящийся в позиции 36 градусов восточной долготы и также принадлежащий ГПК

Начались поставки комплектующих для первого полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4» ом в конце мая 2024 г. информирует пресс-служба корпорации. «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева» В России начались поставки комплектующих для первого полностью отечественного спутника «Экспресс-АМУ4» «При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, поскольку актуаторы будут использоваться в полезной нагрузке космического апп

Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности Communications организовали каналы связи для мониторинга сейсмической активности Земли. Высокоточные сейсмометры установлены в ряде районов Якутии и передают информацию через спутник связи и вещания «Экспресс-АМ5», расположенный на геостационарной орбите в позиции 140° в.д. Более полутора миллионов квадратных километров территории Якутии являются сейсмоопасными. Ежегодно здесь происходят со

Системы Концерна «Автоматика» обеспечивают защиту информации на космических аппаратах «Экспресс-80» и «Экспресс-103» Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80», оснащенными бортовыми изделиями от Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех», состоялся с космодрома «Байконур» 31 июля 2020 г. Устройства обеспечивают надёжну

Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи Авария на спутнике «Экспресс-АМ6» На спутнике «Экспресс-АМ6» отключены транспондеры Ka-диапазона, обеспечи

AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне ий AltegroSky объявила о начале предоставления услуг спутникового интернет в Ка-диапазоне спутника "Экспресс-АМ6" (53° в.д.) в мае 2016 г. Данный сервис реализован в сотрудничестве с ФГУП "Косм

ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1» 10 февраля 2016 г. российский национальный спутниковый оператор ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием космического аппарата тяжелого класса «Экспресс-АМУ1» в орбитальной позиции 36˚ восточной долготы. Новый спутник успешно прошел программу летных испытаний и принят в эксплуатацию. Космический аппарат «Экспресс-АМУ1» обеспечит

Месть за Крым: Как Украина атаковала российский спутник «Экспресс-АМ22» под атакой В переписке, выложенной неизвестными хакерами в блоге «Анонимный ин

«Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8» доставляя услуги для пользователей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке на базе наших спутников «Экспресс-АМ6» (53° в.д.) и «Экспресс-АМ44» (11° з.д.). Новый контракт расширяет географию наш

«Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8» После завершения программы испытаний на орбите новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» введен в эксплуатацию 1 декабря 2015 г. в штатной позиции 14 градусов западной долготы. «Экспресс-АМ8» предназначен для предоставления услуг телевизионного вещания (в том ч

AltegroSky в два раза расширил сеть на Дальнем Востоке момент спутниковые VSAT-сети и выделенные каналы (SCPC/CnC) ГК AltegroSky базируются на спутниках: «Экспресс-АМ6» (53° в. д.), «Экспресс­АМ5» (140° в. д.), «Экспресс-АМ33» (96,5° в. д.), «Ямал-

Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» вывела на геостационарную орбиту новый российский телекоммуникационный космический аппарат «Экспресс-АМ8». Старт ракеты-носителя осуществлен 14 сентября 2015 г. в 22:00 (время московское) с космодрома «Байконур». 15 сентября 2015 г. в 04 часа 37 минут состоялось отделение космического

«Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» вещания в орбитальной позиции 40˚ восточной долготы с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7», который успешно прошел программу летных испытаний и принят в эксплуатацию. Зон

Спутник связи и вещания «Экспрес-АМ6» введен в эксплуатацию Космический аппарат (КА) «Экспресс-АМ6» размещен в одной из ключевых орбитальных позиций ГП КС – в точке 53 градуса в.д

Спутник «Экспресс-АМ7» успешно достиг геостационарной орбиты Новый спутник ГП КС «Экспресс-АМ7», который 19 марта 2015 г. был выведен на геопереходную орбиту ракетой-носителем

Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ7» выведен на орбиту Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывела на геопереходную орбиту новый российский телекоммуникационный космический аппарат «Экспресс-АМ7». Старт ракеты-носителя осуществлен 19 марта 2015 г. в 01:05 (время московское) с космодрома «Байконур». В 10:18 минут состоялось отделение космического аппарата от разгонного блок

На орбиту успешно выведен «Экспресс-АМ7», раздающий ТВ и интернет. ВИДЕО ограммы в 2014 г. состоялся успешный запуск космических аппаратов «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2» и «Экспресс-АМ6». В текущем году запланированы запуски еще двух космических аппаратов — «Экспрес

Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33» 4 февраля 2015 г. в 15:00 специалистам ГП КС и ИСС им. Решетнёва удалость полностью восстановить использование космического аппарата «Экспресс-АМ33» по целевому назначению и возобновить предоставление услуг связи и вещания на базе ресурса данного спутника. Как сообщали в Минкомсвязи, аварийная ситуация с космическим аппаратом

«Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке договорились в рамках импортозамещения о переводе вещания на новые российские космические аппараты «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2», обеспечивающие практически полное покрытие территории России.

ВГТРК переведет вещание телеканалов «Цифрового телевидения» с иностранных спутников на российские Моя Планета», «Спорт 1», «Русский роман» и другие), начинают вещание на новых российских спутниках «Экспресс-АТ1» (56E) и «Экспресс-АТ2» (140E), принадлежащих ФГУП «Космическая связь». На сегод

Новый телекоммуникационный спутник тяжелого класса «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту 22 октября 2014 г. российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту. Старт ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур» осу

На орбиту выведен «Экспресс-АМ6», раздающий цифровое ТВ и интернет. ВИДЕО Российский спутник связи «Экспресс-АМ6» вышел на целевую орбиту. Космический аппарат был запущен во вторник, 21 октября

StarBlazer начинает предоставлять услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5» спутникового интернета для частных лиц и малого бизнеса – объявила о начале предоставления услуги двухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник «Экспресс АМ5». Это дает абонентам StarBlazer существенные преимущества в целом ряде регионов РФ и усиливает позиции компании на рынке спутникового ШПД. Подключение пользователей начнется 9 сент

«Радуга-Интернет» открывает подключение к двустороннему спутниковому интернету на «Экспресс АМ-5» дуга-Интернет» объявил об открытии своего сервиса двустороннего спутникового интернета на спутнике «Экспресс АМ-5» (140° в. д.), покрывающем регионы Дальнего Востока и Сибири. Новый спутник рас

AltegroSky расширил пропускную способность сети на спутнике «Экспресс-АМ5» вершил плановые работы по расширению пропускной способности сети на новом спутнике тяжелого класса «Экспресс-АМ5» (140 гр. в.д.) оператора ФГУП «Космическая связь». В итоге несущая прямого кана

StarBlazer завершил строительство центральной станции для предоставления услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5» ршил строительство центральной земной станции спутниковой связи (ЦЗССС) для предоставления услуги двухстороннего спутникового широкополосного доступа StarBlazer Tandem (в Ku-диапазоне) через спутник «Экспресс АМ5». Предоставление услуг через этот спутник усиливает позиции StarBlazer на рынке спутникового ШПД и дает существенные преимущества пользователям в целом ряде регионов РФ. Подключени

В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2» КС) начинает оказание услуг непосредственного вещания на Дальнем Востоке с использованием спутника «Экспресс-АТ2». Космический аппарат «Экспресс-АТ2» был выведен на орбиту 16 марта 2014

Минкомсвязи: потеря спутника «Экспресс-АМ4R» не повлияет на оказание услуг связи Ф будет перераспределен связной ресурс спутников, изменится плановая точка стояния нового спутника «Экспресс-АМ6», который планировался к запуску в середине июля 2014 г. Планируется, что срок с

Россия потеряла очередной телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2». На этот год запланированы запуски телекоммуникационных спутников «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8».

AltegroSky перевел сеть на спутник «Экспресс-АМ5» Sky сообщил о переводе сети со спутника «Экспресс-АМ3» (140 гр. в.д.) на новый космический аппарат «Экспресс-АМ5» (140 гр. в.д.), принадлежащий ФГУП "Космическая связь" (ГПКС). Перевод действую

«Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5 ей в различных диапазонах частот со спутника «Экспресс-АМ3» на космический аппарат тяжелого класса «Экспресс-АМ5» (140° в.д.). «Успешный запуск и перевод вещания на новый спутник Экспресс-АТ1 –

Начал работу самый мощный российский спутник связи метил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. На 2014 г. запланированы запуски еще четырех спутников: «Экспресс-АМ6», «Экспресс-AM4R», «Экспресс-AM8» и «Экспресс-AM7». Следующим шагом развития орб

Новые российские спутники связи и вещания «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АТ1» введены в эксплуатацию ие гражданской группировки спутников связи и вещания. Запланированы запуски еще четырех спутников: «Экспресс-АМ6», «Экспресс-AM4R», «Экспресс-AM8» и «Экспресс-AM7». Следующим шагом развития орб

22 апреля вводятся в эксплуатацию спутники «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АМ5» 22 апреля 2014 г. вводятся в эксплуатацию новые спутники ГП КС «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АМ5». Космический аппарат непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» обеспечит устойчи

Новые российские спутники непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» выведены на орбиту 16 марта 2014 года российские спутники связи и вещания «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» выведены на орбиту. Старт ракеты-носителя «Протон-М» с космодр

Запущен «Экспресс-АМ5»: Россия начала крупнейшее обновление группировки спутников связи кой орбитальной группировки спутников связи. На 2014 г. запланированы запуски еще шести спутников: «Экспресс-АМ6», «Экспресс-AT1», «Экспресс-AT2», «Экспресс-AM4R», «Экспресс-AM8» и «Экспресс-AM

Запущен новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ5» кой орбитальной группировки спутников связи. На 2014 г. запланированы запуски еще шести спутников: «Экспресс-АМ6», «Экспресс-AT1», «Экспресс-AT2», «Экспресс-AM4R», «Экспресс-AM8» и «Экспресс-AM