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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия европейская часть Восточная Европа Западный регион России

Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России


20.04.2015 «ВымпелКом» внедряет новую региональную структуру в европейской части России

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о внедрении новой региональной структуры компании в европейской части России. По итогам глубинного анализа потребностей клиентов, а также в целях создания дополнительных операционных синергий и конкурентных преимуществ принято стратегическое реш
11.05.2011 ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России

ткроет новые возможности по предоставлению заказчикам вещательных и мультимедийных услуг в пределах Европейской части России вплоть до Урала. Спутник также будет оснащен полезной нагрузкой для

20.04.2011 «ВымпелКом» расширил собственную магистральную сеть в европейской части России и Сибири

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершила очередной этап расширения магистральной транспортной сети DWDM и IP/MPLS в европейской части России и Сибири. Расширение магистральной транспортной сети выполнено с применением высокопроизводительных IP-маршрутизаторов и оборудования DWDM, использующего оптоволоконную
22.02.2011 «ВымпелКом» увеличил пропускную способность магистральной сети в европейской части России до 120 Гбит/с

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершил очередной этап расширения магистральной транспортной сети IP/MPLS в европейской части России, а также ее международного сегмента. Расширение магистральной транспортной сети выполнено с использованием высокопроизводительных IP-маршрутизаторов и оборудования DWDM
10.08.2010 Концентрация CO над европейской частью России увеличивается на 700 000 тонн в сутки

но этот слой земной атмосферы способствует переносу загрязнения на большие расстояния. На первой фотографии, сделанной 21 июля 2010 года, высокая концентрация окиси углерода в основном ограничивается европейской частью России (западной и центральной). 21 июля 2010 года высокая концентрация окиси углерода в основном ограничивалась европейской частью России Она резко контрастирует с да
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России

дствами проведения изыскательских работ в интересах картографии, участвует в разработке нормативно-технических документов для картографии и пр. Как сообщил CNews Владимир Секачёв, в настоящее время в европейской части России несколько десятков судов оснащены электронно-картографическими навигационными системами. Стоимость одной такой системы составляет 5–6 тыс. долларов.
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России

дствами проведения изыскательских работ в интересах картографии, участвует в разработке нормативно-технических документов для картографии и пр. Как сообщил CNews Владимир Секачёв, в настоящее время в европейской части России несколько десятков судов оснащены электронно-картографическими навигационными системами. Стоимость одной такой системы составляет 5–6 тыс. долларов.
28.02.2003 ФГУП "Космическая связь" перевело пакет телепрограмм для Европейской части России в цифровой формат

ФГУП "Космическая связь" завершило формирование пакета общероссийских телепрограмм для распространения на Европейскую часть России. В состав цифрового пакета программ, распространяемого через 6 ствол нового спутника "Экспресс-А1R" (орбитальная позиция 40° в.д.) на Европейскую часть России
16.04.2002 Группа компаний "Сибкон" решила развивать свой бизнес в Европейской части России

Среди клиентов холдинга - Сбербанк РФ, Территориальные управления Центрального банка РФ, государственные организации и промышленные предприятия. В ближайшее время "Сибкон" планирует выйти на IT-рынок Европейской части РФ. К такому шагу холдинг, по утверждению его руководства, подталкивает необходимость реализации проектов у сибирских заказчиков, имеющих филиалы на всей территории России. Кр
14.12.2000 В Рунете больше всего покупают жители Европейской части России

ри и на Дальнем Востоке доля аудитории интернета, имеющая опыт приобретения товаров и услуг в онлайне, составляет 16%. 66% тех, кто имеет опыт приобретения товаров и услуг через интернет, проживают в Европейской части России. В том числе на Москву и Санкт-Петербург приходится 47% всех имеющих опыт приобретения товаров и услуг через Сеть. Активная* аудитория интернета предпочитает следующие


Публикаций - 359, упоминаний - 378

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 47
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 40
Ростелеком 10705 24
МегаФон 7807 21
Триколор - Национальная спутниковая компания 310 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 20
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 328 13
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 215 13
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 9
7642 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 8
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1972 7
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1415 6
Microsoft Corporation 24053 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 601 6
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 55 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 370 6
Samsung Electronics 9975 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 5
Huawei 3696 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 845 5
Hughes 110 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1573 5
Ростех - Автоматика Концерн 1557 4
Siemens AG - Siemens Group 2557 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 4
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 170 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1269 4
Ростелеком - Связьинвест 1705 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 261 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 875 4
Oracle Corporation 6508 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 116 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 16
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 414 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 10
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 53 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 7
Газпром ПАО 1242 7
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 6
X5 Group - Перекрёсток 488 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 213 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 400 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 932 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 754 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1445 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 315 3
Верный - торговая сеть 270 3
Росатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 92 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1124 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 671 3
Роснефть НК - нефтяная компания 501 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 450 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1049 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 151 2
Транснефть 283 2
Volvo Cars 251 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 2
Visa International 1921 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 18 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 141 2
Boeing 1002 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 629 2
ГПБ - Газпромбанк 1017 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5456 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2560 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1778 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4045 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4697 4
Федеральное казначейство России 1647 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 867 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 9 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1141 3
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 30 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2842 3
Правительство Москвы 2203 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 84 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 142 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 9 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1739 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 76 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 137 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2645 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1123 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3429 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1016 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 53 2
Правительство Челябинской области 59 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 883 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 655 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1733 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 136 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 10
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
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Greenpeace - Гринпис 119 1
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Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 319 38
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 11
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 11
Космодром Байконур 1056 9
Rambler Карты 30 9
Microsoft Windows 2000 8660 8
Microsoft Windows 15013 6
Apple iPhone 6 4861 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 5
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 145 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 4
МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 107 4
ВГТРК - Смотрим 577 4
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1508 4
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 59 4
Microsoft Office 365 897 4
Linux OS 9085 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 431 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 112 3
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 3
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 237 3
Новые облачные технологии - МойОфис 648 3
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Захаров Юрий 14 3
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Ходорковский Михаил 43 2
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Богачев Игорь 178 2
Орлов Николай 13 2
Филиппов Владимир 30 2
Измайлов Юрий 18 2
Солодухин Константин 118 2
Самохин Дмитрий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 132985 326
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 128
Европа 21389 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 73
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2733 60
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2479 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 53
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2226 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6837 34
Земля - планета Солнечной системы 10127 33
Германия - Федеративная Республика 12395 32
Франция - Французская Республика 7683 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 27
Ближний Восток 2842 27
Украина 7442 27
Азия - Азиатский регион 5287 26
Индия - Bharat 5253 26
Африка - Африканский регион 3375 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13118 21
Россия - СФО - Новосибирск 3960 20
Турция - Турецкая республика 2216 19
Япония 13114 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2787 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2749 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2498 17
Африка Северная 217 16
Канада 4777 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1410 15
Испания - Королевство 3660 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2955 14
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 269 14
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1071 13
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1364 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3142 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1439 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2025 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1510 12
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 842 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 64
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9404 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10352 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 30
Абонентская база - Абонентская плата 5562 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10223 27
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1219 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 24
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6103 24
Английский язык 6374 21
Аренда 2242 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4776 17
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6483 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 14
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12389 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5270 12
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1092 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6137 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12075 10
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1513 10
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4692 7
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1554 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 2
IBA - Israel Broadcasting Authority - Израильское управление телерадиовещания 4 2
Радио России - радиостанция 49 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 908 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 28 2
Syria TV - Syrian Satellite Channel 4 2
Триколор - СуперКино HD 5 2
Первый информационный кавказский - телеканал 7 2
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
ТВ-Новости АНО 6 1
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
RFI - Radio France Internationale - Международное Французское радио 3 1
Euronews - телеканал 46 1
Radio Paris - Paris Mondial 2 1
Viasat Ukraine 4 1
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
Юность - радиостанция 38 1
National Geographic 84 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 1
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Gartner - Гартнер 3508 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 1
Research and Markets 24 1
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Moody's Investors Service 135 1
INFOLine-Аналитика 44 1
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Columbia University - Колумбийский университет 152 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 837 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 260 2
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UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 23 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 15 1
Австралийский астробиологический центр - Australian Centre for Astrobiology 1 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 103 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 157 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 225 1
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ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 29 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 109 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 34 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 1
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