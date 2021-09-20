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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Космическая связь Экспресс-А серия геостационарных телекоммуникационных спутников
Публикаций - 274, упоминаний - 605
Космическая связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Юрий 47 15
|Пехтерев Сергей 44 14
|Измайлов Юрий 15 10
|Рейман Леонид 1009 10
|Никифоров Николай 1161 8
|Крамарь Виталий 14 5
|Путин Владимир 2542 5
|Дроздова Ксения 10 4
|Духовницкий Олег 91 3
|Соколов Александр 33 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Жаров Александр 171 3
|Карпов Алексей 21 3
|Паутов Андрей 6 2
|Ватулин Олег 13 2
|Поповкин Владимир 21 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Прянишников Николай 285 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 2
|Алымов Сергей 23 2
|Ратиев Сергей 20 2
|Заболотный Игорь 43 2
|Иванов Сергей 360 2
|Брюквин Юрий 281 2
|Шамсаил Саралиев 7 1
|Макаров Вадим 26 1
|Сытоленко Любовь 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Скляр Геннадий 29 1
|Натензон Михаил 13 1
|Лесин Михаил 24 1
|Ефремов Александр 16 1
|Перминов Анатолий 125 1
|Ганин Александр 3 1
|Антонюк Борис 65 1
|Белашева Марина 36 1
|Шестаков Андрей 10 1
|Остапчук Алексей 5 1
|Сухоруков Денис 1 1
|Гайсин Динар 1 1
|Research and Markets 23 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
|Moody's Investors Service 135 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181670, в очереди разбора - 969865.
Создано именных указателей - 75362.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181670, в очереди разбора - 969865.
Создано именных указателей - 75362.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru