Получите все материалы CNews по ключевому слову
Крючкова Наталия
УПОМИНАНИЯ
Крючкова Наталия и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3320 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6215 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5166 1
|Осеевский Михаил 330 2
|Шалюгин Павел 4 1
|Исмаилов Анвар 2 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Горьков Игорь 19 1
|Ратушный Александр 4 1
|Цихисели Георгий 3 1
|Татаринцев Владимир 5 1
|Ляджин Сергей 8 1
|Сапунов Алексей 38 1
|Барабанова Екатерина 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392475, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 184292.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.