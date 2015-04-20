Россия европейская часть Восточная Европа Западный регион России

«ВымпелКом» внедряет новую региональную структуру в европейской части России «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о внедрении новой региональной структуры компании в европейской части России. По итогам глубинного анализа потребностей клиентов, а также в целях создания дополнительных операционных синергий и конкурентных преимуществ принято стратегическое реш

ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России ткроет новые возможности по предоставлению заказчикам вещательных и мультимедийных услуг в пределах Европейской части России вплоть до Урала. Спутник также будет оснащен полезной нагрузкой для

«ВымпелКом» расширил собственную магистральную сеть в европейской части России и Сибири Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершила очередной этап расширения магистральной транспортной сети DWDM и IP/MPLS в европейской части России и Сибири. Расширение магистральной транспортной сети выполнено с применением высокопроизводительных IP-маршрутизаторов и оборудования DWDM, использующего оптоволоконную

«ВымпелКом» увеличил пропускную способность магистральной сети в европейской части России до 120 Гбит/с «ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершил очередной этап расширения магистральной транспортной сети IP/MPLS в европейской части России, а также ее международного сегмента. Расширение магистральной транспортной сети выполнено с использованием высокопроизводительных IP-маршрутизаторов и оборудования DWDM

Концентрация CO над европейской частью России увеличивается на 700 000 тонн в сутки но этот слой земной атмосферы способствует переносу загрязнения на большие расстояния. На первой фотографии, сделанной 21 июля 2010 года, высокая концентрация окиси углерода в основном ограничивается европейской частью России (западной и центральной). 21 июля 2010 года высокая концентрация окиси углерода в основном ограничивалась европейской частью России Она резко контрастирует с да

К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России дствами проведения изыскательских работ в интересах картографии, участвует в разработке нормативно-технических документов для картографии и пр. Как сообщил CNews Владимир Секачёв, в настоящее время в европейской части России несколько десятков судов оснащены электронно-картографическими навигационными системами. Стоимость одной такой системы составляет 5–6 тыс. долларов.

К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России дствами проведения изыскательских работ в интересах картографии, участвует в разработке нормативно-технических документов для картографии и пр. Как сообщил CNews Владимир Секачёв, в настоящее время в европейской части России несколько десятков судов оснащены электронно-картографическими навигационными системами. Стоимость одной такой системы составляет 5–6 тыс. долларов.

ФГУП "Космическая связь" перевело пакет телепрограмм для Европейской части России в цифровой формат ФГУП "Космическая связь" завершило формирование пакета общероссийских телепрограмм для распространения на Европейскую часть России. В состав цифрового пакета программ, распространяемого через 6 ствол нового спутника "Экспресс-А1R" (орбитальная позиция 40° в.д.) на Европейскую часть России (з

Группа компаний "Сибкон" решила развивать свой бизнес в Европейской части России Среди клиентов холдинга - Сбербанк РФ, Территориальные управления Центрального банка РФ, государственные организации и промышленные предприятия. В ближайшее время "Сибкон" планирует выйти на IT-рынок Европейской части РФ. К такому шагу холдинг, по утверждению его руководства, подталкивает необходимость реализации проектов у сибирских заказчиков, имеющих филиалы на всей территории России. Кр