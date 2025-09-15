Разделы

Роскосмос ОРКК ИСС АО Экран-М советские геостационарные спутники связи прямого телевещания


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Россия приступает к созданию полупроводников в космосе 1
31.01.2007 «Космическая связь» получила лицензию на кабельное вещание на территории РФ 1
29.09.2006 Россия может в любой момент лишиться ключевых спутников? 1
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 1
26.04.2005 ГПКС: на орбиту выйдут 15 новых спутников 1
15.10.2004 Новые спутники "Экспресс-АМ" начали цифровое телевещание 1
18.12.2003 "Космическую связь" возглавит кадровый сотрудник спецслужб 1
28.02.2003 ФГУП "Космическая связь" перевело пакет телепрограмм для Европейской части России в цифровой формат 1
20.01.2003 А. П. Дука назначен генеральным директором ФГУП "Космическая связь" 1
13.06.2002 ФГУП "Космическая связь" подписало контракт с норвежской компанией "Tandberg Television Systems AS" о поставке оборудования для цифровой компрессии 1
03.04.2002 ГП "Космическая связь" будет продавать емкости российских спутников на Лондонской спутниковой бирже 1
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике 1
06.03.2002 Минсвязи РФ: отрасль связи успешно преодолела негативные моменты 1
05.04.2001 6 апреля на орбиту будет выведен новый спутник связи "Экран-М" 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 12
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 2
МегаФон 9599 2
Cisco Systems 5183 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13733 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 808 2
ФОРС - Центр разработки 662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
ВГТРК - Шаболовский телецентр - Технический Центр Шаболовка 8 2
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 2
Ростелеком 10111 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Intel Corporation 12425 1
Toshiba Corporation 2940 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9053 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Naumen - Наумен 666 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Vodafone Group 1384 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 1
Lenovo Motorola 3511 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Сонет 169 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 96 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Микротест 279 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 122 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1485 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 186 6
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
Boeing 1014 1
Walt Disney Company 633 1
Ford 418 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 205 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 1
Lockheed Martin 765 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 178 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7896 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 1
Автокард холдинг 21 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 84 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
НСПК - Национальная система платежных карт 878 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12530 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 2
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5105 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 649 1
Федеральное казначейство России 1843 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 632 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 210 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2882 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 528 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1593 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5678 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 134 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 109 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 130 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6337 1
НАСС НП - Национальная ассамблея спутниковой связи 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7120 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9964 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2914 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8651 7
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 6
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4791 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25247 4
Аналоговые технологии 2816 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13175 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28606 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4031 3
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1553 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4289 2
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 181 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16779 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9537 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13222 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6113 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7825 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5754 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3908 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12796 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3899 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1067 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 294 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 843 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1146 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 871 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1197 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа - мультисервисный узел и узел доступа 15 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 378 12
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 5
Космодром Байконур 1070 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2841 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 162 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 642 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Nortel Networks Succession 11 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 1
Naumen Telecom 8 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Информтехника ГК - МиниКом 15 1
Измайлов Юрий 19 3
Соколов Александр 44 2
Заболотный Игорь 45 2
Дука Александр 4 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Рейман Леонид 1053 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Марченко Игорь 13 1
Солонин Виталий 89 1
Хохлов Юрий 15 1
Ковалев Андрей 32 1
Сухоруков Денис 1 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Комаров Георгий 1 1
Мелешков Юрий 1 1
Шалахметова Асель 2 1
Радкевич Андрей 2 1
Шапошник Сергей 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Глебский Владимир 3 1
Гусь Владимир 3 1
Антонюк Борис 69 1
Ильюшенко Тамара 2 1
Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 14
Европа 24511 8
Земля - планета Солнечной системы 10571 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2871 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2618 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 429 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7932 2
Европа Восточная 3115 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 2
Германия - Федеративная Республика 12861 2
Африка - Африканский регион 3543 2
Ближний Восток 3010 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1276 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 913 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 301 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 2
Россия - Восточная Сибирь 299 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
Индия - Bharat 5608 1
Америка Южная 864 1
Израиль 2776 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 434 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 499 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 1
Нидерланды 3589 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 946 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1493 1
Россия - Крайний Север 307 1
Россия - ЦФО - Костромская область 427 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 10
Аренда 2541 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10363 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5947 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19844 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31088 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17065 2
Энергетика - Energy - Energetically 5395 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6670 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 107 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1324 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10444 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25399 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7714 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9386 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1854 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7222 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5908 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2635 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7196 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8831 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5863 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5775 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6979 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2412 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1147 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6185 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2881 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 393 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1869 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11363 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2070 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 257 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 128 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 12 1
ИнфоКом 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
