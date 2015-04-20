Россия европейская часть Восточная Европа Западный регион России
|20.04.2015
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«ВымпелКом» внедряет новую региональную структуру в европейской части России
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о внедрении новой региональной структуры компании в европейской части России. По итогам глубинного анализа потребностей клиентов, а также в целях создания дополнительных операционных синергий и конкурентных преимуществ принято стратегическое реш
|11.05.2011
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ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России
ткроет новые возможности по предоставлению заказчикам вещательных и мультимедийных услуг в пределах Европейской части России вплоть до Урала. Спутник также будет оснащен полезной нагрузкой для
|20.04.2011
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«ВымпелКом» расширил собственную магистральную сеть в европейской части России и Сибири
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершила очередной этап расширения магистральной транспортной сети DWDM и IP/MPLS в европейской части России и Сибири. Расширение магистральной транспортной сети выполнено с применением высокопроизводительных IP-маршрутизаторов и оборудования DWDM, использующего оптоволоконную
|22.02.2011
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«ВымпелКом» увеличил пропускную способность магистральной сети в европейской части России до 120 Гбит/с
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершил очередной этап расширения магистральной транспортной сети IP/MPLS в европейской части России, а также ее международного сегмента. Расширение магистральной транспортной сети выполнено с использованием высокопроизводительных IP-маршрутизаторов и оборудования DWDM
|10.08.2010
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Концентрация CO над европейской частью России увеличивается на 700 000 тонн в сутки
но этот слой земной атмосферы способствует переносу загрязнения на большие расстояния. На первой фотографии, сделанной 21 июля 2010 года, высокая концентрация окиси углерода в основном ограничивается европейской частью России (западной и центральной). 21 июля 2010 года высокая концентрация окиси углерода в основном ограничивалась европейской частью России Она резко контрастирует с да
|02.11.2006
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К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России
дствами проведения изыскательских работ в интересах картографии, участвует в разработке нормативно-технических документов для картографии и пр. Как сообщил CNews Владимир Секачёв, в настоящее время в европейской части России несколько десятков судов оснащены электронно-картографическими навигационными системами. Стоимость одной такой системы составляет 5–6 тыс. долларов.
|02.11.2006
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К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России
дствами проведения изыскательских работ в интересах картографии, участвует в разработке нормативно-технических документов для картографии и пр. Как сообщил CNews Владимир Секачёв, в настоящее время в европейской части России несколько десятков судов оснащены электронно-картографическими навигационными системами. Стоимость одной такой системы составляет 5–6 тыс. долларов.
|28.02.2003
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ФГУП "Космическая связь" перевело пакет телепрограмм для Европейской части России в цифровой формат
ФГУП "Космическая связь" завершило формирование пакета общероссийских телепрограмм для распространения на Европейскую часть России. В состав цифрового пакета программ, распространяемого через 6 ствол нового спутника "Экспресс-А1R" (орбитальная позиция 40° в.д.) на Европейскую часть России (з
|16.04.2002
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Группа компаний "Сибкон" решила развивать свой бизнес в Европейской части России
Среди клиентов холдинга - Сбербанк РФ, Территориальные управления Центрального банка РФ, государственные организации и промышленные предприятия. В ближайшее время "Сибкон" планирует выйти на IT-рынок Европейской части РФ. К такому шагу холдинг, по утверждению его руководства, подталкивает необходимость реализации проектов у сибирских заказчиков, имеющих филиалы на всей территории России. Кр
|14.12.2000
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В Рунете больше всего покупают жители Европейской части России
ри и на Дальнем Востоке доля аудитории интернета, имеющая опыт приобретения товаров и услуг в онлайне, составляет 16%. 66% тех, кто имеет опыт приобретения товаров и услуг через интернет, проживают в Европейской части России. В том числе на Москву и Санкт-Петербург приходится 47% всех имеющих опыт приобретения товаров и услуг через Сеть. Активная* аудитория интернета предпочитает следующие
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Прохоров Юрий 64 8
|Истомин Максим 26 8
|Путин Владимир 2948 5
|Никифоров Николай 1134 5
|Щеголев Игорь 696 5
|Пехтерев Сергей 50 4
|Макаров Александр 39 4
|Малахов Михаил 10 3
|Елистратов Николай 90 3
|Захаров Юрий 14 3
|Безруков Андрей 28 3
|Опанасенко Всеволод 132 3
|Шилов Дмитрий 13 3
|Лигачев Глеб 79 3
|Ермолаев Артем 369 3
|Тихонов Андрей 39 3
|Лысаков Сергей 7 3
|Айбашева Анна 97 2
|Филатов Андрей 114 2
|Медведев Дмитрий 1642 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Рейман Леонид 1037 2
|Бойко Елена 152 2
|Бетсис Павел 99 2
|Шадаев Максут 815 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Федосеев Алексей 20 2
|Ставропольцев Сергей 10 2
|Гершензон Владимир 22 2
|Гусинский Владимир 19 2
|Ходорковский Михаил 43 2
|Крылов Валерий 15 2
|Гаттаров Руслан 143 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Богачев Игорь 178 2
|Орлов Николай 13 2
|Филиппов Владимир 30 2
|Измайлов Юрий 18 2
|Солодухин Константин 118 2
|Самохин Дмитрий 2 2
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