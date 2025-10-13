Разделы

Крючкова Наталия


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 «Ростелеком» внедрил систему автоматизированного учета для «Вайнах телекома» 1
04.10.2024 VK и «Ростелеком» повысили скорость загрузки видео для пользователей 1
11.09.2024 «Ростелеком» открыл для партнеров-операторов связи «Онлайн-университет» 1
02.09.2024 «Ростелеком» и «Вайнах Телеком» развивают сотрудничество в области кибербезопасности 1
22.07.2024 «Школа экспертов»: «Ростелеком» объявил набор на программу профессиональной подготовки для партнеров-операторов связи 1
05.06.2024 «РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT 1
07.03.2024 Вторая очередь новой магистральной линии связи TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации 1
27.12.2022 Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения» 1
08.11.2022 «Касперский» запретил россиянам пользоваться своим VPN, а «Ростелеком» запустил VPN для избранных 1
08.11.2022 «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетей 1
15.08.2022 «Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН 1
30.05.2022 «Ростелеком» предложил операторам связи комплексное решение по управлению сетевой инфраструктурой 1
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия» 1
14.01.2020 «Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо» 1
09.07.2019 «Ростелеком» запустил в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности 1
09.04.2018 «Ростелеком» удваивает пропускную способность транзита Европа-Азия 1
19.03.2018 «Ростелеком» и «Вайнах Телеком» подписали соглашении о резервировании каналов связи в Чеченской Республике 2
08.12.2016 «Петер-Сервис» и «Ростелеком» завершили проект в области больших данных 1
29.09.2016 «Ростелеком» открывает «красный коридор» незаконно проложенным кабелям 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Крючкова Наталия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10227 18
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 295 2
Вайнах Телеком 50 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1095 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 400 2
ИКС 374 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5204 1
Раском - Rascom 48 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4415 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3320 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6215 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5166 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21734 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4822 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 874 4
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 45 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16893 4
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 33 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11108 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30891 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3182 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7287 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13309 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3925 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4689 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1625 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8526 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11375 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4831 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1127 1
RTD - Round Trip Delay - задержка распространения сигнала 11 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5546 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4298 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14535 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9990 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2047 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8410 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 655 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25359 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6590 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3390 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1940 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 794 1
IP-транзит - IP-магистраль 57 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6155 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 713 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33375 1
Пропускная способность - Bandwidth 1817 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3893 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 32 5
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 53 2
Ростелеком - Чистое небо 54 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 62 1
Kaspersky Total Security 41 1
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 13 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 337 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1977 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 209 1
Осеевский Михаил 330 2
Шалюгин Павел 4 1
Исмаилов Анвар 2 1
Матюшин Михаил 16 1
Горьков Игорь 19 1
Ратушный Александр 4 1
Цихисели Георгий 3 1
Татаринцев Владимир 5 1
Ляджин Сергей 8 1
Сапунов Алексей 38 1
Барабанова Екатерина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 11
Европа 24558 5
Азия - Азиатский регион 5705 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17956 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1676 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 3
Монголия 363 3
Россия - СЗФО - Псковская область 663 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 740 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 559 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 21 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 647 2
Египет - Арабская Республика 1043 2
Индийский океан 160 2
Япония 13483 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 17 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1168 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4219 1
Латвия - Латвийская Республика 822 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 656 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5964 4
Аренда 2556 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7240 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5212 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6701 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1039 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2507 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1607 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4361 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31360 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 598 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 373 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6782 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2233 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17185 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2040 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 200 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 691 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11594 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 312 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
Ростелеком - РТК ИТ школа 6 1
