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ВОЛС Dark Fiber Темное волокно Темное оптоволокно

Темное волокно (Dark Fiber) — волокна оптического кабеля, еще не задействованные в передаче данных.

СОБЫТИЯ

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06.10.2026 «Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT 1
17.11.2025 «Ростелеком» завершил строительство оптического перехода под Камой 1
14.03.2025 «Белтелеком» продлит магистральную линию связи нового поколения TEA NEXT за пределы России 1
05.06.2024 «РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT 2
07.03.2024 Вторая очередь новой магистральной линии связи TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации 2
04.03.2024 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани 1
12.12.2023 «Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи 1
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» 1
27.12.2022 Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения» 1
04.07.2022 OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks 1
24.01.2022 «Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора 1
09.12.2021 «Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения 2
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия» 2
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
27.03.2019 Новые гибкие платформы решили проблему нехватки процессоров и памяти 1
11.03.2019 QTECH расскажет о новых продуктах и решениях 12-14 марта 1
15.12.2014 Eaton поставит ИБП для ЦОДа BSTelecom 1
27.03.2014 «СМАРТС» и Inoventica запустили ВОЛС на участке Самара-Саратов 1
13.12.2013 «Прайм-Лайн» расширит присутствие в ЦОДах Москвы 1
23.05.2011 Softline Cloud Services запустил услугу «облачного» enterprise-хостинга 1
18.05.2011 Строители из Татарстана запустили "первого ИТ-оператора России" 1
31.03.2011 «Мастертел» предоставит телеком-услуги туроператору VKO Travel 1
07.02.2011 Солнце впервые заснято в 3D 1
01.11.2010 ЦОД в России: рынок подстроился под разборчивый бизнес 1
07.09.2010 RAD представил новый оптоволоконный мультиплексор 1
14.01.2010 «Синтерра» обеспечила региональным партнерам выручку более 3,5 млрд руб. 1
24.12.2009 «Синтерра» подвела итоги аукциона на право субаренды «тёмного волокна» «Ростелекома» 2
02.10.2009 «Синтерра» проведет аукцион на право субаренды «темного волокна» «Ростелекома» 2
25.06.2009 Step Logic займется строительством магистральной транспортной сети в Армении 1
17.10.2006 Google купил себе проблем 1
08.02.2006 Европа попадет в сети Google? 1
20.01.2005 Google готовится к закупкам "темного оптоволкна"? 4
11.06.2004 "Электросвязь Псковской области" модернизировала сеть 1
03.12.2002 RAD Data Communications представил технологию, обладающую способностью к самовосстановлению за 50 мс 1

Публикаций - 35, упоминаний - 44

ВОЛС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11046 17
Google LLC 12803 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Cisco Systems 5383 3
IBM - International Business Machines Corp 9718 3
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 6 2
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 2
NetApp - Network Appliance 668 2
Broadcom - VMware 2624 2
МегаФон 10942 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 2
HP Inc. 5908 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 2
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 2
Belmont - Белмонт 14 1
Radware - Alteon WebSystems 31 1
VSocial 4 1
МПО Классика 11 1
Оптен-Кабель - Оптен Кабельный завод - Оптен-Телеком - Оптен-Строй 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3386 1
SAP SE 5630 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Dell EMC 5204 1
Amazon Inc - Amazon.com 3305 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Microsoft Corporation 25874 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 1
Veeam Software 345 1
Commvault 188 1
Intel Corporation 12871 1
Softline - Софтлайн 3804 1
9706 1
Oracle Corporation 7110 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 205 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 621 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9570 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1158 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
Трансинвестбанк - Транспортный инвестиционный банк 4 1
Урам Экстрим-парк - Uram Park 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9061 1
Почта России ПАО 2394 1
ГПБ - Газпромбанк 1291 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2999 1
Альфа-Банк 1992 1
ПСБ - Промсвязьбанк 973 1
Ак Барс Банк 284 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Сконтел 10 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Sony BMG 187 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 30 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6693 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13892 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5025 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23200 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11639 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18283 14
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 926 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13116 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4227 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18358 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6841 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24752 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16691 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 4
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3266 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10852 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13304 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22811 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3832 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3403 3
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9855 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3284 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 650 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18507 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13609 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23841 2
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2368 2
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1119 2
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 40 11
Internet2 Consortium - LambdaRail 3 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 689 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2514 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 253 1
Dell PowerConnect 14 1
Softline - ActiveCloud - CloudServer 27 1
ФОРС - ЭЛАД - Электронный архив документов 9 1
RAD Optimux - оптоволоконный мультиплексор 5 1
Google Chrome - браузер 1725 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 363 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1032 1
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 407 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
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Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
NetApp FlexPod 25 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 380 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 48 1
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Microsoft Notepad (Блокнот) 305 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 59 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
Google Video - Google Видео - видеосервис 68 1
Google AdSense 124 1
Осеевский Михаил 355 4
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