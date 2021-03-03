«Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT

Портфельная компания «Роснано» «Оптиковолоконные системы» запустила серийное производство оптического волокна нового типа G.654.E. Оптическое волокно этого стандарта будет применяться для проекта «Ростелекома» по строительству новой волоконно-оптической линии связи от западных до восточных границ России под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»).

Первая партия оптического волокна нового стандарта уже поставлена на один из ведущих заводов по производству оптоволоконного кабеля – «Инкаб» – где будет произведен кабель для первого пилотного участка проекта TEA NEXT.

Улучшенное одномодовое оптическое волокно G.654 с сердцевиной из чистого кварца обладает низкими потерями при передаче данных на дальние расстояния, что позволяет использовать его для строительства высокоэффективных оптических телекоммуникационных сетей, таких как наземные системы дальней связи и магистральные подводные кабели с оптическими усилителями.

Помимо прочего, пониженный коэффициент затухания и увеличенная эффективная модовая площадь позволяют проектировать магистральные сети с оптимальным количеством пунктов усиления и регенерации сигнала, что снижает затраты на оборудование при постройке ВОЛС.

Производство оптического волокна G.654 освоено компанией «Оптиковолоконные системы» менее чем за шесть месяцев совместно с японской компанией Sumitomo Electric – стратегическим партнером завода.

Перед запуском серийного производства качество оптического волокна G.654 производства ОВС было подтверждено совместными испытаниями с «Ростелекомом» и крупнейшими российскими кабельными заводами –«Инкаб», «Сарансккабель-оптика», «Оптен-кабель», «Алтай-кабель» и «Москабель-Фуджикура».

Впервые о запуске проекта TEA NEXT «Ростелеком» сообщил в июне 2020 г. ТЕА NEXT – масштабный коммуникационный проект по строительству ВОЛС, маршрут которой пройдет через всю страну – от Калининграда до Сахалина. Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы как международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы, и так и отечественными операторами на территории России.

При строительстве новой оптоволоконной линии связи будут использованы в том числе оптические волокна с ультранизким затуханием, произведенные компанией «Оптиковолоконные системы» в России.